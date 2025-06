Raspberry Pi brengt add-on met AI-accelerator uit voor Pi 5

Raspberry Pi heeft een AI Kit aangekondigd voor de Raspberry Pi 5. Deze bestaat uit een M.2 HAT+-module waarop een 8L-AI-accelerator van fabrikant Hailo voorgemonteerd zit. Deze kit krijgt een adviesprijs van 70 dollar.

De AI Kit biedt volledige integratie met de camerasoftware van Raspberry Pi, waardoor deze add-on onder meer gebruikt kan worden voor objectdetectie en het classificeren van afbeeldingen, schrijft de fabrikant van singleboardcomputers.

De 8L-AI-accelerator kan 13 tera operations per second, ofwel tops, behalen. Dat is genoeg om kleinere machinelearningmodellen en 'geoptimaliseerde' large language models grotendeels lokaal te draaien, al moeten bepaalde berekeningen alsnog via de cloud plaatsvinden, waarschuwt de fabrikant tegenover The Register.

De passief gekoelde soc verbruikt volgens Raspberry Pi maximaal 5W aan energie. Bij een 'standaardbelasting', zoals het verwerken van een video van 60fps, wordt er slechts 1 á 2W verbruikt. De module kan via een platte ribbonkabel worden aangesloten op het PCIe-slot van de Raspberry Pi 5. Het apparaat beschikt over een PCIe 3.0-interface met een enkele lane. De snelheden bedragen daarmee volgens Raspberry Pi maximaal 8GB/s.

De AI Kit is per direct beschikbaar voor 70 dollar. De Raspberry Pi 5 werd afgelopen september uitgebracht en staat in de Pricewatch vanaf 64,95 euro voor een variant met 4GB. De M.2 HAT+-module wordt ook los verkocht voor een adviesprijs van 12 dollar.