Door Willem de Moor en Tomas Hochstenbach

Feedback 87

De beste mini-ITX-game-pc

Desktop Best Buy Guide

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Mini-ITX-game-pc

Desktop Best Buy Guide

We hebben het mini-ITX-gamesysteem geheel vernieuwd. Daarbij is de videokaart een stuk krachtiger geworden en hebben we een nog compactere behuizing gekozen. Met dit systeem is het mogelijk de nieuwste games op wqhd (1440p) of zelfs 4k te spelen, en dat met een behuizing die ruim 40 procent kleiner is dan de vorige, met een volume van slechts elf liter. Zoals we al bij de vorige versie van het mITX-gamesysteem schreven: veel prestaties in een compacte behuizing zien te proppen, is een lastige opgave. Een videokaart die moderne games op hoge resolutie en dito kwaliteit kan weergeven, verstookt nogal wat energie en produceert flink wat warmte. In een kleine behuizing is dat lastiger af te voeren dan in een grote kast. En om het ons nog lastiger te maken, hebben we voor deze BBG-build ook nog eens een kleinere behuizing dan in de vorige gekozen. Het principe van de sandwichconstructie is echter gebleven: de videokaart en moederbord-processorcombinatie zijn van elkaar gescheiden. Zo is het iets makkelijker de warmte van de grootste producenten af te voeren.

Updates

10-8-2026 We hebben dit advies gecheckt en dit zijn nog altijd onze aanraders. DDR5-geheugen is helaas in prijs gestegen. Via de link naar de Pricewatch bij het geheugen vind je de goedkoopste kits die compatibel zijn met dit systeem.
18-5-2026 We hebben de behuizing vervangen door de nieuwste editie, waar een PCIe 5.0-riserkabel bij zit. Verder is het kastje identiek.
​​​​​​10-9-2025 We hebben het moederbord wegens slechte verkrijgbaarheid vervangen.
16-6-2025 We hebben de aanbevolen waterkoeler aangepast naar een beter leverbaar model.

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mini-ITX-game-pc
mini-ITX-game-pcmini-ITX-game-pc

Net als de vorige build hebben we het warmtebudget, en ook het geldbudget, voornamelijk in de videokaart gestopt. De videokaart bepaalt immers voor het grootste deel de framerate, resolutie en beeldkwaliteit waarmee je kunt gamen. De videokaartkeus van het vorige systeem, AMD's 7900 GRE, is inmiddels echt op en dus geen optie meer. AMD heeft echter dit jaar zijn nieuwe generatie gpu's gepresenteerd, en voor deze mITX-game-pc kiezen we voor de RX 9070. Die is iets zuiniger en (in theorie) iets goedkoper dan de 7900 GRE, maar is zeker tien procent sneller. De processor vormt niet snel de bottleneck voor de prestaties, en is daarom nog steeds de zuinige Ryzen 7 7700. We hebben als upgrade echter ook de 9800X3D getest. En over upgrades gesproken: we hebben dit systeem ook met een RTX 5080 getest, waarmee je een supercompacte 4k-game-pc bouwt.

We hebben dit systeem zoals gebruikelijk samen met de community samengesteld en vervolgens gebouwd en getest. Zo weet je zeker dat alle aangeraden componenten passen en compatibel zijn. Omdat de behuizing zo klein is, willen we je wel met klem adviseren om driedubbel te controleren of eventuele afwijkende onderdelen ook gaan passen: het is erg krap in de Lian Li A4-H2O. Mocht je nog nooit een pc gebouwd hebben, dan is het misschien handig om hulp van een meer ervaren tweaker in te schakelen: deze build is gezien de krappe behuizing niet de makkelijkste.

De bouw

Het bouwen van het systeem in de A4-H2O is een kwestie van passen en meten. Het moederbord met processor, geheugen en ssd voorgemonteerd, kun je vrij eenvoudig plaatsen, maar met de kabels van de voeding en slangen van de waterkoeler zul je wellicht wat worstelen. We moesten flink duwen en trekken om de kabels op de juiste plaats te krijgen en te houden tijdens het inbouwen. De radiator voor de koeler is weliswaar eenvoudig vast te zetten op zijn plek bovenin, maar de stugge slangen zijn lastig op hun plek te krijgen.

De videokaart ten slotte is ook even passen en meten. Met name de inbouw van de 5080 FE, die op papier ruim moet passen, lukte alleen na het verwijderen van het voorpaneel om ruimte te maken om de kaart door het gat te steken. Let ook op of je kaart netjes in het slot zit: hij hangt als het ware ondersteboven in het riserslot en kan makkelijk zakken. Het slot is weliswaar voorzien van een vergrendelmechanisme, maar we hebben voor de zekerheid ook een steuntje eronder geplaatst zodat de videokaart netjes op zijn plek blijft zitten.

Processor

AMD Ryzen 7 7700 Tray
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AMD Ryzen 7 7700 Tray AM5 socket • Octa (8) core @ 3,8GHz-5,3GHz 5 van 5 sterren
(12 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 170,-
€ 170,04 bij AliExpress Bekijk alle prijzen

We hebben de processor onveranderd gelaten: de Ryzen 7 7700 is nog steeds een van de zuinigste, maar toch krachtigste processors die je momenteel kunt kopen. Met acht cores heb je voor intensieve taken genoeg rekenkracht, maar het is vooral de hoge singlethreaded kloksnelheid die de processor ook voor gaming interessant maakt. Hoewel de processor een tdp heeft van slechts 65W, en dus met bescheiden koeling tevreden is, kiezen we door de behuizing noodgedwongen toch voor een waterkoeler. Dat heeft als neveneffect dat we de Tray-versie kunnen kopen, die dik 80 euro goedkoper is dan de Boxed-versie met luchtkoeler. 

Processors voor gewone mensen - Nieuwe Core i3's, Core i5's en 65W-Ryzens 161

Laagste totaalprijzen bij 14 winkels

Moederbord

ASRock B650I Lightning WiFi ASRock B650I Lightning WiFi ASRock B650I Lightning WiFi ASRock B650I Lightning WiFi ASRock B650I Lightning WiFi ASRock B650I Lightning WiFi ASRock B650I Lightning WiFi ASRock B650I Lightning WiFi ASRock B650I Lightning WiFi ASRock B650I Lightning WiFi ASRock B650I Lightning WiFi ASRock B650I Lightning WiFi ASRock B650I Lightning WiFi ASRock B650I Lightning WiFi ASRock B650I Lightning WiFi
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ASRock B650I Lightning WiFi Socket AM5 • Mini-ITX • AMD B650 chipset 4.5 van 5 sterren
(2 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 150,-
€ 149,99 bij NBB.com Bekijk alle prijzen

Ons origineel gekozen A620I-moederbord van ASRock is inmiddels niet of nauwelijks meer leverbaar. We hebben het in ons advies daarom vervangen door de B650I van hetzelfde merk. Het bord is vrijwel identiek qua mogelijkheden en is bovendien ongeveer even duur als het A620I-bord was bij het samenstellen van het systeem. Het B650I-bord heeft echter ondersteuning voor PCIe Gen5-ssd's. Naast de twee M.2-slots heeft het bord onboard USB-C-poorten, onboard wifi en bluetooth en een rappe bedrade netwerkaansluiting. De netwerk- en audiochips zijn hetzelfde en ook de met een heatsink passief gekoelde vrm is vrijwel identiek. Voor een meer verbruikende processor zou je een krachtiger bord kunnen overwegen, maar voor de Ryzen 7700 is het meer dan voldoende.

Laagste totaalprijzen bij 12 winkels

Videokaart

Sapphire Pulse Radeon RX 9070 Sapphire Pulse Radeon RX 9070 Sapphire Pulse Radeon RX 9070 Sapphire Pulse Radeon RX 9070 Sapphire Pulse Radeon RX 9070 Sapphire Pulse Radeon RX 9070 Sapphire Pulse Radeon RX 9070 Sapphire Pulse Radeon RX 9070 Sapphire Pulse Radeon RX 9070 Sapphire Pulse Radeon RX 9070 Sapphire Pulse Radeon RX 9070 Sapphire Pulse Radeon RX 9070 Sapphire Pulse Radeon RX 9070
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Sapphire Pulse Radeon RX 9070 Max. 2,52GHz • 16GB GDDR6 • 2x DP, 2x HDMI 5 van 5 sterren
(3 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 649,-
€ 649,- bij Galaxus Bekijk alle prijzen

We hebben in de A4-H2O op papier 322mm ruimte voor de videokaart, dus bij de keuze voor de RX 9070 speelde dat een beperkende rol. Acht van de beschikbare 9070-kaarten passen in de behuizing, al is de kaart van 320mm wel erg op het randje. Zelfs onze upgradekaart, de 5080 FE met een lengte van 304mm was al erg krap, dus ruim onder dat maximum blijven zou niet onverstandig zijn. Onze RX 9070, de Sapphire Pulse, is een van de goedkopere kaarten uit de 9070-serie en goed verkrijgbaar. We kozen de RX 9070 voor dit compacte systeem omdat dit de efficiëntste kaart (in termen van performance per watt) is van de nieuwe generatie kaarten. De RX 9070-kaarten zijn snel genoeg om comfortabel op 1440p-Ultra te gamen en menig game is ook op 4k nog met acceptabele framerates speelbaar, zeker als die FSR-upscaling ondersteunt.

Mocht de Sapphire Pulse minder goed verkrijgbaar zijn, dan kun je ook bijvoorbeeld de Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC 16G of ASRock AMD Radeon RX 9070 Challenger kiezen. Beide zijn goed verkrijgbaar en niet te groot. Voor een overzicht van de 9070-kaarten op lengte gesorteerd, klik je hier.

Wil je iets meer prestaties, dan kun je ook de XT-versie van een 9070-kaart kiezen. Die zijn uiteraard iets duurder, maar leveren voor ongeveer honderd euro extra pakweg 16 procent hogere prestaties, waarmee je met name op 4k iets meer ruimte krijgt. Voor zowel de RX 9070- als XT-kaarten geldt: let goed op de lengte van de kaart en houd die in de buurt van de 30cm.

Laagste totaalprijzen bij 13 winkels

Processorkoeling

DeepCool LS520 SE Zwart DeepCool LS520 SE Zwart DeepCool LS520 SE Zwart DeepCool LS520 SE Zwart DeepCool LS520 SE Zwart
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DeepCool LS520 SE Zwart 240mm radiator (2x 120mm fans) Prijs bij publicatie: € 96,-
€ 94,95 bij Paradigit Bekijk alle prijzen

Met een tdp van 65W zou een luchtkoeler toereikend zijn voor onze Ryzen 7700, maar de ruimte daarvoor in de A4-H2O is beperkt. Daarom hebben we voor een all-in-one waterkoeler gekozen, in dit geval de Deepcool LS520 SE. Dat is een koeler met twee 120mm-fans op een 240mm-radiator en levert qua hoogte geen problemen op in de behuizing. De waterslangen kunnen wel wat lastig te managen zijn, maar het past allemaal net. Mocht je waterkoeling overdreven of eng vinden, dan kun je eventueel voor een superlowprofileluchtkoeler (max. 55mm) kiezen, maar voor veel meer dan de 7700-cpu is dat snel wat mager.

In de oorspronkelijke build die je op de foto's en in de video ziet, gebruikten we een Fractal Design Lumen S24 v2, maar die is inmiddels niet meer goed leverbaar. Let erop dat niet iedere 240mm-waterkoeler in de krappe behuizing past; het model dat we aanbevelen doet dat uiteraard wel.

Laagste totaalprijzen bij 9 winkels

Geheugen

Kingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32 Kingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32 Kingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32 Kingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32 Kingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32 Kingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32 Kingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32 Kingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32 Kingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32 Kingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32 Kingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32 Kingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32 Kingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32
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Kingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32 32GB DDR5 @ 6.000MT/s, kit van 2 5 van 5 sterren
(6 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 518,-
€ 518,- bij ALTERNATE.nl Bekijk alle prijzen

Het geheugenkitje voor de mITX-pc is ten opzichte van ons vorige advies aangepast van een Lexar-kitje naar een Kingston-set, maar nog steeds kiezen we voor 32GB werkgeheugen. Ook dit Kingston-kitje zetten we via EXPO in het bios op 6000MT/s, flink sneller dan het standaard 5200MT/s dus. De strakke CL30-timings zijn een duidelijke vooruitgang. Bij dit kitje hoef je bovendien geen rgb-verlichting uit te schakelen om warmteproductie te voorkomen: dat zit er namelijk niet op. De gekozen 32GB is voor gaming nog steeds de sweetspot.

Op dit moment kampt geheugen met stijgende prijzen, die daardoor ook snel veranderen. In de Pricewatch vind je een actuele lijst van compatibele geheugenkits, zodat je op het moment van bestellen een leverbare, nog enigszins betaalbare optie kunt uitzoeken.

Laagste totaalprijzen bij 19 winkels

Ssd

Lexar NM790 (zonder heatsink) 2TB Lexar NM790 (zonder heatsink) 2TB Lexar NM790 (zonder heatsink) 2TB Lexar NM790 (zonder heatsink) 2TB Lexar NM790 (zonder heatsink) 2TB Lexar NM790 (zonder heatsink) 2TB
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Lexar NM790 (zonder heatsink) 2TB M.2 80mm • PCI-e 4.0 x4 4 van 5 sterren
(16 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 241,-
€ 241,33 bij RedShell.nl | zakelijk Bekijk alle prijzen

Een ssd van 2TB is nog altijd een goed startpunt voor een game-pc, aangezien games nogal wat ruimte vergen. Met de NM790 van Lexar koop je een niet al te dure Gen4-ssd, die een mooie verhouding tussen prijs en prestaties biedt. Mocht je gamelibrary nu al zo groot zijn dat 2TB onvoldoende is, dan kun je natuurlijk ook voor de 4TB-uitvoering van deze ssd kiezen. 

Lexar NM790 Quicktest - Hoge snelheid, lage prijs 40

Laagste totaalprijzen bij 19 winkels

Voeding

Corsair SF750 (2024) Corsair SF750 (2024) Corsair SF750 (2024) Corsair SF750 (2024) Corsair SF750 (2024) Corsair SF750 (2024) Corsair SF750 (2024) Corsair SF750 (2024) Corsair SF750 (2024) Corsair SF750 (2024) Corsair SF750 (2024)
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Corsair SF750 (2024) 750W (Cybenetics ETA Platinum (230V)) • volledig modulair Prijs bij publicatie: € 159,-
€ 159,- bij Amazon.nl Bekijk alle prijzen

De A4-H2O heeft geen plek voor een volwaardige ATX-voeding, dus we zijn genoodzaakt voor een kleinere, en duurdere, SFX-voeding te kiezen. Met een vermogen van 750W levert de Corsair SF750 meer dan voldoende vermogen voor de combinatie van de Ryzen R7 7700 en RX 9070-videokaart, en mocht je een upgrade overwegen, heb je voldoende speelruimte. Ook voor onze RTX 5080 is een geschikte 12Vhpwr-stekker aanwezig. Aangezien de voeding volledig modulair is, kun je onnodige kabels weglaten: dat scheelt weer kostbare ruimte in de kast. 

Laagste totaalprijzen bij 15 winkels

Behuizing

Lian Li A4-H2O (PCI-e 5.0 riser cable) Zwart Lian Li A4-H2O (PCI-e 5.0 riser cable) Zwart Lian Li A4-H2O (PCI-e 5.0 riser cable) Zwart Lian Li A4-H2O (PCI-e 5.0 riser cable) Zwart Lian Li A4-H2O (PCI-e 5.0 riser cable) Zwart
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Lian Li A4-H2O (PCI-e 5.0 riser cable) Zwart Small form factor • 1 interne bays 4.5 van 5 sterren
(7 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 155,-
€ 173,25 bij Galaxus Bekijk alle prijzen

Voor deze build zijn we weer terug bij een superkleine behuizing: de A4-H2O van Lian Li. Zo groot als een A4'tje en bedoeld voor waterkoeling, zoals je uit de naam kunt afleiden. De behuizing is dik veertig procent kleiner dan de Era 2 uit de vorige build en daardoor is het nogal passen en meten. Het eerste slachtoffer daarvan is een luchtkoeler voor de processor: hoewel een eenvoudige koeler meer dan voldoende zou zijn, zijn we genoodzaakt, zoals de naam van de behuizing al aangeeft, een waterkoeler te kiezen. Ook wat videokaarten betreft moet je goed opletten of je de toegestane afmetingen niet overschrijdt: we zouden niet heel veel groter dan 30cm voor de videokaart aanraden. In deze compacte behuizing kun je je mITX-bord, sfx-voeding en drieslotsvideokaart kwijt. Alle panelen (onder- en zijkant uitgezonderd) zijn eenvoudig te verwijderen aluminium panelen, vaak met perforaties om voor airflow te zorgen. De frontpanelaansluitingen zitten aan de zijkant en bestaan uit een USB-A- en USB-C-poort en twee audioaansluitingen.

De A4-H2O is inmiddels geüpgraded naar een PCIe 5.0-riser en is verkrijgbaar in twee kleuren. Omdat de zilveren editie op dit moment slechter leverbaar is, linken we hier de zwarte.
€ 1.931,18Actuele totaalprijs:
Product Prijs Act.Prijs
Processors AMD Ryzen 7 7700 Tray € 188,85 € 170,04
Moederborden ASRock B650I Lightning WiFi € 136,55 € 149,99
Videokaarten Sapphire Pulse Radeon RX 9070 € 699,- € 649,-
Geheugen intern Kingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32 € 105,33 € 509,-
SSD's Lexar NM790 (zonder heatsink) 2TB € 123,90 € 241,33
Behuizingen Lian Li A4-H2O (PCI-e 5.0 riser cable) Zwart € 149,89 € 173,25
Waterkoeling DeepCool LS520 SE Zwart € 69,90 € 94,90
Voedingen Corsair SF750 (2024) € 177,- € 159,-
Totaalprijs bij opstellen BBG € 1.684,37 € 2.146,51

De goedkoopste leveranciers van deze configuratie kun je hier bekijken.

Upgrades

Je kunt elk onderdeel upgraden, mits de upgrades natuurlijk bij elkaar passen. De grootste winsten tijdens het gamen krijg je vanzelfsprekend van een snellere videokaart.

Onderstaand zie je de upgrades en alternatieven die wij voor het mini-ITX-systeem zouden overwegen. Met de relatief krappe behuizing is het zaak goed te controleren of je beoogde upgrades wel passen.

Videokaart

Nvidia GeForce RTX 5080 Founders Edition
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Nvidia GeForce RTX 5080 Founders Edition Max. 2,62GHz • 16GB GDDR7 • 3x DP, HDMI 5 van 5 sterren
(1 gebruikersreview) Prijs bij publicatie: € 1.200,-
Bekijk product

Een echte mITX-purist wil zo veel mogelijk prestaties in een zo klein mogelijke behuizing onderbrengen. De RTX 5080 van Nvidia past net in de A4-H2O en levert aanzienlijk meer prestaties dan de RX 9070. Voor de tests hebben we de Founders Edition van Nvidia zelf gebruikt, maar in principe kun je natuurlijk elke kaart kiezen, zo lang deze maar (ruim) kleiner is dan de maximale 322mm lang. De voeding is in ieder geval voorzien van een 12V-2x6-stekker, en met 750W levert die ook voldoende vermogen. In theorie zou je nog een RTX 5090 kunnen monteren (de FE is even groot als die van de 5080), maar dan moet je wel de voeding upgraden naar een SF1000. Bovendien is een videokaart van bijna 600W qua koeling wel ambitieus in zo'n compacte behuizing.

Processor

AMD Ryzen 7 9800X3D Boxed
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AMD Ryzen 7 9800X3D Boxed AM5 socket • Octa (8) core @ 4,7GHz-5,2GHz 5 van 5 sterren
(28 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 399,-
€ 359,20 bij Amazon.nl Bekijk alle prijzen

De R7 7700 heeft, zeker als Tray-verpakking, een enorm goede prijs-prestatieverhouding, maar we kunnen ons voorstellen dat je liever een nieuwere en krachtigere processor wilt. AMD's 9800X3D is nog steeds de beste gamingprocessor die je kunt kopen, waar je nog wel het meeste van merkt als je op lagere resoluties en settings speelt, maar ook voor andere rekenintensieve taken als rendering is het een flinke upgrade. De 9800X3D verstookt wel meer vermogen, maar de Lumen-waterkoeler kan dat met gemak aan.

Ryzen 7 9800X3D Review - AMD's nieuwe ultieme gamingprocessor 234

Laagste totaalprijzen bij 28 winkels

Moederbord

Gigabyte B850I AORUS PRO Gigabyte B850I AORUS PRO Gigabyte B850I AORUS PRO Gigabyte B850I AORUS PRO Gigabyte B850I AORUS PRO Gigabyte B850I AORUS PRO Gigabyte B850I AORUS PRO Gigabyte B850I AORUS PRO Gigabyte B850I AORUS PRO Gigabyte B850I AORUS PRO Gigabyte B850I AORUS PRO
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Gigabyte B850I AORUS PRO Socket AM5 • Mini-ITX • AMD B850 chipset 4.5 van 5 sterren
(6 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 251,-
€ 251,29 bij Amazon.nl Bekijk alle prijzen

Het A620I-moederbord is voor mITX-begrippen niet al te duur en meer dan toereikend voor de overige onderdelen. Als je echter onderdelen als de processor of videokaart gaat upgraden, dan zou je met name voor die processor een moederbord met onder andere een uitgebreidere stroomvoorziening kunnen overwegen. De B850I AORUS PRO heeft zo'n uitgebreidere vrm die meer vermogen kan leveren, en is bovendien voorzien van een Gen5-M.2-slot, zodat je ook de ssd nog kunt upgraden. Ook de overige componenten zijn wat luxer uitgevoerd, en dat alles blijft passief gekoeld.

De ergste vijand van B850 blijkt zijn voorloper - 18 AMD B850-moederborden 111

Laagste totaalprijzen bij 17 winkels

Behuizing

Cooler Master MasterBox NR200P MAX V2 (Incl. 850W PSU & ingebouwde 280mm AiO) Cooler Master MasterBox NR200P MAX V2 (Incl. 850W PSU & ingebouwde 280mm AiO) Cooler Master MasterBox NR200P MAX V2 (Incl. 850W PSU & ingebouwde 280mm AiO) Cooler Master MasterBox NR200P MAX V2 (Incl. 850W PSU & ingebouwde 280mm AiO) Cooler Master MasterBox NR200P MAX V2 (Incl. 850W PSU & ingebouwde 280mm AiO) Cooler Master MasterBox NR200P MAX V2 (Incl. 850W PSU & ingebouwde 280mm AiO) Cooler Master MasterBox NR200P MAX V2 (Incl. 850W PSU & ingebouwde 280mm AiO) Cooler Master MasterBox NR200P MAX V2 (Incl. 850W PSU & ingebouwde 280mm AiO) Cooler Master MasterBox NR200P MAX V2 (Incl. 850W PSU & ingebouwde 280mm AiO) Cooler Master MasterBox NR200P MAX V2 (Incl. 850W PSU & ingebouwde 280mm AiO) Cooler Master MasterBox NR200P MAX V2 (Incl. 850W PSU & ingebouwde 280mm AiO) Cooler Master MasterBox NR200P MAX V2 (Incl. 850W PSU & ingebouwde 280mm AiO)
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Cooler Master MasterBox NR200P MAX V2 (Incl. 850W PSU & ingebouwde 280mm AiO) Small form factor • 4 interne bays 4.5 van 5 sterren
(2 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 299,-
€ 299,- bij Amazon.nl Bekijk alle prijzen

We gaven al een paar keer aan dat een high-end systeem in een kleine behuizing lastig is, en de build in de A4-H2O zouden we niet aanraden als eerste zelfbouw-pc. Je kunt dezelfde onderdelen echter ook in de MasterBox NR200P Max onderbrengen. Die kast heeft al een voeding èn waterkoeler voorgeïnstalleerd, wat het bouwen veel gemakkelijker maakt. De kast is met 20 liter inhoud wel wat groter, maar daar staat tegenover dat het bouwen niet alleen makkelijker is, maar je ook nog geld bespaart: met een prijs van 380 euro heb je kast, waterkoeler en voeding, waar dat met (kleiner) zelfbouwen 430 euro kost.

Benchmarks

We hebben onze benchmarksuite vernieuwd om weer up-to-date te zijn en de geteste games zijn gelijkgetrokken met de games die we voor videokaartreviews inzetten. Daardoor is het vergelijkingsmateriaal vrij beperkt: we hebben op dit moment enkel de mITX-build met de R7 7700 in combinatie met de RX 9070 en hetzelfde systeem met de 9800X3D en de RTX 5080. Let wel: voor de RTX 5080 hebben we de Founders Edition-kaart gebruikt: kaarten van boardpartners kunnen andere temperaturen en geluidsproductie hebben; de prestaties zullen niet of nauwelijks verschillen.

Gamebenchmarks

We hebben de F1-benchmark vernieuwd van de 23-editie naar F1 24, en Starfield hebben we vervangen voor Stalker. Avatar en Cyberpunk zijn gebleven: dat zijn nog steeds zware games die de videokaart flink aan de bak zetten.

De RX 9070 is comfortabel in staat om vrijwel elke game op 1440p te spelen op de hoogste settings. In een heel enkel geval, zoals bij Avatar, onze zwaarste game in de test, haal je net de 60fps niet. In dergelijke gevallen zou je FSR kunnen inschakelen voor hogere framerates, of iets met de instellingen spelen om het je videokaart net iets makkelijker te maken. In de regel kun je echter vol voor 1440p gaan, en zelfs 4k is in iets minder veeleisende games als F1 24 geen probleem.

Met de processor- en videokaartupgrades is 4k-gaming in een ultracompacte pc mogelijk. De 9800X3D- en RTX 5080-combinatie haalt natuurlijk veel hogere framerates op 1440p, en daarmee is gamen op 4k-Ultra-instellingen zelfs zonder problemen haalbaar. Alleen Avatar kun je beter weer een tandje lichter zetten, of je maakt gebruik van DLSS. En over Nvidia-trucjes gesproken: raytracing met de RTX 5080 laat je op 1440p of in sommige gevallen op 4k van realistische reflecties en andere lichteffecten genieten. DXR met de 9070 is iets minder capabel.

Avatar: Frontiers of Pandora

  • 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
  • 3840x2160 - Medium
  • 3840x2160 - Ultra
Avatar: Frontiers of Pandora - 1920x1080 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
252,5
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
194,1
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
188,9
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
186,6
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
137,6
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
131,6
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
92,3
Avatar: Frontiers of Pandora - 1920x1080 - Ultra
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
188,6
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
139,2
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
138,3
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
133,4
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
95,2
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
93,2
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
62,1
Avatar: Frontiers of Pandora - 2560x1440 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
199,3
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
146,0
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
145,6
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
138,8
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
99,6
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
98,0
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
63,9
Avatar: Frontiers of Pandora - 2560x1440 - Ultra
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
144,1
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
98,1
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
97,8
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
94,1
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
66,8
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
65,8
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
42,6
Avatar: Frontiers of Pandora - 3840x2160 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
125,7
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
83,0
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
82,4
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
79,9
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
55,7
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
55,1
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
34,0
Avatar: Frontiers of Pandora - 3840x2160 - Ultra
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
84,9
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
53,6
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
52,5
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
51,3
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
35,8
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
35,0
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
22,7

Cyberpunk 2077

  • 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 1920x1080 - Ultra - DXR
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
  • 2560x1440 - Ultra - DXR
  • 3840x2160 - Medium
  • 3840x2160 - Ultra
  • 3840x2160 - Ultra - DXR
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
278,0
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
275,8
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
266,0
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
216,8
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
213,6
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
180,3
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
163,4
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Ultra
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
244,5
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
227,5
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
218,2
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
191,7
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
170,5
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
150,0
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
116,8
Cyberpunk 2077 - 1920x1080 - Ultra (DXR - Ultra)
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
153,6
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
106,7
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
106,5
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
103,2
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
70,3
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
67,3
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
48,0
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
273,1
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
212,2
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
203,8
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
201,3
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
160,4
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
144,6
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
105,9
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
211,3
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
156,9
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
151,4
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
146,0
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
118,4
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
109,4
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
74,8
Cyberpunk 2077 - 2560x1440 - Ultra (DXR - Ultra)
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
107,8
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
69,8
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
68,1
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
67,3
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
43,7
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
42,2
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
29,5
Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
166,9
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
109,3
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
108,4
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
108,0
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
82,2
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
78,1
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
51,6
Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Ultra
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
111,9
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
73,0
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
71,9
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
71,0
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
54,7
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
51,9
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
32,2
Cyberpunk 2077 - 3840x2160 - Ultra (DXR - Ultra)
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
58,6
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
34,9
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
34,5
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
33,9
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
21,0
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
20,1
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
13,5

Stalker 2: Heart of Chornobyl

  • 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
  • 3840x2160 - Medium
  • 3840x2160 - Ultra
Stalker 2: Heart of Chornobyl - 1920x1080 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
153,8
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
139,6
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
137,7
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
117,0
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
112,4
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
96,6
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
82,9
Stalker 2: Heart of Chornobyl - 1920x1080 - High
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
128,5
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
124,9
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
122,8
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
97,3
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
93,7
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
81,7
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
72,2
Stalker 2: Heart of Chornobyl - 2560x1440 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
140,9
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
117,2
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
113,6
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
110,6
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
89,6
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
76,7
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
60,8
Stalker 2: Heart of Chornobyl - 2560x1440 - High
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
123,2
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
104,2
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
101,3
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
93,1
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
78,2
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
67,3
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
53,8
Stalker 2: Heart of Chornobyl - 3840x2160 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
103,6
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
77,0
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
76,2
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
75,1
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
54,8
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
51,5
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
34,2
Stalker 2: Heart of Chornobyl - 3840x2160 - High
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
91,3
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
68,7
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
68,0
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
66,3
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
48,8
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
45,6
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
30,6

F1 24

  • 1920x1080 - Medium
  • 1920x1080 - Ultra
  • 2560x1440 - Medium
  • 2560x1440 - Ultra
  • 3840x2160 - Medium
  • 3840x2160 - Ultra
  • 1920x1080 - Ultra - DXR
  • 2560x1440 - Ultra - DXR
  • 3840x2160 - Ultra - DXR
F1 24 - 1920x1080 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
384,8
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
367,6
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
352,6
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
343,7
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
340,3
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
292,0
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
277,2
F1 24 - 1920x1080 - Ultra
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
330,9
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
255,6
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
241,7
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
234,3
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
219,8
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
203,5
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
154,8
F1 24 - 2560x1440 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
357,0
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
309,1
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
304,5
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
301,1
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
296,0
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
246,8
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
220,5
F1 24 - 2560x1440 - Ultra
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
277,2
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
229,4
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
220,2
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
212,1
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
178,6
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
163,8
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
125,4
F1 24 - 3840x2160 - Medium
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
268,3
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
231,3
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
220,1
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
218,6
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
191,3
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
162,8
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
124,7
F1 24 - 3840x2160 - Ultra
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
204,5
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
159,4
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
158,0
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
152,4
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
120,3
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
114,6
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
74,8
F1 24 - 1920x1080 - Ultra - DXR
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
207,9
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
169,5
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
154,5
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
145,4
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
142,8
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
133,5
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
94,8
F1 24 - 2560x1440 - Ultra - DXR
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
174,6
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
124,3
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
121,2
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
120,3
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
103,2
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
102,9
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
68,6
F1 24 - 3840x2160 - Ultra - DXR
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
116,9
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
71,4
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
70,6
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
69,2
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
57,3
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
55,2
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
38,5
  • 3DMark Time Spy - Graphics
  • Port Royal - FPS
  • Speed Way - FPS
  • Time Spy Extreme
3DMark Time Spy - Graphics
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
47.264
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
32.437
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
32.436
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
31.593
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
26.304
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
24.404
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
16.291
3DMark Port Royal - FPS
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde framerate in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
170,6
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
104,3
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
102,7
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
72,4
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
69,0
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
67,1
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
44,7
3DMark Speed Way - FPS
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde frames per seconde in fps (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
141,6
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
90,1
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
87,8
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
58,0
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
57,7
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
54,5
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
29,0
3DMark Time Spy Extreme
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde punten in punten (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
18.158
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
13.564
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
13.062
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
10.956
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
10.921
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
10.530
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
6.797

Opgenomen vermogen en geluid

We zijn zeer te spreken over de geluidsproductie van onze minibuild. Zoals gebruikelijk hebben we het fanprofiel in het bios even op stil gezet, maar casefans zijn er natuurlijk niet. Idle draait alleen de waterkoeling, want de voeding is semipassief gekoeld (de fan draait alleen bij hogere belasting) en de videokaartventilators staan uit als er niet gegamed wordt. Dat levert een geluidsproductie van een bijna onhoorbare 18 of 19dB op. Onder load van enkel de cpu maakt de Lumen-waterkoeling wat meer geluid met de 9800X3D eronder dan met de R7 7700: die heeft met 120W dan ook bijna de dubbele tdp als de 65W van de 7700. De koeler moet dan harder aan het werk en dat levert bijna 42dB(A) op, terwijl de 7700-build op 36dB(A) blijft steken. Tijdens gaming zijn de systemen een stuk stiller en ontlopen ze elkaar nauwelijks met 32 en 34dB(A).

De opgenomen vermogens zijn idle ook vrij vergelijkbaar, maar onder belasting zijn er natuurlijk flinke verschillen. De standaardbuild zit op 337W aan de stekker, terwijl de upgrades daar 110W bovenop vragen. En ondanks dat de behuizing zo compact is, leveren die vermogens niet bizar veel warmte op: onder load worden de processors 70 en 76 graden: de Lumen kan beide vermogens makkelijk aan. Bij de gpu-temperaturen zien we dat bij de RTX 5080 de temperatuur van de krachtigere videokaart flink stijgt tot 63 graden tegen slechts 50 graden voor de 9070. In combinatie met de lage geluidsproductie en de prestaties kunnen we niet anders dan onder de indruk zijn van de koeling van dit kleine systeempje.

  • Opgenomen vermogen - idle
  • Opgenomen vermogen - Load - Max
Opgenomen vermogen - idle
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
58,3
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
61,3
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
62,5
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
65,4
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
76,7
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
93,9
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
94,6
Opgenomen vermogen - Load - Cinebench 2024 Multi
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
140
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
337
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
349
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
447
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
476
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
513
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
545
  • Temperatuur CPU - Max
  • Temperatuur GPU - Max
Temperatuur CPU - Max
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
70
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
70
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
76
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
78
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
80
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
94
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
94
Temperatuur GPU - Max
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
50
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
63
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
69
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
70
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
75
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
75
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
76
  • Geluidsdruk idle - 50cm
  • Load cpu
  • Load cpu en gpu
Geluidsdruk idle - 50cm
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde geluid in dB(A) (lager is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
17,6
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
18,8
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
19,4
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
19,4
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
19,7
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
23,3
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
28,5
Blender - LAeq
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
25,0
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
29,8
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
36,2
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
36,3
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
36,3
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
41,5
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
42,1
F1 24 - 4k - ultra - LAeq
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde geluidsdruk in dB (lager is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
32,3
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
32,9
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
33,7
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
33,8
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
37,2

Overige benchmarks

In de synthetische benchmarks zien we flinke verschillen tussen de 7700 en de 9800X3D, maar in menig praktijktest van PCMark zijn de verschillen veel minder groot. Zoals je in de DaVinci-benchmark kunt zien, is de processorupgrade wel erg sterk in zwaar rekenwerk als videorendering. Voor de games maakt het minder uit; vooral op lagere resoluties is de 7700 een bottleneck voor hoge framerates. Op hogere resoluties is het de videokaart die de beperkende factor is.

  • DaVinci Resolve - 4K Video
  • 7-Zip - 15GB inpakken
  • Cinebench 24 - Multi
  • Cinebench 24 - Single
DaVinci Resolve - 2024
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
3m13s
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
3m19s
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
3m21s
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
4m15s
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
4m38s
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
5m13s
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
5m26s
7-Zip - 15GB inpakken
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde tijd in seconden (lager is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
3m48s
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
3m56s
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
3m56s
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
4m39s
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
4m41s
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
4m42s
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
6m30s
Cinebench 24 Multi
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
1.322
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
1.322
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
1.249
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
1.080
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
1.077
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
1.066
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
824
Cinebench 24 Single
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
132
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
131
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
131
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
117
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
116
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
115
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
109
  • PCMark 10 Gaming
  • Essentials
  • Productivity
  • Extended
PCMark 10 Gaming
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
55.251
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
48.789
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
47.592
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
44.647
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
38.414
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
35.258
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
26.964
PCMark 10 Essentials
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
12.900
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
12.707
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
12.273
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
12.009
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
11.897
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
11.853
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
11.418
PCMark 10 Productivity
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
11.345
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
11.142
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
11.065
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
11.011
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
10.571
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
10.237
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
10.170
PCMark 10 Extended
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
15.645
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
14.876
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
14.664
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
14.128
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
13.881
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
13.273
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
11.861
  • PCMark 10 - Storage - Totaalscore
  • Bandbreedte
  • Toegangstijd
PCMark 10 - Storage - Totaalscore
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
2.928
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
2.928
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
2.769
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
2.731
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
2.608
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
2.598
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
2.477
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
458
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
458
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
432
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
427
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
412
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
409
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
386
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd
Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde latency in µs (lager is beter)
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
56
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5090
56
Tweakers DBBG Q2 2025 - 4k-game-pc Ryzen 7 7700 GF RTX 5080
59
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1440p-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
60
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 9800X3D GF RTX 5080
63
Tweakers DBBG Q3 2025 - 1080p-game-pc Ryzen 5 7500F Rad. RX 9060 XT
64
Tweakers DBBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc Ryzen 7 7700 Rad. RX 9070
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Tweakers Desktop BBG Q2 2025 - mini-ITX-game-pc

geen prijs bekend

Pc's Tweakers Best Buy Guide Desktop BBG

Reacties (87)

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bwerg 6 mei 2025 07:24
61W idle blijft voor AM5 toch een beetje pijnlijk.

Meestal worden benchmarks gedaan met high-end moederborden, dit is de eerste keer dat ik een meting van A620 zie. Ik had gehoopt dat die cijfers wat beter zouden zijn, maar dat valt dus tegen.

Voor een PC die echt voor gamen is is dat niet zo'n ramp, maar ik zoek een huiskamer-PC'tje waarop ook wel eens gegamed kan worden, dan wordt dat idle-verbruik toch ineens merkbaar.

Goede BBG verder, dit is nou een opstelling waarvan het als koper fijn is dat 'ie een keer is uitgetest en doorgemeten. :)

[Reactie gewijzigd door bwerg op 6 mei 2025 07:26]

youridv1 @bwerg6 mei 2025 09:23
61W idle blijft voor AM5 toch een beetje pijnlijk.

Meestal worden benchmarks gedaan met high-end moederborden, dit is de eerste keer dat ik een meting van A620 zie. Ik had gehoopt dat die cijfers wat beter zouden zijn, maar dat valt dus tegen.
Ik vind 61 watt voor een systeem met dGPU best aardig. Ik heb een 7800XT, alle drivers enzo bijgewerkt en die geeft in HWInfo64 gewoon 40 watt idle aan
Ik heb nog nooit een dGPU systeem gezien van dit budget wat significant minder dan dit trekt op idle.
Voor een PC die echt voor gamen is is dat niet zo'n ramp, maar ik zoek een huiskamer-PC'tje waarop ook wel eens gegamed kan worden, dan wordt dat idle-verbruik toch ineens merkbaar.
Uit interesse even doorgerekend. Stel dat een lichte iGPU pc 20 watt idlet. Die 40 die deze meer verbruikt keer 8 uur per dag, keer 5 dagen per week, keer 52 weken per jaar keer 30 cent tarief, kom je uit op 24,96. Dat is dus als je de PC elke dag constant aan hebt staan gedurende kantoor uren. Aka je werkt thuis op je game bak en op je vrije dagen zet je m ook 's ochtends gewoon aan voor het geval dat.
Merkbaar? Ja. Lig ik er wakker van/ga ik hierdoor andere onderdelen kopen? Neh.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 6 mei 2025 09:44]

sapphire @youridv16 mei 2025 09:43
Heb je een multi-monitor setup? AMD kaarten gebruiken met meer dan 1 scherm helaas ook relatief veel.

Een AMD kaart met één monitor of een NVIDIA kaart gebruikt grof genomen idle vaak minder dan 10watt. Hou je 51 watt over voor de rest van het systeem, SSD's gebruiken idle vaak bar weinig dus het gros is mobo + CPU.

Als je dan tot voortkort (want ik heb recent niet meer gekeken) systemen van Intel zag waarbij de CPU idle ook 10 watt gebruikte dan gebruikt een AM5 systeem idle al snel 20~30 watt meer. Voor een woonkamer PCtje die veel uren aanstaat tikt dat toch aan helaas.

Komt door het chiplet design en de interconnects die actief moeten blijven begreep ik.
youridv1 @sapphire6 mei 2025 09:49
Heb je een multi-monitor setup? AMD kaarten gebruiken met meer dan 1 scherm helaas ook relatief veel.
Jazeker en dat heeft er inderdaad erg mee te maken. twee 1440p schermen. 240Hz en 70Hz.
Een AMD kaart met één monitor of een NVIDIA kaart gebruikt grof genomen idle vaak minder dan 10watt. Hou je 51 watt over voor de rest van het systeem, SSD's gebruiken idle vaak bar weinig dus het gros is mobo + CPU.
Mijn GTX 1080 had ongeveer hetzelfde idle verbruik met deze monitoren. Ik kon hem omlaag drukken met een tooltje genaamd multi display powersaver, maar dat tunen bleek gewoon niet goed te krijgen. Kaart ging heen en weer klikken tussen high en low power tijdens het kijken van youtube videos in een te hoge resolutie.

In mijn ervaring is het niet echt een AMD vs Nvidia ding. Je ziet t hier ook. De 5080 is nu niet echt zuiniger.
Als je dan tot voortkort (want ik heb recent niet meer gekeken) systemen van Intel zag waarbij de CPU idle ook 10 watt gebruikte dan gebruikt een AM5 systeem idle al snel 20~30 watt meer. Voor een woonkamer PCtje die veel uren aanstaat tikt dat toch aan helaas.

Komt door het chiplet design en de interconnects die actief moeten blijven begreep ik.
oa de chiplets ja. Ook omdat de IO die in de AM5 chips een redelijk gedateerd design gebruikt. Dat is bewust gedaan om wille van de kostprijs.
Een monolitisch design zonder chiplets is veel zuiniger, maar de kostprijs daarvan is zo veel hoger dat je onderaan de streep duurder uit bent

Een woonkamer pc'tje heeft vandaag de dag geen desktop hardware meer nodig. Gewoon een miniPC met een mobile chip of een G chip van AMD. De 8600G stompt alles in idle review: AMD Ryzen 5 8500G - De eerste desktop-cpu met Zen 4c-cores maar al die G chips zijn nice voor huis tuin keuken spul

Aantikken doet het niet echt. Dat wordt sterk overdreven. elke dag van het jaar 8 uur aan, kost die 20-30 watt je tussen de 13 en 19 euro op jaarbasis. Meestal kun je op een AMD chip wel meer dan 50-60 euro besparen tov intel. Dat dekt die kosten volledig. En 8 uur per dag, 365 dagen per jaar is wel heel stevig gebruik

Maarja wil je gebruik minimaliseren dan kun je het beste een zo goedkoop mogelijke miniPC kopen met een mobile CPU, 1 m.2 ssd en 1 geheugen dimm

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 6 mei 2025 09:57]

sapphire @youridv16 mei 2025 10:25
[...]

Jazeker en dat heeft er inderdaad erg mee te maken. twee 1440p schermen. 240Hz en 70Hz.
Verklaard iig wat watts
Mijn GTX 1080 had ongeveer hetzelfde idle verbruik met deze monitoren. Ik kon hem omlaag drukken met een tooltje genaamd multi display powersaver, maar dat tunen bleek gewoon niet goed te krijgen. Kaart ging heen en weer klikken tussen high en low power tijdens het kijken van youtube videos in een te hoge resolutie.

In mijn ervaring is het niet echt een AMD vs Nvidia ding. Je ziet t hier ook. De 5080 is nu niet echt zuiniger.
Als je de review van bv Techpowerup van de 7800XT bekijkt zie je dat deze idle 9watt verbruikt, Tweakers meet zelfs 7,67watt maar met een multimonitor schiet dat omhoog naar 30watt :(
Ik dacht dat NVIDIA dat veeeel beter deed maar als ik diezelfde TPU link bekijk zie ik dat AMD het iets slechter doet en bij beide merken het verbruik stijgt.
GTX 1080 (was zo'n fijne kaart overigens :) ) deed naar mijn weten 8watt idle en dat klopt aardig met wat TPU destijds gemeten heeft. Namelijk 6watt idle en 8watt multimonitor, vandaar mijn veronderstelling dat NVIDIA dat veel beter deed maar dat is iets wat de afgelopen generaties helaas ook flink gestegen is bij hen.
oa de chiplets ja. Ook omdat de IO die in de AM5 chips een redelijk gedateerd design gebruikt. Dat is bewust gedaan om wille van de kostprijs.
Owja de I/O die inderdaad, die was ik ook vergeten!
Een woonkamer pc'tje heeft vandaag de dag geen desktop hardware meer nodig. Gewoon een miniPC met een mobile chip of een G chip van AMD. De 8600G stompt alles in idle review: AMD Ryzen 5 8500G - De eerste desktop-cpu met Zen 4c-cores maar al die G chips zijn nice voor huis tuin keuken spul

Aantikken doet het niet echt. Dat wordt sterk overdreven. elke dag van het jaar 8 uur aan, kost die 20-30 watt je tussen de 13 en 19 euro op jaarbasis. Meestal kun je op een AMD chip wel meer dan 50-60 euro besparen tov intel. Dat dekt die kosten volledig. En 8 uur per dag, 365 dagen per jaar is wel heel stevig gebruik

Maarja wil je gebruik minimaliseren dan kun je het beste een zo goedkoop mogelijke miniPC kopen met een mobile CPU, 1 m.2 ssd en 1 geheugen dimm
Wij hebben gewoon 1 (ITX) PC in de woonkamer, die van mij. Dat is een manusje van alles dus mijn vrouw werkt er op als ze thuiswerkt, doet haar allerhande dingen erop, ik doe allerhande dingen er op en daarnaast foto's bewerken en gamen en met die laatste valt de mini PC dus direct af.

Er komt hopelijk binnenkort een dedicated thuiswerkplek en daar komt een miniPC met een Intel mobile CPU en m.2 SSD die idle 7 watt ofzo gebruikt :p

Qua verbruik idle scheelt dat 50watt+ tov mijn desktop. Met 8u per dag x 200dagen is dat 80kWh á 27cent is dat inderdaad 'maar' €21,60. Heb zelf nog slaapstand aanstaan dus 8u idle redden we niet eens per dag en slaapstand doet 2~3watt ofzo. Heb je wel een punt dat het ook de wereld niet is qua kosten, zeker als een Intel CPU duurder zou zijn :)

[Reactie gewijzigd door sapphire op 6 mei 2025 10:27]

youridv1 @sapphire7 mei 2025 15:57
GTX 1080 (was zo'n fijne kaart overigens :) ) deed naar mijn weten 8watt idle en dat klopt aardig met wat TPU destijds gemeten heeft. Namelijk 6watt idle en 8watt multimonitor, vandaar mijn veronderstelling dat NVIDIA dat veel beter deed maar dat is iets wat de afgelopen generaties helaas ook flink gestegen is bij hen.
HWInfo gaf bij mijn 1080 altijd 12-16 aan als ik met die nvidia inspector tool de laagste powerstate forceerde. Dus dat kan best kloppen. Probleem is alleen dat ie uit zichzelf zonder forceren nooit naar die powerstate zakte. Als ik niks deed, dan liep ie gewoon 1296 MHz ofzo op de desktop met het bijbehorende 'enorme' verbruik.

Ik denk dat die multimonitor tests met 2x 1080p gedaan worden, of dat de hoge refreshrate van een van mijn schermen het veroorzaakt. Ik had het ook al toen ik op 1440p70 + 1080p144 zat. Toen ik die 1080p voor een 1440p240 wisselde, veranderde er eigenlijk niets.

En inderdaad, de 1080 was echt geweldig.
Wij hebben gewoon 1 (ITX) PC in de woonkamer, die van mij. Dat is een manusje van alles dus mijn vrouw werkt er op als ze thuiswerkt, doet haar allerhande dingen erop, ik doe allerhande dingen er op en daarnaast foto's bewerken en gamen en met die laatste valt de mini PC dus direct af.
Ah zo. Mijn game pc is idd ook de enige dedicated computer thuis in principe. Ik heb wel een werklaptop die ik meeneem, maar daar werk ik niet op thuis. Die is voor andere doeleinden op werk. Mijn vriendin werkt thuis via een thuiswerklaptop die ze kan lenen. Maar goed het aantal idle vlieguren van mijn game pc is dus hooguit 1 per week gemiddeld.
Er komt hopelijk binnenkort een dedicated thuiswerkplek en daar komt een miniPC met een Intel mobile CPU en m.2 SSD die idle 7 watt ofzo gebruikt :p

Qua verbruik idle scheelt dat 50watt+ tov mijn desktop. Met 8u per dag x 200dagen is dat 80kWh á 27cent is dat inderdaad 'maar' €21,60. Heb zelf nog slaapstand aanstaan dus 8u idle redden we niet eens per dag en slaapstand doet 2~3watt ofzo. Heb je wel een punt dat het ook de wereld niet is qua kosten, zeker als een Intel CPU duurder zou zijn :)
Ach zo'n mini pc'tje houdt het opzich best even uit, dus als je zo'n goedkoop dingie importeert kom je met 20 euro per jaar besparen na een jaar of 7 toch aardig in de buurt van break even.

Ik heb zelf stomweg geen plek voor nog een bureau in huis (op een plek die ik niet lelijk vind staan), dus dan zou ik moeten klooien met een KVM ofzo en een minipctje bovenop mn game pc kunnen leggen. Maar again, werklaptops, dus niet echt iets voor mij en KVM's zijn duur

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 7 mei 2025 15:59]

bwerg @youridv16 mei 2025 10:05
Een woonkamer pc'tje heeft vandaag de dag geen desktop hardware meer nodig. Gewoon een miniPC met een mobile chip of een G chip van AMD.
Juist AMD heeft het idle-verbruik* bij low-end videokaarten goed op orde. Een RX6600 / RX7600 heeft een idle-verbruik van <10W, afhankelijk van de uitvoering en de precieze meting heb ik getallen van 6-8W gezien. En de 9060 word weer monolitisch, dus ik hoop dat die ook zo laag blijft. Juist dan is het jammer dat zowel de CPU als het platform als geheel vrolijk >40W trekken. Ook met 'laptopchip' (8400F/8700F of de G-varianten) blijft AM5 nog steeds niet echt zuinig.

*zolang je niet twee monitors met twee verschillende verversingssnelheden gebruikt. Multi-monitor was uberhaupt een probleem tot kortgeleden, maar dat is met de laatste GPU's/drivers opgelost.

Ja, zoveel cent per Watt bla bla. Ik merk het ook niet als ik alle LED-lampen in huis de hele dag aan laat staan, maar om een of andere reden zet ik ze toch altijd uit...

[Reactie gewijzigd door bwerg op 6 mei 2025 10:07]

youridv1 @bwerg6 mei 2025 11:04
Juist dan is het jammer dat zowel de CPU als het platform als geheel vrolijk >40W trekken. Ook met 'laptopchip' (8400F/8700F of de G-varianten) blijft AM5 nog steeds niet echt zuinig.
In de tweakers tests zijn die laptopchips op am5 socket de zuinigste in de test
bwerg @youridv16 mei 2025 13:49
Ik had in mijn hoofd dat het platform (chipset e.d.) ook nog veel slurpten, maar als ik wat rond-duckduckgo dan zie ik dat dat wel meevalt en die CPU's op een idle systeemverbruik van 15-20W uitkomen (zonder videokaart). Dat valt dan weer mee, bonuspunten voor de 8700F wat mij betreft.
Bliksem B @youridv18 mei 2025 11:31
240hz is sowieso killing. Bij mijn 6700xt ging het energie verbruik bij 2 monitoren flink omhoog, wanneer er 1 op 144hz staat of meer. Op 120 hz viel het reuze mee.

Dus voor kantoorwerk staat die daarop. Ook freesync staat dan uit. Tip: wanneer je freesync aanzet, ziet windows dit als een nieuw scherm. Hierdoor hersteld windows je vorige instellingen, zoals aantal schermen, hz, HDR, geluidskaart.
SuperDre @youridv16 mei 2025 10:29
Maar mijn PC staat bv 24/7 aan. Maargoed, om eerlijk te zijn geen idee wat die verbruikt (intel core i7 4770, 16GB mem, 1TB 2.5" SSD, 8TB HDD, rtx2060super). Maar verbruik interesseert me niet zo.
youridv1 @SuperDre6 mei 2025 10:45
Die verbruikt hoogst waarschijnlijk heel veel meer dan die 60 watt waar hier moeilijk over gedaan wordt. Als je iets 24/7 gaat draaien, dan gaat het lonen een apart servertje te nemen. Elke watt is 2,50 op jaarbasis. Dus als jij 40 watt kan besparen met een zuinig thuisservertje tov van je eigen pc als server, dan loont dat 100 euro per jaar. Dus als je 5-7 jaar rekent voor je thuisservertje heb je een budget van 500-700 euro gewoon terugverdiend.

En een dedicated thuisserver is ook gewoon een leuke hobby, zeker als het onderaan de streep weinig kost.
Beetje leren met containers en virtualisatie enzo. Dashboardjes voor jezelf opzetten zodat je je servertje remote kan monitoren.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 6 mei 2025 10:47]

SuperDre @youridv17 mei 2025 00:14
Maar dat vind ik dus helemaal niet leuk om te doen. Vind het al niet eens leuk om op mn werk dat te moeten doen, als developer.
youridv1 @SuperDre7 mei 2025 09:25
Je doet t nu toch ook met je eigen pc? Waarom staat dat ding anders 24/7 aan.
SuperDre @youridv17 mei 2025 23:18
Die staat aan omdat ik lui ben en geen zin heb om te wachten tot die opgestart is, dat minuutje wachten vind ik te lang, en mn HDD's hangen er aan.
pBook @youridv16 mei 2025 20:02
Ik vind 61 watt voor een systeem met dGPU best aardig. Ik heb een 7800XT, alle drivers enzo bijgewerkt en die geeft in HWInfo64 gewoon 40 watt idle aan
Ik heb nog nooit een dGPU systeem gezien van dit budget wat significant minder dan dit trekt op idle.
Apple M4 Pro gebruikt iets van 10 watt idle en komt qua Cinebench in de buurt van jouw 7800XT.
youridv1 @pBook7 mei 2025 09:28
Dat is dan ook een iGPU op een ARM gebaseerde SoC die bovendien niet voldoet voor 95% van mijn usecase.
Ik kan mijn favoriete games er niet op draaien en de software die essentieel is voor mijn werk is er ook niet voor Mac.
Ik zei niet voor niks dGPU.

Wat ik bedoel is een x86 gebaseerd systeem met een desktop klasse videokaart van AMD of Nvidia. ARM is reuze interessant en wat Apple doet is indrukwekkend, maar het is vrij krom om dat soort SoC's te gaan vergelijken met het systeem uit de bbg of bijv mijn situatie.

Dat is een beetje als zeggen dat je 125cc scooter ook 100 kan op de snelweg en veel minder verbruikt dan een ford focus. Ja leuk, maar niet hetzelfde afhankelijk van waar je hem voor inzet/nodig hebt.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 7 mei 2025 09:34]

pBook @youridv17 mei 2025 10:59
Snap dat jouw software er niet op draait, en voor gaming is het sowieso geen optie. Maar puur qua prestaties is de M4 Pro gewoon desktopklasse. Een Cinebench-score van ~9200 vs ~9900 voor een 7800XT setup is geen wereld van verschil, maar het idle verbruik is echt een compleet andere orde. Het is dus niet zo gek om ze naast elkaar te zetten als je het hebt over efficiëntie en wat er technisch mogelijk is, los van of het voor jouw usecase werkt.
youridv1 @pBook7 mei 2025 15:46
Ik snap dat het allebei desktop klasse hardware is, maar als de discussie gaat over het idle verbruik van een mini ITX game pc bbg, dan is de m4 pro geen relevant vergelijkingsmateriaal. Die is niet inzetbaar voor deze bbg. Leuk dat Apple silicon zo'n indrukwekkend laag idle verbruik heeft in verhouding tot de rekenkracht, maar wat moeten we er precies mee?
Mortov Molotov @pBook7 mei 2025 21:16
Juist maar gamen lukt nauwelijks ;)
Pepperoni @bwerg6 mei 2025 11:01
Dat is het hele systeem, het 1080p systeem van tweakers(link staat bovenin )kwam op 52w uit met een 4060. Als je zuinig wilt zul je andere keuzes moeten maken helaas. Gamen en zuinig gaan niet zo goed samen.
bwerg @Pepperoni6 mei 2025 13:42
Dat is dus gewoon niet waar. AM4 of LGA1700 zijn net zozeer geschikt voor gamen als AM5, slechts iets ouder, en die zijn idle aanzienlijk zuiniger.
Pepperoni @bwerg6 mei 2025 20:17
Hoeveel dan precies volgens jou? Want mijn AM4 systeem zit toch echt tegen de 50w. Ik heb het niet over de cpu alleen he. Ja ik snap dat je de boel kunt onderklokken maar dat doet tweakers niet. En de meeste gamers ook niet.
bwerg @Pepperoni6 mei 2025 20:43
Bij idle-verbruik zijn alle kleine factoren relevant. Een X570 versus een A520 is bijvoorbeeld al een behoorlijk verschil. Idem voor de videokaart, HDD's en in mindere mate de koeling en de verlichting die een hippe game-kast tegenwoordig moet hebben. Dus één voorbeeld zegt niet alles. Maar inderdaad, LGA1700 doet het doorgaans iets beter dan AM4. Vooral Alder Lake. Al blijven oudere sockets als LGA1200 zuiniger.

Onderklokken heeft niet echt veel effect omdat componenten op idle toch al terugklokken. Undervolten doet al iets meer, maar het verricht geen wonderen. Veel tweakers doen dat trouwens wel, ook omdat je CPU dan minder snel tegen de verbruikslimiet aanzit (met hogere kloksnelheden als gevolg).

[Reactie gewijzigd door bwerg op 6 mei 2025 20:45]

Pepperoni @bwerg6 mei 2025 21:43
Ik had inderdaad undervolten moeten zeggen ja. Persoonlijk let ik niet enorm op gebruik bij m'n game pc, die staat toch maximaal een uur of 2-3 per dag aan. (als ik geluk heb)
Voor iets wat langer staat te idlen of een server is het een stuk belangrijker.
Piet Zaman 6 mei 2025 09:05
Ik zou een video van hoe het systeem in elkaar werd gezet wel leerzaam vinden. En vermakelijk met ongetwijfeld wat scheldpartijen, stappen die opnieuw moesten, etc.
TheGreatAtuin 6 mei 2025 09:54
Een tip voor nieuwe ITX/SFF bouwers: zelfs met een volledig modulaire voeding krijg je kabelspaghetti cadeau, omdat de kabels altijd 20-50cm te lang zijn. Een voorbeeldje of twee. (en dan vallen die nog mee)

Custom / unsleeved / siliconen kabels zijn een mooie oplossing. Er zijn verschillende aanbieders, o.a. kant en klare sets op ebay en etsy, en er zijn enkele medetweakers die volledig maatwerk leveren op onze V&A. Zie hier het resultaat. Noice.

Ben al jaren alleen maar zo aan het bouwen. Met wat passen en meten krijg je zo de strakste builds in alles van een Ncase tot een A4-H20. Recent ook 12vhpwr kabels laten maken voor een 5080, en die kabel werkt perfect. Wordt zelfs doorgemeten met screenshots als bewijs!

Ja, het kost wat, je moet opletten op lengtes en welke voeding je hebt. Maar daar zijn je mede-tweakers of makers voor. Voor 70-130 euro - afhankelijk van je wensen - heb je een setje dat mega uitziet en de ventilatie flink bevordert. De prijzen zijn al belachelijk, voor de upgraded versie van deze pc zit je ruim boven de 2000 euro: het is dan een showpiece pc voor op je je bureau, dan vind ik dit iets om mee te nemen. Zo niet dan moet je gewoon bewust dik besparen en voor een normale ATX build gaan.

[Reactie gewijzigd door TheGreatAtuin op 6 mei 2025 09:58]

andru123 @TheGreatAtuin6 mei 2025 18:02
Noice inderdaad. De tweakers build is een slangen nest, dat is goed in video te zien.
(Kan je jouw build aan inventaris toevoegen? Met linkjes naar fotos, altijd leuk)
TheGreatAtuin @andru1236 mei 2025 19:05
Ah, dit zijn van internet geplukte foto's! Ik heb alleen een paar builds op reddit \sffpc staan, het gros is nooit online gekomen.
andru123 @TheGreatAtuin6 mei 2025 19:53
Kan altijd hier nog een inventaris toevoegen, kost paar minuten, waarom alle info alleen aan dat reddit geven ;)
Luchtbakker 6 mei 2025 06:09
Ik ben al een poos aan het kijken naar een mini itx systeem. Ben heel erg blij met deze lijst. Dit helpt enorm! Je zit vooral de klooien met de ruimte voor een RTX 5080 die doorgaans minimaal 330mm lang zijn, terwijl de kasten maar 310mm ondersteunen.
Thomg @Luchtbakker6 mei 2025 09:59
Er zijn wel wat varianten te vinden die grotere videokaarten ondersteunen, de meshlicious is bijv. een goed voorbeeld.
uitvoering: SSUPD Meshlicious Full Mesh PCIe 4.0 Wit

SFF PC subreddit houdt een prachtige sheet bij
https://docs.google.com/s...qlxVsCz4/edit?gid=0#gid=0
lasharor @Luchtbakker6 mei 2025 09:20
Je moet dan gewoon een SFF GPU kopen. Ik heb zelf een Gigabyte 5080 OC SFF en die past prima in de meeste kasten (L=304mm)
coptician @Luchtbakker6 mei 2025 11:19
De Founders Edition kaarten zijn doorgaans klein genoeg. Ik heb deze case en een 4090FE, en ik heb 'm succesvol erin weten te krijgen. Al draait er nu een 3080 (niet-FE) in, wat ook past.

Ik snap dat verkrijgbaarheid moeilijk is voor die kaarten, maar het is het overwegen waard.
Karebare @Luchtbakker6 mei 2025 13:03
Voor de XX80 series vind je nog wel wat opties, zowel in de vorige als de huidige generatie. In de pricewatch kan je mooi filteren op lengte. Wel goed dubbelchecken op de pagina van fabrikant of de afmetingen 100% correct zijn. Met een 5090 kom je in de problemen. Als ik het goed heb begrepen, is enkel de FE in een SFF te krijgen zonder te veel mods. En krijg maar eens een FE te pakken ;-)
Tim_O 6 mei 2025 07:08
Waarom is voor een Aorus Pro gegaan t.o.v. de Phantom Gaming B850I als upgrade? Ik ben wel benieuwd naar de onderbouwing, want ik zie het verschil van bijna 100 euro niet zo snel terug.
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @Tim_O6 mei 2025 10:42
De ASRock was ten tijde van het samenstellen slecht tot niet leverbaar, dus die was toen sowieso geen optie. Inmiddels is er weer wat voorraad zie ik. Maar hij zat wel in m'n review en dat ASRock op dat model de foutdiagnoseleds heeft weggelaten, vind ik wel echt een bizarre besparing/ontwerpbeslissing. Juist in een krappe ITX-build, waar troubleshooten al gauw neerkomt op half uit elkaar halen, kunnen die goud waard zijn.
SgtElPotato @Tim_O6 mei 2025 08:49
Die upgrade vind ik het tegenwoordig ook niet meer waard. Vroeger had je nog echt verschil in stabiliteit voor CPU en kwaliteit van het moederbord. Tegenwoordig zijn de 'lage' varianten ook meer dan prima.
Budg 6 mei 2025 09:53
de Ryzen 7 7700 is nog steeds een van de zuinigste, maar toch krachtigste processors die je momenteel kunt kopen
@Tomas Hochstenbach Deze zin verbaast me. De 7600X3D is volgens jullie review in gaming zuiniger (-31,2%) en krachtiger (+18,2%). Vind je dat geen betere fit voor deze BBG? Hij staat zelfs in jullie recente CPU BBG.
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @Budg6 mei 2025 10:32
Ik denk dat er voor beide wel wat te zeggen valt, de 7700 is natuurlijk wel een klap goedkoper. En de vraag is of je dan niet gelijk door wil naar een 7800X3D of 9800X3D, zodat je ook weer de multicore performance erbij hebt die je verliest als je van de 7700 naar de 7600X3D gaat.

Maar dat beslis ik niet in m'n eentje hoor, de Desktop BBG komt zoals altijd uit een forumdiscussie van de community rollen :)
redslow 6 mei 2025 06:20
Eventueel mooi alternatief als toch de XT versie wilt van de 9070. Qua afmetingen gelijk aan de voorgestelde non XT, de XT versie is zelfs onder 300mm

uitvoering: Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC 16GB
Tubby 6 mei 2025 06:31
Top guide, helemaal mijn straatje :)

Misschien kunnen jullie als alternatief voor de waterkoeling verwijzen naar jullie artikel over low profile cpu koelers :)
PROximity 6 mei 2025 09:31
Leuke review, maar wel een kritische redactionele note: in de video bij het kopje conclusie concluderen jullie niets. Er wordt alleen gezegd dat het een heel verhaal is voor een klein kastje en dat er meer benchmarks te vinden zijn in de geschreven reviews. Vreemd dat je aan deze hele review geen conclusie kunt verbinden. Het laat mij achter met een: "Wat vind je hier nou van als reviewer, en wat is je waarde oordeel hierover?"

Ook in de geschreven video, geen conclusie. Ik vind dat wel een omissie. Je kunt bijv. concluderen dat je tegenwoordig relatief meer prestaties voor minder "kastinhoud" kunt krijgen. Of dat je voor het bouwen van een mini itx onder de X liter nog nooit zo weinig concessies hebt hoeven doen. Ik noem maar eens wat open deuren.
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @PROximity6 mei 2025 10:45
Nou ja, het is geen review, maar een advies. Het zou vreemd zijn om ons eigen advies te gaan beoordelen. Ik denk dat we dat stukje gewoon geen 'Conclusie' moeten noemen - het geschreven artikel heeft die immers ook niet.
martijn k. 6 mei 2025 14:11
Ik heb een soortgelijke build adv de vorige SFF BBG:

Enkel dan met een ASROCK B650i

Eerst met een AMD 7700 en een 4060ti. Recent geupgrade naar een 9800X3D en een 5080 FE.

De waterkoeling dien je wel zorgvuldig uit te zoeken, ik had hiervoor een BeQuiet systeem gekozen (want die in de BBG was niet leverbaar), maar deze heeft een externe pomp en gaat niet samen met een grote videokaart.

Als je wilt weten welke goed passen:
https://www.reddit.com/r/...4h2o_compatible_aio_list/

Ik heb er nu een THERMALRIGHT Frozen Prism 240 inzitten, maar vond hem vrij veel lawaai maken. Heb vervolgens de fans wel weer gebruikt van de BeQuiet, nu is hij lekker stil zolang ik niet game. Met het gamen valt het ook wel mee, maar idle / browsen hoor je hem nu helemaal niet.

Ook voor de voeding had ik een iets goedkopere gepakt, ook spijt van (Lian-Li 750watt voeding), want de SF750 is veel stiller. Ik heb mijn voeding nu gemod met een Noctua fan en hiermee het "probleem" opgelost.

Dan blijft het ruk om de kabels weg te werken in zo'n kleine kast, maar met dank aan reddit vond ik het volgende:

https://www.etsy.com/nl/l...ab89ec6693e9%3A1313153987

Voedingskabels op maat. Echt een top vent, je bestelt ze naar wens, hij stuur je nog wat vragen. Paar weken later maakt hij de kabels, test ze incl. testrapport en stuurt ze op. Aanrader!
andru123 @martijn k.6 mei 2025 18:09
Of je kan ook een Nederlandse makers gebruiken https://customkabels.wordpress.com/
@ikverhaar
Bespaar je op verzendkosten.

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