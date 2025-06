De beste 4k-game-pc

We hebben weer een nieuw systeem gericht op 4k-gaming samengesteld, gebouwd en getest. Als je ons vorige advies hebt gevolgd, niet getreurd, want het nieuwe advies wijkt op de hoofdpunten niet of nauwelijks daarvanaf. Zo raden we nog altijd een RTX 5080-videokaart aan en combineren we die met een AMD Ryzen-processor. De zichtbaarste verandering is echter de behuizing.

De Corsair 4000D, lange tijd een regelmatige verschijning in BBG's, is echt op aan het raken en dus is het tijd voor een nieuwe behuizing. Dat is de H6 Flow van NZXT geworden: een vrij compacte dualchamberkast die goede prestaties levert, niet te duur is en er ook mooi uitziet. Die volgt dezelfde basisprincipes als de originele 4000D, maar heeft een duidelijk betere bouwkwaliteit dan de Frame 4000D. Daarnaast maken we ook voor andere onderdelen, waaronder de processor, net wat andere keuzes. Het doel blijft hetzelfde: voor een redelijk bedrag op 4k kunnen gamen met in vrijwel alle games de hoogste instellingen.

Zoals altijd hebben we het advies uitgezocht samen met de Tweakers-community.

We hebben het systeem zelf gebouwd om de compatibiliteit te kunnen garanderen en onze benchmarks gedraaid, die vanzelfsprekend voornamelijk gefocust zijn op de prestaties in games. Ook geven we je een aantal tips voor mogelijke upgrades.

Updates 28-5-2025 We hebben dit advies gecheckt en dit zijn nog altijd onze aanraders.

14-5-2025 - Dit is de eerste publicatie van deze nieuwe versie.

Vergeleken met de vorige build in de 4000D is de nieuwe build veel meer '2025'. De behuizing laat veel licht binnen, zodat je alles goed kunt zien en je je mooie hardware kunt bewonderen. De kast is vrij compact, maar alles past er desondanks comfortabel in. Ook al zijn er twee glazen vensters, dankzij de fans schuin voor heb je meer dan voldoende airflow. Over airflow gesproken: de fans van de cpu-koeler zijn ontzettend fijn te monteren dankzij het kliksysteem in plaats van de traditionele metalen beugeltjes. Kabelmanagement is bovendien lekker makkelijk dankzij het tweekamerprincipe van de H6 Flow. Het meegeleverde magnetische steuntje voor de dikke videokaart maakt het bouwplezier ten slotte helemaal af.

Videokaart ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition Max. 2,73GHz • 16GB GDDR7 • 3x DP, 2x HDMI Prijs bij publicatie: € 1.445,- € 1.449,- bij Megekko Bekijk alle prijzen Goed nieuws voor wie op zoek is naar een RTX 5000-kaart: sinds de prijsstijgingen vlak na introductie zijn de kaarten redelijk in prijs gedaald en sommige 5080-kaarten zijn zelfs te koop voor minder dan de adviesprijs van 1190 euro. Dat geldt niet voor de TUF Gaming-kaart van ASUS die we kozen: die is wat luxer uitgevoerd dan de budgetkaarten en is onder meer door betere koeling een stuk stiller. In onze round-up van 5080-kaarten ging de TUF-kaart aan de haal met het label voor beste prijs-prestatieverhouding. De 5080-kaarten zijn allemaal in staat relatief hoge framerates te produceren in vrijwel alle games op 4k én hoge settings. Wil je echter het onderste uit de kan, dan zul je voor de RTX 5090 moeten gaan, maar die is wel pakweg twee keer zo duur. Lees de volledige review: RTX 5080's van Nvidia, ASUS, INNO3D, MSI en Gigabyte - update

Processor AMD Ryzen 7 7700 Tray AM5 socket • Octa (8) core @ 3,8GHz-5,3GHz Prijs bij publicatie: € 195,- € 194,99 bij NBB.com Bekijk alle prijzen Dit keer gaan we voor een wat betaalbaardere processor, zodat er iets meer budget voor de videokaart overblijft. De Tray-versie, zonder meegeleverde koeler dus, van de Ryzen 7 7700 biedt enorm veel waar voor je geld. De cpu is aanzienlijk goedkoper dan de Boxed-versie (met koeler), maar beschikt nog altijd over acht Zen 4-cores. Voor veel games is de singlethreaded kloksnelheid nog steeds belangrijk en die loopt op tot 5,3GHz. Voor wie deze processor wat karig vindt voor een prijzig 4k-systeem, hebben we als upgradeoptie ook de populaire maar prijzige 9800X3D getest, waarover verderop meer. Lees de volledige review: Processors voor gewone mensen - Nieuwe Core i3's, Core i5's en 65W-Ryzens

Processorkoeling Arctic Freezer 36 (Black) 120mm diameter met 10,7dB(A) geluidsproductie Prijs bij publicatie: € 36,- € 35,99 bij NBB.com Bekijk alle prijzen We hebben voor onze processor dit keer een iets budgetvriendelijkere koeler gekozen, maar wel een die nog steeds erg goed presteert, zoals bleek uit onze round-up processorkoelers. Voor dertig euro kun je de R7 7700 met de Arctic Freezer 36 lekker koel houden. Ook als je je cpu besluit te upgraden, kan de Freezer 36 dat prima bijbenen. En niet onbelangrijk: de koeler is ook nog eens stil, zodat je niet naast een straaljager zit te gamen.

Geheugen Kingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32 32GB DDR5 @ 6.000MT/s, kit van 2 Prijs bij publicatie: € 103,- € 109,90 bij Megekko Bekijk alle prijzen Dit keer hebben we gekozen voor een geheugenkitje van Kingston. De Fury Beast-kit is een van de goedkoopste geheugensets van 32GB met een snelheid van 6000MT/s en latency van 30. Daar hoef je je niet zo mee bezig te houden, want met een druk op EXPO in je bios stel je dit geheugen optimaal in. Je verstookt geen extra vermogen en de kitjes worden niet extra warm, omdat ledverlichting ontbreekt. Heb je wel behoefte aan bling, dan kun je dit lijstje bekijken. Let wel: we hebben enkel deze Fury Beast-kit getest op stabiele samenwerking met de overige componenten.

Ssd Lexar NM790 (zonder heatsink) 4TB M.2 80mm • PCI-e 4.0 x4 Prijs bij publicatie: € 242,- € 241,90 bij ALTERNATE.nl Bekijk alle prijzen Never change a winning team: dat geldt ook voor de keus van de NM790. De drive is niet alleen bijna altijd extreem aantrekkelijk geprijsd, maar de prestaties zijn ook dik in orde. Daarom staat de NM790 al maandenlang in onze aanraders van de ssd-BBG. Als je de allersnelste ssd wilt, moet je even verder zoeken, maar voor een mooie mix van prijs en prestaties is de Lexar-drive een uitstekende keuze. Omdat games groter en groter worden, kiezen we voor de 4TB-uitvoering, zodat je voldoende ruimte hebt om al die enorme games te installeren. Je kunt natuurlijk eenvoudig een lagere capaciteit kiezen, mocht je zoveel opslag niet nodig hebben. Ons moederbord wordt geleverd met heatsinks voor de ssd, dus kun je hier de variant zonder heatsink kiezen. Lees de volledige review: Lexar NM790 Quicktest - Hoge snelheid, lage prijs

Voeding Corsair RM850x (2024) 850W (Cybenetics ETA Gold (230V)) • volledig modulair Prijs bij publicatie: € 130,- € 129,90 bij Megekko Bekijk alle prijzen De RTX-kaarten uit de 5000-serie staan niet direct bekend om hun bescheiden voedingseisen, maar de RMx (2024) van Corsair kan daaraan met gemak voldoen. De voeding is Gold-gecertificeerd en voldoet aan de nieuwste ATX 3.1-standaard. Het grootste verschil met een 3.0-voeding zit in de 12-pinsconnector voor high-end videokaarten. Die is verbeterd bij de 3.1-voedingen, zodat je met een gerust hart de nieuwste videokaarten van stroom kunt voorzien. Deze voeding kan 850W aan vermogen leveren: meer dan voldoende voor onze build. Geef je je build een upgrade naar de Ryzen 7 9800X3D en (vooral) de RTX 5090, dan zou je de dikkere variant van 1000W kunnen overwegen.

Behuizing NZXT H6 Flow Zwart Tower • 3 interne bays Prijs bij publicatie: € 104,- € 109,90 bij Megekko Bekijk alle prijzen De belangrijkste reden om een nieuw systeem te bouwen was de beschikbaarheid van onze oude kast, de Corsair 4000D Airflow. Die is opgevolgd door de Frame 4000D, maar in ons systeem kozen we voor een behuizing van NZXT: de H6 Flow. Niet alleen de kast zelf met zijn compacte verschijning mag gezien worden, ook de hardware die je inbouwt mag dat. De H6 heeft namelijk twee glazen panelen, aan de voor- en zijkant, zodat je een ongehinderde blik op je hardware kunt werpen. De koeling is dankzij drie fans in de schuine zijkant dik in orde: die blazen richting je videokaart en helpen daarmee de grootste warmtebron koel te houden. De H6 Flow is verkrijgbaar in varianten met en zonder rgb-fans: wij gebruikten de 'saaie' fans. Voor de rgb-variant (in zwart of wit) betaal je een paar tientjes meer. Lees de volledige review: NZXT H6 Flow - Koelt goed, smoelt goed en ook nog stil

Je kunt elk onderdeel upgraden, mits de upgrades natuurlijk bij elkaar passen. Onderstaand zie je de upgrades en alternatieven die wij voor het 4k-systeem zouden overwegen.

Processor AMD Ryzen 7 9800X3D Boxed AM5 socket • Octa (8) core @ 4,7GHz-5,2GHz Prijs bij publicatie: € 497,- € 496,99 bij NBB.com Bekijk alle prijzen We horen het je denken: waarom zou je een relatief bescheiden R7 7700 in je dure 4k-systeem steken? Ben je van plan zware rendertaken of andere rekenintensieve werkzaamheden te verrichten of wil je gewoon de allersnelste gamingprocessor in je systeem, dan kun je upgraden naar de R7 9800X3D. We hebben zowel de RTX 5080 als de RTX 5090 dan ook getest met deze 'snelste gamingprocessor van dit moment'. Overigens zou je kunnen overwegen ook je geheugen te upgraden naar een 64GB-geheugenkit, zeker als je je systeem ook gaat gebruiken voor meer workstationachtige taken. Lees de volledige review: Ryzen 7 9800X3D Review - AMD's nieuwe ultieme gamingprocessor

Videokaart Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition Max. 2,41GHz • 32GB GDDR7 • 3x DP, HDMI Prijs bij publicatie: € 2.369,- Geen prijzen beschikbaar Bekijk product Onze primaire keus voor het 4k-systeem is de RTX 5080 en die levert voldoende fps op om de meeste games op 4k met Ultra-settings te spelen. Alleen echt zware games zoals Avatar of Black Myth zul je een tandje moeten terugschroeven. Vind je dat onacceptabel, dan kun je nog altijd het topmodel van Nvidia kiezen. Je krijgt met de RTX 5090 een veel grotere chip, die dan ook twee keer zo duur is als de RTX 5080. De prestaties zijn echter indrukwekkend: je gaat er op de hoogste resolutie gemiddeld vijftig procent op vooruit en geen van onze geteste games duikt onder de 60fps. In theorie zou elke RTX 5090-kaart in de H6 Flow moeten passen: er is 365mm ruimte in de behuizing, terwijl de langste kaart 360mm lang is. Bekijk hier alle leverbare RTX 5090's

Ssd Samsung 9100 Pro, geen heatsink 4TB M.2 80mm • PCI-e 5.0 x4 Prijs bij publicatie: € 420,- € 437,52 bij Proshop.nl Bekijk alle prijzen Als je het moederbord vervangt door een exemplaar met ondersteuning voor Gen5-ssd's, kun je natuurlijk bijna niet om een Gen5-ssd heen. Sinds kort is een nieuwe lichting drives verkrijgbaar, met andere controllers dan de bekende Phison E26-controllers. Die zijn minstens zo snel als de eerdere drives, maar zuiniger en daarmee vaak koeler. Samsungs 9100 PRO-ssd's, met eigen Presto-controller, behoren tot de snelste drives en zijn redelijk betaalbaar: het 4TB-model kost ongeveer 470 euro. Ook de nieuwe SM2508-controller is een aantrekkelijk alternatief: we hebben inmiddels diverse drives met die controller getest.

Op veler verzoek hebben we ook een advies voor een goede gamingmonitor die past bij dit systeem. Daarvoor schakelen we collega-redacteur Friso Weijers in, die voor Tweakers monitors test. Net als bij de onderdelen zelf kiezen we niet de allerbeste en duurste optie, maar letten we ook goed op de verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Bijpassende monitor LG UltraGear 32GR93U-B Zwart 31,5" • 3840x2160 (4K) • 144Hz • IPS • 1ms Prijs bij publicatie: € 464,- € 457,- bij CAPS Bekijk alle prijzen De LG UltraGear 32GR93U-B is een van de goedkoopste 32"-4k-gamingmonitors van dit moment, hoewel je de Gigabyte M32U soms met een aanbieding nog voor minder kunt vinden. Het donkerpaarse design ziet er niettemin best luxe uit en op twee HDMI 2.1-poorten met volledige bandbreedte heeft LG niet bespaard - perfect voor je console. USB-C heeft de monitor echter niet, enkel een simpel USB-hubje met twee poorten. Redelijk uniek voor een gamingmonitor is de mogelijkheid voor hardwarekalibratie middels een los aan te schaffen colorimeter. Om de beste kleurafstelling te bereiken heb je dat wel nodig, want af fabriek is de kleurweergave van het ips-paneel niet beter dan gemiddeld. Voor hdr heeft het scherm het voordeel van een breed kleurbereik, maar het contrast is net als bij andere ips-schermen zonder local dimming te laag. De responstijden van het 144Hz-paneel zijn prima, met weinig last van overshoot. Gelet op formaat en resolutie is de monitor lekker zuinig.

Upgrade monitor Gigabyte AORUS FO32U2 31,5" • 3840x2160 (4K) • 240Hz • QD-OLED • 0,03ms Prijs bij publicatie: € 899,- € 899,- bij Megekko Bekijk alle prijzen De Gigabyte Aorus FO32U2 is momenteel een van de goedkopere 4k-QD-oledschermen, terwijl het niet de eenvoudigst uitgevoerde monitor is. Zo beschikt hij over een USB-C-poort en een kvm-functie. Helaas biedt de USB-C-poort maar 18W powerdelivery, te weinig voor een laptop. De vrijwel identieke maar iets duurdere FO32U2P heeft USB-C met 65W powerdelivery en beschikt over DisplayPort 2.1, niet DisplayPort 1.4 zoals het goedkopere model. In de praktijk merk je van die snellere DisplayPort-aansluiting overigens weinig. Bij de FO32U2P die we hebben getest, bleek de kleurweergave zowel voor sdr als hdr over de hele linie heel goed, al moeten we een slag om de arm houden of dit goedkopere model echt identiek presteert. Net als andere QD-oledschermen biedt de FO32U2 extreem snelle responstijden, uitstekende kijkhoeken en een perfect contrast, waarmee dit scherm een duidelijk mooiere hdr-beeldkwaliteit levert dan de ips-optie hierboven. Aandachtspunten zijn het spiegelende schermoppervlak en colorfringing die je kunt zien bij kleine lettertjes.

Gamebenchmarks

We hebben de F1-benchmark vernieuwd van de 23-editie naar F1 24 en Starfield hebben we vervangen door Stalker. Avatar en Cyberpunk zijn gebleven: dat zijn nog steeds zware games die de videokaart flink aan de bak zetten.

Aan de benchmarks kun je zien waarom we wegkomen met een relatief bescheiden processor als de Ryzen 7 7700 in combinatie met de RTX 5080. In Avatar zien we geen verschil in prestaties tussen de 7700 en de geüpgradede processor 9800X3D. In Cyberpunk is er wel een verschil op 1080p, maar op hogere resoluties wordt de videokaart de beperkende factor en op 4k scoren ze gelijk. Dat zien we ook in Stalker, al is de 9800X3D daarin ook op 1440p nog wel duidelijk sneller dan de 7700. In F1 24 ten slotte zien we op 1080p nog wel een klein verschil, maar voor hogere resoluties maakt het niet echt meer uit. De 99ste-percentielframetimes, in onderstaande grafieken omgerekend naar minimum-fps, vertellen hetzelfde verhaal.

Des te meer verschil maakt de upgrade naar de RTX 5090. In alle games is die videokaart stukken sneller op vrijwel alle resoluties. Zeker als je op 4k gaat spelen, hoef je geen instellingen omlaag te zetten om speelbare framerates te halen. De voorsprong van de RTX 5090 op de RTX 5080 loopt op van soms een paar procent op lage resoluties tot een whopping zestig procent op 4k, al dan niet met raytracing ingeschakeld. Hij kost dan ruimschoots het dubbele, maar je krijgt er wel aanzienlijk betere prestaties voor terug.

Avatar: Frontiers of Pandora

Cyberpunk 2077

Stalker 2: Heart of Chornobyl

F1 24

Opgenomen vermogen en geluid

Het opgenomen vermogen van onze drie 4k-varianten is met de 9800X3D-processor bijna twintig watt hoger dan met de 7700-cpu; daarbij maakt het niet echt uit of je de RTX 5080 of 5090 ingebouwd hebt. Onder load maakt dat laatste wel degelijk uit, al wordt in de F1-game die we voor de load gebruiken niet het uiterste van de RTX 5090 gevraagd. Hoewel de 850W-voeding het gemeten vermogen met de RTX 5090 makkelijk aankan, zou je wel de dikkere variant van 1000W kunnen overwegen.

De dikkere koeling van de RTX 5090 houdt de kaart iets koeler dan de koeler van de RTX 5080, terwijl de cpu-upgrade van de 7700 naar de 9800X3D juist voor een fors warmere processor zorgt. Sterker nog: de Freezer 36 lijkt misschien wat aan de magere kant, gezien de hoge temperaturen. Een echt probleem is het niet, want de processor blijft ruim onder de toegestane maximale temperatuur. Bovendien stellen we de koeling op een stil profiel in: als je iets meer geluid accepteert, kan de temperatuur nog wat omlaag.

Over geluid gesproken: het basissysteem met 7700 en RTX 5080 is onder load tijdens gaming nog lekker stil, maar de 5090 maakt flink meer geluid dan de 5080. Hij blijft zoals je zag wel koeler, dus met wat fantuning kun je ook hier iets meer warmte inwisselen een voor lagere geluidproductie. Ook is het natuurlijk mogelijk om te gaan voor een stiller model dan de door ons geplaatste Founders Edition.

Overige benchmarks

In de synthetische benchmarks zien we flinke verschillen tussen de 7700 en de 9800X3D, maar in menige praktijktest van PCMark zijn de verschillen veel minder groot. Zoals je in de DaVinci-benchmark kunt zien, is de processorupgrade wél erg sterk in zwaar rekenwerk zoals videorendering. Hierboven zag je bij de games dat het minder uitmaakt: alleen op lagere resoluties is de 7700 een bottleneck voor hoge framerates. Op hogere resoluties is het de videokaart die de beperkende factor is.