Youtuber draait AAA-games in 4k op Raspberry Pi 5 met AMD-egpu

Youtuber Jeff Geerling is erin geslaagd om moderne AAA-games zoals Doom Eternal, Crysis Remastered en Portal 2 in 4k-resolutie op een Raspberry Pi 5 te draaien. Hij gebruikt hiervoor een AMD Radeon RX 6700 XT als egpu.

De youtuber vertelt in zijn video dat er de afgelopen tijd veel vooruitgang is geboekt in de ontwikkeling van Linux-drivers voor AMD-videokaarten. Het is hierdoor mogelijk om recente AAA-games via een AMD-gpu op Linux te spelen en om aan hardwarematige videotranscoding te doen.

Geerling had vorige maand een video gepubliceerd waarin te zien was hoe hij games op een Raspberry Pi 5 draaide met een externe AMD-gpu. Toen ging het om een AMD Radeon RX 460. Hij heeft deze gpu vervolgens ingewisseld voor een Radeon RX 6700 XT en enkele AAA-games getest, zoals Doom Eternal, Crysis Remastered en Portal 2. Uit de nieuwe tests blijkt dat heel wat van die games op een relatief hoge resolutie kunnen draaien.

Doom Eternal draaide bijvoorbeeld op een 4k-resolutie, maar met een framerate van ongeveer 20 frames per seconde. Geerling wijst bij dit spel op de beperkte rekenkracht van de Raspberry Pi 5-cpu. De Raspberry Pi 5-opstelling kon ook Crysis Remastered op een 4k-resolutie draaien, maar dan met lage visuele details. Het was hier ook niet mogelijk 30fps aan te houden. De cpu was volgens Geerling opnieuw een bottleneck, maar ook het beperkte 8GB-ram speelde naar verluidt een rol. Portal draaide op 4k-resolutie en op maximale grafische instellingen. De youtuber noteerde enkele haperingen, maar die waren naar verluidt verwaarloosbaar.