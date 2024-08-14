Valve bevestigt dat SteamOS beschikbaar komt voor alternatieve handhelds

Valve bevestigt dat het SteamOS ook op alternatieve handhelds zoals de ROG Ally wil aanbieden. Het bedrijf zegt dat het werkt aan die mogelijkheid, maar dat de software daar nog niet helemaal klaar voor is.

Valve bevestigt aan The Verge dat het SteamOS beschikbaar wil maken voor andere apparaten dan de Steam Deck. Eerder bleken er al verwijzingen naar de ASUS ROG Ally in een bètaversie van het OS te zitten. Nu zegt Valve dat het inderdaad de bedoeling is dat er in SteamOS ondersteuning voor thirdpartyapparaten komt.

"Het team werkt eraan om ondersteuning voor andere handhelds in SteamOS te zetten", zegt Lawrence Yang van Valve tegen The Verge. Er is vooralsnog overigens geen samenwerking met ASUS en het is nog niet bekend of dat bedrijf daadwerkelijk SteamOS op de ROG Ally wil gaan aanbieden. Ook gaat het nog even duren voordat SteamOS helemaal geschikt is voor andere apparaten. Yang zegt dat Valve 'progressie maakt', maar dat het OS nog niet klaar is om uitgebracht te worden op alternatieve handhelds.

Yang zegt verder dat Valve nog steeds werkt aan dualbootondersteuning voor de Steam Deck. Daarbij kunnen gebruikers ook Windows draaien, maar dat gaat eveneens nog even duren. Het bedrijf wil de Windows-drivers voor de Steam Deck beschikbaar maken, maar zegt nog geen tijdspad te hebben voor ondersteuning van dualbootbesturingssystemen op de handheld.