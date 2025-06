Elasticsearch is na drie jaar weer opensource beschikbaar onder AGPL-licentie

Elastic heeft Elasticsearch weer opensource beschikbaar gesteld onder de oude AGPL-licentie. De problemen die de bedrijven eerder hadden met AWS, zijn inmiddels in zoverre opgelost dat het weer mogelijk is de oude licentie te gebruiken in plaats van de gesloten.

Elastic schrijft in een blogpost dat het Elasticsearch weer 'opensource kan noemen'. Het bedrijf heeft de gebruikerslicentie van de zoekengine veranderd in een GNU Affero General Public-licentie, of AGPL. Die is specifiek bedoeld voor software die over andere netwerken loopt, waarmee het bijvoorbeeld makkelijk wordt software-as-a-servicepakketten aan te bieden waarin Elasticsearch is geïntegreerd. Elasticsearch zegt dat die licentie 'werkelijk opensource is' en dat die licentie veel gebruikt wordt, onder andere in MongoDB en Grafana.

Elastic veranderde in 2021 het licentietype voor Elasticsearch en voor zijn eigen Kibana-software. Die waren altijd beschikbaar onder de Apache License Version 2.0, maar Elastic wijzigde dat in twee eigen licentietypes: Elastic License 2.0 en Server Side Public License, ook wel ELv2 en SSPL genoemd. Daarmee was de software een stuk minder bruikbaar, omdat ontwikkelaars beperkt werden in hoe ze de software mochten gebruiken.

Amazon maakte daarop een opensourcefork van zowel Elasticsearch als Kibana. OpenSearch en OpenSearch Dashboards waren nagenoeg dezelfde softwarepakketten, maar in tegenstelling tot Elastics software was dat wel nog onder de ALv2-licentie beschikbaar.

AGPL wordt 'in de komende weken' een derde licentietype voor Elasticsearch, naast ELv2 en SSPL. Die blijven beide ook nog bestaan voor de software. Elastic zegt dat het in de afgelopen jaren veel problemen had met Amazon en specifiek AWS, waar Elasticsearch veel gebruikt wordt. Het bedrijf zegt dat het er al rekening mee had gehouden dat Elasticsearch zou worden geforkt, maar dat inmiddels de relatie met AWS dermate is verbeterd dat het bedrijf weer een nieuwe opensourcelicentie durft toe te voegen aan het product.

Update: in het artikel stond per ongeluk dat de zoekengine veel werd gebruikt in MongoDB en Grafana, maar dat moest het licentietype zijn.