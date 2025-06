De beste thuisserver

Een thuisserver is een van de moeilijkste categorieën om een algemeen advies in te geven. Het verschilt namelijk flink wat je eronder verstaat. Van gebruik als een soort NAS puur om bestanden op te slaan tot een heuse AI-renderfarm, en alles daartussenin.

Voor deze thuisserver gaan we uit van het meest voorkomende scenario: een thuisserver die gebruikt kan worden om back-ups en beeld van bewakingscamera's op te slaan, als mediaserver te dienen, video's te converteren tussen gangbare codecs via de igpu en smarthomesoftware te draaien. Zoals altijd hebben we het advies uitgezocht samen met de Tweakers-community.

We hebben het systeem zelf gebouwd om de compatibiliteit te kunnen garanderen, de prestaties te meten en je informatie te kunnen geven over het energiegebruik en de koeling van de pc.

Updates 23-6-2025 We hebben dit advies gecheckt en dit zijn nog altijd onze aanraders.

28-5-2025 De casefan is niet meer verkrijgbaar, dus die hebben we door een alternatief vervangen.

20-9-2024 Dit is de eerste publicatie van dit advies.

Direct naar:

Cpu en moederbord 1 / 8 ASRock N100DC-ITX Intel N100 on board • Mini-ITX 4.5 van 5 sterren (6 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 135,- € 134,90 bij Megekko Bekijk alle prijzen De processor en het moederbord zitten in dit geval in één product. De ASRock N100DC-ITX biedt onderdak aan een Intel N100-processor: een gesoldeerde cpu die uitsluitend uit vier 'Gracemont' E-cores bestaat. Met een tdp van slechts 6W kan deze processor gemakkelijk passief worden gekoeld, waarvoor ASRock een bescheiden heatsink heeft geplaatst. Intels igpu in deze processor is met 24 execution units geen snelheidsmonster, maar kan wel overweg met HEVC, VP9 en AV1. Voor die laatste codec kan er alleen hardwarematig gedecodeerd worden, voor de eerste twee is ook encoding mogelijk. Een unieke eigenschap van dit bordje is dat het voorzien is van een DC-ingang voor de voeding, wat betekent dat je geen traditionele ATX- of SFX-voeding nodig hebt. De geïntegreerde processor wordt vanzelfsprekend direct door het bordje gevoed en voor harddisks zijn naast twee SATA-datapoorten ook twee SATA-stroompoorten aangebracht. Verder beschikt de ASRock N100DC-ITX over één DDR4-geheugenslot en twee M.2-slots. Het grote slot is bedoeld voor een ssd en heeft twee PCIe 3.0-lanes, het kleinere slot kan worden gebruikt voor een wifikaartje.

Geheugen 1 / 3 Kingston ValueRAM KVR32N22D8/32 32GB DDR4 @ 3.200MT/s, kit van 1 Prijs bij publicatie: € 67,- € 64,35 bij Micro-Mail B.V. Bekijk alle prijzen Het bordje heeft maar één geheugenslot, dat we direct goed benutten door er een 32GB-module in te steken. Dat kost je overigens geen prestaties, want de Intel N100-processor heeft toch maar een enkelkanaals geheugencontroller. Die ondersteunt maximaal DDR4-3200, dus een hogere kloksnelheid kiezen heeft geen zin.

Ssd 1 / 4 Lexar NM620 1TB M.2 80mm • PCI-e 3.0 x4 3 van 5 sterren (4 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 59,- € 57,90 bij ALTERNATE.nl Bekijk alle prijzen De Lexar NM620 is met zijn PCIe 3.0-interface geen snelheidsmonster, maar daarnaar waren we voor dit doeleinde toch niet op zoek. Voor deze build is relevanter dat deze drive een laag energiegebruik en een scherpe prijs heeft.

Voeding 1 / 1 Inter-Tech 90W external PSU Adapter met 12V spanning en 90W vermogen Prijs bij publicatie: € 21,- € 17,99 bij Amazon.nl Bekijk alle prijzen Je kunt iedere DC-voeding aansluiten op het moederbord, zolang die een output van 19V geeft en een ronde jackplug van 5,5 bij 2,5mm als connector gebruikt. Of minder ingewikkeld gezegd: een laptop-stroomadapter, zolang die de juiste aansluiting heeft. Deze universele adapter van Inter-Tech is op dit moment een scherp geprijsde optie, maar je kunt dus in principe elke stroomadapter gebruiken die aan die vereisten voldoet, misschien zelfs eentje die je toevallig nog hebt liggen van een oude laptop. Houd er wel rekening mee dat de adapter voldoende vermogen moet kunnen leveren voor het complete systeem. Bij onze keuze voor een 90W-adapter is dat ruimschoots het geval, zo blijkt ook uit de metingen van het maximale energiegebruik verderop.

Behuizing 1 / 12 Chieftec Mesh Pro Cube CI-02B-OP Small form factor • 5 interne + 2 externe bays 4.5 van 5 sterren (4 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 59,- € 54,99 bij CAPS Bekijk alle prijzen De Chieftec Pro Cube is een relatief compacte kubusbehuizing die opvallend betaalbaar is, maar toch een degelijke indruk wekt. Er passen twee 3,5"-harddisks in de daarvoor bestemde lades, wat voor dit gebruiksdoel natuurlijk belangrijk is. Onder aan de voorzijde kunnen de voor- en bovenkant van de kast openscharnieren, waardoor het makkelijk inbouwen is.

Casefan 1 / 7 Arctic P14 PWM PST CO, 140mm 22,5dB(A) bij maximaal 1.700rpm Prijs bij publicatie: € 14,- € 9,60 bij CAPS Bekijk alle prijzen De gekozen behuizing komt standaard zonder fans. Om toch wat airflow over de passieve cpu-heatsink en langs de harde schijven te krijgen, hebben we voorin een Arctic F14 gemonteerd. Het is een zogenaamde Continuous Operation-fan, wat inhoudt dat de fabrikant er rekening mee heeft gehouden dat hij 24/7 zijn werk moet doen. De fan is momenteel niet verkrijgbaar: je kunt een andere 140mm-fan uitzoeken, zoals de P14 van Arctic (dat is ook een CO-fan met kogellager) versie van de relatief stille en betaalbare Pure Wings 3 van be quiet kiezen.

De goedkoopste leveranciers van deze configuratie kun je hier bekijken.

Krachtiger alternatief 1 / 2 Intel Core Ultra 5 225 Boxed 1851 socket • 10 core @ 3,3GHz-4,9GHz Prijs bij publicatie: € 265,- € 257,95 bij Proshop.nl Bekijk alle prijzen Er zijn tal van gebruiksdoelen voor een thuisserver en voor de meeste daarvan voldoet het geadviseerde systeem ruimschoots. Geavanceerdere taken kunnen echter meer vergen van je hardware en dan voldoet een zuinige geïntegreerde processor niet meer. Voorbeelden van (combinaties van) taken zijn bijvoorbeeld software compileren of builden, gameservers draaien voor grote groepen spelers, videoconversie (vooral als die niet op de igpu plaatsvindt) en AI-taken zoals het draaien van een taalmodel. Dan kun je bijvoorbeeld kijken naar de opties met zes (P-)cores in de line-ups van Intel en AMD, zoals de Core Ultra 5 225 of de Ryzen 5 8600G. In principe kun je daarvoor dezelfde behuizing gebruiken, maar dan moet je wel kijken naar een bijpassend moederbord, een krachtigere voeding en dualchannelgeheugen.

Voor een thuisserver focussen we natuurlijk niet op de prestaties in games, want daarvoor is het systeem zonder losse videokaart niet echt geschikt. We kijken wel naar benchmarks die de algemene prestaties van de cpu en de geïntegreerde gpu inzichtelijk maken. Waar mogelijk vergelijken we met enkele moderne processors uit de lagere klasse.

Hieronder vind je de scores van de diverse PCMark 10-tests, die vooral handig zijn om te vergelijken met je eigen systeem.

De igpu in de Intel N100 is ongeveer half zo snel als die in de Core i3-14100, al zal dat verschil voor een deel door de beperktere geheugenbandbreedte worden veroorzaakt.

De Intel N100-processor heeft vier E-cores en die lopen natuurlijk minder hard dan de P-cores in Intels reguliere processors, of de Zen-cores in AMD's aanbod. De multithreaded score in Cinebench 24 is ongeveer een derde van die van een i3-14100. Singlethreaded is het verschil kleiner: daar haalt de N100 ruim twee derde van de score van de i3. Dat komt onder meer doordat de E-cores van de N100 geen hyperthreading ondersteunen.

In Geekbench komt de Intel N100 tot een singlethreaded score van 1236 punten, wat 38 procent langzamer is dan een Ryzen 5 5600G. Ook in deze test is het verschil multithreaded een stuk groter.

Het prestatieverschil met reguliere processors is in 7-Zip groter. Deze benchmark belast immers niet alleen de processorcores, maar trekt ook een zware wissel op zaken als caches, bandbreedte en de snelheid van de opslag; dat zijn allemaal zaken waarin onze thuisserver in het nadeel is.

Opgenomen vermogen en geluid

Omdat een thuisserver doorgaans 24/7 aanstaat, is het belangrijk dat hij niet te veel energie gebruikt. Inclusief de inefficiëntie van de voeding meten we een idleverbruik van 15W voor het complete systeem, met de twee harde schijven. Onder maximale belasting stijgt dat naar 31W. De gebruikte voedingsadapter van 90W voldoet dus ruimschoots, zelfs als je nog diverse extra USB-apparaten en dergelijke aan zou sluiten. Het energiegebruik kan uiteraard hoger of lager uitvallen afhankelijk van of en welke harddisks je monteert; zonder hdd's daalt het idleverbruik gemeten ná de voeding onder de 12W.

Bij volledige belasting wordt de processor met 93 graden aardig warm. De heatsink is net voldoende om de cpu in zo'n scenario te kunnen koelen, maar heeft dus wel enige airflow nodig. Zonder de door ons geïnstalleerde casefan zou de cpu vermoedelijk gaan throttlen.

Temperatuur CPU - Max Pc Cpu/soc Videochip Gemiddelde temperatuur in °C (lager is beter) Thuisserver Desktop BBG (Intel N100) N100 93

De door ons gebouwde thuisserver is prettig stil. Idle meten we op een halve meter afstand slechts 25dB(A), wat met name door de zachtjes draaiende harddisks komt. Omdat de cpu passief gekoeld wordt, gaat bij maximale cpu-belasting alleen de casefan wat harder draaien, wat een lichte stijging naar 27,3dB(A) tot gevolg heeft.