Tweakers op Computex: modern in vintage jasje, pc met 32 ssd's en een toverstaf

Tweakers was aanwezig op de Computex-beurs in Taipei. Inmiddels is de beurs beëindigd, maar de laatste beursdagen hebben onze collega's over elke millimeter van de beursvloer gelopen om nog wat parels van producten uit te lichten. Van 32 ssd's in één pc tot de perfecte kast voor Nederlanders.

Al het nieuws over Computex Wil je al het nieuws lezen dat Tweakers schrijft over de Computex-beurs in Taipei? Je kunt daarvoor onze tag volgen. We hebben ook al het nieuws per productgroep in dit artikel verzameld.



De onderstaande shorts komen van ons YouTube-kanaal, waarop we tijdens deze beurs nog veel meer video's hebben geplaatst. Naast deze verticale shorts publiceren we ook (horizontale) previews, reviews en hands-ons van de beste producten. Vergeet dus niet te liken en te subscriben.

Dure waterkoeling en goedkope behuizing

Niet alles wat op de beursvloer te zien is, is even 'logisch'. Zo heeft Enermax een andere draai aan waterkoeling gegeven waar je alleen wel tienduizenden dollars voor neer moet leggen. Is je budget toch iets lager? Dan kan Thermalright helpen. Het merk kennen wij natuurlijk van de cpu-koelers, maar op de Computex hebben zij hun eerste kast laten zien. Met twee rgb-strips, twee schermpjes en aan twee kanten glas laten ze zien dat het allemaal goedkoper kan, als je tenminste wat concessies doet.

Een behuizing die je kan draaien en 32 ssd's in één pc

Soms ligt de nadruk echter niet op hoe spectaculair een kast is, maar gewoon op hoe handig hij is. De Lian Li Dan Case B4 bijvoorbeeld, die kun je op twee manieren gebruiken, horizontaal en verticaal. Het is een mini-ITX-kast en is ruimer dan de kast van onze mini-ITX-BBG die we eerder hebben gebouwd in de Lian Li A4-H2O. Verder heeft ssd-controllerfabrikant Phison de grenzen van Windows opgezocht met een systeem gebouwd met 32 Gen5-ssd's van 2TB, op riserkaarten van Apex.

Van retro naar de toekomst

Het lijkt een late 1 aprilgrap, maar hij komt er echt aan: de beige kast, compleet met drie floppydiskdrives - jawel, de 5,25"-variant -, turboknop en slot van Silverstone. De binnenkant is minder retro, daar is meer dan genoeg ruimte voor een hypermoderne RTX 5090.

Compleet aan de andere kant van het spectrum heeft InWin een waar modern kunstwerk meegenomen. De kastenfabrikant is 40 jaar en dat vieren ze met een wel heel speciale kast: de Chronomacy. Het is een pronkstuk voor in een ontvangsthal of op de kamer van een ceo, met gemotoriseerde panelen die je bedient met een toverstaf. Er worden er waarschijnlijk maar zo'n 50 gemaakt.



Er waren nog veel meer mooie, vreemde en absurde kasten te vinden op de beursvloer, wij hebben ze allemaal op een rijtje gezet.