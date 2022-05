Webcontentfilter voor alle Microsoft Enterprise-gebruikers beschikbaar gemaakt

Het team achter Windows Defender for Endpoint heeft vrijdag een nieuw webcontenfilter beschikbaar gemaakt voor alle Windows Enterprise-klanten. Met het webfilter kan content worden gefilterd en gemonitord.

Thomas Doucette van Microsoft schrijft in een blogpost dat er zes maanden is gewerkt aan het webfilter. Vanaf vrijdag hebben alle klanten van Windows Enterprise toegang tot het dashboard. Vanuit het overzicht kunnen systeembeheerders bijhouden waar medewerkers in een organisatie naartoe surfen en waar ze op klikken.

Hierbij zijn aparte categorieën voor bijvoorbeeld phishinglinks of andere kwaadaardige websites. Ook kunnen bepaalde webadressen geblokkeerd worden, zodat deze sites niet meer te bezoeken zijn. In het overzicht is te zien hoe vaak er een webbezoek is geblokkeerd en kan worden gekeken of het filter de juiste links eruit vist.

In september kondigde Microsoft een nieuwe versie aan van Defender for Endpoint. De Enterprise-software was alleen beschikbaar voor grotere organisaties, maar de techgigant wil ook een betaalbaardere variant uitbrengen voor kleinere ondernemingen.