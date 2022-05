Gegevens gebruikers webcamsite Stripchat waren toegankelijk zonder wachtwoord

Een grote database met gegevens van gebruikers van webcamsite Stripchat is ontdekt door beveiligingsonderzoekers en was een paar dagen toegankelijk zonder wachtwoord. De database bevat onder andere gebruikersnamen, e-mailadressen, ip-adressen en saldo.

De database werd ontdekt op 5 november door onderzoekers van het securitybedrijf Comparitech. De database bevat meer dan 200 miljoen records met gegevens van gebruikers. Het ging om een Elasticsearch-cluster die kon worden gevonden met zoekmachines. De databank was niet beveiligd met een wachtwoord.

Het is niet bekend of de database door meer externen is gevonden. De onderzoekers schrijven dat de database op 4 november is geïndexeerd door zoekmachines en mogelijk door meer mensen is gevonden. Comparitech heeft Stripchat geïnformeerd na de ontdekking van het lek en het bedrijf heeft de database op 7 november offline gehaald.

Naast data van gebruikers was ook informatie van modellen zichtbaar. Naast gebruikersnaam en geslacht waren ook fooibedragen zichtbaar. Daarnaast is er ook een database met chatberichten gevonden, met daarin meer dan 700.000 berichten gekoppeld aan gebruikers-id's.

Naar eigen zeggen heeft Stripchat meer dan 100 miljoen gebruikers per maand. Bij de site zijn honderdduizenden modellen aangesloten.