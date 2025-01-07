Lenovo brengt nieuwe Legion Pro-laptops uit in het voorjaar van 2025

Lenovo heeft dinsdag drie nieuwe Legion-gaminglaptops aangekondigd: de Legion Pro 7i, Pro 5i en Pro 5. Deze drie 16"-laptops komen dit voorjaar op de markt: de Pro 7i in verschijnt in april en de Pro 5i en de Pro 5 zijn vanaf mei te koop.

De Lenovo Legion Pro 7i en 5i hebben een maximaal Intel Core Ultra 9 275HX-processor aan boord, terwijl de Pro 5 maximaal een AMD Ryzen 9 9955HX bevat. De schermen van de gaminglaptops bevatten een oledpaneel met een resolutie van 2560x1600 pixels. Het scherm van de 7i kan een maximale refreshrate van 240Hz halen, terwijl dat 165Hz is bij de Pro 5i en de Pro 5.

De laptops beschikken ieder over een andere laptop-gpu. De Pro 7i heeft een GeForce RTX 5090, de Pro 5i bevat een GeForce RTX 5070 Ti en de Pro 5 heeft een GeForce RTX 5070. Lenovo levert de Pro 7i met maximaal 64GB aan DDR5-ram, terwijl de Pro 5i en de Pro 5 maximaal 32GB krijgen. De opslag van de laptops kan worden uitgebreid tot 2TB. Bij de Pro 7i kan dat met twee PCIe 5.0-ssd's en bij de andere modellen met twee PCIe 4.0-ssd's.

Bij de Pro 7i gaat de accucapaciteit tot aan 99,99Wh en bij de Pro 5i en Pro 5 tot 80Wh. De 7i kan worden opgeladen met een 400W-adapter; het laden van de Pro 5i gaat tot 300W. Bij de Pro 5 gaat de laadcapaciteit tot 245W. Verder draaien de laptops op Windows 11.

De Legion Pro 7i komt beschikbaar vanaf 2799 euro. Bij de Pro 5i ligt de vanafprijs op 1699 euro terwijl de Pro 5 minimaal 1599 euro gaat kosten.

Lenovo Legion Pro 7iLenovo Legion Pro 5iLenovo Legion Pro 5

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 19:31 15

07-01-2025 • 19:31

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Reacties (15)

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360Degreez 7 januari 2025 20:00
Oef! Mooie combo aan hardware, vooral als je bedenkt dat Lenovo doorgaans lekker veel watt door de GPU weet te pompen. De oude Legion Pro7 met 3080 kreeg zelfs 144Watt (met een 300watt powerbrick) en was in mijn beleving zelfs iets sneller dan de 1080TI in mijn desktop toen.
Metrik @360Degreez8 januari 2025 09:08
Inderdaad, ik werk inmiddels ruim 3 jaar dagelijks met de Legion 7 (met een RTX 3070) en de gameprestaties zijn meer dan behoorlijk voor een laptop. Het apparaat is daarnaast relatief stil, weegt weinig voor een machine met die specs en door z'n strakke uiterlijk kun je hem ook prima meenemen naar kantoor zonder dat mensen denken dat je daar een potje komt gamen (al zijn er inmiddels meerdere fabrikanten die high-performance laptops maken met een neutralere look, destijds waren die wat minder makkelijk te vinden). Ook de meegeleverde hoeveelheid bloatware valt enorm mee.
Als die van mij over een jaar of 2 aan vervanging toe is zou ik zo weer een Lenovo Legion kopen.
HKS-Skyline @360Degreez8 januari 2025 00:15
Niet alleen in je beleving, hij was daadwerkelijk sneller, behoorlijk ook. Ik gebruik momenteel nogsteeds een legion 7 pro met 3080, kan er alles op draaien, toplaptop.
Veel fabrikanten hadden laptops met 3080 en 3090 kaarten die allemaal minder presteerden dan de legion 7 pro omdat ze simpelweg gecapped waren op verbruik. Sommige laptops gaven de 3080 nog niet eens 100W, veel presteerden zelfs minder dan een legion 7 pro met een 3070.
Hopelijk worden deze modellen weer net zo goed, tegen de zomer ben ik wel aan wat nieuws toe.
bones 7 januari 2025 20:43
Ik koop nooit meer een legion pro. De behuizing rondom het toetsenbord slijt gewoon bij minimaal gebruik omdat het plastic is met een metalic verf coating. Je krijgt daardoor hele vale plekken. Nu al bij 2 Legions gehad.
Jorah_Newstone @bones7 januari 2025 23:27
En daarom sluit ik mijn legion gewoon aan een dock met extern toetsenbord aan. Het is gewoon een mobiele gaming station.
Advizor @Jorah_Newstone8 januari 2025 08:41
Dat doet natuurlijk lang niet iedereen, dus als de coating slijt bij normaal gebruik is dat natuurlijk wel jammer.
bones @Jorah_Newstone8 januari 2025 09:39
ja ik heb hem ook 90% met een extern toetsenbord, daarom is het ook juist zo erg dat bij minimaal regulier gebruik het zo hard kan slijten.

Heb ook een 8 jaar oude lenovo thinkpad welke ook van plastic is maar die heeft 0 slijtage plekken. Gaat echt om die coating die ze bij de Legion gebruiken om het een "metallic" effect te geven.

Het lijkt er overigens wel op dat ze daar vanaf gestapt zijn, want op de screenshots zie ik nu mat zwart plastic, hopelijk is dat van hetzelfde materiaal als de thinkpad, maar durf het niet te kopen om daar achter te komen.

[Reactie gewijzigd door bones op 8 januari 2025 09:40]

johanneslol 7 januari 2025 21:11
Die 7i lijkt mij echt heel mooi. Dat wordt een leuke upgrade van mijn huidige laptop met een 1060 Max q 😁
T!mothy @johanneslol7 januari 2025 22:12
Wacht eerst de benchmarks maar af ;) ik heb de Lenovo Pro 5 met een 3070, er is ook een 3080, maar dat is met dezelfde chip als de 3070 en in de praktijk de meerprijs dus niet waard. Verder overigens erg fijne laptop met capabele koeling, dat is lang niet altijd het geval! Wel wordt de behuizing snel vaal zoals hierboven door iemand wordt benoemd..
johanneslol @T!mothy7 januari 2025 22:23
Ja dat zou ik zeker doen, je zit ook met die Powerdraw. Het is hoe dan ook een enorme vooruitgang. 😊 Ik gebruik hem voornamelijk rond het huis dus dat hij snel wat vaal wordt maakt mij niet zoveel uit.
Edgar Wagt 7 januari 2025 19:35
Kleine fout in de titel, er staat Legion Go Pro, maar de Go is de handheld...
AverageNL Nieuwsredacteur @Edgar Wagt7 januari 2025 19:36
Scherp! Het is aangepast, thanks :)
Jumpman 7 januari 2025 20:29
Mooie logsiche upgrade, zeker een 1600p 240/165 Hz OLED scherm. De behuizingen lijken weinig veranderd op de aan/uit knop na en waren eigenlijk al goed in de voorgaande modellen.
ferryc 7 januari 2025 19:57
Iemand heeft de hele dag Lenovo.com zitten F5’en?
Technoid 8 januari 2025 18:51
Voor die prijs neem ik de 7i zeker weten. Met asus zit ik al op 3900 euro minstens normaal.

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