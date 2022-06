Google neemt cybersecuritybedrijf Mandiant over voor 5,4 miljard dollar - update

Google heeft beveiligingsbedrijf Mandiant overgenomen voor omgerekend 4,9 miljard euro. Dat schrijft Mandiant in een persbericht. Eerder schreven verschillende media dat Google en Microsoft met Mandiant in gesprek waren over een overname. Mandiant wordt onderdeel van Google Cloud

Mandiant schrijft dat Google Mandiant overgenomen heeft voor 23 dollar per aandeel, wat neer komt op een bedrag van omgerekend 4,9 miljard euro. Het bedrijf, dat dat beveiligingsonderzoek doet en computer emergency response teams levert, wordt onderdeel van Google Cloud. Met de toevoeging van Mandiant gaat Google Cloud een 'end-to-end security operations suite' aanbieden.

The Information schreef eerder vandaag dat Google in gesprek zou zijn met Mandiant over een overname nadat medewerkers van het bedrijf onderling geuit hebben dat het bedrijf meer 'vuurkracht' kan gebruiken op het gebied van beveiliging en om te kunnen concurreren met Microsoft Azure en Amazon Web Services. Google was niet de enige die interesse toonde in het beveiligingsbedrijf. Bloomberg schreef begin februari dat Mandiant in gesprek was met Microsoft over een mogelijke overname. Met de overname zou Microsoft nog meer kunnen inzetten op cloudsecurity, stelde een analist van Bloomberg.

Mandiant is een bedrijf dat beveiligingsonderzoek doet en computer emergency response teams levert. Die cert's worden ingezet bij bedrijven die getroffen worden door cyberaanvallen. Mandiant was sinds 2013 onderdeel van beveiligingsbedrijf FireEye, dat vorig jaar een groot deel van zijn Products-portfolio verkocht aan een investeringsmaatschappij en sindsdien verdergaat als Mandiant. Het bedrijf kreeg extra aandacht toen het in 2020, nog onder de naam FireEye, de SolarWinds-hack onderzocht.

Update, 13:29 uur: De overname van Mandiant door Google is officieel bevestigd en daarom is het artikel iets aangepast.