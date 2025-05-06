De beste mini-ITX-game-pc

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We hebben het mini-ITX-gamesysteem geheel vernieuwd. Daarbij is de videokaart een stuk krachtiger geworden en hebben we een nog compactere behuizing gekozen. Met dit systeem is het mogelijk de nieuwste games op wqhd (1440p) of zelfs 4k te spelen, en dat met een behuizing die ruim 40 procent kleiner is dan de vorige, met een volume van slechts elf liter. Zoals we al bij de vorige versie van het mITX-gamesysteem schreven: veel prestaties in een compacte behuizing zien te proppen, is een lastige opgave. Een videokaart die moderne games op hoge resolutie en dito kwaliteit kan weergeven, verstookt nogal wat energie en produceert flink wat warmte. In een kleine behuizing is dat lastiger af te voeren dan in een grote kast. En om het ons nog lastiger te maken, hebben we voor deze BBG-build ook nog eens een kleinere behuizing dan in de vorige gekozen. Het principe van de sandwichconstructie is echter gebleven: de videokaart en moederbord-processorcombinatie zijn van elkaar gescheiden. Zo is het iets makkelijker de warmte van de grootste producenten af te voeren.
Updates
10-8-2026 We hebben dit advies gecheckt en dit zijn nog altijd onze aanraders. DDR5-geheugen is helaas in prijs gestegen. Via de link naar de Pricewatch bij het geheugen vind je de goedkoopste kits die compatibel zijn met dit systeem.
18-5-2026 We hebben de behuizing vervangen door de nieuwste editie, waar een PCIe 5.0-riserkabel bij zit. Verder is het kastje identiek.
10-9-2025 We hebben het moederbord wegens slechte verkrijgbaarheid vervangen.
16-6-2025 We hebben de aanbevolen waterkoeler aangepast naar een beter leverbaar model.
Direct naar:
Net als de vorige build hebben we het warmtebudget, en ook het geldbudget, voornamelijk in de videokaart gestopt. De videokaart bepaalt immers voor het grootste deel de framerate, resolutie en beeldkwaliteit waarmee je kunt gamen. De videokaartkeus van het vorige systeem, AMD's 7900 GRE, is inmiddels echt op en dus geen optie meer. AMD heeft echter dit jaar zijn nieuwe generatie gpu's gepresenteerd, en voor deze mITX-game-pc kiezen we voor de RX 9070. Die is iets zuiniger en (in theorie) iets goedkoper dan de 7900 GRE, maar is zeker tien procent sneller. De processor vormt niet snel de bottleneck voor de prestaties, en is daarom nog steeds de zuinige Ryzen 7 7700. We hebben als upgrade echter ook de 9800X3D getest. En over upgrades gesproken: we hebben dit systeem ook met een RTX 5080 getest, waarmee je een supercompacte 4k-game-pc bouwt.
We hebben dit systeem zoals gebruikelijk samen met de community samengesteld en vervolgens gebouwd en getest. Zo weet je zeker dat alle aangeraden componenten passen en compatibel zijn. Omdat de behuizing zo klein is, willen we je wel met klem adviseren om driedubbel te controleren of eventuele afwijkende onderdelen ook gaan passen: het is erg krap in de Lian Li A4-H2O. Mocht je nog nooit een pc gebouwd hebben, dan is het misschien handig om hulp van een meer ervaren tweaker in te schakelen: deze build is gezien de krappe behuizing niet de makkelijkste.
De bouw
Het bouwen van het systeem in de A4-H2O is een kwestie van passen en meten. Het moederbord met processor, geheugen en ssd voorgemonteerd, kun je vrij eenvoudig plaatsen, maar met de kabels van de voeding en slangen van de waterkoeler zul je wellicht wat worstelen. We moesten flink duwen en trekken om de kabels op de juiste plaats te krijgen en te houden tijdens het inbouwen. De radiator voor de koeler is weliswaar eenvoudig vast te zetten op zijn plek bovenin, maar de stugge slangen zijn lastig op hun plek te krijgen.
De videokaart ten slotte is ook even passen en meten. Met name de inbouw van de 5080 FE, die op papier ruim moet passen, lukte alleen na het verwijderen van het voorpaneel om ruimte te maken om de kaart door het gat te steken. Let ook op of je kaart netjes in het slot zit: hij hangt als het ware ondersteboven in het riserslot en kan makkelijk zakken. Het slot is weliswaar voorzien van een vergrendelmechanisme, maar we hebben voor de zekerheid ook een steuntje eronder geplaatst zodat de videokaart netjes op zijn plek blijft zitten.
Processor
We hebben de processor onveranderd gelaten: de Ryzen 7 7700 is nog steeds een van de zuinigste, maar toch krachtigste processors die je momenteel kunt kopen. Met acht cores heb je voor intensieve taken genoeg rekenkracht, maar het is vooral de hoge singlethreaded kloksnelheid die de processor ook voor gaming interessant maakt. Hoewel de processor een tdp heeft van slechts 65W, en dus met bescheiden koeling tevreden is, kiezen we door de behuizing noodgedwongen toch voor een waterkoeler. Dat heeft als neveneffect dat we de Tray-versie kunnen kopen, die dik 80 euro goedkoper is dan de Boxed-versie met luchtkoeler.
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Moederbord
Ons origineel gekozen A620I-moederbord van ASRock is inmiddels niet of nauwelijks meer leverbaar. We hebben het in ons advies daarom vervangen door de B650I van hetzelfde merk. Het bord is vrijwel identiek qua mogelijkheden en is bovendien ongeveer even duur als het A620I-bord was bij het samenstellen van het systeem. Het B650I-bord heeft echter ondersteuning voor PCIe Gen5-ssd's. Naast de twee M.2-slots heeft het bord onboard USB-C-poorten, onboard wifi en bluetooth en een rappe bedrade netwerkaansluiting. De netwerk- en audiochips zijn hetzelfde en ook de met een heatsink passief gekoelde vrm is vrijwel identiek. Voor een meer verbruikende processor zou je een krachtiger bord kunnen overwegen, maar voor de Ryzen 7700 is het meer dan voldoende.
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Videokaart
We hebben in de A4-H2O op papier 322mm ruimte voor de videokaart, dus bij de keuze voor de RX 9070 speelde dat een beperkende rol. Acht van de beschikbare 9070-kaarten passen in de behuizing, al is de kaart van 320mm wel erg op het randje. Zelfs onze upgradekaart, de 5080 FE met een lengte van 304mm was al erg krap, dus ruim onder dat maximum blijven zou niet onverstandig zijn. Onze RX 9070, de Sapphire Pulse, is een van de goedkopere kaarten uit de 9070-serie en goed verkrijgbaar. We kozen de RX 9070 voor dit compacte systeem omdat dit de efficiëntste kaart (in termen van performance per watt) is van de nieuwe generatie kaarten. De RX 9070-kaarten zijn snel genoeg om comfortabel op 1440p-Ultra te gamen en menig game is ook op 4k nog met acceptabele framerates speelbaar, zeker als die FSR-upscaling ondersteunt.
Mocht de Sapphire Pulse minder goed verkrijgbaar zijn, dan kun je ook bijvoorbeeld de Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC 16G of ASRock AMD Radeon RX 9070 Challenger kiezen. Beide zijn goed verkrijgbaar en niet te groot. Voor een overzicht van de 9070-kaarten op lengte gesorteerd, klik je hier.
Wil je iets meer prestaties, dan kun je ook de XT-versie van een 9070-kaart kiezen. Die zijn uiteraard iets duurder, maar leveren voor ongeveer honderd euro extra pakweg 16 procent hogere prestaties, waarmee je met name op 4k iets meer ruimte krijgt. Voor zowel de RX 9070- als XT-kaarten geldt: let goed op de lengte van de kaart en houd die in de buurt van de 30cm.
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Processorkoeling
Met een tdp van 65W zou een luchtkoeler toereikend zijn voor onze Ryzen 7700, maar de ruimte daarvoor in de A4-H2O is beperkt. Daarom hebben we voor een all-in-one waterkoeler gekozen, in dit geval de Deepcool LS520 SE. Dat is een koeler met twee 120mm-fans op een 240mm-radiator en levert qua hoogte geen problemen op in de behuizing. De waterslangen kunnen wel wat lastig te managen zijn, maar het past allemaal net. Mocht je waterkoeling overdreven of eng vinden, dan kun je eventueel voor een superlowprofileluchtkoeler (max. 55mm) kiezen, maar voor veel meer dan de 7700-cpu is dat snel wat mager.
In de oorspronkelijke build die je op de foto's en in de video ziet, gebruikten we een Fractal Design Lumen S24 v2, maar die is inmiddels niet meer goed leverbaar. Let erop dat niet iedere 240mm-waterkoeler in de krappe behuizing past; het model dat we aanbevelen doet dat uiteraard wel.
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Geheugen
Het geheugenkitje voor de mITX-pc is ten opzichte van ons vorige advies aangepast van een Lexar-kitje naar een Kingston-set, maar nog steeds kiezen we voor 32GB werkgeheugen. Ook dit Kingston-kitje zetten we via EXPO in het bios op 6000MT/s, flink sneller dan het standaard 5200MT/s dus. De strakke CL30-timings zijn een duidelijke vooruitgang. Bij dit kitje hoef je bovendien geen rgb-verlichting uit te schakelen om warmteproductie te voorkomen: dat zit er namelijk niet op. De gekozen 32GB is voor gaming nog steeds de sweetspot.
Op dit moment kampt geheugen met stijgende prijzen, die daardoor ook snel veranderen. In de Pricewatch vind je een actuele lijst van compatibele geheugenkits, zodat je op het moment van bestellen een leverbare, nog enigszins betaalbare optie kunt uitzoeken.
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Ssd
Een ssd van 2TB is nog altijd een goed startpunt voor een game-pc, aangezien games nogal wat ruimte vergen. Met de NM790 van Lexar koop je een niet al te dure Gen4-ssd, die een mooie verhouding tussen prijs en prestaties biedt. Mocht je gamelibrary nu al zo groot zijn dat 2TB onvoldoende is, dan kun je natuurlijk ook voor de 4TB-uitvoering van deze ssd kiezen.
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Voeding
De A4-H2O heeft geen plek voor een volwaardige ATX-voeding, dus we zijn genoodzaakt voor een kleinere, en duurdere, SFX-voeding te kiezen. Met een vermogen van 750W levert de Corsair SF750 meer dan voldoende vermogen voor de combinatie van de Ryzen R7 7700 en RX 9070-videokaart, en mocht je een upgrade overwegen, heb je voldoende speelruimte. Ook voor onze RTX 5080 is een geschikte 12Vhpwr-stekker aanwezig. Aangezien de voeding volledig modulair is, kun je onnodige kabels weglaten: dat scheelt weer kostbare ruimte in de kast.
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Behuizing
Voor deze build zijn we weer terug bij een superkleine behuizing: de A4-H2O van Lian Li. Zo groot als een A4'tje en bedoeld voor waterkoeling, zoals je uit de naam kunt afleiden. De behuizing is dik veertig procent kleiner dan de Era 2 uit de vorige build en daardoor is het nogal passen en meten. Het eerste slachtoffer daarvan is een luchtkoeler voor de processor: hoewel een eenvoudige koeler meer dan voldoende zou zijn, zijn we genoodzaakt, zoals de naam van de behuizing al aangeeft, een waterkoeler te kiezen. Ook wat videokaarten betreft moet je goed opletten of je de toegestane afmetingen niet overschrijdt: we zouden niet heel veel groter dan 30cm voor de videokaart aanraden. In deze compacte behuizing kun je je mITX-bord, sfx-voeding en drieslotsvideokaart kwijt. Alle panelen (onder- en zijkant uitgezonderd) zijn eenvoudig te verwijderen aluminium panelen, vaak met perforaties om voor airflow te zorgen. De frontpanelaansluitingen zitten aan de zijkant en bestaan uit een USB-A- en USB-C-poort en twee audioaansluitingen.
De A4-H2O is inmiddels geüpgraded naar een PCIe 5.0-riser en is verkrijgbaar in twee kleuren. Omdat de zilveren editie op dit moment slechter leverbaar is, linken we hier de zwarte.
|Product
|Prijs
|Act.Prijs
|Processors
|AMD Ryzen 7 7700 Tray
|€ 188,85
|€ 170,04
|Moederborden
|ASRock B650I Lightning WiFi
|€ 136,55
|€ 149,99
|Videokaarten
|Sapphire Pulse Radeon RX 9070
|€ 699,-
|€ 649,-
|Geheugen intern
|Kingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32
|€ 105,33
|€ 509,-
|SSD's
|Lexar NM790 (zonder heatsink) 2TB
|€ 123,90
|€ 241,33
|Behuizingen
|Lian Li A4-H2O (PCI-e 5.0 riser cable) Zwart
|€ 149,89
|€ 173,25
|Waterkoeling
|DeepCool LS520 SE Zwart
|€ 69,90
|€ 94,90
|Voedingen
|Corsair SF750 (2024)
|€ 177,-
|€ 159,-
|Totaalprijs bij opstellen BBG
|€ 1.684,37
|€ 2.146,51
De goedkoopste leveranciers van deze configuratie kun je hier bekijken.
Upgrades
Je kunt elk onderdeel upgraden, mits de upgrades natuurlijk bij elkaar passen. De grootste winsten tijdens het gamen krijg je vanzelfsprekend van een snellere videokaart.
Onderstaand zie je de upgrades en alternatieven die wij voor het mini-ITX-systeem zouden overwegen. Met de relatief krappe behuizing is het zaak goed te controleren of je beoogde upgrades wel passen.
Videokaart
Een echte mITX-purist wil zo veel mogelijk prestaties in een zo klein mogelijke behuizing onderbrengen. De RTX 5080 van Nvidia past net in de A4-H2O en levert aanzienlijk meer prestaties dan de RX 9070. Voor de tests hebben we de Founders Edition van Nvidia zelf gebruikt, maar in principe kun je natuurlijk elke kaart kiezen, zo lang deze maar (ruim) kleiner is dan de maximale 322mm lang. De voeding is in ieder geval voorzien van een 12V-2x6-stekker, en met 750W levert die ook voldoende vermogen. In theorie zou je nog een RTX 5090 kunnen monteren (de FE is even groot als die van de 5080), maar dan moet je wel de voeding upgraden naar een SF1000. Bovendien is een videokaart van bijna 600W qua koeling wel ambitieus in zo'n compacte behuizing.
Processor
De R7 7700 heeft, zeker als Tray-verpakking, een enorm goede prijs-prestatieverhouding, maar we kunnen ons voorstellen dat je liever een nieuwere en krachtigere processor wilt. AMD's 9800X3D is nog steeds de beste gamingprocessor die je kunt kopen, waar je nog wel het meeste van merkt als je op lagere resoluties en settings speelt, maar ook voor andere rekenintensieve taken als rendering is het een flinke upgrade. De 9800X3D verstookt wel meer vermogen, maar de Lumen-waterkoeler kan dat met gemak aan.
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Moederbord
Het A620I-moederbord is voor mITX-begrippen niet al te duur en meer dan toereikend voor de overige onderdelen. Als je echter onderdelen als de processor of videokaart gaat upgraden, dan zou je met name voor die processor een moederbord met onder andere een uitgebreidere stroomvoorziening kunnen overwegen. De B850I AORUS PRO heeft zo'n uitgebreidere vrm die meer vermogen kan leveren, en is bovendien voorzien van een Gen5-M.2-slot, zodat je ook de ssd nog kunt upgraden. Ook de overige componenten zijn wat luxer uitgevoerd, en dat alles blijft passief gekoeld.
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Behuizing
We gaven al een paar keer aan dat een high-end systeem in een kleine behuizing lastig is, en de build in de A4-H2O zouden we niet aanraden als eerste zelfbouw-pc. Je kunt dezelfde onderdelen echter ook in de MasterBox NR200P Max onderbrengen. Die kast heeft al een voeding èn waterkoeler voorgeïnstalleerd, wat het bouwen veel gemakkelijker maakt. De kast is met 20 liter inhoud wel wat groter, maar daar staat tegenover dat het bouwen niet alleen makkelijker is, maar je ook nog geld bespaart: met een prijs van 380 euro heb je kast, waterkoeler en voeding, waar dat met (kleiner) zelfbouwen 430 euro kost.
Benchmarks
We hebben onze benchmarksuite vernieuwd om weer up-to-date te zijn en de geteste games zijn gelijkgetrokken met de games die we voor videokaartreviews inzetten. Daardoor is het vergelijkingsmateriaal vrij beperkt: we hebben op dit moment enkel de mITX-build met de R7 7700 in combinatie met de RX 9070 en hetzelfde systeem met de 9800X3D en de RTX 5080. Let wel: voor de RTX 5080 hebben we de Founders Edition-kaart gebruikt: kaarten van boardpartners kunnen andere temperaturen en geluidsproductie hebben; de prestaties zullen niet of nauwelijks verschillen.
Gamebenchmarks
We hebben de F1-benchmark vernieuwd van de 23-editie naar F1 24, en Starfield hebben we vervangen voor Stalker. Avatar en Cyberpunk zijn gebleven: dat zijn nog steeds zware games die de videokaart flink aan de bak zetten.
De RX 9070 is comfortabel in staat om vrijwel elke game op 1440p te spelen op de hoogste settings. In een heel enkel geval, zoals bij Avatar, onze zwaarste game in de test, haal je net de 60fps niet. In dergelijke gevallen zou je FSR kunnen inschakelen voor hogere framerates, of iets met de instellingen spelen om het je videokaart net iets makkelijker te maken. In de regel kun je echter vol voor 1440p gaan, en zelfs 4k is in iets minder veeleisende games als F1 24 geen probleem.
Met de processor- en videokaartupgrades is 4k-gaming in een ultracompacte pc mogelijk. De 9800X3D- en RTX 5080-combinatie haalt natuurlijk veel hogere framerates op 1440p, en daarmee is gamen op 4k-Ultra-instellingen zelfs zonder problemen haalbaar. Alleen Avatar kun je beter weer een tandje lichter zetten, of je maakt gebruik van DLSS. En over Nvidia-trucjes gesproken: raytracing met de RTX 5080 laat je op 1440p of in sommige gevallen op 4k van realistische reflecties en andere lichteffecten genieten. DXR met de 9070 is iets minder capabel.
Avatar: Frontiers of Pandora
- 1920x1080 - Medium
- 1920x1080 - Ultra
- 2560x1440 - Medium
- 2560x1440 - Ultra
- 3840x2160 - Medium
- 3840x2160 - Ultra
|Avatar: Frontiers of Pandora - 1920x1080 - Medium
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|252,5
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|194,1
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|188,9
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|186,6
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|137,6
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|131,6
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|92,3
|Avatar: Frontiers of Pandora - 1920x1080 - Ultra
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|188,6
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|139,2
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|138,3
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|133,4
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|95,2
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|93,2
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|62,1
|Avatar: Frontiers of Pandora - 2560x1440 - Medium
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|199,3
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|146,0
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|145,6
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|138,8
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|99,6
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|98,0
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|63,9
|Avatar: Frontiers of Pandora - 2560x1440 - Ultra
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|144,1
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|98,1
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|97,8
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|94,1
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|66,8
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|65,8
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|42,6
|Avatar: Frontiers of Pandora - 3840x2160 - Medium
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|125,7
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|83,0
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|82,4
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|79,9
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|55,7
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|55,1
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|34,0
|Avatar: Frontiers of Pandora - 3840x2160 - Ultra
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|84,9
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|53,6
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|52,5
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|51,3
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|35,8
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|35,0
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|22,7
Cyberpunk 2077
- 1920x1080 - Medium
- 1920x1080 - Ultra
- 1920x1080 - Ultra - DXR
- 2560x1440 - Medium
- 2560x1440 - Ultra
- 2560x1440 - Ultra - DXR
- 3840x2160 - Medium
- 3840x2160 - Ultra
- 3840x2160 - Ultra - DXR
|Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Medium
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|278,0
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|275,8
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|266,0
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|216,8
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|213,6
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|180,3
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|163,4
|Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Ultra
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|244,5
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|227,5
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|218,2
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|191,7
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|170,5
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|150,0
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|116,8
|Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Ultra (DXR - Ultra)
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|153,6
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|106,7
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|106,5
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|103,2
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|70,3
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|67,3
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|48,0
|Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Medium
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|273,1
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|212,2
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|203,8
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|201,3
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|160,4
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|144,6
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|105,9
|Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|211,3
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|156,9
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|151,4
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|146,0
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|118,4
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|109,4
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|74,8
|Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra (DXR - Ultra)
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|107,8
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|69,8
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|68,1
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|67,3
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|43,7
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|42,2
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|29,5
|Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Medium
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|166,9
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|109,3
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|108,4
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|108,0
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|82,2
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|78,1
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|51,6
|Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Ultra
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|111,9
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|73,0
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|71,9
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|71,0
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|54,7
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|51,9
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|32,2
|Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Ultra (DXR - Ultra)
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|58,6
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|34,9
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|34,5
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|33,9
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|21,0
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|20,1
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|13,5
Stalker 2: Heart of Chornobyl
- 1920x1080 - Medium
- 1920x1080 - Ultra
- 2560x1440 - Medium
- 2560x1440 - Ultra
- 3840x2160 - Medium
- 3840x2160 - Ultra
|Stalker 2: Heart of Chornobyl - 1920x1080 - Medium
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|153,8
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|139,6
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|137,7
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|117,0
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|112,4
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|96,6
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|82,9
|Stalker 2: Heart of Chornobyl - 1920x1080 - High
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|128,5
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|124,9
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|122,8
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|97,3
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|93,7
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|81,7
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|72,2
|Stalker 2: Heart of Chornobyl - 2560x1440 - Medium
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|140,9
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|117,2
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|113,6
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|110,6
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|89,6
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|76,7
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|60,8
|Stalker 2: Heart of Chornobyl - 2560x1440 - High
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|123,2
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|104,2
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|101,3
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|93,1
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|78,2
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|67,3
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|53,8
|Stalker 2: Heart of Chornobyl - 3840x2160 - Medium
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|103,6
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|77,0
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|76,2
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|75,1
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|54,8
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|51,5
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|34,2
|Stalker 2: Heart of Chornobyl - 3840x2160 - High
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|91,3
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|68,7
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|68,0
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|66,3
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|48,8
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|45,6
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|30,6
F1 24
- 1920x1080 - Medium
- 1920x1080 - Ultra
- 2560x1440 - Medium
- 2560x1440 - Ultra
- 3840x2160 - Medium
- 3840x2160 - Ultra
- 1920x1080 - Ultra - DXR
- 2560x1440 - Ultra - DXR
- 3840x2160 - Ultra - DXR
|F1 24 - 1920x1080 - Medium
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|384,8
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|367,6
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|352,6
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|343,7
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|340,3
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|292,0
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|277,2
|F1 24 - 1920x1080 - Ultra
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|330,9
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|255,6
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|241,7
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|234,3
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|219,8
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|203,5
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|154,8
|F1 24 - 2560x1440 - Medium
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|357,0
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|309,1
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|304,5
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|301,1
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|296,0
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|246,8
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|220,5
|F1 24 - 2560x1440 - Ultra
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|277,2
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|229,4
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|220,2
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|212,1
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|178,6
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|163,8
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|125,4
|F1 24 - 3840x2160 - Medium
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|268,3
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|231,3
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|220,1
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|218,6
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|191,3
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|162,8
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|124,7
|F1 24 - 3840x2160 - Ultra
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|204,5
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|159,4
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|158,0
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|152,4
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|120,3
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|114,6
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|74,8
|F1 24 - 1920x1080 - Ultra - DXR
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|207,9
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|169,5
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|154,5
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|145,4
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|142,8
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|133,5
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|94,8
|F1 24 - 2560x1440 - Ultra - DXR
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|174,6
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|124,3
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|121,2
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|120,3
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|103,2
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|102,9
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|68,6
|F1 24 - 3840x2160 - Ultra - DXR
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|116,9
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|71,4
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|70,6
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|69,2
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|57,3
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|55,2
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|38,5
- 3DMark Time Spy - Graphics
- Port Royal - FPS
- Speed Way - FPS
- Time Spy Extreme
|3DMark Time Spy - Graphics
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|47.264
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|32.437
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|32.436
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|31.593
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|26.304
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|24.404
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|16.291
|3DMark Port Royal - FPS
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|170,6
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|104,3
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|102,7
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|72,4
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|69,0
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|67,1
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|44,7
|3DMark Speed Way - FPS
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde frames per seconde in fps (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|141,6
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|90,1
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|87,8
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|58,0
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|57,7
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|54,5
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|29,0
|3DMark Time Spy Extreme
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde punten in punten (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|18.158
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|13.564
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|13.062
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|10.956
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|10.921
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|10.530
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|6.797
Opgenomen vermogen en geluid
We zijn zeer te spreken over de geluidsproductie van onze minibuild. Zoals gebruikelijk hebben we het fanprofiel in het bios even op stil gezet, maar casefans zijn er natuurlijk niet. Idle draait alleen de waterkoeling, want de voeding is semipassief gekoeld (de fan draait alleen bij hogere belasting) en de videokaartventilators staan uit als er niet gegamed wordt. Dat levert een geluidsproductie van een bijna onhoorbare 18 of 19dB op. Onder load van enkel de cpu maakt de Lumen-waterkoeling wat meer geluid met de 9800X3D eronder dan met de R7 7700: die heeft met 120W dan ook bijna de dubbele tdp als de 65W van de 7700. De koeler moet dan harder aan het werk en dat levert bijna 42dB(A) op, terwijl de 7700-build op 36dB(A) blijft steken. Tijdens gaming zijn de systemen een stuk stiller en ontlopen ze elkaar nauwelijks met 32 en 34dB(A).
De opgenomen vermogens zijn idle ook vrij vergelijkbaar, maar onder belasting zijn er natuurlijk flinke verschillen. De standaardbuild zit op 337W aan de stekker, terwijl de upgrades daar 110W bovenop vragen. En ondanks dat de behuizing zo compact is, leveren die vermogens niet bizar veel warmte op: onder load worden de processors 70 en 76 graden: de Lumen kan beide vermogens makkelijk aan. Bij de gpu-temperaturen zien we dat bij de RTX 5080 de temperatuur van de krachtigere videokaart flink stijgt tot 63 graden tegen slechts 50 graden voor de 9070. In combinatie met de lage geluidsproductie en de prestaties kunnen we niet anders dan onder de indruk zijn van de koeling van dit kleine systeempje.
- Opgenomen vermogen - idle
- Opgenomen vermogen - Load - Max
|Opgenomen vermogen - idle
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|58,3
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|61,3
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|62,5
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|65,4
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|76,7
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|93,9
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|94,6
|Opgenomen vermogen - Load - Cinebench 2024 Multi
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|140
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|337
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|349
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|447
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|476
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|513
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|545
- Temperatuur CPU - Max
- Temperatuur GPU - Max
|Temperatuur CPU - Max
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|70
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|70
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|76
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|78
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|80
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|94
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|94
|Temperatuur GPU - Max
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|50
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|63
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|69
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|70
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|75
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|75
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|76
- Geluidsdruk idle - 50cm
- Load cpu
- Load cpu en gpu
|Geluidsdruk idle - 50cm
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde geluid in dB(A) (lager is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|17,6
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|18,8
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|19,4
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|19,4
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|19,7
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|23,3
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|28,5
|Blender - LAeq
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|25,0
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|29,8
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|36,2
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|36,3
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|36,3
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|41,5
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|42,1
|F1 24 - 4k - ultra - LAeq
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|32,3
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|32,9
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|33,7
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|33,8
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|37,2
Overige benchmarks
In de synthetische benchmarks zien we flinke verschillen tussen de 7700 en de 9800X3D, maar in menig praktijktest van PCMark zijn de verschillen veel minder groot. Zoals je in de DaVinci-benchmark kunt zien, is de processorupgrade wel erg sterk in zwaar rekenwerk als videorendering. Voor de games maakt het minder uit; vooral op lagere resoluties is de 7700 een bottleneck voor hoge framerates. Op hogere resoluties is het de videokaart die de beperkende factor is.
- DaVinci Resolve - 4K Video
- 7-Zip - 15GB inpakken
- Cinebench 24 - Multi
- Cinebench 24 - Single
|DaVinci Resolve - 2024
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|3m13s
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|3m19s
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|3m21s
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|4m15s
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|4m38s
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|5m13s
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|5m26s
|7-Zip - 15GB inpakken
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|3m48s
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|3m56s
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|3m56s
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|4m39s
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|4m41s
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|4m42s
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|6m30s
|Cinebench 24 Multi
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|1.322
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|1.322
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|1.249
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|1.080
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|1.077
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|1.066
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|824
|Cinebench 24 Single
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|132
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|131
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|131
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|117
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|116
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|115
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|109
- PCMark 10 Gaming
- Essentials
- Productivity
- Extended
|PCMark 10 Gaming
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|55.251
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|48.789
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|47.592
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|44.647
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|38.414
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|35.258
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|26.964
|PCMark 10 Essentials
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|12.900
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|12.707
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|12.273
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|12.009
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|11.897
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|11.853
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|11.418
|PCMark 10 Productivity
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|11.345
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|11.142
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|11.065
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|11.011
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|10.571
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|10.237
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|10.170
|PCMark 10 Extended
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|15.645
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|14.876
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|14.664
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|14.128
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|13.881
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|13.273
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|11.861
- PCMark 10 - Storage - Totaalscore
- Bandbreedte
- Toegangstijd
|PCMark 10 - Storage - Totaalscore
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|2.928
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|2.928
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|2.769
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|2.731
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|2.608
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|2.598
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|2.477
|PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|458
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|458
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|432
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|427
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|412
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|409
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|386
|PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd
|Pc
|Cpu/soc
|Videochip
|Gemiddelde latency in µs (lager is beter)
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|56
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5090
|56
|Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc
|Ryzen 7 7700
|GF RTX 5080
|59
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|60
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 9800X3D
|GF RTX 5080
|63
|Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc
|Ryzen 5 7500F
|Rad. RX 9060 XT
|64
|Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc
|Ryzen 7 7700
|Rad. RX 9070
|66