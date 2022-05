Gegevens van miljoen QuickFox VPN-klanten waren toegankelijk zonder wachtwoord

Securitybedrijf WizCase heeft een lek ontdekt bij gratis vpn-dienst QuickFox. Het bedrijf kreeg toegang tot de onversleutelde gebruikersdata van ongeveer een miljoen QuickFox-klanten. De meeste klanten bevinden zich in de VS, Japan, Indonesië en Kazachstan.

Volgens WizCase kon er 100GB aan data ingekeken worden. Daarin troffen de onderzoekers 500 miljoen records aan met informatie over de persoonlijke gegevens van 1 miljoen klanten en informatie over geïnstalleerde software op apparaten van ongeveer 300.000 QuickFox-klanten.

De persoonlijke gegevens betroffen namen, e-mailadressen, telefoonnummers, apparaattypen en wachtwoorden die via het verouderde MD5-hashalgoritme versleuteld waren opgeslagen. Ook de originele IP-adressen van de vpn-gebruikers waren terug te vinden. Aan de hand daarvan kon WizCase zien dat het merendeel van de getroffen klanten zich in de Verenigde Staten, Japan, Indonesië en Kazachstan bevindt.

QuickFox verzamelde volgens WizCase ook informatie over software op de apparaten van zijn klanten. Zo werden geïnstalleerde apps gelogd, de datum van de installatie en het versienummer bijgehouden. "Het is onduidelijk waarom QuickFox deze data verzamelde", schrijven de onderzoekers van WizCase. "Het is onnodig voor de dienst die ze leveren en het is geen standaardprocedure bij andere vpn-diensten." Alle uitgelekte data dateert uit de periode tussen juni 2021 en september 2021.

Het securitybedrijf kreeg toegang tot de data zonder dat het daarvoor inloggegevens of een wachtwoord moest ingeven. "Iedereen met een browser en een internetverbinding kon aan de logs en de privacygevoelige informatie komen", zeggen de onderzoekers. Dat komt volgens WizCase door een onvolledige ELK-stackbeveiliging. "QuickFox gebruikt drie opensourceprogramma's om zoekopdrachten in grote bestanden te stroomlijnen: Elasticsearch, Logstash, and Kibana. Enkel bij Kibana was de toegang beveiligd; bij de Elasticsearch-server was dit niet het geval."

QuickFox is een gratis vpn-dienst die zich voornamelijk richt op Chinese gebruikers die vanaf een locatie buiten China naar Chinese websites willen surfen die niet via het buitenland te bezoeken zijn. WizCase nam contact op met QuickFox, maar heeft geen antwoord gekregen. Volgens Security.nl is het lek inmiddels gedicht.