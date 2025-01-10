Gigabyte voorziet Master-laptop van maximaal 128GB DDR5 en RTX 5090

Gigabyte introduceert op de CES nieuwe gamelaptops, waaronder twee nieuwe topmodellen in de Aorus Master-serie. Deze laptops zijn in de snelste variant voorzien van Core Ultra 9-processors en een RTX 5090-videokaart. Het 18"-model kan zelfs worden voorzien van 128GB geheugen.

De Aorus Master 18 wordt geleverd met Intels op een na snelste processor, de Core Ultra 9 275HX, gecombineerd met maximaal 128GB werkgeheugen. Daartoe is de laptop voorzien van vier SO-DIMM-slots en het geheugen kan op maximaal DDR5-5600-snelheid werken. De laptop wordt ook voorzien van een PCIe 5-slot en twee PCIe 4-slots. Gigabyte levert maximaal 6TB opslag mee en kan de ssd's in RAID 0 zetten voor een hogere doorvoersnelheid.

Over de videokaart zegt Gigabyte weinig, behalve dat het een Blackwell-gpu van Nvidia is. Gigabyte heeft wel bevestigd dat er maximaal een RTX 5090 in de laptop zit. Gigabyte heeft het over een maximaal opgenomen vermogen van 270 watt en dat lijkt te gaan over het gecombineerde verbruik van processor en videokaart.

Het 18"-scherm heeft een resolutie van 2560x1600 pixels en een backlight bestaand uit minileds, die in 2000 zones verdeeld zijn. De refreshrate van het scherm is 240Hz. De kleinere 16"-Aorus Master heeft ook een resolutie van 2560x1600 pixels op 240Hz, maar dit is een oledscherm.

De 16"-Master krijgt ook een Ultra 9 275HX-processor, maar krijgt de beschikking over twee DIMM-slots, voor een maximum van 64GB DDR5-5600. Er zijn een PCIe 5- en een PCIe 4-slot aanwezig voor de ssd's. De videokaart is maximaal een RTX 5090.

Een stapje onder de Master-serie staat de Aorus Elite 16. Deze laptop is nog altijd van de Core Ultra 9 275HX-cpu voorzien, maar heeft een eenvoudiger scherm. Het 16"-scherm maakt gebruik van een ips-paneel en heeft een resolutie van 2560x1600 pixels met een refreshrate van 165Hz. Er zijn twee PCIe 4-slots aanwezig en er is ruimte voor maximaal 64GB DDR5-geheugen. Op welke snelheid dat geheugen werkt is onduidelijk: de website van Gigabyte heeft het over DDR5-5600, maar de collega's die op de CES aanwezig zijn, troffen de laptop aan met een bordje ernaast waarop 'DDR5-6400' stond. Welke videokaart Gigabyte in de Elite stopt is nog niet bekend, behalve dat het er een is van Nvidia's laatste generatie. De koeling kan maximaal 230W aan warmte afvoeren en het ligt voor de hand dat dat ook het maximaal gecombineerde vermogen is.

Onder de Elite staat in de line-up de Aero X16, die een zwarte of een zwart-witte behuizing heeft. De laptop is voorzien van een AMD Zen 5-processor. Het gaat daarbij om een Ryzen AI 9 HX 370 of een Ryzen AI 7 350. Deze laptops worden voorzien van maximaal een RTX 5070-videokaart met een tgp van 85W. Het 16"-ips-scherm heeft een resolutie van 2560x1600 pixels op 165Hz of 1920x1200 op diezelfde refreshrate. In het laatste geval kan het paneel niet alle sRGB-kleuren weergeven. Het werkgeheugen is bij de Aero maximaal 64GB en er zijn twee PCIe 4-slots voor opslag aanwezig. Dezelfde laptop komt ook beschikbaar met een HX-processor van Intel. Welke dat precies is, is nog onduidelijk.

Het is ook nog onbekend welke exacte configuraties Gigabyte in Nederland en België zal gaan leveren en tegen welke prijs.