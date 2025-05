Nieuwe Raspberry Pi 5 met 2GB werkgeheugen kost ongeveer 50 euro

De Raspberry Pi Foundation heeft een nieuwe variant van de Raspberry Pi 5 aangekondigd. De nieuwe versie heeft 2GB Lpddr4x-4267-werkgeheugen aan boord en moet 50 dollar kosten, zonder btw. De europrijzen liggen rond hetzelfde niveau.

Het apparaat heeft volgens de organisatie dezelfde specificaties als de reguliere Raspberry Pi 5 met 4GB of 8GB werkgeheugen. De nieuwe variant is echter goedkoper te produceren. De singleboardcomputer beschikt over een Broadcom BCM2712-soc met vier Arm Cortex A76-rekenkernen die op 2,4GHz draaien. De cpu heeft ook een gedeelde L3-cache van 2MB en 512KB per kern aan L2-cache. De Pi 5 ondersteunt verder 802.11ac-wifi, Bluetooth 5.0 en Bluetooth Low Energy. Het apparaat heeft vier USB-A-poorten. Twee hiervan ondersteunen snelheden tot 5Gb/s, terwijl de andere twee standaard USB 2.0-poorten zijn.

Het apparaat heeft ook een gigabitnetwerkpoort met ondersteuning voor PoE+. De twee micro-HDMI-uitgangen ondersteunen beide 4k-video op 60fps. De singleboardcomputer beschikt over twee universele connectors die beide geschikt zijn voor zowel een webcam als een display. De microSD-kaartlezer aan de onderkant heeft ondersteuning voor SDR104 en is geschikt voor UHS-kaarten. Het apparaat beschikt ook over de 40-pins-GPIO-header. De 2GB-variant kost 50 dollar, zonder btw. De europrijzen liggen rond hetzelfde niveau. Bij raspberrystore.nl is het apparaat momenteel te koop voor 56,95 euro.