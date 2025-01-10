Gigabyte voorziet Master-laptop van maximaal 128GB DDR5 en RTX 5090

Gigabyte introduceert op de CES nieuwe gamelaptops, waaronder twee nieuwe topmodellen in de Aorus Master-serie. Deze laptops zijn in de snelste variant voorzien van Core Ultra 9-processors en een RTX 5090-videokaart. Het 18"-model kan zelfs worden voorzien van 128GB geheugen.

De Aorus Master 18 wordt geleverd met Intels op een na snelste processor, de Core Ultra 9 275HX, gecombineerd met maximaal 128GB werkgeheugen. Daartoe is de laptop voorzien van vier SO-DIMM-slots en het geheugen kan op maximaal DDR5-5600-snelheid werken. De laptop wordt ook voorzien van een PCIe 5-slot en twee PCIe 4-slots. Gigabyte levert maximaal 6TB opslag mee en kan de ssd's in RAID 0 zetten voor een hogere doorvoersnelheid.

Gigabyte Aorus Master 18Gigabyte Aorus Master 18Gigabyte Aorus Master 18

Over de videokaart zegt Gigabyte weinig, behalve dat het een Blackwell-gpu van Nvidia is. Gigabyte heeft wel bevestigd dat er maximaal een RTX 5090 in de laptop zit. Gigabyte heeft het over een maximaal opgenomen vermogen van 270 watt en dat lijkt te gaan over het gecombineerde verbruik van processor en videokaart.

Gigabyte Aorus Master 16Gigabyte Aorus Master 16

Het 18"-scherm heeft een resolutie van 2560x1600 pixels en een backlight bestaand uit minileds, die in 2000 zones verdeeld zijn. De refreshrate van het scherm is 240Hz. De kleinere 16"-Aorus Master heeft ook een resolutie van 2560x1600 pixels op 240Hz, maar dit is een oledscherm.

De 16"-Master krijgt ook een Ultra 9 275HX-processor, maar krijgt de beschikking over twee DIMM-slots, voor een maximum van 64GB DDR5-5600. Er zijn een PCIe 5- en een PCIe 4-slot aanwezig voor de ssd's. De videokaart is maximaal een RTX 5090.

Gigabyte Aorus Elite 16Gigabyte Aorus Elite 16

Een stapje onder de Master-serie staat de Aorus Elite 16. Deze laptop is nog altijd van de Core Ultra 9 275HX-cpu voorzien, maar heeft een eenvoudiger scherm. Het 16"-scherm maakt gebruik van een ips-paneel en heeft een resolutie van 2560x1600 pixels met een refreshrate van 165Hz. Er zijn twee PCIe 4-slots aanwezig en er is ruimte voor maximaal 64GB DDR5-geheugen. Op welke snelheid dat geheugen werkt is onduidelijk: de website van Gigabyte heeft het over DDR5-5600, maar de collega's die op de CES aanwezig zijn, troffen de laptop aan met een bordje ernaast waarop 'DDR5-6400' stond. Welke videokaart Gigabyte in de Elite stopt is nog niet bekend, behalve dat het er een is van Nvidia's laatste generatie. De koeling kan maximaal 230W aan warmte afvoeren en het ligt voor de hand dat dat ook het maximaal gecombineerde vermogen is.

Gigabyet Aero X16 2025Gigabyet Aero X16 2025Gigabyet Aero X16 2025

Onder de Elite staat in de line-up de Aero X16, die een zwarte of een zwart-witte behuizing heeft. De laptop is voorzien van een AMD Zen 5-processor. Het gaat daarbij om een Ryzen AI 9 HX 370 of een Ryzen AI 7 350. Deze laptops worden voorzien van maximaal een RTX 5070-videokaart met een tgp van 85W. Het 16"-ips-scherm heeft een resolutie van 2560x1600 pixels op 165Hz of 1920x1200 op diezelfde refreshrate. In het laatste geval kan het paneel niet alle sRGB-kleuren weergeven. Het werkgeheugen is bij de Aero maximaal 64GB en er zijn twee PCIe 4-slots voor opslag aanwezig. Dezelfde laptop komt ook beschikbaar met een HX-processor van Intel. Welke dat precies is, is nog onduidelijk.

Het is ook nog onbekend welke exacte configuraties Gigabyte in Nederland en België zal gaan leveren en tegen welke prijs.

Scherm Cpu Gpu Mem PCIe 5.0 PCIe 4.0
Master 18 2560x1600, 240Hz, miniled CU9 275HX max. 5090 max. 128GB DDR5 1 2
Master 16 2560x1600, 240Hz, oled CU9 275HX max. 5090 max. 64GB DDR5 1 1
Elite 16 2560x1600, 165Hz, ips CU9 275HX 'RTX 50' max. 64GB DDR5 0 2
Aero X16 2560x1600, 165Hz, ips
1920x1200, 165Hz, ips		 Ryzen 9 370 HX
Ryzen 7 350
Intel 'HX'		 max. 5070 max. 64GB DDR5 0 2

Door Jelle Stuip

Redacteur

Feedback • 10-01-2025 11:18 28

10-01-2025 • 11:18

28

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Reacties (28)

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Pim0377 10 januari 2025 11:28
Toch weer jammer dat fabrikanten er aan vast blijven houden dat wanneer het om het absolute topmodel qua grafische kracht en system ram gaat, je toch weer alleen maar een Intel mogelijkheid hebt. Waarom blijft AMD toch steeds ondergesneeuwd worden op zulke momenten?

Ik mag toch aannemen dat ze na zoveel jaren aan Ryzen cpus en de performance uplifts en alle andere zaken ze nou toch wel hebben laten zien een reliable partner te kunnen zijn?!
AuteurPiweD Redacteur @Pim037710 januari 2025 11:33
Bij ASUS lieten ze me weten dat de combinatie van AMD-cpu's en high-end Nvidia-kaarten in laptops gewoonweg niet populair is. Geen idee waarom trouwens, laatste keer dat ik een laptop met X3D-processor testte was ik wel onder de indruk van de prestaties (review: 3D V-cache in je laptop - ASUS ROG Scar 17 met Ryzen 9 7945HX3D)

ASUS en MSI hebben trouwens op CES wel laptops met AMD + RTX 5090 aangekondigd, maar de meeste concurrenten doen alleen Intel bij de high-end gaminglaptops
nieuws: MSI kondigt laptops met RTX50-videokaarten, X3D-cpu's en PCIe 5.0 aan
nieuws: ROG Strix-laptops krijgen Intel Arrow Lake en AMD X3D-processor en RT...
Edit: bij ASUS is nog niet duidelijk welke gpu er aan de 9955HX3D wordt gekoppeld.

[Reactie gewijzigd door PiweD op 10 januari 2025 11:37]

Pim0377 @PiweD10 januari 2025 11:49
Oh, dan heb ik die van MSI en Asus nog niet gezien, ga ik meteen even kijken, thanks voor de tip.
RatedR @Pim037710 januari 2025 14:42
Lenovo Legion serie heeft ook best een aantal AMD + nVidia combo's.
Mandas @PiweD10 januari 2025 13:16
Na de problemen met de 13900 en 14900 van afgelopen jaar, zou ik verwachten dat men meer naar AMD gaat.

Maar da's blijkbaar enkel bij desktops aan het gebeuren.
Lambo LP670 SV @PiweD10 januari 2025 13:22
Niet populair is misschien ook omdat de consument niet beter weet. Partners moeten eens wat meer lef hebben en vol op AMD inzetten zodat er wat keuze komt in de high-end, deze in de reviews bovenaan tevoorschijn komen te drijven en zo stilletjes aan de mindset van de consument wordt aangepast dat een AMD cpu met Nvidia gpu werkt als combinatie.

Er is niets dat een 9955HX3D gaat bijhouden van Intel in games, dus die zou overal in moeten zou je denken als je de snelste gaming laptops wilt aanbieden?

Ongelooflijk dat dit maar moeizaam blijft gaan en helemaal niet lijkt te lukken qua design wins voor AMD. Mijn grootste punt van frustratie deze CES editie. Je zou er bijna iets illegaals achter gaan zoeken..
vlaaing peerd @Lambo LP670 SV10 januari 2025 14:45
Marketing heeft er zeker mee te maken, en je kan redelijk stellen dat de zelfbouw PC gamer doorgaans meer van componenten afweet dan de laptopgamer.

Daarnaast worden gamelaptops nogal eens gekocht voor grafisch werk, en apps van bijvoorbeeld Adobe draaien klassiek beter op Intels.

Ook denk ik dat Intel richting de fabrikanten redelijk aggresief kan zijn met incentives en inkoopprijzen, om het toch zo aantrekkelijk mogelijk te maken om Intels in de laptops te bouwen.
Teun_2 @Pim037710 januari 2025 11:33
Als hardwarefabrikant speelt meer mee dan enkel de betrouwbaarheid en functionaliteit van de chips. Je wil ook betrouwbare leveringen en een zo laag mogelijke prijs en eventueel extra korting voor exclusiviteitsdeals. Als consumenten hebben we geen zicht op de prijzen en contracten die de fabrikanten betalen aan de chipfabrikanten en weten we eigenlijk ook niet hoe betrouwbaar de leveringen zijn.
SkyStreaker @Pim037710 januari 2025 12:24
Bij o.a. Skikk en de rest van de rebrands zie je wel degelijk een ander beeld, wat mij betreft.
metalmania_666 @SkyStreaker10 januari 2025 14:07
Klopt gedeeltelijk :)
Ik typ dit op een Skikk Vanaheim met een 8845HS proc, 64Gb intern en twee SSD's (2+4TB) Samsung 990Pro.
Echter de videokaart is hierin gelimiteerd tot de RTX4060

Nu speel ik geen games en heb zelf gekozen voor de RTX4050
yor111 10 januari 2025 11:39
Kunstof behuizing zo te zien? Zit een hoop vette vingers op. Wel jammer dat ze geen aluminium behuizing hebben.
Xfade @yor11110 januari 2025 12:44
Ik heb een high end gigabyte laptop, vingerafdrukken valt enorm mee. Helpt niet mee dat deze in een hal staan met allemaal tweakers die dat ding in handen willen hebben.

Het plastic is wel van goede kwaliteit, en het het scherm heeft gelukkig wel een aluminium achterkant.
FinalLight 10 januari 2025 12:51
Ben ik het enige dat de laptop designs echt helemaal niks vind?
Ik heb liever een sleek design zoals een apple laptop dat ook goed kan gamen.
SuperDre @FinalLight10 januari 2025 13:00
Apple's designs van laptops zijn amper anders IMHO, ook niets moois aan. Ben sowieso geen fan van laptops, omdat ik toch niet telkens ergens anders zit, EN er geen laptops zijn met een ergonomisch gebogen keyboard.
yor111 @SuperDre10 januari 2025 13:30
Precies, Een desktop is qua prijs/prestatie ook goedkoper. Heb altijd een desktop gehad.
MAAR, nu dat ik al een tijdje samen woon vind ik het soms een beetje saai om alleen boven op een kamertje te zitten. Met een laptop kan ik toch in de woonkamer zitten en eventueel wat mee kletsen enzo.
SuperDre @yor11111 januari 2025 01:11
Maarja, nog steeds het probleem van geen ergonomisch toetsenbord, zonder gebogen toetsenbord krijg ik al na 5 minuten typen behoorlijk last van mn polsen/armen. Maar anders simpele goedkoop laptopje met groot scherm, en dan dus gewoon RDP naar de desktop, of als de TV niet bezet zou zijn, gewoon bluetooth keyboard/muis naar androidstickje/smarttv icm rdp naar desktop.
yor111 @FinalLight10 januari 2025 13:32
Nee hoor, ben er ook niet van. Ik heb ook liever een strak design zoals de G16 van ASUS
TweakerVincent 10 januari 2025 12:29
zonde dat er geen 4k scherm in zit :( Ik ben op zoek naar een high end gaming laptop met 5090/4k/gsync/64 ram en met een copilot+ processor bv de AI 9 HX 370. Dit heeft voldoende tops (50) of als copilot+ gezien te worden.

Helaas is die combi nergens te vinden :( Ik snap zowieso niet dat NPU's een ondergeschoven kindje zijn bij gaming premium laptops
CriticalHit_NL 10 januari 2025 12:44
Is eigenlijk gewoon een scam, het is geen RTX 5090 het bezit een RTX 5080 chip...
doebbalapoent11 10 januari 2025 11:24
Nu lijkt de titel erop alsof de gpu 128gb ram heeft, wellicht even de titel aanpassen? ;)
Oaknut @doebbalapoent1110 januari 2025 11:26
Ik kreeg ook die indruk
doebbalapoent11 @Oaknut10 januari 2025 11:28
gelukkig is ddr5 geen gpu geheugen voor een 5090, maar het leest wel suggestief :P
AuteurPiweD Redacteur @doebbalapoent1110 januari 2025 11:28
Heb je een suggestie voor een verbetering? heb gekozen voor DDR5 omdat videokaarten GDDR hebben (en de 5090 GDDR7 heeft), waardoor het wel op het gewone werkgeheugen moet slaan, maar kan me ook voorstellen dat dit verwarrend is.
doebbalapoent11 @PiweD10 januari 2025 11:30
wellicht ipv "van" "en" gebruiken, dan is het toevoegend in plaats van verklarend
Teun_2 @PiweD10 januari 2025 11:31
Ik las het ook verkeerd. Ik zou het omdraaien. Gigabyte voorziet Master-laptop van maximaal 128GB DDR5 en RTX 5090.
AuteurPiweD Redacteur @Teun_210 januari 2025 11:34
Vond dit de beste suggestie, tnx voor het meedenken allemaal :)
jeroentb @Teun_211 januari 2025 07:57
met ipv van ;)
thyny @PiweD10 januari 2025 11:34
128GB intern geheugen.

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