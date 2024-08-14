Valve bevestigt dat SteamOS beschikbaar komt voor alternatieve handhelds

Valve bevestigt dat het SteamOS ook op alternatieve handhelds zoals de ROG Ally wil aanbieden. Het bedrijf zegt dat het werkt aan die mogelijkheid, maar dat de software daar nog niet helemaal klaar voor is.

Valve bevestigt aan The Verge dat het SteamOS beschikbaar wil maken voor andere apparaten dan de Steam Deck. Eerder bleken er al verwijzingen naar de ASUS ROG Ally in een bètaversie van het OS te zitten. Nu zegt Valve dat het inderdaad de bedoeling is dat er in SteamOS ondersteuning voor thirdpartyapparaten komt.

"Het team werkt eraan om ondersteuning voor andere handhelds in SteamOS te zetten", zegt Lawrence Yang van Valve tegen The Verge. Er is vooralsnog overigens geen samenwerking met ASUS en het is nog niet bekend of dat bedrijf daadwerkelijk SteamOS op de ROG Ally wil gaan aanbieden. Ook gaat het nog even duren voordat SteamOS helemaal geschikt is voor andere apparaten. Yang zegt dat Valve 'progressie maakt', maar dat het OS nog niet klaar is om uitgebracht te worden op alternatieve handhelds.

Yang zegt verder dat Valve nog steeds werkt aan dualbootondersteuning voor de Steam Deck. Daarbij kunnen gebruikers ook Windows draaien, maar dat gaat eveneens nog even duren. Het bedrijf wil de Windows-drivers voor de Steam Deck beschikbaar maken, maar zegt nog geen tijdspad te hebben voor ondersteuning van dualbootbesturingssystemen op de handheld.

Door Tijs Hofmans

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Alxndr 14 augustus 2024 12:11
Geen idee of dit een domme vraag ik, maar SteamOS, kan ik dan ook op m'n PC draaien?

Ik vraag me steeds vaker af wat ik straks ga doen als ze de stekker uit Win 10 trekken. De enige reden om Win 11 (dual boot) te overwegen is gamen. SteamOS klinkt alsof het beter/makkelijker zou kunnen werken dan zelf Steam op Linux installeren, of zie ik dat verkeerd?

Aan de andere kant ben ik bang dat er te veel spellen zijn die om welke reden dan ook (DRM/anti-cheat/...) niet (goed) zullen draaien, of begint dit nu zo groot populair te worden dan uitgevers het serieus nemen?
Magic Power @Alxndr14 augustus 2024 13:08
SteamOS is een compleet OS, dat gemaakt is om voornamelijk de applicatie Steam te draaien. En ja, die kun je op je eigen PC draaien. Het verschil is voornamelijk dat SteamOS is gemaakt om volledig en makkelijk met een controller te kunnen bedienen, vandaar dat het zo goed werkt op de Steam Deck.

Maar je kunt ook gewoon Linux installeren op je desktop, en daar dan Steam op installeren. De Linux Store bevat gewoon Steam, dus je kunt gewoon Steam installeren als applicatie. Je kunt zelfs op de Steam website gaan en daar vanaf Steam installeren, al is het onder Linux beter om de Stores te gebruiken, die zijn veiliger en gebruiksvriendelijker. Er is praktisch geen verschil met het gebruik van Steam op Linux of Windows, op beide ziet Steam er hetzelfde uit, en werkt hetzelfde. Je merkt ook niks van de compatibility layer om Windows spellen te kunnen spelen, je klikt gewoon op een spel en dan op de Play knop. Het enigste verschil wat ik soms kan zien is dat als ik een spel afsluit, er soms staat: Back to Windows Desktop. :)

En als het gaat of er ondersteuning is voor spellen en programma's: Ik ben sinds 2018 volledig Linux gamer, voorheen zat ik op Windows 7. Praktisch al mijn spellen werken gewoon, en ik ben nog steeds evenveel een gamer als voorheen op Windows 7. Mijn headset en dergelijke werken ook gewoon. Ik denk dat 95-98% van de spellen die ik speel gewoon werkt, ik kom tegenwoordig nog weinig tegen dat niet werkt. Het grootste probleem kunnen spellen met kernel-level AntiCheat zijn, maar het voordeel voor mij is dat ik niet (meer) geïnteresseerd ben in dat soort spellen.

En als laatste: Als je interesse hebt om Linux eens te proberen, kan dat heel simpel zonder iets te installeren. De meeste Linux installers hebben een Live versie van Linux, die je kunt draaien zonder iets op je PC te moeten installeren. Dit werkt doordat het alles bewaard in je RAM geheugen, dus als je je PC daarna opnieuw opstart, is je PC weer zoals voorheen. Download een Linux versie, ik raad Linux Mint Cinnamon aan. Gebruik dan deze tool om het gedownloade bestand (ISO) op een lege USB te zetten. Boot dan van deze USB stick (kan afhankelijk van je hardware zoeken zijn hoe dit moet) en je start gelijk op in de Live versie van Linux. Daar kun je dan rustig dingen uitproberen. Houdt er rekening mee dat niet alles werkt en kan in de Live probeer versie, alhoewel er veel wel al werkt.

Wil je het veiliger proberen, gebruik dan een oude of niet gebruikte laptop om het op te installeren.

En mocht Linux je niet bevallen, en Windows 11 je ook niet, kun je altijd nog gewoon op Windows 10 blijven. Het is niet alsof het opeens niet meer gaat werken.
Alxndr @Magic Power14 augustus 2024 13:31
kun je altijd nog gewoon op Windows 10 blijven.
Windows XP werkt ook nog gewoon :+

Ben er nou niet echt een voorstander van om mensen de adviseren een EOL OS zonder beveiligingsupdates aan te raden. Was het eerste bericht hier van vandaag niet iets over 6 zero days waarvan er 4 actief misbruikt werden?

Wat betreft uitproberen, ik heb over de jaren heen al de nodige ervaring met Ubuntu en zelfs een paar andere distro's wel eens uitgeprobeerd. Ik ben alleen steeds weer op Windows uitgekomen omdat gamen op Linux destijds nog niet echt een optie was en Windows gewoon goed (genoeg) werkt.

Maar nu Microsoft zo agressief allerlei troep en zelfs reclame door m'n strot drukt, geef ik ze gelijk: Windows 10 is idd 'the last Windows ever'.
CAPSLOCK2000
@Alxndr14 augustus 2024 12:42
Geen idee of dit een domme vraag ik, maar SteamOS, kan ik dan ook op m'n PC draaien?
Ja, je kan installatie-instructies vinden op de website van Steam: https://store.steampowered.com/steamos/buildyourown
Ik vraag me steeds vaker af wat ik straks ga doen als ze de stekker uit Win 10 trekken. De enige reden om Win 11 (dual boot) te overwegen is gamen. SteamOS klinkt alsof het beter/makkelijker zou kunnen werken dan zelf Steam op Linux installeren, of zie ik dat verkeerd?
Als je vooral gamet dan lijkt me dat een prima keuze. Als je ook nog andere zaken doet ben je waarscvhijnlijk beter af met een op de desktop gerichte Linux-variant zoals Ubuntu waar je dan Steam op draait (net als onder Windows).
Aan de andere kant ben ik bang dat er te veel spellen zijn die om welke reden dan ook (DRM/anti-cheat/...) niet (goed) zullen draaien, of begint dit nu zo groot populair te worden dan uitgevers het serieus nemen?
Je hoeft niks te kort te komen. Het klopt dat er een paar games zijn die het niet doen en aantal daarvan zijn nog heel populair ook, maar er is zó ontzettend veel dat het wél doet dat niemand zich hoeft te vervelen.
Als je specifieke games wil spelen dan kan het zijn dat die ene game het (nog) niet doet. Als je spellen meer op soort kiest (3d shooter, citybuilder,...) dan is er zat.

Ik zie het zo: Steam onder Linux heeft meer games dan de X-Box, Playstation én alles van Nintendo samen. Ik kan niet álle games van de wereld spelen maar dat kan geen enkel platform. Wat er is, is meer dan genoeg.

Kijk anders even op ProtonDB of de games die jij speelt werken.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 14 augustus 2024 12:42]

Alxndr @CAPSLOCK200014 augustus 2024 13:16
Top thanks, erg duidelijk.

Wat betreft SteamOS of Dekstop Linux: voor 'al het andere' wat ik naast gamen doe heb ik alleen maar een media player, internetbrowser en torrent client nodig, het lijkt mij dat die toch ook wel in SteamOS zitten en/of te installeren zijn?

De spellen waar ik me 'zorgen' om maak(te) zijn mijn persoonlijke 'must-haves' zoals GTA, Wolfenstein, Doom en ports zoals Horizon Zero Dawn en God of War, maar ik zie dat die allemaal een 'gold' rating hebben en na 'tweaks' perfect werken. Geen idee wat die tweaks zijn, maar als halve nerd kom ik daar wel uit.

Het enige wat ik mis is Minecraft?! Ik zou in staat zijn om alleen al daarvoor (de java versie) m'n systeem toch dual boot te maken.
Magic Power @Alxndr14 augustus 2024 13:46
Wat betreft SteamOS of Dekstop Linux: voor 'al het andere' wat ik naast gamen doe heb ik alleen maar een media player, internetbrowser en torrent client nodig, het lijkt mij dat die toch ook wel in SteamOS zitten en/of te installeren zijn?
Die programma's zitten wel in SteamOS, maar niet direct. SteamOS is gemaakt om met een controller op Steam te gamen. Voor Linux op de desktop zijn die programma's gewoon aanwezig.
De spellen waar ik me 'zorgen' om maak(te) zijn mijn persoonlijke 'must-haves' zoals GTA, Wolfenstein, Doom en ports zoals Horizon Zero Dawn en God of War, maar ik zie dat die allemaal een 'gold' rating hebben en na 'tweaks' perfect werken. Geen idee wat die tweaks zijn, maar als halve nerd kom ik daar wel uit.
Als Linux gamer kan ik reageren op een paar van deze. Ik heb denk ik twee versies van Wolfenstein gespeeld, New Order en die ervoor of erna, en voorzover ik weet werkte dat gewoon op Linux. Doom werkt ook gewoon op Linux, ik heb Doom 3, Doom 3 RoE, en de nieuwere Doom en Doom Eternal gewoon op Linux gespeeld. Horizon Zero Dawn heb ik ook op Linux gespeeld, werkt gewoon. En God of War staat in mijn backlog van games, moet ik nog spelen.
Het enige wat ik mis is Minecraft?! Ik zou in staat zijn om alleen al daarvoor (de java versie) m'n systeem toch dual boot te maken.
Zover ik zie is Minecraft gewoon voor Linux (en MacOS) beschikbaar. Op https://www.minecraft.net/nl-nl/download/alternative staat gewoon een download link voor Minecraft voor Ubuntu.
Oerdond3r @Alxndr15 augustus 2024 16:48
Ja, je kan installatie-instructies vinden op de website van Steam: https://store.steampowered.com/steamos/buildyourown
Deze instructies moet je NIET gebruiken! Dit is een oud artikel om SteamOS 2 op je apparaat te installeren, en is zwaar verouderd! Deze versie bevat software pakketten die al lang niet meer ondersteund worden, en bevat ook geen Proton.

De versie die je wilt hebben is SteamOS 3, maar deze is op dit moment alleen voor de Steam Deck beschikbaar. Je bent beter af met een moderne linux distributie toegespitst op gamen zoals Bazzite of Nobara. Of je wacht totdat SteamOS 3 beschikbaar wordt voor PC's.
Oerdond3r 14 augustus 2024 12:12
Ben wel benieuwd wat het idee van Valve hierachter is. Als mensen straks SteamOS op andere handhelds kunnen installeren, zullen minder mensen Steam Decks kopen. Waarschijnlijk maken ze minder winst met de verkoop van Steam Decks en denken ze meer winst te krijgen met SteamOS vanwege de integratie met de Steam Store.
MrFax @Oerdond3r15 augustus 2024 06:01
Naar mijn weten is het helemaal niet de bedoeling van Valve om een eerste klas hardwarefabrikant te worden. Zijn producten zijn niche.

1) de Steam Controller kwam uit om Steam Input de standaard te maken in Windows. Dit is grotendeels gelukt: Kijk naar hoeveel controllers en games Steam Input nu natively support, zelfs zonder emulatielaag.

2) De Steam Deck kwam uit om SteamOS de standaard te maken in gaming. Zie artikel waarom dit een groot succes aan het worden is.

3) De Steam Link kwam uit om hun nieuwe softwarefeatures m.b.t. game streaming vanaf eigen PC te adverteren. Dit is deels geflopt. Gebruik Steam game streaming heel soms nog wel eens, maar de Nvidia SHIELD had Steam Link gewoon echt overtroffen, zelfs nu SHIELD ook best dood is. Uiteindelijk was dit dus een flop. En niet te vergeten dat Sunshine + Moonlight is gewoon niet meer te overtreffen is.

4) De Valve Index kwam uit om het SteamVR-framework te adverteren. Dit is natuurlijk een groot succes geworden: Ook al is de Valve Index niet echt heel razend populair, SteamVR is echt de standaard voor PC VR geworden.

Achter alles zit het idee: "Hiermee kunnen we onze software adverteren." en het blijkt ook echt te werken.

Ik kan echt niet wachten om SteamOS te gebruiken op mijn Legion Go. Het zou geweldig zijn als SteamOS officiele support krijgt voor de Legion Go, omdat ik Windows zo vreselijk vind op een handheld.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 15 augustus 2024 06:07]

CAPSLOCK2000
@Oerdond3r14 augustus 2024 12:53
Ben wel benieuwd wat het idee van Valve hierachter is. Als mensen straks SteamOS op andere handhelds kunnen installeren, zullen minder mensen Steam Decks kopen. Waarschijnlijk maken ze minder winst met de verkoop van Steam Decks en denken ze meer winst te krijgen met SteamOS vanwege de integratie met de Steam Store.
Valve wil vooral software verkopen, vanzichzelf en van anderen. Hardware doen ze omdat het moet. Als iemand anders de hardware wil verzorgen dan is dat prima voor Valve.

De directe aanleiding van het heel SteamOS is dat MS ooit aankondigde dat het in de toekomst niet meer mogelijk zou zijn om met de hand software te installeren maar dat je de MS Appstore moest gaan gebruiken, net zoals op de iPhone en (defacto) Android.
Dat zou het einde van Steam zijn. Waarom nog games (ver)kopen via Steam als alles toch via de MS Appstore moet lopen?

De relatie tussen Valve en MS is altijd lastig geweest. Valve is dus altijd op zoek geweest naar manier om de markt open te houden (voor zichzelf), of een Plan B voor het geval dat het niet lukt.

Met SteamOS heeft Valve z'n eigen platform dat draait op gewone PC-hardware zonder dat MS (of Apple of Google) er tussen zit, voorwaardes stelt en een deel van opbrengst wil. Hoe meer bedrijven dit soort hardware leveren hoe beter het is voor Valve. Concurrentie verbetert de kwaliteit en houdt de prijs laag. Dat maakt het weer aantrekkelijker om zo'n apparaat te komen in plaats van een Windows gamePC of een console.
Jittikmieger @CAPSLOCK200014 augustus 2024 19:36
Yup, ditte.

Valve is een “softwareboer” en doet in hardware omdat het moet. SteamOS is vele malen belangrijker dan de Steam Deck. Het is inderdaad puur strategisch. Ook zonder Microsoft wil Valve straks games kunnen blijven verkopen. Het is hun kip met gouden eieren. Ik zou ook niet zo afhankelijk willen zijn van één bedrijf. Het is jammer voor Valve dat Apple zo traag is/ te weinig serieus is m.b.t. faciliteren van gaming op de Mac. Dat had Valve een stuk minder afhankelijk gemaakt van Microsoft. Dus ja, het is logisch dat Valve dan het heft in eigen hand te neemt.
panterarosso @Oerdond3r14 augustus 2024 12:14
je moet de steam decks denk ik een beetje zien als de nespresso apparaten die je maakt om capsules te verkopen, als uiteindelijk steam de omzet vangt zal het valve een zorg zijn welke hardware er achter zit
418O2 @Oerdond3r14 augustus 2024 12:22
Valve is in eerste plaats een softwarebedrijf. Als dit er voor zorgt dat ze helemaal geen decks meer hoeven te ontwikkelen dan zullen ze dat prima vinden denk ik
WillemJanJansen 14 augustus 2024 11:22
Je kan ook gewoon Steam op je Rog Ally/ Lenovo Go/ MSI Claw zetten. Je draait je game dan zonder tussenkomst van Proton en je kunt je handheld ook nog als gewone Windows pc gebruiken. Ik zie niet zo erg waarom je SteamOS er op zou willen. Het enige voordeel dat SteamOS biedt is dat het OS minder van het systeem eist maar dat wordt vervolgens weer teniet gedaan door de tussenkomst van Proton bij het gamen. Of mis ik iets?
Stetsed @WillemJanJansen14 augustus 2024 12:14
"dat wordt vervolgens weer teniet gedaan door de tussenkomst van Proton bij het gamen. "

Dit is dus het interessante, het kan soms BETERE performance hebben dan windows, je moet realiseren dat Proton(Wat op WINE is gebaseerd) niet een emulator is(WINE staat voor Wine is not an emulator) want het emuleert geen commandos, wat het doet is het neemt de windows syscalls en zet die om naar linux calls het is dus niet een emulatie layer maar een translatie layer.

Dit betekent dat het eigenlijk geen performance verlies heeft en soms performance gain kan hebben door de lagere overhead van Linux. En hiernaast is SteamOS gewoon veel meer polished voor een handheld dan windows ooit is geweest kwa feature set/ondersteuning en gewoon minder BS, en zeker met het gebruik van de linux kernel is hardware support vaak ook niet een probleem, en is het vaak een situtatie van de goede mappings mapen zodat alle keys doen wat je wilt.

En als je een project wilt dat meer "Community" driven is heb je bazzite[1], wat ook een soort steam-os is maar dan meer bedoelt voor general purpose gaming, je kan het ook gewoon op PC etc installeren, ik heb het well getest alleen uiteindelijk niet mee gegaan omdat ik toch liever meer controle heb dus meer barebones ga maar voor iemand die iets plug and (remap keys) play wilt is het uitstekend.

Het grootste valide argument tegen SteamOS/Bazzite/Linux based handheld is anti-cheat, jammer genoeg zijn er nog heel wat games die zelfs all zouden ze het kunnen hebben we linux anti-cheat support niet aangezet, als je een lijst hiervan wilt kan je het vinden [2]. Maar zelfs hier wordt het steeds beter en het wordt steeds beter.

[1]. https://bazzite.gg/
[2]. https://areweanticheatyet.com/

[Reactie gewijzigd door Stetsed op 14 augustus 2024 12:15]

HerrPino @Stetsed14 augustus 2024 13:59
Je gebruikt de term emuleren volgens mij onjuist. API-calls emuleer je niet, je simuleert ze. Een hardwareplatform emuleer je. WINE is geen emulator omdat het geen hardware hoeft te emuleren, puur omdat het op dezelfde hardware draait als waarop Windows zou draaien. Om de API-calls goed te 'simuleren', moet WINE echter statustabellen en andere mechanismen bijhouden om de calls die niet 1-op-1 overeenkomen tussen Windows en Linux correct te kunnen verwerken.
kaas-schaaf @HerrPino14 augustus 2024 14:56
Bij een simulatie maak je een model van de situatie ter observatie en probeer je die (zo nauwkeurig mogelijk) na te bootsen, dat is hier niet het geval in mijn opinie aangezien je direct het systeem beinvloed.

Of het emulatie is kan je over discussieren.
Echter het is een non issue aangezien het een vervanging is voor de OS/HAL laag en het niet de bedoeling is dat het exact hetzelfde werkt, zolang het maar hetzelfde resultaat heeft.

[Reactie gewijzigd door kaas-schaaf op 14 augustus 2024 14:59]

dmantione @Stetsed14 augustus 2024 15:51
Even los van de kwestie emulatie/simulatie (ik zit op de lijn van @kaas-schaaf ), je uitleg waarom Wine sneller kan zijn is simpelweg onjuist. De reden dat Wine vaak sneller is, is dat DirectX10 en ouder "oude" code is op Windows-systemen. De DirectX9/10 implementatie in Proton is nieuwe code die volledig van de mogelijkheden van Vulkan gebruikt maakt, in combinatie met een Linuxsysteem waar tientallen jaren aan ervaring inzitten in het gebruik maken van parallelle computers (bedenk dat Linux gebruikt wordt op supercomputers waar parallelisatie essentieel is).
carlpls @dmantione14 augustus 2024 18:49
Ik snap niet waarom je zegt dat de uitleg 'simpelweg onjuist' is, mogelijk dat er nuance/details missen, maar volgens mij klopt het statement van @Stetsed wel degelijk.

Enerzijds zeg je dat Linux mogelijk sneller is door tuning die gedaan is voor supercomputers, en vervolgens zeg je dat het niet klopt dat Linux betere performance heeft door lagere overhead in (o.a.) syscalls. Het hele idee van optimaliseren/tunen is volgens mij dat je code binnen een stuk software sneller maakt, wat prima code kan zijn die gebruikt wordt door syscalls in Linux.

Daarnaast heb je uiteraard nog nieuwere, andere manieren van communiceren/taken uitvoeren op de GPU welke niet of nauwelijks gebruikt werden ten tijde dat DX8/9/10 gemaakt werden, en tegenwoordig wel veel meer gebruikt worden (DX12, Vulkan). Deze optimalisaties kun je soms ook op Windows krijgen door DXVK in je spelmap te installeren (GTA 4 is hier een mooi voorbeeld van).

Linksom of rechtsom komt het er volgens mij op neer dat het via Proton (en/of de onderdelen die daar ondervallen) mogelijk is om code via andere paden te laten lopen welke in sommige gevallen echt veel sneller kunnen zijn. En die performance kan ook best uit snellere syscalls op Linux komen.
Stetsed @carlpls14 augustus 2024 20:07
Dus mijn statement was niet bedoelt om te zeggen dat Linux syscalls etc per definitie efficienter zijn, maar linux als een systeem is in basis efficientier in het gebruik van resources.

Mijn uitleg(misschien had ik het beter kunnen zeggen) duide eerst erop dat WINE niet een emulator is(Het is een translatie layer dit zeggen de devs zelf ook).

Omdat het geen emulator is en het zichzelf helemaal niet probeert voor te doen als een windows systeem(Het probeert support te brengen voor de syscalls die windows gebruikt en andere subsystemen die games/programmas nodig hebben om te runnen). De Wine Dev's schrijven op de website[1] dit is ook waar ik op duide toen ik zij dat het geen emulator is, het zet Windows syscalls(of API calls) om tot POSIX/Linux/whatever.
Instead of simulating internal Windows logic like a virtual machine or emulator, Wine translates Windows API calls into POSIX calls on-the-fly, eliminating the performance and memory penalties of other methods and allowing you to cleanly integrate Windows applications into your desktop.
---
Dit betekent dat het eigenlijk geen performance verlies heeft en soms performance gain kan hebben door de lagere overhead van Linux.
Waarschijnlijk had ik hier een comma moeten toevoegen en "Linux als operating system" moeten toevoegen, dus meer iets zoals hieronder. Want mijn doel was niet praten over het verschil tussen DXVK etc etc tegen de native, het was puur over de statement van Willem dat proton er tussen kwam wat(tijdens mijn lezen) leek alsof het meteen negatief was.
Dit betekent dat het eigenlijk geen performance verlies heeft tegenover het spelen op Windows, en soms performance zelfs beter kan hebben door de lagere overhead van Linux als een operating systeem door de verminderde hoeveelheid achtergrond computatie.
[1]. Excuses voor archive link, website vindt me niet zo leuk op dit moment: https://web.archive.org/w...7/https://www.winehq.org/

[Reactie gewijzigd door Stetsed op 14 augustus 2024 20:15]

Pyronick @WillemJanJansen14 augustus 2024 11:35
Windows heeft geen functionerende instant sleep/resume zoals dat bij SteamOS/Steam Deck het geval is.

Je kunt midden in (nagenoeg) elk spel gewoon de uit-knop indrukken en een paar dagen later weer verder waar je was in een paar tellen.

Juist dat maakt de Steam Deck geschikter als draagbaar apparaat dan bijv. een MSI Claw, Legion Go of ROG Ally X als een "Just Works" oplossing.

[Reactie gewijzigd door Pyronick op 14 augustus 2024 11:36]

Mizgala28 @Pyronick14 augustus 2024 12:26
Mwah, als het nou consistent goed zou werken.

En dan doel ik met een game aan, gewoon in SteamOS zelf werkt het goed maar ik zie issues met bepaalde games die niet verified zijn waarbij sleep/resume soms voor issues kan zorgen, en je dan je game moet afsluiten en opnieuw opstarten om het op te lossen.

Of er meer issues zijn dan wat ik zelf heb meegemaakt terzijde, mijn top 3 zijn, de controller die het niet meer doet (toetsenbord en muis werken dan overigens wel, zo ook de touch screen), audio problemen (varieert enorm, soms heb je distorted audio, soms geen en ga zo door) en game die gewoon ineens crashed (zwart scherm) nadat je uit sleep gaat.

Als het goed werkt dan is het een fijne functie, maar aangezien ik veel unsupported games speel (die prima werken) neem ik de gok gewoon niet meer, ik sluit een game af voor ik de Steam Deck weg leg, tenzij dit korter dan 5 minuten is.

Nogmaals deze problemen komen niet bij alle games voor

Voor de rest heb ik niks tegen SteamOS, maar ik zie (puur voor gaming) niet enorm veel voordelen tegenover Windows, dingen als UI tel ik niet meer want Big Picture is er ook op PC.

Grootste voordeel voor mij zijn de ingebouwde functionaliteiten betreffende de wattage, ververssnelheid van het scherm, cappen van framerate enz.

Als grootste nadeel zie ik de gedoe met bepaalde games met anti cheat die niet op SteamOS werken, al is dat minder de schuld van Valve/Linux dan de betreffende developers zelf, echter alsnog zie ik het wel als een nadeel.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 14 augustus 2024 12:28]

Pyronick @Mizgala2814 augustus 2024 12:37
Dat is inderdaad een probleem. Bij veel games merk je nu pas echt hoe slecht ze eigenlijk geprogrammeerd zijn, of Win32 calls op een rare manier gebruiken door allerlei hacks die in Wine/Proton geïmplementeerd moeten worden.

Veel (legacy) PC games hebben ook alleen ondersteuning voor muis/keyboard. Gelukkig zijn er ook steeds meer patches voor oude games, of remasters, of community patches of gebruiken ze SDL als intermediate laag.

Voor wat betreft (kernel level) anticheat zie ik het ook heel somber in voor Windows. Microsoft heeft na het CrowdStrike debacle aangegeven dat ze rng0 kernel mode willen dichttimmeren.
Random Hajile @Mizgala2814 augustus 2024 14:11
Mwah, als het nou consistent goed zou werken.

En dan doel ik met een game aan, gewoon in SteamOS zelf werkt het goed maar ik zie issues met bepaalde games die niet verified zijn waarbij sleep/resume soms voor issues kan zorgen, en je dan je game moet afsluiten en opnieuw opstarten om het op te lossen.

Of er meer issues zijn dan wat ik zelf heb meegemaakt terzijde, mijn top 3 zijn, de controller die het niet meer doet (toetsenbord en muis werken dan overigens wel, zo ook de touch screen), audio problemen (varieert enorm, soms heb je distorted audio, soms geen en ga zo door) en game die gewoon ineens crashed (zwart scherm) nadat je uit sleep gaat.

Als het goed werkt dan is het een fijne functie, maar aangezien ik veel unsupported games speel (die prima werken) neem ik de gok gewoon niet meer, ik sluit een game af voor ik de Steam Deck weg leg, tenzij dit korter dan 5 minuten is.

Nogmaals deze problemen komen niet bij alle games voor
Klopt helemaal.

Totdat Valve zelf iets gelijkwaardigs implementeert, heeft één van de Decky plugins een oplossing voor al deze problemen: https://github.com/popsUlfr/SDH-PauseGames

Met de "Pause on Suspend" feature heb ik géén van de bekende problemen van suspend/resume van PC games en emulators nog terug zien komen. (wat natuurlijk niet wil uitsluiten dat er nog wel eens problemen kunnen voorkomen, maar ik heb er geen gehad iig in de 2 jaar dat ik de plugin gebruik)

[Reactie gewijzigd door Random Hajile op 14 augustus 2024 14:13]

SheepSayMeh @Pyronick14 augustus 2024 13:16
Dit is ook de reden dat ik nu bazzite, een onofficiële steamOS, op mijn ally draai. Ik dacht dat gewoon Windows draaien prima zou gaan, en was in de eerste instantie positief verrast hoe goed Windows het nog doet met touch input. Maar miste ik toch wel de pickup-and-play experience waar een handheld imo zeer gebaad bij is. Bazzite heeft dat opgelost.
ApfelMoes @Pyronick14 augustus 2024 13:43
Windows heeft dat juist ook...
Pyronick @ApfelMoes14 augustus 2024 13:57
Klopt, alleen functioneert het niet goed. Dat is de reden dat ik mijn Ally (niet de Ally X) weer in heb geruild.

Vrijwel alle games crashen of heel Windows crasht.
ApfelMoes @Pyronick14 augustus 2024 14:18
Heb het net getest met Factorio en Snowrunner, geen enkel probleem. Zet Windows 11 in slaapstand, doe hem weer aan en kan gewoon verder spelen. Misschien was er iets mis met je apparaat of Windows installatie, of te weinig opslagruimte.
Pyronick @ApfelMoes14 augustus 2024 14:56
Dat verklaart het allicht, precies games die ik niet heb...

Ik had er last van met o.a. Sea of Thieves, Sons of the Forest, Red Dead Redemption 2 en Ryse: Son of Rome.
ApfelMoes @Pyronick14 augustus 2024 15:14
Tja, dat is dus niet "vrijwel alle games". SoT is online dus begrijpelijk, RDR2 is volgens mij ook verbonden aan Rockstar servers. De functie is er in Windows, en zal wel ongeveer hetzelfde werken als bij linux. Dat specifieke games niet werken is meer een probleem van het spel.
Pendora @WillemJanJansen14 augustus 2024 11:26
Proton is geen emulator dus geen FPS verlies. In tegendeel, er zijn games die beter op Proton werken dan op Windows.

De Pauze-Resume functie van SteamOS is al voldoende om over te stappen.
iqcgubon @Pendora14 augustus 2024 13:00
Inderdaad. In Elden Ring had ik vreselijke stutter op Windows. Niks van dat op Linux. Nu Ghost of Tsushima aan het spelen op Pop Os en die haalt gewoon lekker een consistente 100+ fps op mijn 6800XT.
Jittikmieger @iqcgubon14 augustus 2024 19:22
Elden Ring is een idd een goed voorbeeld. Star Wars Jedi Fallen Order is er ook eentje. SteamOS performance van die game is vele malen beter dan Windows 11 op de Steam Deck is mijn ervaring.
giantgiantus @WillemJanJansen14 augustus 2024 11:31
Plus random windows issues die ik niet op een gameapparaat wil. Al die onnodige pop-ups, updates die eeuwen duren etc etc.
watercoolertje @giantgiantus14 augustus 2024 13:13
Mijn windows 11 pc bij de TV start bij aanzetten gewoon steam op in bigscreen en verder is het gewoon te vergelijken met een gameconsole.

Ja er komen wel eens updates (steam doet dat voor starten van steam, hooguit 30 seconden, windows doet het bij het afsluiten, merk ik dus niet).

Welke popups bedoel je precies? En welke updates?

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 14 augustus 2024 13:14]

giantgiantus @watercoolertje14 augustus 2024 14:17
Hoe lang duurt het voordat je in de game zit vanaf het aanzetten van de aan/uit knop?
xoniq @giantgiantus14 augustus 2024 14:24
Hoeft niet eens. Je kan ook gewoon Windows in slaap laten gaan na 15 minuten geen activiteit. En wakker laten worden. Is seconden en vrijwel geen stroom verbruik.
giantgiantus @xoniq14 augustus 2024 14:25
Midden in een game? Zonder dat ik die game überhaupt hoef te pauzeren?
xoniq @giantgiantus14 augustus 2024 14:29
Kan ook, via Steam BPM kan je ook gewoon de PC in slaap laten gaan mid-game.

Maar meestal laten wij games niet actief verder. Mede omdat meer mensen in huis wel eens een spel willen opstarten.
xoniq @watercoolertje14 augustus 2024 14:28
Mijn Windows 11 PC staat in de garage lawaaierig te zijn, zonder monitor, met enkel een netwerk kabel en stroom.

Via meerdere Apple TV’s + telefoons + steam deck stream ik de games naar de TV’s in huis middels Moonlight vrijwel latency loos.

Nu letterlijk net nog, zoon speelde in 4K in de woonkamer, game op pauze, app afsluiten, naar zijn kamer op zolder, tv aan, en verder streamen op z’n eigen kamer. Werkt fantastisch, geen geluid van fans of coil whine, praktisch een game controle krachtiger dan de PS5 in elke kamer in huis.

PC gaat automatisch slapen wanneer er niks actief is, en wordt wakker als iemand begint te streamen. Zelfs m’n vrouw kan ermee over weg, speelt af en toe een verhalende game op haar MacBook via dit systeem. Top.
giantgiantus @xoniq14 augustus 2024 14:44
Ik vind het een drama met wisselende resoluties en schermen die HDR al dan niet ondersteunen. Ook het automatisch aanzetten van de pc werkt vaker wel dan niet etc etc.

Hoe heb jij dit voor mekaar gekregen?
xoniq @giantgiantus14 augustus 2024 16:25
Mijn PC houdt gewoon dezelfde resolutie aan, 4K. Zolang de aspect ratio niet ruk is, is er niet zoveel aan de hand en schaalt het eigenlijk wel.

Mijn zoon speelt nu gewoon 4K resolutie op zijn 1080p TV, merkt weinig verschil verder. Daarnaast is eigenlijk alles 4K hier, en is dat de gouden standaard voor streamen hier.
giantgiantus @xoniq14 augustus 2024 16:29
Telefoons hebben toch andere aspect ratio?
xoniq @giantgiantus14 augustus 2024 16:31
Ik game daar amper op, maar de resolutie van een telefoon is per definitie al ruk. Ik prefereer 16:9 zoals alles, zelfs op mijn ultra wide werk machine (op Linux) stream ik gewoon 16:9 naartoe.

Maar als je perse full screen wilt, ja dan is dat een kleine issue. Maar voor mij verder een non-issue. Uberhaubt naar meerdere TV's in huis kunnen streamen en naar elke laptop zonder resolutie gedoe is al een win.
giantgiantus @xoniq14 augustus 2024 16:35
Dank voor al je antwoorden. En dan geen HDR? Gebruik je een dummy HDMI?
xoniq @giantgiantus14 augustus 2024 16:42
Ik doe inderdaad verder geen HDR. Ik heb amper HDR apparaten in huis, en voor casual spelen voegt het voor mij niet al teveel toe.

Ik heb inderdaad een dummy HDMI in de PC die zich voordoet als 4K monitor, zodat ik niet softwarematig hoef te kloten met resolutie, virtual displays en weet ik veel wat. Zie altijd zoveel hacks/omwegen, maar zo'n dummy HDMI werkt altijd.
PjotterP @WillemJanJansen14 augustus 2024 12:30
Ik ben het helemaal met je eens. Ik heb een ROG Ally en ben juist blij dat het een windows handheld is. Al kan je op een steamdeck ook windows zetten.
langestefan @PjotterP14 augustus 2024 12:56
Maar Windows is helemaal niet gemaakt voor handhelds, en SteamOS juist wel. ROG ally vind ik dan ook niet een handheld, eerder een veredelde laptop met een controller er op geplakt. Dat merk je sterk in gebruiksvriendelijkheid en batterijduur, dat is met een steamdeck veel beter voor elkaar. Wil je iets aanpassen aan de ROG ally zit je ook nog aan dat gedrocht van een armoury crate vast.
PjotterP @langestefan14 augustus 2024 13:12
Ik heb echt zero issues met windows en gebruikersvriendelijkheid op mijn ROG Ally. Ik weet hoe windows werkt. Ik wil juist een veredelde laptop in een controller, want dat geeft mij de meeste functionaliteit. Mijn handheld is een volwaardige PC op deze manier.

Ik heb ook een steam deck gehad en ik draag steam OS een warm hart toe maar dat is geen reden om windows handhelds onnodig te problematiseren. Ik gebruik steam op windows precies zoals ik het op mijn desktop PC gebruik: zonder problemem.
langestefan @PjotterP14 augustus 2024 13:20
En dat laat eigenlijk precies het probleem zien, mensen zijn inmiddels zo gewend aan de windows 'ervaring' dat ze daar liever in blijven dan dat ze een beter OS gebruiken.
PjotterP @langestefan14 augustus 2024 13:25
Sorry maar waar heb je het precies over? Ik installeer een game. Ik open steam, click de game aan en druk op play. En wow, het spel start op.

Je doet alsof windows op een handheld iets super lastigs is.
langestefan @PjotterP14 augustus 2024 13:42
En dan moet je drivers installeren, updates laden, je wilt je batterijduur verbeteren, of gewoon een systeeminstelling aanpassen. Of zelfs de game op pauze zetten en later verder gaan. Pas dan merk je dat de steamdeck een echt product is, en de ROG ally of andere windows 'handheld' meer een laptop. Ik heb (helaas) genoeg ervaring met armoury crate en dat is de grootste reden waarom ik nooit een ROG ally zou kopen. Je kunt nooit een goed handheld OS krijgen met windows, daar is het gewoonweg nooit voor bedoeld.

[Reactie gewijzigd door langestefan op 14 augustus 2024 13:42]

MissMe NL @langestefan14 augustus 2024 15:21
Zolang games goed draaien(even daar van uit gaan). Heb ik een groot voordeel met Windows en dat zijn trainers gebruiken. Daar kan geen gebruiksvriendelijkheid tegen op voor mij persoonlijk. Mocht dat geen issue zijn dan kan Windows de deur uit.
langestefan @MissMe NL14 augustus 2024 16:19
Ja dat snap ik allemaal maar het punt dat ik wil maken is wat breder. De steamdeck is een 'echt' product, de software is van de grond op ontworpen met de steamdeck hardware in gedachten. En dat merk je als je de steamdeck gebruikt, vooral als je niet aan het gamen bent. Windows op een handheld daarentegen is de goedkope, quick n dirty manier om een handheld te bouwen. De steamdeck vergelijk ik snel met een nintendo switch, de ROG ally eerder met een laptop. Daarom is het voor de ROG ally een hele goede zaak dat valve met SteamOS support bezig is, want met de hardware van de ally is niks mis. Dan heb je op de ally straks ook de 'echte' handheld ervaring.

[Reactie gewijzigd door langestefan op 14 augustus 2024 16:20]

MN-Power @langestefan14 augustus 2024 19:29
Ieder zijn ding toch? Ik ben nu voorzichtig (eerst via een dock met M2 erin) juist aan het proberen of ik met Windows tegen niet al teveel beperkingen aanloop op mijn Steamdeck. SteamOS voelt voor mij toch een beetje als dwangbuis (voor iemand als ik die met modding en addons bezig is). Batterijduur en stand-by interesseren mij dan weer vrij weinig....
langestefan @MN-Power14 augustus 2024 19:36
SteamOS is een dwangbuis? Je hebt gewoon een volledig Linux OS tot je beschikking he. Daarmee kun je doen wat je wilt, in tegenstelling tot windows waar alles gesloten is.
MN-Power @langestefan14 augustus 2024 19:45
Jip, maar voor een aantal tools (Minion bijbehorende) moet je door een aantal hoepels springen voordat je het aan de gang hebt. En ook TTC (voor ESO) is meer een last dan een lust op deze manier. Gewoon veel te veel gedoe voor iets wat naast mijn game pc leeft. Als het nou mijn main systeem was had ik er misschien meer tijd in willen stoppen. Maar het moet het gewoon doen.

Dus leuk die verhalen over drivers en updaten, maar juis dát ervaar ik als geen enkel probleem.
langestefan @MN-Power14 augustus 2024 21:08
Als je met modding en addons bezig bent dan gaat 'het moet het gewoon doen' wat mij betreft ook niet meer op. Snap ook niet dat je dat op een handheld wilt doen, is meer een edge usecase.
MN-Power @langestefan14 augustus 2024 22:12
Zoals ik begon; Ieder zijn ding. En voor Tweakers zijn beide OS'en prima. Beide met voors en tegens. Net als Valve/Steam zelf. Prima bedrijf, maar er is meer
MissMe NL @langestefan14 augustus 2024 13:22
Misschien niet gebruiksvriendelijker dan steamOS maar wel redelijk te doen. Daarvoor krijg ik wel veel meer mogelijkheden voor terug. Zoals trainers die ik veel gebruik op mijn gamepc. En wat al gezegd is. Met een dock heb je een volwaardige desktop. Mocht de hardware verouderd raken voor gamen.

Ik twijfel al een tijd over een steamdeck omdat ik niet zeker weet hoe makkelijk het is om Windows er op te zetten of nog beter dualboot.

Rog ally X vind ik nu nog te duur. Misschien op een prijsverlaging wachten.

[Reactie gewijzigd door MissMe NL op 14 augustus 2024 13:24]

PjotterP @MissMe NL14 augustus 2024 13:28
Een rog ally of legion go is echt wel een behoorlijk stuk krachtiger met een groter scherm met hogere resolutie.

Ik heb een ROG Ally maar als ik nu zou moeten kiezen dan zou ik of een Ally X met meer ram kopen of een legion go. Legion go heeft een iets mooier en groter scherm en een wat zakelijker uiterlijk.
MissMe NL @PjotterP14 augustus 2024 13:32
Ja klopt. Misschien nog dus even afwachten op een prijsverlaging. En ben bang dat ze wel een rog ally 2 of iets al heel snel uitbrengen.

Maar 900 is me nu nog teveel. Als je dat tegenover een upgrade zet voor een nieuwe game-pc. Snap dat het verder 2 verschillende producten zijn. Maar die dilemma heb ik nu.
langestefan @MissMe NL14 augustus 2024 13:45
Daarvoor krijg ik wel veel meer mogelijkheden voor terug.
Zoals?
Ik twijfel al een tijd over een steamdeck omdat ik niet zeker weet hoe makkelijk het is om Windows er op te zetten of nog beter dualboot.
Dat is hetzelfde als een Ferrari kopen en er dan een peugeot motor inzetten want 'dat ben je gewend'.
MissMe NL @langestefan14 augustus 2024 15:17
Dat zeg ik. Kan trainers gebruikers en games makkelijker modden. Dat is voor MIJ een must.

Cheathappens heeft steamdeck trainers dacht ik en ben daar lifetime lid van dus steamOS is nog wel te doen. Maar oudere games hebben nog steeds geen trainers bijvoorbeeld.

Is ook de reden waarom ik eerder kijk naar een rog ally x dan steamdeck.

Daarbij zie ik het als een "gamepc" handheld. Op een gamepc ga ik toch echt geen linux op installeren. Dualboot is dan ook de beste optie voor mij.

[Reactie gewijzigd door MissMe NL op 14 augustus 2024 15:25]

langestefan @MissMe NL14 augustus 2024 15:32
Dat kan natuurlijk, op basis van wat ik online lees over handhelds denk ik echter dat dat voor 99.9%+ van handheld gebruikers geen eis is. Maar goed, als je volhardend en vindingrijk genoeg bent is er altijd wel een weg om het werkend te krijgen. Je bent tweaker of je bent het niet.
jkru2133 @WillemJanJansen15 augustus 2024 09:59
Ik heb zelf nu Bazzite op mijn ROG Ally gezet en eerlijk gezegd vind ik dat veel prettiger. Windows is gewoon niet geschikt voor handheld systemen. Het kost veel systeem resources, neemt veel ruimte in beslag en is gewoon te zwaar voor een dergelijke handheld.

Ik vind zelf Bazzite veel prettiger (wat eigenlijk een soort SteamOS fork is, om het maar heel ruw uit te leggen).

Zelf kan ik niet wachten tot we echt SteamOS hebben voor de ROG Ally
Roxo 14 augustus 2024 11:12
Ik hoop dat ze samenwerken met de communities die Bazzite en ChimeraOS bouwen. Er zit daar veel kennis over third-party systemen, en er is al veel werk gedaan dat de Valve devs (hopelijk) kunnen gebruiken.
kid1988 @Roxo14 augustus 2024 11:15
Ik denk dat het grootste "probleem" is hardware support. Voor ons tweakers allicht allemaal wel te overzien, maar ik kan me voorstellen dan Valve hun (SteamOS) naam alleen aan iets wil koppelen waar ze garanties en support op kunnen geven (zoals de ratings welke games op welke apparaten functioneren).

Ik zou wel zeer benieuwd zijn of Valve ook een soort "eeuwige beta" released for desktops?
B_FORCE @kid198814 augustus 2024 12:06
Lol, die laatste opmerking Is wel een goede samenvatting van veel Linux systemen.
Die ga ik onthouden.

Ik denk dat je hier de spijker op zijn kop slaat
Mijn eerste ingeving was ook direct ChimeraOS.
De ervaring daarvan is echter ook alles behalve vlekkeloos.

Helaas blijft dat nogsteeds wel een ding.

Wat dat betreft blijft de ervaring via Windows, ondanks alles, meer gebruiksvriendelijk.

Een bedrijf als Valve heeft gewoon hun naam hoog te houden.
MulMonkey @B_FORCE14 augustus 2024 12:47
Ik vind persoonlijk Windows allesbehalve gebruiksvriendelijk en gebruikersvriendelijk. Volgens mij is het meer 'de gewenning' dat Windows gebruiksvriendelijk maakt dan de objectieve ervaring. Denk aan alle privacy shit, bloatware (candy crush, TikTok en meer), advertenties in startmenu, meerdere apps voor instellingen en meer kleine persoonlijke frustratiepunten (dubbelklikken om programma's te openen, niet direct je wachtwoord in kunnen typen in het vergrendelscherm etc). En er (officieel) ook nog voor moeten betalen

Linux in al zijn vormen is ook allesbehalve gebruiksvriendelijk en heeft zeker meer dan genoeg valkuilen. Te veel om op te noemen. Maar is gewoon wat het is: een besturingssysteem. Eenvoud. Geen afleiding en zelf controle.

Ik blijf mensen altijd adviseren om te kiezen voor een gangbaar en beginnersvriendelijk Linux OS: Ubuntu (of Kubuntu of een andere officiële variant) en Mint als eerste keus. Daarna Fedora. De desktop ervaring op Ubuntu is in mijn ervaring nagenoeg altijd positief.

Na vele experimenten met Pop! OS, NixOS, Debian, Arch, Fedora en vast meer😅 (op zowel laptops als desktops) kom ik steeds weer terug op "mijn oude vertrouwde" Ubuntu met hun versie van Gnome. Vast ook gewenning, maar voor mij een soepere ervaring.

Ook genoeg op aan te merken. Maar ik gebruik geen Windows meer: ook niet om te gamen. Ik koop geen games (meer) die niet draaien op Proton. 95%+ van mijn games draait gewoon en betrouwbaar.

[Reactie gewijzigd door MulMonkey op 14 augustus 2024 12:48]

B_FORCE @MulMonkey14 augustus 2024 15:17
Ik werk al vele jaren met Linux, 7 jaar als mijn main systeem gedraaid.

Als gemiddelde gebruiker is Windows gewoon makkelijker voor de gemiddelde (simpele) gebruiker.
Geen rare installs or allerlei terminal fratsen waar een gemiddelde gamer paniekaanvallen van krijgt.
Support voor games en drivers is ook objectief beter.

Niet dat alles rooskleurig is overigens, maar dat is een totaal andere discussie.
MulMonkey @B_FORCE14 augustus 2024 18:03
Game support is zeker nog steeds beter op Windows, maar het scheelt echt niet zoveel meer hoor! En de prestaties zijn nagenoeg identiek. Vaak net ietsje minder fps en soms zelfs meer!

Slechts wat grotere titels die hun anticheat niet willen aanpassen (hun eigen keuze!) ondersteunen Proton nog niet. De mogelijkheid is er gewoon. Sommige game ontwikkelaars willen (nog) niet. Maar dat komt ook wel. Linux blijft namelijk gestaag groeien en na de EOL van Windows 10 denk ik dat er nog wel meer gebruikers bij zullen komen in de loop der tijd. Van mijn 50-60 games werkt alleen Call of Duty niet en dat speel ik dus ook niet meer. En ook niet-steam games zijn vaak wel werkend te krijgen.

Nvidia heeft Linux drivers de laatste tijd ook duidelijk meer prioriteit gegeven. Heb geen Nvidia kaart meer in huis om mee te testen. Wat ik (nog) niet heb op Linux zijn de op driverniveau gebaseerde AFMF (Fluid Motion Frames) etc. Maar DLSS (bij Nvidia) en FSR werken bij games ook gewoon. Raytracing werkt.

Ik snap dat we van mening verschillen, maar je geeft niet echt voorbeelden wat er dan minder is aan de drivers.
B_FORCE @MulMonkey14 augustus 2024 21:22
We verschillen helemaal niet zoveel van mening.

Echter, beweren dat de ervaring net zo vlekkeloos is als Windows is objectief gewoon waanzin.
Ik kan met er 100% in vinden dat jij op persoonlijk niveau weinig problemen ondervindt.
Ik kom ook best een eind omdat ik al jaren Linux ken.

Het gaat hier echter niet om onze eigen persoonlijke mening, maar wat een gemiddelde doorsnee gamer ervaart.
De gemiddelde doorsnee gamer snapt over het algemeen maar net hoe een aan-uit-knop werkt.
(iets overdreven, maar ik denk dat de strekking duidelijk is)

Overigens wordt anti cheat in veel online games gebruikt.
Zo goed als al de mainstream games.
In mijn geval zijn dat er al minstens 5 of 6 die ik zeer regelmatig speel.
Lekker zuur dat al je vriendjes lekker kunnen spelen, en je daar zit.
Erger nog is dat alle vriendjes alle latest and greatest kunnen spelen en jij niet.

Of je moet gaan lopen klooien met een dual boot systeem.
Wat is dan überhaupt nog het nut van Linux, behalve the novelty of it?

Ik denk dat een aantal videos van LTT en andere kanalen die dit al meerdere keren hebben aangekaart het goed samenvatten.

De reden dat ik niet met meer voorbeelden kom, is omdat dit gewoon evident is.
Nogmaals, prima als op anekdotisch persoonlijk niveau mensen ermee weg kunnen komen.
Het lijkt mij echter vrij duidelijk dat die NIET de doelgroep van Valve zijn.
Dat is precies juist waar het om ging!

Commercieel een product uitbrengen met zoveel haken en ogen is gewoon geen goed idee.
MulMonkey @B_FORCE16 augustus 2024 13:06
Veel anticheat software/implementaties werken gewoon al via Proton hoor. De meeste multiplayer games die ik speel werken uitstekend. EA/Activision moet nog even omschakelen. Proton is er klaar voor.

De video van LTT is mijns inziens inmiddels achterhaald. Sowieso de vage installatiebug is niet meer mogelijk, maar was ook deels zijn eigen schuld. De ervaring is vele malen beter. Installeer een Linux distro, download de officiële Steam cliënt van de Steam website en installeer hem. Vink de compatibiliteitsmodus aan en you're good to go.

Forza Horizon, Baldurs Gate 3, Counter Strike, Apex Legends, Dota 2, War Thunder, Total Warhammer II, Helldivers II, TF2, Overwatch 2, Allemaal online multiplayer titels die probleemloos werken.
https://www.protondb.com/explore?sort=playerCount

De kracht van de Steam Deck is juist die aan uit knop en dat shit werkt. In mijn ervaring is dat nagenoeg hetzelfde op Linux. Windows daarentegen valt me de hele tijd lastig en komt met updates. En om de zoveel tijd vraagt Windows me weer om de "installatie af te ronden" en mijn accounts te koppelen, privacy op te geven en OneDrive te activeren. Laat me met rust! Ik wil gewoon gamen 😁

Snap je punt wel mbt als je vrienden wel allemaal de nieuwste CoD spelen of Rainbow Six Siege, dan val je buiten de boot. Maar zonder keuzes te maken, verandert het ook niet. Dan maar andere games spelen met je vrienden. Het is niet zo dat er geen keuze is.

Voor iedereen die een eigen PC bouwt en dus (normaal gesproken) Windows installeert, kan nu oprecht overwegen om exclusief voor Linux te kiezen. Ik ga nooit meer terug naar Windows.
MacPoedel @B_FORCE14 augustus 2024 12:43
Ik weet niet welke slechte ervaring je hebt met ChimeraOS, maar bij mij draait dat al 2 jaar als een zonnetje. Alleen de ingebouwde emulators hadden ze er wat mij betreft beter uit gelaten, het is achterliggend Retroarch en ik heb er out of the box toch meer problemen mee dan wanneer ik gewoon zelf de emulator als flatpak of appimage installeer.

Maar ik heb geen problemen met het spelen van Steam games (in elk geval met games die geen problemen hebben met Linux maar die heb ik eigenlijk niet want ik speel niet competitief online), en updates zijn altijd vlot gegaan (en nooit in de achtergrond terwijl ze mijn systeem nodeloos vertragen!). Ik vind het eigenlijk veel gebruiksvriendelijker dan Windows.

Dat wel met een AMD GPU, als je Nvidia hebt, daar zijn ze nu wel mee bezig.
B_FORCE @MacPoedel14 augustus 2024 15:15
Ik heb nergens gezegd dat ik slechte ervaring heb met ChimeraOS?
MacPoedel @B_FORCE15 augustus 2024 00:00
Je zegt niet letterlijk slecht, maar de ervaring is niet vlekkeloos en Windows is gebruiksvriendelijker. Dat is toch niet echt een goede ervaring dan?

Het zal afhankelijk zijn van waar je het voor gebruikt, maar ik heb met het gebruik als console OS aan een TV veel meer gedoe gehad met Windows dan met ChimeraOS.
The Zep Man
@kid198814 augustus 2024 11:39
maar ik kan me voorstellen dan Valve hun (SteamOS) naam alleen aan iets wil koppelen waar ze garanties en support op kunnen geven (zoals de ratings welke games op welke apparaten functioneren).
Het oordeel dat ze nu geven zijn alleen voor de Steam Deck. Er wordt geen oordeel gegeven voor hoe goed spellen op andere hardware werken.

Verder zie ik hier geen probleem in. Het is niet alsof Valve voorzichtig is met waar de Steam client allemaal op draait. Het is "eigen risico" als je het gratis beschikbaar gestelde SteamOS op eigen hardware gebruikt.

Dit is een verdere stap die Valve maakt om niet onlosmakelijk afhankelijk te zijn van gigant en concurrent Microsoft.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 14 augustus 2024 12:42]

ManIkWeet @The Zep Man14 augustus 2024 13:09
Valve ondersteunt wel degelijk de Steam software toch? Als jij problemen ermee hebt, kan je contact opnemen.

Het is hun software, of dat nou in Windows draait of op kale hardware, maakt voor de leek niet uit...
Joeri.Bijlsma 14 augustus 2024 11:09
Voor de mensen die het niet weten. als je chimeraOS of Bazzite er op installeert (rog ally bijv.) kun dezelfde ervaring hebben als steamOS.

[Reactie gewijzigd door Joeri.Bijlsma op 14 augustus 2024 11:11]

The Zep Man
@Joeri.Bijlsma14 augustus 2024 11:26
Werkt sleep/resume daarmee ook op third-party hardware? Zo ja, dan is dat echt goede voortgang. :)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 14 augustus 2024 11:26]

giantgiantus @The Zep Man14 augustus 2024 11:30
Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Zou ik overigens ook heel graag op een desktop pc zien. De game ervaring op een steam deck is zo ongelooflijk veel prettiger dan een desktop pc.
D-Day @giantgiantus14 augustus 2024 11:44
waarom dan? (oprechte vraag, ik zweer bij pc gaming)
Hagdos @D-Day14 augustus 2024 11:57
Ik vind allebei prettig.

De sleep/resume is voor mij wel een reden om vaak de Deck te pakken. Die ligt op de bank, als ik op het aan-knopje druk ben ik binnen 3 seconden aan het spelen. Als ik geen zin meer heb druk ik weer op het knopje, en leg ik hem weg. Ik kan dus heel makkelijk "even" spelen, ook als ik maar 10 minuten heb (en soms wordt dat dan toch 2 uur).

Daarnaast kan ik op de bank blijven zitten tegen mijn vrouw aan die leest of een film kijkt. Achter de PC ben ik een paar stappen verder weg.
D-Day @Hagdos14 augustus 2024 12:14
Oei, steengoed argument _/-\o_ (dat laatste)
Hansie9999 @D-Day14 augustus 2024 12:54
Valt te zien welk type vrouw je hebt,

Als ik te dicht bij kom dan is het van "laat me met rust en ga gamen" :)

De truk is dan om steeds zo teleurgesteld mogelijk te kijken, dan maakt ze het later wel goed :)
venqwish @D-Day14 augustus 2024 11:54
Dat is toch de droom voor een echte "hibernate"? Je zet je pc / laptop uit, maar wanneer je hem opnieuw inschakelt zit je echt waar je gestopt bent. Zat je in een game, dan kan je gewoon verder spelen. Uiteraard niet bij een MMORPG of multiplayer, dan knal je waarschijnlijk opnieuw naar het aanmeld scherm. Maar je moet je tijd niet verdoen om het spel opnieuw op te starten, het verplichte intro filmpje te bekijken, resources in te laden, enz enz. Was je een film aan het kijken of eender wat eigenlijk? Dan kan je gewoon meteen verder.

Het is echt een verademing op mijn PS5, aanzetten en gaan. Hopelijk maakt SteamOS dit ook mogelijk op handhelds zoals een Ally, zeker bij deze form factor, je wil dit gewoon oppakken en meteen verdergaan waar je gestopt was.

[Reactie gewijzigd door venqwish op 14 augustus 2024 11:56]

MissMe NL @venqwish14 augustus 2024 13:36
Xbox heeft dat zelfs beter met quick resume. Waar je gewoon de stroom er af kan halen. Maar ps5 heeft soms ook een quick resume optie in spellen.

Ben namelijk nog ouderwets dat ik de stroom uit moet doen als ik ga slapen 😂

[Reactie gewijzigd door MissMe NL op 14 augustus 2024 13:37]

Finraziel
@D-Day14 augustus 2024 11:55
Sleep/resume dus. Dat is iets wat ik ook echt een nadeel vind van Windows gaming. Op consoles kun je tegenwoordig op elk moment het ding uitzetten en later terugkomen en staat de game nog precies daar te wachten waar je gestopt was. Op Windows moet je iedere keer de game afsluiten en later weer opstarten (en eventueel terug bij een checkpoint zijn of door lange laadschermen gaan). Steam OS en van wat ik op Youtube begrijp Bazzite ook biedt dat wel en het werkt voor verreweg de meeste games uitstekend (voornamelijk de games met een online component gaan er niet altijd even goed mee om).
giantgiantus @D-Day14 augustus 2024 12:55
Omdat een pc met windows werkt en dat voelt voor mij meer als werk dan even relaxed een gamepje spelen. Daarnaast vind ik sleep/resume (dus binnen 2 sec spelen en binnen 1 sec hem laten slapen) essentieel.
Fruitbeest @The Zep Man14 augustus 2024 12:26
Ik snap hem niet, op de Lenovo Legion Go werkt sleep/resume gewoon onder W11. Of is dit iets anders?
MacPoedel @Fruitbeest14 augustus 2024 12:35
En is dat met een game open, zodat je dus tijdens het spelen je toestel in sleep zet, en bij resume meteen verder kunt spelen? Of is dat vanop het start scherm zonder games open. Want het is het eerste wat SteamOS doet.
ApfelMoes @Fruitbeest14 augustus 2024 13:44
Je hebt gelijk, windows heeft dezelfde functionaliteit.
MacPoedel @The Zep Man14 augustus 2024 12:34
In ChimeraOS werkt sleep/resume nog niet goed op mijn systeem. Ik heb het op een HTPC en games lopen heel traag bij het hervatten. Als ik die game dan herstart, gaat het weer normaal, maar je sluit dus best toch games af als je het systeem in sleep of hibernate wilt zetten.

Bazzite heb ik geen ervaring mee.
Wolfos
14 augustus 2024 12:00
Ik vind het redelijk zorgwekkend hoe sterk SteamOS met de Steam winkel geïntegreerd is. De standaardshell van de ROG Ally is neutraal richting welke winkel je gebruikt, en bied keuze. SteamOS doet dat uiteraard niet.
Game Pass, Epic Store, GoG, etc. hebben op dit platform geen eerlijke kans om te concurreren.

En dat is natuurlijk niks anders dan de mobiele besturingssystemen, maar toezichthouders zijn daar al jaren bezig om de app store monopolies uit elkaar te trekken. Sideloading was voor Google geen verdediging - in de praktijk doen gebruikers dit zelden.

Lijkt me een onwenselijke situatie in de maak, in ieder geval.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 14 augustus 2024 12:01]

VanderWells @Wolfos14 augustus 2024 13:10
Je kunt gewoon deze stores op de steam deck krijgen. Heroic heeft het proces ontzettend makkelijk gemaakt
Driekant @Wolfos14 augustus 2024 12:22
Het is nog niet uitgebracht dus het blijft nog even bij speculatie.
Toch denk ik dat de trade-off van enkel de Steam store wel gerechtvaardigd kan zijn. Zeker wanneer SteamOS via dualboot aangeboden kan worden

Wanneer Valve voor hun niet zelf geproduceerde / verkochte handheld ondersteuning bied met vermoedelijke performance enhacement, mag er toch een verdien model aan zitten?
The Zep Man
@Wolfos14 augustus 2024 12:44
Ik vind het redelijk zorgwekkend hoe sterk SteamOS met de Steam winkel geïntegreerd is. De standaardshell van de ROG Ally is neutraal richting welke winkel je gebruikt, en bied keuze. SteamOS doet dat uiteraard niet.
Game Pass, Epic Store, GoG, etc. hebben op dit platform geen eerlijke kans om te concurreren.
SteamOS is open in code en gebruik, en alle winkels die je noemt zijn vrij om te concurreren. Als ze hun software aanbieden via Flathub is de installatie zelfs bijzonder makkelijk voor gebruikers.
En dat is natuurlijk niks anders dan de mobiele besturingssystemen,
Een verschil met mobiele besturingssystemen is dat Valve de gebruiker niet beperkt in wat die doet of laat met zijn apparaat en met het OS.

Ik denk dat wat je aankaart geen stand houdt. Niets van wat je noemt heeft officiële Linux-ondersteuning. De eerste stap moet gezet worden door de betreffende belanghebbenden, niet door Valve.

Het enige dat Valve doet is standaard Steam meeleveren met SteamOS. Gezien Valve geen oneerlijke concurrentiepositie heeft en ze concurrentie niet tegenwerken, lijkt het mij stug dat zij hierdoor ooit problemen gaan ondervinden.

Overigens mogen anderen ook een eigen alternatief maken gebaseerd op SteamOS (voor de Deck en voor andere hardware). SteamOS is immers opensource, en de Steam Deck is gewoon een PC die PC besturingssystemen kan draaien.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 14 augustus 2024 14:53]

Settler11 14 augustus 2024 14:17
Wat wint Steam hier eigenlijk mee? Wellicht een kleine opmars in verkopen van steam games, maar hiermee worden andere handhelds meer interessanter? Schieten ze hiermee niet in de voet als ze Steamos ook voor anderen uitbrengen? Wat zou dit betekenen voor de opvolger van de Steam deck (als die komt)? En moeten andere partijen zoals dus Asus, Steam betalen voor een steamos licentie oid?

Heel veel vragen. :9
ArawnofAnnwn @Settler1114 augustus 2024 18:29
Ze winnen gebruikers. Dat is het hele doel, spellen verkopen. Steam Deck is niet het doel, het is een middel. Ze schieten zichzelf niet in de voet, tegenovergesteld zelfs. Betekend niets voor toekomstige Steam Decks. Er zit niets op waarvoor licenties betaald moeten worden. Het is een FOSS Linux distributie met een gratis Steam client. Je kunt al onofficiele SteamOS versies draaien op andere apparaten.
Settler11 @ArawnofAnnwn14 augustus 2024 22:35
Hoezo gebruikers winnen? Al die gebruikers hebben anders wel een steam client geïnstalleerd staan op een windows handheld.

Begrijp me niet verkeerd hoor, ik zie dit ook als een grote win-win. Maar een aantal van mijn vragen blijven niet meer beantwoord met 'welles'.
Lagonas 14 augustus 2024 11:19
Dat is toch wel mooi dat het nu eindelijk officieel bevestigd is! Wellicht dat ik dan later toch ga overwegen om een device met steamdeck os te halen.

[Reactie gewijzigd door Lagonas op 14 augustus 2024 11:20]

Letters 14 augustus 2024 11:29
Fantastisch nieuws. Ik denk dat er genoeg tinkeraars zijn die dual boot zullen installeren.

Misschien dat het de deuren openzet voor 3rd party merken om handhelds zonder Windows licentie te verkopen en zo de kosten te drukken.
whiteguy 14 augustus 2024 11:39
Ik ben nog steeds erg blij met mijn steam deck, maar die belofte van officieel ondersteunde dual boot met Windows (reeds aangekondigd bij de release 2,5 jaar geleden) mogen ze onderhand wel eens gaan inlossen.
Inmiddels vrees ik dat de release tegelijk gaat zijn met die van half-life 3....
M3llow|IA @whiteguy14 augustus 2024 13:19
Er gaan weer geruchten rond dat er daadwerkelijk aan een half life ‘3’ gewerkt wordt. Zie Tyler McVicker zijn youtube. Dus wie weet… ;)

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