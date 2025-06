Makers van EmuDeck werken aan eigen console op Bazzite Linux met Ryzen 8600G-cpu

De makers van Steam Deck-emulatorsoftware EmuDeck werken aan een console. Die draait op Bazzite Linux en maakt het mogelijk retrogames via Steam te spelen. De console moet in december uitkomen voor 429 euro en wordt geleverd met een controller.

De makers van EmuDeck zijn een crowdfundingproject op IndieGoGo gestart voor de EmuDeck Machine. Ze hopen 62.000 euro op te halen, maar hebben een flexibel doel opgesteld waardoor ze het geld hoe dan ook ontvangen, ongeacht of het doel gehaald wordt.

De EmuDeck Machine is een console die fysiek erg lijkt op de SEGA Dreamcast, maar waar Bazzite Linux op draait. Dat is een op Fedora gebaseerde distro die specifiek voor gamingmachines is bedoeld. Bovenop die software draait EmuDeck zelf, emulatiesoftware die oorspronkelijk voor de Steam Deck werd gemaakt en waarmee vooral retrogames te spelen zijn.

De makers werken aan twee varianten, waarvan de duurdere en meer high-end variant ook moderne games kan spelen, waaronder The Last of Us, Elden Ring en Red Dead Redemption 2. In de goedkope versie, de EM1, zit een Intel N97-cpu met een geïntegreerde gpu. Dat apparaat heeft verder 8GB aan geheugen. De EM2 is duurder en heeft een AMD Ryzen 8600G-cpu met een Radeon 760M-igpu, met dubbel zoveel geheugen.

Beide apparaten hebben verder aan de voorkant vier USB-A-poorten, waarvan er twee 2.0 en twee 3.0 zijn. Bij de EM2 zit er ook aan de achterkant nog een USB-C-aansluiting. Verder heeft dat laatste model ook een 2,5Gbit/s-ethernetpoort. Beide modellen worden geleverd met de GameSir Nova Lite-controller en hebben een HDMI-poort, maar geen SD-kaartslot.

De makers hopen de apparaten in december nog uit te kunnen leveren. De EM1 kost 429 euro, inclusief btw en de controller. De EM2 kost 829 euro voor Europese gebruikers.