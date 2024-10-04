'Nvidia is gestopt met leveren van RTX 4090 aan board-partners, 4080 volgt snel'

Nvidia lijkt te zijn gestopt met het leveren van nieuwe RTX 4090-gpu's aan board-partners. Voor de RTX 4080 gebeurt dat naar verwachting volgende maand. Ook Tweakers hoorde die geruchten. Fabrikanten kunnen hun bestaande voorraad nog opmaken.

Leaker @harukaze5719 deelt een screenshot met interne communicatie vanuit Nvidia richting zijn board-partners. Daarin staat dat het fabrikant inmiddels al is gestopt met het leveren van RTX 4090-gpu's. Ook Tweakers hoorde dat eerder deze week van een board-partner. De tekst op de Chinese website die harukaze5719 deelt is overigens ook nog slechts een gerucht van een gebruiker die daar zelf stelt het bericht als board-partner te hebben gekregen. In het bericht staat dat het gaat om zowel de RTX 4090 als de 4090D, de gpu voor de Chinese markt. In de communicatie staat dat 'de RTX 4090/4090D-serie al is stopgezet' en dat die niet meer geleverd wordt. Fabrikanten kunnen de komende weken gebruiken om hun bestaande voorraad weg te werken.

Daarnaast schrijft Nvidia dat hetzelfde later deze maand gaat gebeuren met de RTX 4080. Daarvan wordt de levering 'naar verwachting' volgende maand stopgezet. Vanaf november zullen fabrikanten dan hun bestaande voorraad moeten opmaken.

Het stopzetten van leveringen komt nog ruim voordat Nvidia de nieuwe generatie videokaarten heeft aangekondigd. Tweakers wist eerder deze zomer al te melden dat de RTX 50-serie niet in 2024 meer uitkomt, maar is uitgesteld naar volgend jaar. Eerder gingen er al geruchten dat de kaarten tijdens de CES in januari worden aangekondigd. Nvidia heeft het stopzetten van de leveringen nog niet officieel bevestigd, en heeft ook nog geen prijsdaling voor de RTX 40-serie aangekondigd.