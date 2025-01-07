Lenovo kondigt Legion Go S-handhelds aan, waaronder versie met SteamOS

Lenovo heeft een nieuwe Legion Go S-handheld aangekondigd. Het betreft een compactere versie van de voorgaande Legion Go. De fabrikant brengt de Legion Go S in eerste instantie uit met Windows, hoewel later ook een versie verschijnt die draait op SteamOS.

De Lenovo Legion Go S beschikt over een 8"-touchscreen met een resolutie van 1920x1200 pixels, een refreshrate van 120Hz en vrr-ondersteuning. Volgens Lenovo kan de handheld daarnaast geleverd worden met een AMD Ryzen Z2 Go-processor of een Ryzen Z1 Extreme.

Eerstgenoemde chip krijgt vier Zen 3+-cores en een geïntegreerde RDNA 2-gpu met twaalf compute-units, terwijl de Z1 Extreme beschikt over acht Zen 4-cores en een RDNA 3-gpu met twaalf CU's. Verder krijgt de Legion Go S maximaal 32GB Lpddr5x-7500-geheugen, een 55,5Wh-accu, twee USB4-poorten en een microSD-kaartlezer. De controllers zijn, in tegenstelling tot bij de gewone Legion Go, niet afneembaar.

Lenovo komt in eerste instantie met een witte Windows-versie van de Legion Go S. Die komt later deze maand beschikbaar en krijgt dan een adviesprijs vanaf 629 euro, of 599 dollar. Later volgt echter een zwarte versie die draait op SteamOS, de Linux-distributie van Valve die ook wordt gebruikt voor de Steam Deck. Lenovo zegt dat de SteamOS-versie in april moet uitkomen voor 499 dollar. De europrijs wordt 'binnenkort' bekendgemaakt.

Lenovo Legion Go (S) - CES 2025Lenovo Legion Go (S) - CES 2025Lenovo Legion Go (S) - CES 2025

Van links naar rechts: De Legion Go S met Windows, Legion Go S met SteamOS en Legion Go. Bron: Lenovo

Nieuwe Legion Go met Z2 Extreme-apu, releasedatum nog onbekend

Lenovo toonde tijdens de CES ook een verbeterde versie van de bestaande Legion Go-handheld. Die krijgt een Ryzen Z2 Extreme-apu, met acht Zen 5(c)-cores en een RDNA 3.5-igpu met zestien CU's. De voorgaande versie had een Z1 Extreme.

Ook is de maximale hoeveelheid geheugen verdubbeld naar 32GB, wordt de accucapaciteit verhoogd van 49,2 naar 74Wh en kan de nieuwe Legion Go nu maximaal met een 2TB-ssd geleverd worden.

Daarnaast claimt Lenovo dat de controllers aan de zijkanten, die wederom afneembaar zijn, ergonomische verbeteringen hebben gekregen. Zo zijn de controllers ronder afgewerkt en hebben ze een cirkelvormige D-pad. Lenovo zegt dat deze handheld dit jaar uitkomt, maar noemt geen concrete releasedatum of adviesprijs.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 07-01-2025 17:00 26

07-01-2025 • 17:00

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Reacties (26)

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Aiii 7 januari 2025 17:42
SteamOS is een game changer, hopelijk zijn binnen een jaar alle Windows handhelds over naar SteamOS.

Wel weer jammer dat er een LCD verkozen is boven een OLED scherm, dat is wat mij betreft wel een must-have anno 2025.
2green @Aiii7 januari 2025 18:27
Eens dat Steamos fijner werkt dan windows op een handheld, bijna net zo eenvoudig als een console.

Helaas zijn de 'compatibility issues' van Windows Games op SteamOS zijn nog NIET verholpen.
Van het ene op het andere moment kun je momenteel support voor SteamOS verliezen op een game dat je daarvoor hebt aangeschaft.

Tot voor kort van was GTA IV bijvoorbeeld een van de populairste games op SteamOS. Echter omdat anti cheat minder beschermt tegen cheats dan op window, kiezen game makers er steeds meer voor om steamOS niet langer te ondersteunen.

Je zag zelfs dat cheaters masssaal geadviseerd werden door hun cheat makers (vaak betaald) om hun cheats onder Linus te gebruiken. Het gaat dus niet om het aantal cheaters, maar dat cheaten onder linux /steamos eenvoudiger bleek te zijn. Ook niet zo vreemd, want anti cheat heeft decenia ervaring onder windows en nu een jaar onder linux?

Ook irritant dat Valve doet alsof het gewoon een kwestie is van de cheats enablen voor SteamOS, terwijl ze heel goed weten dat dit veel complexer is om dezelfde bescherming onder linux/SteamOS te krijgen.

VOORBEELD:
Bij GTA V plaatst Valve de opmerking:
"This game's anti-cheat is not configured to support Steam Deck"
Die opmerking is bijna een vorm van propaganda i.p.v. gewoon ongenuanceerd.

Disclaimer: Groot fan van linux en Valve zijn commerciele belangen in linux gaming.

[Reactie gewijzigd door 2green op 7 januari 2025 18:40]

GertMenkel @2green7 januari 2025 19:15
Dat anticheatbedrijven besloten hebben dat ze kernel-toegang nodig hebben is absolute waanzin. Helemaal bij Rockstar, waar cheaters een dagelijks fenomeen zijn maar met rust worden gelaten zolang ze maar niet aan de Shark Card-inkomsten zitten.

Dat het op Linux moeilijker zou zijn is onzin, kwestie van insmod aanroepen. In tegenstelling tot Windows hoef je ook niet door allemaal hoepels te springen om je driver ondertekend te krijgen, en je hebt ook bredere toegang tot de kernel. Kernel access is met Linux triviaal vergeleken met Windows, tenzij je op een extreem vergendeld systeem zit met SELinux en andere leuke toevoegingen.

Anticheat zit in de kernel, cheaters zitten in de virtuele machine waar de kernel op draait, of zitten direct in het RAM van de machine te prikken met DMA. Die wedstrijd kun je alleen winnen door je software te obfuscaten, tenzij je aan de serverkant valideert wat de speler doet (en dat is vervelend, want dat kost meer geld). Cheaters pakken is een kat-en-muisspel en er wordt gekozen op welke vlakken men het gevecht aan wil gaan. Op Linux zitten weinig gamers die veel geld opleveren, dus bedrijven scheelt het niet zoveel of hun software op Linux werkt of niet. Een paar miljoen handhelds van mensen die het spel toch al een keer gekocht hebben gaan Rockstar echt niet overtuigen om hun anticheat te fixen.

Valve heeft helemaal gelijk dat de ontwikkelaars, of eigenlijk de uitgevers, de keuze maken om hun games op Linux te saboteren. Dat is hun goed recht, helemaal als hun smeriger hacks er niet op werken, maar dat maakt Valve's statement niet meteen onwaar.
2green @GertMenkel7 januari 2025 19:36
Ik zei niet dat het moelijker is, ook zei ik niet dat ze kernel toegang nodig hebben.

Ik zeg: de kwaliteit van anticheat op Linux is veel lager dan op windows.

Ik laat het aan deze bedrijven met miljarden omzet over om een oplossing te bedenken.
katertt @2green7 januari 2025 20:45
SteamOS is zoveel chiller dan Windows op een handheld PC. Ik ben kort geleden geswitched van een SD OLED naar de Rog Ally X. Windows op de SD is het 'm gewoon niet door de mindere specs, en wilde wel COD kunnen spelen. Dat gaat echt dikke prima op die Ally X, maar mis de gebruiksvriendelijkheid en interface van SteamOS wel. Ja, Big Picture bestaat, maar dan heb je nog steeds die overhead van Windows. Ja, dual booten kan, maar persoonlijk geen zin om te moeten switchen tussen OS's.

SteamOS gaat in mijn optiek de boel pas overnemen als ze alle gedoe rondom Anticheat kunnen fixen. Tot dan is het helaas Windows.

[Reactie gewijzigd door katertt op 7 januari 2025 20:46]

Darkwolf_1982 @katertt8 januari 2025 13:43
Dat jij niet eens OLED noemt als gemis sinds je op de Ally X bent overgestapt.

Daar snap ik persoonlijk niets van.

Heb laatst een Anbernic retro handeld aangeschaft maar doe er eigenlijk bijna niets mee. En durf te beweren dat het LCD scherm een oorzaak is.

Persoonlijk zou ik voor geen enkel spel (of reden) een hardware overstap maken waar een flinke beeldscherm techniek downgrade de parten speelt.

...Wellicht ben jij opgegroeid met voornamelijk LCD i.p.v. toen nog CRT?
katertt @Darkwolf_19829 januari 2025 19:33
Qua scherm is het, ondanks de hogere resolutie en VRR, visueel gezien wel een downgrade. Dat ik het eerder niet noemde betekent niet dat ik het mis, want dat was lange tijd de reden waarom ik de SD OLED aanhield.
Heb thuis alleen nog OLED tv’s dus waardeer het zeker.
greg-a @Aiii7 januari 2025 19:11
Werken andere game stores dan ook prima op straat (eg ubisoft, epic , EA play en Xbox)?
Ik heb maar een beperkt aantal games via steam. Daarom vind ik de rog Ally handig met Windows erop. Kan ik al m’n games op runnen zonder ze opnieuw aan te moeten schaffen.
bschelst @greg-a8 januari 2025 01:53
Ja
hanskroll @Aiii8 januari 2025 12:33
jammer dat er een LCD verkozen is boven een OLED scherm
De Legion Go S heeft inderdaad LCD helaas; de Legion Go heeft wel OLED
Galvatron 7 januari 2025 17:21
Vond de vorige reeks portables (Z1 serie) nog net te langzaam voor wat ik er mee wil. Hopelijk gaat de Z2 Extreme dit veranderen en kun je straks AAA games op medium spelen met 40FPS (30-35w) op 1080P. Overigens gaaf dat Lenovo een ‘native’ Steam Deck variant heeft uitgebracht

[Reactie gewijzigd door Galvatron op 7 januari 2025 17:24]

Decile 7 januari 2025 17:50
De Z2 Go is een vreemde keuze. Deze uitvoering van de Z2 is zo sterk ingeperkt dat hij voor mij niet langer interessant is. Uiteraard moeten we de benchmarks nog afwachten – en ik zou er graag naast zitten – maar ik vermoed dat de Z1E zelfs sneller zal zijn dan de Z2 Go, met slechts een marginale verbetering in efficiëntie.

[Reactie gewijzigd door Decile op 7 januari 2025 17:52]

Cinemaskoop @Decile7 januari 2025 19:45
De Z1E is sowieso sneller. De Z2Go zit tussen de Z1 en de Z1E in. Maar sowieso is de Z2Go een stuk sneller dan de cpu uit de steam deck.

Maar zoals je in het stuk kan lezen is ie te krijgen met zowel de Z2Go als de Z1 Extreme

[Reactie gewijzigd door Cinemaskoop op 7 januari 2025 19:46]

Chrosser 7 januari 2025 18:42
Begrijp ik het dan goed dat je als je nu voor een windows versie gaat je er dan ook niet de steam os versie op kunt zetten naderhand?
Verwijderd @Chrosser7 januari 2025 20:09
zelfde hardware toch? moet gewoon kunnen lijkt mij.
tedades @Verwijderd7 januari 2025 21:33
Ik verwacht dat jet het gewoon kunt installeren. Maar mogelijk mist er nog iets qua hardware support aan de Linux/SteamOS kant waardoor het nu nog niet helemaal lekker werkt.
Verwijderd @tedades8 januari 2025 00:21
Als de hardware tussen de windows en steamos versie hetzelfde is niet.

En daarbij, beide gebruiken AMD. Dus dat werkt gewoon. Driver zit in de kernel. Veel andere hardware waarschijnlijk ook. Nee ik denk dat het prima gaat. Misschien moet je een drivertje zelf doen. Maar dat denk ik dat het wel is
tedades @Verwijderd8 januari 2025 00:57
Op de huidige Legion Go kun je ook al StramOS draaien maar sommige dingen hebben nog issues:
https://github.com/aarron...go-tricks#what-has-issues

Dingen als de lichtsensor gebruiken om dynamisch het scherm aan te passen of native support voor trackpads zijn dingen die ik verwacht dat ze zullen toevoegen. Support voor de CPU, GPU, SSD en wifi zullen vast via de distro binnen komen.
ShadLink @Chrosser7 januari 2025 20:33
Gezien je andersom al kan (Windows op een SteamDeck) lijkt het me gewoon te werken. Je kan de recovery image van Valve's website downloaden en die installeren (lijkt me).
Finraziel
@Chrosser8 januari 2025 09:06
Valve heeft in hun aankondiging van deze samenwerking ook aangegeven binnenkort een bèta uit te brengen van Steam os voor andere handhelds:
https://store.steampowere...0/view/529834914570306831

Dus ik denk dat het geen enkel probleem gaat zijn om Steam os op de Windows versie van de go s te zetten. En waarschijnlijk ook gewoon op de go 2 of andere AMD powered handhelds.
Finraziel
7 januari 2025 19:35
Jammer dat de Go S niet de snellere nieuwe chip krijgt...
De Go 2 ziet er wel interessant uit, alleen dat gewicht! 950 gram volgens de specs die naast het prototype stonden (zag ik in een andere video). Dat is nog eens zo'n 100 gram zwaarder dan de oude Go en zo'n 300 gram zwaarder dan een Ally X of Steam Deck Oled. Dat is wel echt significant en vraag me af of dat niet vervelend zwaar wordt...
Ik hoop dat ze er nog wat aan kunnen doen. Ik snap dat een groter scherm zwaarder is, maar dit lijkt me wat uit proportie eigenlijk.
Pukson 7 januari 2025 20:59
Gek wel, de Z1E is de betere keuze dan de Z2 Go, die loopt een generatie zelfs achter met RDNA3 en Zen3+.

Voor de prijs kan je dan waarschijnlijk beter de ROG Ally halen met Z1E die vaak voor 499 te krijgen is.
MPC60 8 januari 2025 15:31
Ik vind het prijsverschil tussen de Windows en steam versie een beetje vreemd.
Cinemaskoop @MPC6013 januari 2025 23:01
Wat vind je er vreemd aan?
MPC60 @Cinemaskoop14 januari 2025 07:21
€100,- verschil. Waar ligt dat aan?
Cinemaskoop @MPC6014 januari 2025 09:47
Aan de Windows licentie lijkt me. Die is alles behalve gratis

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