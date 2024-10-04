Code in GitHub-commit duidt op mogelijke opvolger van Raspberry Pi 400

Op de GitHub-pagina van de Raspberry Pi is code opgedoken die hint naar de komst van een opvolger van de Pi 400. In die code staat een Raspberry Pi 500 genoemd die dezelfde soc zou krijgen als de onlangs uitgebracht Pi 5, al ontbreekt de bevestiging daarvan.

De Pi staat genoemd in een commit die op donderdag is doorgevoerd in een device tree. Een programmeur bij de organisatie achter de minicomputer schrijft in die commit dat er voor het eerst 'DTS-bestanden voor de Pi 500' zijn toegevoegd. Dat is nog niet meteen een bevestiging van het bestaan van de computer, maar het is wel een indicatie dat de makers van de Raspberry Pi aan een opvolger van het oorspronkelijke model werken.

De Raspberry Pi 400 komt uit 2020; Tweakers maakte er destijds al een review over. De Pi 400 is een versie van de singleboardcomputer die direct in een toetsenbord werd verwerkt. Daarmee hadden gebruikers direct ook een praktische behuizing bij de hand. Sindsdien hopen fans op een opvolger van het model, maar tot nu toe bleef de Raspberry Pi Foundation het bij singleboardcomputers en kleine pcb's houden. Vooral interessant aan een mogelijke Pi 500 is wat die zou kosten. Het originele Pi 400-model kostte bij introductie zo'n 70 euro, wat inmiddels ook de prijs is voor een losse Raspberry Pi 5 met slechts 4GB ram.

Er zijn verder ook weinig details bekend over de eventuele nieuwe computer. In de commit is te zien dat de toekomstige Pi mogelijk een Broadcom BCM2712-soc zou krijgen. Dat is dezelfde processor als in de Raspberry Pi 5 die in augustus van dit jaar uitkwam. Die soc heeft vier Arm Cortex A76-rekenkernen die op 2,4GHz draaien. De cpu heeft verder een gedeelde L3-cache van 2MB en 512KB per kern aan L2-cache.