Code in GitHub-commit duidt op mogelijke opvolger van Raspberry Pi 400

Op de GitHub-pagina van de Raspberry Pi is code opgedoken die hint naar de komst van een opvolger van de Pi 400. In die code staat een Raspberry Pi 500 genoemd die dezelfde soc zou krijgen als de onlangs uitgebracht Pi 5, al ontbreekt de bevestiging daarvan.

De Pi staat genoemd in een commit die op donderdag is doorgevoerd in een device tree. Een programmeur bij de organisatie achter de minicomputer schrijft in die commit dat er voor het eerst 'DTS-bestanden voor de Pi 500' zijn toegevoegd. Dat is nog niet meteen een bevestiging van het bestaan van de computer, maar het is wel een indicatie dat de makers van de Raspberry Pi aan een opvolger van het oorspronkelijke model werken.

De Raspberry Pi 400 komt uit 2020; Tweakers maakte er destijds al een review over. De Pi 400 is een versie van de singleboardcomputer die direct in een toetsenbord werd verwerkt. Daarmee hadden gebruikers direct ook een praktische behuizing bij de hand. Sindsdien hopen fans op een opvolger van het model, maar tot nu toe bleef de Raspberry Pi Foundation het bij singleboardcomputers en kleine pcb's houden. Vooral interessant aan een mogelijke Pi 500 is wat die zou kosten. Het originele Pi 400-model kostte bij introductie zo'n 70 euro, wat inmiddels ook de prijs is voor een losse Raspberry Pi 5 met slechts 4GB ram.

Er zijn verder ook weinig details bekend over de eventuele nieuwe computer. In de commit is te zien dat de toekomstige Pi mogelijk een Broadcom BCM2712-soc zou krijgen. Dat is dezelfde processor als in de Raspberry Pi 5 die in augustus van dit jaar uitkwam. Die soc heeft vier Arm Cortex A76-rekenkernen die op 2,4GHz draaien. De cpu heeft verder een gedeelde L3-cache van 2MB en 512KB per kern aan L2-cache.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 04-10-2024 18:59
14 • submitter: Noxious

04-10-2024 • 18:59

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Submitter: Noxious

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Reacties (14)

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ShadLink 4 oktober 2024 20:38
Kunnen ze er niet direct ook een scherm aan vastmaken? Oftewel een kleine raspberry laptop.
starfight @ShadLink5 oktober 2024 17:10
https://www.crowpi.cc/ bestaat ook al
MachIII 4 oktober 2024 19:11
Door de grotere koeling die de 400 ook heeft zou dus de RPi5 ook flink overclockt kunnen worden?
Ben benieuwd wat dan de snelheid kan zijn bij een 100% stabiliteit.
Jan121 4 oktober 2024 19:57
Verwachting:
- Passief gekoeld
- M.2 slot, zodat je een SSD in de behuizing kwijt kan

Overigens de Compute Module 5 komt er ook aan.
BvdW1978 4 oktober 2024 20:08
Lijkt me een vrij briljante thin client. Als retro-emulator is 'ie ook wel leuk: zelfde form factor als een hoop mooie computers uit de jaren '80. Ik zou hem bestellen denk ik.
SirBlade 4 oktober 2024 21:32
Ik hoop op een fullsize keyboard dit keer, iets zoals een Amiga 500/Commodore 64 .
do_sch 4 oktober 2024 19:07
eindelijk
bapemania @do_sch4 oktober 2024 19:11
Fingers crossed dat er een touchpad in komt nu 😀
Scribe @bapemania4 oktober 2024 21:08
Touchpad en M.2 slot en je hebt in principe gewoon een fatsoenlijke PC in een toetsenbord verwerkt. Ietsje meer RAM zou leuk zijn maar alsnog zeker een handig dingetje...

Alleen qua portability helaas niet heel handig aangezien er geen scherm bij inbegrepen zit... Maarja, dan zou het een laptop heten :P
RepareerDroid @Scribe6 oktober 2024 15:51
Voor laptop gebruik moet er natuurlijk ook nog een accu in. Een M.2 slot is wel essentieel voor de Pi 500. Met een SD kaart is het gewoon te traag voor desktop gebruik. Een touchpad zou leuk zijn, maar dan wordt ie eigenlijk ook net te lang (of te breed als het onder de toetsen komt zoals vaak bij laptops). Als je kijkt naar toetsenborden met touchpad dan hebben die al snel een lengte van bijna 40cm en daarmee zijn ze langer dan vele bescheiden laptops.
MachIII @bapemania4 oktober 2024 21:09
Dan zie ik liever zoals @Jan121 hier ook al schrijft dat er een M.2 NVME slot in komt.
Jeroen hofman @MachIII5 oktober 2024 10:52
idd M.2 slot en minimaal 8 GB
ALittleTooLate @bapemania4 oktober 2024 22:55
Of een dikke trackball
IJzerboot 5 oktober 2024 14:28
Als ie dezelfde look krijgt als de c64 koop ik er sowieso een. Dat Bread bin model lijkt me fantastisch.

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