Lenovo brengt nieuwe Legion Pro-laptops uit in het voorjaar van 2025

Lenovo heeft dinsdag drie nieuwe Legion-gaminglaptops aangekondigd: de Legion Pro 7i, Pro 5i en Pro 5. Deze drie 16"-laptops komen dit voorjaar op de markt: de Pro 7i in verschijnt in april en de Pro 5i en de Pro 5 zijn vanaf mei te koop.

De Lenovo Legion Pro 7i en 5i hebben een maximaal Intel Core Ultra 9 275HX-processor aan boord, terwijl de Pro 5 maximaal een AMD Ryzen 9 9955HX bevat. De schermen van de gaminglaptops bevatten een oledpaneel met een resolutie van 2560x1600 pixels. Het scherm van de 7i kan een maximale refreshrate van 240Hz halen, terwijl dat 165Hz is bij de Pro 5i en de Pro 5.

De laptops beschikken ieder over een andere laptop-gpu. De Pro 7i heeft een GeForce RTX 5090, de Pro 5i bevat een GeForce RTX 5070 Ti en de Pro 5 heeft een GeForce RTX 5070. Lenovo levert de Pro 7i met maximaal 64GB aan DDR5-ram, terwijl de Pro 5i en de Pro 5 maximaal 32GB krijgen. De opslag van de laptops kan worden uitgebreid tot 2TB. Bij de Pro 7i kan dat met twee PCIe 5.0-ssd's en bij de andere modellen met twee PCIe 4.0-ssd's.

Bij de Pro 7i gaat de accucapaciteit tot aan 99,99Wh en bij de Pro 5i en Pro 5 tot 80Wh. De 7i kan worden opgeladen met een 400W-adapter; het laden van de Pro 5i gaat tot 300W. Bij de Pro 5 gaat de laadcapaciteit tot 245W. Verder draaien de laptops op Windows 11.

De Legion Pro 7i komt beschikbaar vanaf 2799 euro. Bij de Pro 5i ligt de vanafprijs op 1699 euro terwijl de Pro 5 minimaal 1599 euro gaat kosten.