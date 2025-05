Webwinkel maakt Macintosh-replica op basis van Raspberry Pi Pico

Webwinkel 1-Bit Rainbow verkoopt een werkende Macintosh-replica van slechts 6 centimeter hoog. De Pico-mac-nano gebruikt een Raspberry Pi Pico-microcontroller om het originele systeem te emuleren en ondersteunt moderne USB-randapparatuur.

Het apparaat beschikt over een 2”-lcd-scherm en aangepaste printplaat in een behuizing die het Macintosh 128K-design nabootst. Het project bouwt voort op opensource pico-maccode, waarbij de implementatie is aangepast voor een Pico Zero-board. Kopers ontvangen een volledig geassembleerd apparaat inclusief USB-splitterkabel, 3V-batterij en inbussleutel voor 56 Britse pond, omgerekend ongeveer 67 euro. Als je vanuit Nederland bestelt, betaal je nog eens circa 12 pond aan verzendkosten. Het pakket wordt geleverd in een replica van de originele Picasso-verzendverpakking van Apple. De levertijd bedraagt dertig dagen.

Voor hobbyisten zijn alle benodigdheden vrij beschikbaar via GitHub, inclusief 3d-printbestanden voor de behuizing, pcb-ontwerpen en firmware. De leverancier geeft aan dat er geen garantie is, omdat het om een opensourceproject gaat. De maker waarschuwt ook voor mogelijke stabiliteitsproblemen en zegt dat er compatibiliteitsproblemen kunnen zijn met oude software.