Gegevens van zeven miljoen mensen zijn gestolen bij Robinhood-hack

Een hacker heeft van zeven miljoen klanten op de beleggingsapp Robinhood gegevens gestolen. Van vijf miljoen mensen zijn er e-mailadressen openbaar gemaakt en van nog eens twee miljoen de volledige namen. Er zouden geen bankgegevens of burgerservicenummers gelekt zijn.

Uit onderzoek van Robinhood zelf bleek dat naast de zeven miljoen klanten, er van een kleinere groep aanvullende data is gelekt. Bij 310 personen zijn er volledige namen, geboortedata en postcodes gelekt. Van zo'n tien gebruikers is er nog meer data gelekt, al geeft Robinhood hier geen details over. Het bedrijf geeft wel aan dat er van niemand bankrekeningnummers, bankpasnummers of bsn's zijn blootgelegd. Ook zou niemand financieel leed hebben ervaren ten gevolge van de hack. Het bedrijf zegt momenteel bezig te zijn met het op de hoogte stellen van de slachtoffers.

Volgens Robinhood wist de hacker een medewerker van de klantenservice te manipuleren en zo toegang te krijgen tot 'bepaalde klantenservicesystemen' en daarmee de gegevens van gebruikers. Ook zou de hacker losgeld eisen van de beleggingsapp. Om welk bedrag het gaat, en of de app heeft betaald, wordt niet genoemd. Robinhood meldt de aanval gestopt te hebben en de politie te hebben geïnformeerd. Ook zegt de beleggingsapp samen met beveiligingsbedrijf Mandiant de hack verder te gaan onderzoeken.