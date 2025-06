Valve publiceert richtlijnen voor gebruik SteamOS-logo door hardwarefabrikanten

Valve heeft een document met richtlijnen gepubliceerd voor thirdpartyontwikkelaars die voor Steam willen ontwikkelen. Daarin zit ook een deel genaamd 'Powered by SteamOS', speciaal voor derde partijen die SteamOS op hun eigen hardware willen laten draaien.

Het 'Powered by SteamOS'-logo moet gaan aantonen dat de hardware in kwestie SteamOS draait, aldus het document. Daarin wordt verder beschreven hoe er met het logo omgegaan moet worden, bijvoorbeeld regels rondom witruimte en hoe hoog het logo minimaal moet zijn.

Valve bevestigde in augustus dat SteamOS ook op alternatieve handhelds beschikbaar moet komen. Destijds zei het bedrijf dat het aan die mogelijkheid werkt, maar dat de software daar nog niet helemaal klaar voor is. Met de publicatie van de nieuwe richtlijnen lijkt dat snel dichterbij te komen. Wanneer SteamOS klaar is voor thirdpartyhardware, is niet bekendgemaakt.