Lenovo kondigt Legion Go S-handhelds aan, waaronder versie met SteamOS

Lenovo heeft een nieuwe Legion Go S-handheld aangekondigd. Het betreft een compactere versie van de voorgaande Legion Go. De fabrikant brengt de Legion Go S in eerste instantie uit met Windows, hoewel later ook een versie verschijnt die draait op SteamOS.

De Lenovo Legion Go S beschikt over een 8"-touchscreen met een resolutie van 1920x1200 pixels, een refreshrate van 120Hz en vrr-ondersteuning. Volgens Lenovo kan de handheld daarnaast geleverd worden met een AMD Ryzen Z2 Go-processor of een Ryzen Z1 Extreme.

Eerstgenoemde chip krijgt vier Zen 3+-cores en een geïntegreerde RDNA 2-gpu met twaalf compute-units, terwijl de Z1 Extreme beschikt over acht Zen 4-cores en een RDNA 3-gpu met twaalf CU's. Verder krijgt de Legion Go S maximaal 32GB Lpddr5x-7500-geheugen, een 55,5Wh-accu, twee USB4-poorten en een microSD-kaartlezer. De controllers zijn, in tegenstelling tot bij de gewone Legion Go, niet afneembaar.

Lenovo komt in eerste instantie met een witte Windows-versie van de Legion Go S. Die komt later deze maand beschikbaar en krijgt dan een adviesprijs vanaf 629 euro, of 599 dollar. Later volgt echter een zwarte versie die draait op SteamOS, de Linux-distributie van Valve die ook wordt gebruikt voor de Steam Deck. Lenovo zegt dat de SteamOS-versie in april moet uitkomen voor 499 dollar. De europrijs wordt 'binnenkort' bekendgemaakt.

Van links naar rechts: De Legion Go S met Windows, Legion Go S met SteamOS en Legion Go. Bron: Lenovo

Nieuwe Legion Go met Z2 Extreme-apu, releasedatum nog onbekend

Lenovo toonde tijdens de CES ook een verbeterde versie van de bestaande Legion Go-handheld. Die krijgt een Ryzen Z2 Extreme-apu, met acht Zen 5(c)-cores en een RDNA 3.5-igpu met zestien CU's. De voorgaande versie had een Z1 Extreme.

Ook is de maximale hoeveelheid geheugen verdubbeld naar 32GB, wordt de accucapaciteit verhoogd van 49,2 naar 74Wh en kan de nieuwe Legion Go nu maximaal met een 2TB-ssd geleverd worden.

Daarnaast claimt Lenovo dat de controllers aan de zijkanten, die wederom afneembaar zijn, ergonomische verbeteringen hebben gekregen. Zo zijn de controllers ronder afgewerkt en hebben ze een cirkelvormige D-pad. Lenovo zegt dat deze handheld dit jaar uitkomt, maar noemt geen concrete releasedatum of adviesprijs.