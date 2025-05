Raspberry Pi Foundation brengt Pi Pico 2 W uit voor ongeveer acht euro

De Raspberry Foundation heeft de Raspberry Pi Pico 2 W aangekondigd. Het betreft een variant van de Pico 2-microcontroller, met dezelfde Arm-rekenkernen en een wifi- en bluetoothmodule. De Foundation heeft de microcontroller een adviesprijs van ongeveer acht euro meegegeven.

Uit de productaankondiging blijkt dat de Pi Pico 2 W een CYW43439-modem van Infineon aan boord heeft. De modem ondersteunt 802.11n-verbindingen via de 2.4GHz-band en heeft ondersteuning voor Bluetooth 5.2. De CYW43439-modem is dezelfde als in de eerste Pico W en wordt volgens de fabrikant door C- en Micro Python-library's ondersteund.

De Pico 2 W heeft net als de reguliere Pico 2 twee Cortex-M33-kernen op 150MHz en 512KB sram-geheugen meegekregen. De microcontroller beschikt ook over twee Hazard3-RISC-V-kernen, al kunnen die niet tegelijk met de Cortex-kernen gebruikt worden. De gebruiker moet bij het opstarten een keuze maken. De Pico 2 W beschikt over 4MB aan qspi-flashgeheugen. Dat is 2MB meer dan op de eerste Pico. De Raspberry Pi Pico 2 W is te koop voor een adviesprijs van 7 dollar. De europrijs is nog niet bekend, maar omgerekend naar euro's en inclusief btw zou het model zo'n acht euro kosten