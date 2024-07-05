Door Willem de Moor

Redacteur

Feedback • 05-07-2024 09:00 40

Hoge snelheid, lage prijs

Lexar NM790 Quicktest

05-07-2024 • 09:00

40

Lexar NM790 review

We hebben de NM790 van Lexar al menigmaal aangeraden als interessante ssd voor prijsbewuste tweakers. De drive presteert goed, maar is vaak enkele tientjes goedkoper dan concurrerende modellen. We hebben tot nu toe echter nog geen review van de drive gepubliceerd waar we naar kunnen verwijzen, reden om daar verandering in te brengen. Aangezien de drive al wat ouder is, houden we het bij een verkorte review.

Quicktest

Dit is een Quicktest, een nieuw type review waarmee we experimenteren. Aan sommige producten valt niet veel te testen of soms hebben we niet de tijd om ons volledige testprotocol op een product los te laten. Toch kunnen we jullie ook in die gevallen iets vertellen over de goede en slechte aspecten van een product. Op een beknopte manier, dus als Quicktest.

Net als de meeste moderne Lexar-drives, gebruikt de NM790 een controller van Maxiotek, de MAP1602A. Dat is een vierkanaalscontroller die zonder dramcache werkt. Het nand is afkomstig van de Chinese fabrikant YMTC en bestaat uit 232 laagjes tlc-geheugen. Hierdoor zijn de specificaties niet bepaald high-end: ssd's in het hogere segment hebben doorgaans een achtkanaalscontroller met dramcache in plaats van hmb. Toch zijn de prestaties van de NM790, zeker voor het geld, voor de meeste workloads uitstekend en vormen ze een reden om de drive met regelmaat aan te bevelen.

Lexar NM790 4TBLexar NM790 4TB

De NM790 is verkrijgbaar in vier capaciteiten: 1TB, 2TB, 4TB en de door ons overgeslagen 512GB. We hebben de drie overgebleven drives in de variant zonder heatsink getest: we testen de drives immers met actieve koeling om throttling te voorkomen. Een uitgebreide beschrijving van onze testmethode vind je onder meer hier. Voor normaal gebruik voldoet de heatsink van je moederbord bij Gen4-ssd's om je drive koel te houden. Houd er rekening mee dat je voor gebruik in een PS5 een ssd mét heatsink moet gebruiken. De varianten met heatsink hebben echter een flinke meerprijs; je kunt overwegen zelf een losse heatsink te kopen voor de varianten zonder meegeleverde heatsink.

Prestaties

  • Prestatie-index licht gebruik (2024)
  • Prestatie-index zwaar gebruik (2024)
Prestatie-index licht gebruik (2024)
Interne ssd Prijs per GB Gemiddelde   in punten (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 4TB € 0,14
851
Samsung 990 Pro 1TB € 0,20
840
Kingston KC3000 2TB € 0,14
823
Lexar NM790 2TB € 0,12
798
Lexar NM790 1TB € 0,17
797
Samsung 990 Pro 2TB € 0,16
792
Lexar NM790 4TB € 0,10
785
Kingston KC3000 1TB € 0,19
778
Samsung 980 Pro 1TB € 0,33
676
Samsung 980 Pro 2TB € 0,28
676
WD Black SN770 1TB € 0,20
658
WD Black SN770 2TB € 0,22
556
Prestatie-index zwaar gebruik (2024)
Interne ssd Prijs per GB Gemiddelde indexcijfer in punten (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 2TB € 0,16
318
Samsung 990 Pro 4TB € 0,14
316
Samsung 990 Pro 1TB € 0,20
308
Lexar NM790 4TB € 0,10
284
Kingston KC3000 1TB € 0,19
279
Lexar NM790 2TB € 0,12
277
Lexar NM790 1TB € 0,17
267
Samsung 980 Pro 2TB € 0,28
254
Samsung 980 Pro 1TB € 0,33
240
Kingston KC3000 2TB € 0,14
230
WD Black SN770 1TB € 0,20
199

Alle testresultaten

  • ATTO - Read - QD 4 - 1MB
  • Read - QD 4 - 64kB
  • Read - QD 4 - 4kB
  • Write - QD 4 - 1MB
  • Write - QD 4 - 64kB
  • Write - QD 4 - 4kB
ATTO - Read - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 4TB
7.163
Samsung 990 Pro 1TB
7.145
Lexar NM790 1TB
7.114
Lexar NM790 2TB
7.114
Kingston KC3000 1TB
7.078
Lexar NM790 4TB
7.061
Kingston KC3000 2TB
7.046
Samsung 980 Pro 2TB
6.828
Samsung 980 Pro 1TB
6.359
Samsung 990 Pro 2TB
6.020
WD Black SN770 1TB
5.221
WD Black SN770 2TB
4.880
ATTO - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
5.703
Samsung 990 Pro 2TB
5.690
Lexar NM790 2TB
5.605
Lexar NM790 1TB
5.603
Lexar NM790 4TB
5.270
WD Black SN770 1TB
4.763
Kingston KC3000 1TB
4.730
WD Black SN770 2TB
4.410
Samsung 990 Pro 1TB
3.757
Samsung 990 Pro 4TB
3.597
Samsung 980 Pro 2TB
2.835
Samsung 980 Pro 1TB
2.542
ATTO - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 1TB
904
Samsung 990 Pro 4TB
883
Lexar NM790 1TB
870
Lexar NM790 2TB
865
Lexar NM790 4TB
849
Kingston KC3000 2TB
799
Samsung 980 Pro 1TB
766
Samsung 980 Pro 2TB
760
Kingston KC3000 1TB
760
Samsung 990 Pro 2TB
748
WD Black SN770 1TB
363
WD Black SN770 2TB
345
ATTO - Write - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 2TB
6.670
Samsung 990 Pro 4TB
6.493
Lexar NM790 2TB
6.442
Kingston KC3000 2TB
6.426
Samsung 990 Pro 1TB
6.394
Lexar NM790 1TB
6.394
Lexar NM790 4TB
6.344
Kingston KC3000 1TB
6.107
Samsung 980 Pro 2TB
4.966
Samsung 980 Pro 1TB
4.954
WD Black SN770 1TB
4.917
WD Black SN770 2TB
4.540
ATTO - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Lexar NM790 2TB
6.424
Lexar NM790 1TB
6.374
Lexar NM790 4TB
6.290
Samsung 990 Pro 4TB
6.223
Samsung 990 Pro 1TB
6.172
Samsung 980 Pro 1TB
5.821
Kingston KC3000 2TB
5.788
Samsung 980 Pro 2TB
5.770
Kingston KC3000 1TB
5.552
WD Black SN770 1TB
4.897
WD Black SN770 2TB
4.450
Samsung 990 Pro 2TB
3.480
ATTO - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 1TB
949
Samsung 990 Pro 4TB
938
Lexar NM790 1TB
903
Lexar NM790 4TB
891
Lexar NM790 2TB
890
WD Black SN770 1TB
851
Samsung 990 Pro 2TB
841
Kingston KC3000 2TB
729
Samsung 980 Pro 1TB
705
Kingston KC3000 1TB
658
Samsung 980 Pro 2TB
655
WD Black SN770 2TB
375

CrystalDiskMark

We splitsen de resultaten van CDM op in sequentiële en random groepen. We draaien CDM twee keer: één keer met de defaultinstellingen en de tweede keer met het NVMe-profiel. Tussen beide tests zit wat overlap, maar we hebben de NVMe-specifieke tests als zodanig aangegeven.

  • Sequential 1MB - Q8T1 - Read
  • 1MB - Q8T1 - Write
  • 1MB - Q1T1 - Read
  • 1MB - Q1T1 - Write
  • 128kB - Q32T1 - Read
  • 128kB - Q32T1 - Write
Sequential 1MB - Q8T1 - Read
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 1TB
7.151
Samsung 990 Pro 4TB
7.151
Samsung 990 Pro 2TB
7.149
Lexar NM790 4TB
7.118
Lexar NM790 2TB
7.085
Lexar NM790 1TB
7.085
Kingston KC3000 2TB
7.051
Kingston KC3000 1TB
7.044
Samsung 980 Pro 2TB
6.882
Samsung 980 Pro 1TB
6.738
WD Black SN770 1TB
5.217
Sequential 1MB - Q8T1 - Write
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Lexar NM790 2TB
6.483
Samsung 990 Pro 4TB
6.473
Kingston KC3000 2TB
6.436
Samsung 990 Pro 2TB
6.433
Samsung 990 Pro 1TB
6.418
Lexar NM790 1TB
6.406
Lexar NM790 4TB
6.388
Kingston KC3000 1TB
6.092
Samsung 980 Pro 1TB
4.952
WD Black SN770 1TB
4.950
Samsung 980 Pro 2TB
4.942
Sequential 1MB - Q1T1 - Read
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Lexar NM790 2TB
5.361
Lexar NM790 1TB
5.350
Lexar NM790 4TB
5.106
WD Black SN770 1TB
5.064
Kingston KC3000 2TB
4.694
Samsung 990 Pro 2TB
4.377
Samsung 990 Pro 1TB
4.351
Samsung 980 Pro 1TB
4.340
Samsung 980 Pro 2TB
4.201
Samsung 990 Pro 4TB
4.101
Kingston KC3000 1TB
3.757
Sequential 1MB - Q1T1 - Write
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
5.752
Lexar NM790 2TB
5.718
Samsung 990 Pro 4TB
5.709
Lexar NM790 1TB
5.703
Samsung 990 Pro 2TB
5.675
Samsung 990 Pro 1TB
5.661
Lexar NM790 4TB
5.651
Kingston KC3000 1TB
5.483
WD Black SN770 1TB
4.965
Samsung 980 Pro 2TB
4.395
Samsung 980 Pro 1TB
4.382
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Read
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 4TB
7.144
Samsung 990 Pro 1TB
7.143
Samsung 990 Pro 2TB
7.143
Samsung 980 Pro 1TB
7.126
Lexar NM790 4TB
7.119
Lexar NM790 2TB
7.085
Lexar NM790 1TB
7.085
Kingston KC3000 1TB
7.080
Kingston KC3000 2TB
7.063
Samsung 980 Pro 2TB
6.990
WD Black SN770 1TB
5.270
Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Write
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Lexar NM790 2TB
6.481
Samsung 990 Pro 4TB
6.476
Samsung 990 Pro 2TB
6.425
Samsung 990 Pro 1TB
6.401
Lexar NM790 1TB
6.392
Lexar NM790 4TB
6.377
Kingston KC3000 2TB
6.375
Kingston KC3000 1TB
6.063
Samsung 980 Pro 1TB
5.182
Samsung 980 Pro 2TB
5.150
WD Black SN770 1TB
4.969
  • Random 4kB - Q32T1 - Read
  • 4kB - Q32T1 - Write
  • 4kB - Q1T1 - Read
  • 4kB - Q1T1 - Write
  • 4kB - Q32T16 - Read
  • 4kB - Q32T16 - Write
Random 4KB - Q32T1 - Read
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
1.383
Lexar NM790 4TB
1.361
Kingston KC3000 1TB
1.145
Samsung 980 Pro 1TB
1.096
Samsung 980 Pro 2TB
1.094
Samsung 990 Pro 2TB
1.086
Samsung 990 Pro 1TB
1.085
WD Black SN770 1TB
1.076
Lexar NM790 1TB
1.072
Samsung 990 Pro 4TB
1.071
Lexar NM790 2TB
1.061
Random 4KB - Q32T1 - Write
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
WD Black SN770 1TB
1.289
Kingston KC3000 2TB
1.268
Lexar NM790 4TB
1.141
Kingston KC3000 1TB
1.105
Samsung 990 Pro 1TB
1.000
Samsung 980 Pro 1TB
987
Samsung 990 Pro 4TB
983
Samsung 980 Pro 2TB
981
Lexar NM790 2TB
873
Lexar NM790 1TB
862
Samsung 990 Pro 2TB
803
Random 4KB - Q1T1 - Read
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 4TB
107
Samsung 980 Pro 1TB
99
Lexar NM790 1TB
96
Lexar NM790 2TB
95
Kingston KC3000 2TB
95
Lexar NM790 4TB
94
Samsung 980 Pro 2TB
94
WD Black SN770 1TB
93
Samsung 990 Pro 2TB
92
Samsung 990 Pro 1TB
92
Kingston KC3000 1TB
77
Random 4KB - Q1T1 - Write
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 1TB
435
Kingston KC3000 2TB
406
Lexar NM790 1TB
375
Samsung 990 Pro 4TB
374
Lexar NM790 2TB
373
Lexar NM790 4TB
367
Samsung 990 Pro 1TB
361
Samsung 990 Pro 2TB
354
WD Black SN770 1TB
345
Samsung 980 Pro 1TB
289
Samsung 980 Pro 2TB
287
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Read
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 4TB
6.653
Samsung 990 Pro 2TB
5.735
Kingston KC3000 1TB
5.289
Samsung 990 Pro 1TB
4.916
Samsung 980 Pro 2TB
4.352
Lexar NM790 2TB
4.320
Lexar NM790 1TB
4.307
Kingston KC3000 2TB
4.234
Samsung 980 Pro 1TB
4.197
Lexar NM790 4TB
3.816
WD Black SN770 1TB
3.046
Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Write
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
6.259
Samsung 990 Pro 4TB
6.241
Samsung 990 Pro 1TB
6.177
Samsung 990 Pro 2TB
6.155
Kingston KC3000 1TB
5.962
Samsung 980 Pro 1TB
4.380
Samsung 980 Pro 2TB
4.371
Lexar NM790 1TB
4.302
Lexar NM790 2TB
4.269
Lexar NM790 4TB
4.265
WD Black SN770 1TB
3.422
  • AS SSD - Read - Sequential
  • Write - Sequential
  • Read - 4k-blokken
  • Write - 4k-blokken
  • Read - 4k-blokken - 64 threads
  • Write - 4k-blokken - 64 threads
AS SSD - Read - Sequential
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Lexar NM790 1TB
5.944
Lexar NM790 4TB
5.944
Lexar NM790 2TB
5.930
Kingston KC3000 2TB
5.923
Samsung 990 Pro 2TB
5.805
Samsung 990 Pro 1TB
5.775
Samsung 990 Pro 4TB
5.764
Kingston KC3000 1TB
5.761
Samsung 980 Pro 2TB
5.585
Samsung 980 Pro 1TB
5.503
WD Black SN770 2TB
4.560
WD Black SN770 1TB
4.536
AS SSD - Write - Sequential
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
5.599
Lexar NM790 1TB
5.456
Samsung 990 Pro 4TB
5.411
Lexar NM790 2TB
5.366
Samsung 990 Pro 1TB
5.305
Kingston KC3000 1TB
5.300
Samsung 990 Pro 2TB
5.217
Lexar NM790 4TB
4.797
WD Black SN770 1TB
4.494
WD Black SN770 2TB
4.081
Samsung 980 Pro 1TB
4.047
Samsung 980 Pro 2TB
4.027
AS SSD - Read - 4K blokken
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
120,14
Samsung 990 Pro 1TB
101,53
Samsung 990 Pro 4TB
99,32
Kingston KC3000 1TB
99,14
Lexar NM790 1TB
98,26
Lexar NM790 4TB
95,23
Samsung 980 Pro 1TB
91,84
Lexar NM790 2TB
91,26
Samsung 980 Pro 2TB
88,16
Samsung 990 Pro 2TB
85,68
WD Black SN770 1TB
72,70
WD Black SN770 2TB
63,20
AS SSD - Write - 4K blokken
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 1TB
370,75
Lexar NM790 2TB
348,69
Lexar NM790 4TB
346,74
Samsung 990 Pro 1TB
345,33
Samsung 990 Pro 4TB
343,40
Samsung 990 Pro 2TB
332,79
WD Black SN770 1TB
325,65
Lexar NM790 1TB
313,04
Kingston KC3000 2TB
294,92
Samsung 980 Pro 2TB
271,36
Samsung 980 Pro 1TB
267,50
WD Black SN770 2TB
205,84
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 4TB
4.038,16
Kingston KC3000 2TB
3.812,09
Samsung 990 Pro 1TB
3.767,49
Samsung 990 Pro 2TB
3.650,86
Samsung 980 Pro 1TB
2.994,57
Samsung 980 Pro 2TB
2.988,54
Lexar NM790 2TB
2.696,49
Lexar NM790 1TB
2.696,36
Lexar NM790 4TB
2.539,84
Kingston KC3000 1TB
2.431,59
WD Black SN770 1TB
2.395,86
WD Black SN770 2TB
1.663,12
AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
4.694,36
Kingston KC3000 1TB
4.240,07
Samsung 990 Pro 4TB
3.882,59
Samsung 990 Pro 1TB
3.875,23
Samsung 990 Pro 2TB
3.754,85
Samsung 980 Pro 2TB
3.375,88
Lexar NM790 2TB
3.325,39
Samsung 980 Pro 1TB
3.314,22
Lexar NM790 1TB
3.288,86
Lexar NM790 4TB
3.042,63
WD Black SN770 1TB
2.878,67
WD Black SN770 2TB
2.691,14

Iops

Hoge iops zijn natuurlijk een direct gevolg van hoge doorvoersnelheden, maar voor het gemak voegen we ze voortaan toe aan de benchmarkresultaten.

  • Read - 512B
  • Write - 512B
  • Read - 4k
  • Write - 4k
  • Read - 4k-64 threads
  • Write - 4k-64 threads
  • Read - 16MB
  • Write - 16MB
AS SSD - Read - 512B
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 1TB
89.611
Samsung 990 Pro 4TB
88.806
Kingston KC3000 2TB
84.534
Kingston KC3000 1TB
82.755
Lexar NM790 4TB
77.683
Lexar NM790 2TB
73.582
Samsung 980 Pro 2TB
70.534
Lexar NM790 1TB
69.683
Samsung 980 Pro 1TB
69.347
WD Black SN770 1TB
56.393
WD Black SN770 2TB
53.540
Samsung 990 Pro 2TB
38.842
AS SSD - Write - 512B
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
106.067
Kingston KC3000 1TB
100.233
Samsung 990 Pro 4TB
90.896
Samsung 990 Pro 1TB
90.219
Samsung 990 Pro 2TB
86.654
WD Black SN770 1TB
68.407
Samsung 980 Pro 2TB
66.224
Samsung 980 Pro 1TB
65.858
WD Black SN770 2TB
55.762
Lexar NM790 1TB
22.754
Lexar NM790 2TB
21.056
Lexar NM790 4TB
19.203
AS SSD - Read - 4K
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
30.755
Samsung 990 Pro 1TB
25.993
Samsung 990 Pro 4TB
25.425
Kingston KC3000 1TB
25.379
Lexar NM790 1TB
25.156
Lexar NM790 4TB
24.379
Samsung 980 Pro 1TB
23.511
Lexar NM790 2TB
23.363
Samsung 980 Pro 2TB
22.569
Samsung 990 Pro 2TB
21.935
WD Black SN770 1TB
18.610
WD Black SN770 2TB
16.179
AS SSD - Write - 4K
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
Kingston KC3000 1TB
94.912
Lexar NM790 2TB
89.265
Lexar NM790 4TB
88.765
Samsung 990 Pro 1TB
88.404
Samsung 990 Pro 4TB
87.909
Samsung 990 Pro 2TB
85.195
WD Black SN770 1TB
83.367
Lexar NM790 1TB
80.138
Kingston KC3000 2TB
75.500
Samsung 980 Pro 2TB
69.468
Samsung 980 Pro 1TB
68.481
WD Black SN770 2TB
52.695
AS SSD - Read - 4K-64 Threads
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 4TB
1.033.769
Kingston KC3000 2TB
975.896
Samsung 990 Pro 1TB
964.478
Samsung 990 Pro 2TB
934.620
Samsung 980 Pro 1TB
766.610
Samsung 980 Pro 2TB
765.067
Lexar NM790 2TB
690.301
Lexar NM790 1TB
690.269
Lexar NM790 4TB
650.199
Kingston KC3000 1TB
622.487
WD Black SN770 1TB
613.340
WD Black SN770 2TB
425.759
AS SSD - Write - 4K-64 Threads
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
1.201.755
Kingston KC3000 1TB
1.085.459
Samsung 990 Pro 4TB
993.943
Samsung 990 Pro 1TB
992.058
Samsung 990 Pro 2TB
961.241
Samsung 980 Pro 2TB
864.226
Lexar NM790 2TB
851.301
Samsung 980 Pro 1TB
848.440
Lexar NM790 1TB
841.947
Lexar NM790 4TB
778.913
WD Black SN770 1TB
736.938
WD Black SN770 2TB
688.933
AS SSD - Read - 16MB
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
Lexar NM790 1TB
371
Lexar NM790 4TB
371
Lexar NM790 2TB
371
Kingston KC3000 2TB
370
Samsung 990 Pro 2TB
363
Samsung 990 Pro 1TB
361
Samsung 990 Pro 4TB
360
Kingston KC3000 1TB
360
Samsung 980 Pro 2TB
349
Samsung 980 Pro 1TB
344
WD Black SN770 2TB
285
WD Black SN770 1TB
284
AS SSD - Write - 16MB
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
350
Lexar NM790 1TB
341
Samsung 990 Pro 4TB
338
Lexar NM790 2TB
335
Samsung 990 Pro 1TB
332
Kingston KC3000 1TB
331
Samsung 990 Pro 2TB
326
Lexar NM790 4TB
300
WD Black SN770 1TB
281
WD Black SN770 2TB
255
Samsung 980 Pro 1TB
253
Samsung 980 Pro 2TB
252
  • 1000x 5MB-bestand lezen
  • 1000x 5MB-bestand schrijven
  • 10GB-bestand lezen
  • 10GB-bestand schrijven
  • 50GB-bestand lezen
  • 50GB-bestand schrijven
1000x 5MB-bestand lezen
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Lexar NM790 1TB
5.000,0
Lexar NM790 2TB
4.950,5
Samsung 980 Pro 2TB
3.669,3
Lexar NM790 4TB
3.440,3
Kingston KC3000 1TB
3.362,7
Samsung 990 Pro 2TB
2.984,3
Samsung 990 Pro 4TB
2.966,0
Samsung 990 Pro 1TB
2.763,8
Samsung 980 Pro 1TB
2.497,5
Kingston KC3000 2TB
1.277,4
WD Black SN770 1TB
1.056,2
1000x 5MB-bestand schrijven
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Lexar NM790 4TB
3.874,3
Kingston KC3000 1TB
3.813,7
Samsung 990 Pro 2TB
3.793,1
Samsung 990 Pro 4TB
3.779,3
Samsung 990 Pro 1TB
3.697,6
Samsung 980 Pro 2TB
2.971,4
Samsung 980 Pro 1TB
2.497,5
Lexar NM790 1TB
2.497,5
Lexar NM790 2TB
2.497,5
Kingston KC3000 2TB
2.334,7
WD Black SN770 1TB
1.813,6
10GB-bestand lezen
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 2TB
5.782,4
Samsung 990 Pro 1TB
5.606,5
Samsung 980 Pro 2TB
5.518,4
Samsung 980 Pro 1TB
5.114,9
Lexar NM790 2TB
5.114,9
Lexar NM790 4TB
4.987,8
Kingston KC3000 1TB
4.684,9
Samsung 990 Pro 4TB
3.601,2
Lexar NM790 1TB
3.409,9
WD Black SN770 1TB
2.822,8
Kingston KC3000 2TB
2.551,1
10GB-bestand schrijven
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Lexar NM790 4TB
5.209,6
Lexar NM790 1TB
5.120,0
Lexar NM790 2TB
5.114,9
Kingston KC3000 1TB
5.040,9
Samsung 990 Pro 2TB
5.019,7
Samsung 990 Pro 1TB
4.928,6
Samsung 990 Pro 4TB
4.916,5
WD Black SN770 1TB
3.913,4
Samsung 980 Pro 2TB
3.707,9
Kingston KC3000 2TB
3.513,1
Samsung 980 Pro 1TB
3.409,9
50GB-bestand lezen
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 1TB
6.659,5
Samsung 990 Pro 2TB
6.348,9
Samsung 990 Pro 4TB
6.307,3
Samsung 990 Pro 1TB
6.196,2
Lexar NM790 4TB
5.996,8
Samsung 980 Pro 2TB
5.604,1
Lexar NM790 1TB
5.119,5
Samsung 980 Pro 1TB
5.080,9
Lexar NM790 2TB
4.649,9
Kingston KC3000 2TB
2.227,1
WD Black SN770 1TB
1.921,9
50GB-bestand schrijven
Interne ssd Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 1TB
5.207,9
Samsung 990 Pro 2TB
5.032,9
Lexar NM790 4TB
4.951,5
Samsung 990 Pro 4TB
4.938,3
Samsung 990 Pro 1TB
4.846,5
Lexar NM790 1TB
4.654,1
Lexar NM790 2TB
4.649,9
Kingston KC3000 2TB
4.160,3
Samsung 980 Pro 1TB
3.934,5
Samsung 980 Pro 2TB
3.749,4
WD Black SN770 1TB
3.187,9
  • PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte
  • PCMark 10 - Storage - Totaalscore
  • PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 4TB
737
Samsung 990 Pro 2TB
715
Samsung 990 Pro 1TB
700
Lexar NM790 4TB
644
Lexar NM790 1TB
629
Lexar NM790 2TB
626
Kingston KC3000 1TB
597
WD Black SN770 1TB
591
Kingston KC3000 2TB
582
Samsung 980 Pro 1TB
501
WD Black SN770 2TB
489
Samsung 980 Pro 2TB
475
PCMark 10 - Storage - Totaalscore
Interne ssd Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 4TB
4.697
Samsung 990 Pro 2TB
4.500
Samsung 990 Pro 1TB
4.395
Lexar NM790 4TB
4.057
Lexar NM790 1TB
3.961
Lexar NM790 2TB
3.952
Kingston KC3000 1TB
3.729
WD Black SN770 1TB
3.671
Kingston KC3000 2TB
3.564
Samsung 980 Pro 1TB
3.149
WD Black SN770 2TB
3.081
Samsung 980 Pro 2TB
2.980
PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd
Interne ssd Gemiddelde latency in µs (lager is beter)
Samsung 990 Pro 4TB
35
Samsung 990 Pro 2TB
37
Samsung 990 Pro 1TB
38
Lexar NM790 4TB
41
Lexar NM790 1TB
42
Lexar NM790 2TB
42
Kingston KC3000 1TB
45
WD Black SN770 1TB
46
Kingston KC3000 2TB
48
Samsung 980 Pro 1TB
53
WD Black SN770 2TB
54
Samsung 980 Pro 2TB
56

PCMark 10-deelresultaten: starten en gebruik software

  • PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat
  • Starten Adobe Photoshop
  • Starten Adobe Lightroom
  • Starten Adobe Premiere-Pro
  • Starten Adobe Illustrator
  • Starten Adobe After Effects
PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Lexar NM790 4TB
391
Samsung 990 Pro 4TB
369
Lexar NM790 1TB
364
Lexar NM790 2TB
362
Samsung 990 Pro 2TB
332
Samsung 990 Pro 1TB
330
Kingston KC3000 2TB
322
Samsung 980 Pro 1TB
293
Samsung 980 Pro 2TB
279
WD Black SN770 1TB
276
Kingston KC3000 1TB
261
WD Black SN770 2TB
229
PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Lexar NM790 4TB
353
Lexar NM790 2TB
337
Lexar NM790 1TB
329
Samsung 990 Pro 4TB
322
Samsung 990 Pro 2TB
310
Samsung 990 Pro 1TB
297
Kingston KC3000 2TB
265
WD Black SN770 1TB
248
Samsung 980 Pro 1TB
243
Kingston KC3000 1TB
233
Samsung 980 Pro 2TB
228
WD Black SN770 2TB
201
PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
282
Samsung 990 Pro 4TB
280
Lexar NM790 4TB
266
Samsung 990 Pro 1TB
257
Samsung 990 Pro 2TB
256
Lexar NM790 1TB
256
Lexar NM790 2TB
254
WD Black SN770 1TB
247
Kingston KC3000 1TB
238
WD Black SN770 2TB
190
Samsung 980 Pro 1TB
172
Samsung 980 Pro 2TB
164
PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 4TB
520
Samsung 990 Pro 2TB
495
Samsung 990 Pro 1TB
482
Lexar NM790 4TB
436
Lexar NM790 2TB
423
Lexar NM790 1TB
411
Samsung 980 Pro 1TB
334
Samsung 980 Pro 2TB
315
Kingston KC3000 2TB
312
WD Black SN770 1TB
308
Kingston KC3000 1TB
261
WD Black SN770 2TB
244
PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 4TB
353
Samsung 990 Pro 2TB
346
Samsung 990 Pro 1TB
331
Kingston KC3000 1TB
293
Lexar NM790 4TB
291
Lexar NM790 2TB
280
WD Black SN770 1TB
279
Lexar NM790 1TB
277
Kingston KC3000 2TB
275
WD Black SN770 2TB
219
Samsung 980 Pro 1TB
191
Samsung 980 Pro 2TB
182
PCMark 10 - Starten Adobe After Effects
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 2TB
440
Samsung 990 Pro 1TB
429
Samsung 990 Pro 4TB
419
Lexar NM790 4TB
387
Lexar NM790 2TB
370
Lexar NM790 1TB
355
Kingston KC3000 2TB
285
Samsung 980 Pro 1TB
275
WD Black SN770 1TB
269
Samsung 980 Pro 2TB
261
Kingston KC3000 1TB
237
WD Black SN770 2TB
218
  • PCMark 10 - Starten Windows 10
  • Gebruiken PowerPoint
  • Gebruiken Excel
  • Gebruiken Photoshop Heavy
  • Gebruiken InDesign
  • Gebruiken Illustrator
  • Gebruiken After Effects
PCMark 10 - Starten Windows 10
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Lexar NM790 4TB
644
Lexar NM790 1TB
623
Lexar NM790 2TB
623
Samsung 990 Pro 4TB
604
Samsung 990 Pro 2TB
560
Samsung 990 Pro 1TB
553
WD Black SN770 1TB
511
Samsung 980 Pro 1TB
475
Samsung 980 Pro 2TB
444
Kingston KC3000 1TB
423
WD Black SN770 2TB
403
Kingston KC3000 2TB
327
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 1TB
359
Kingston KC3000 2TB
355
WD Black SN770 1TB
246
Samsung 990 Pro 4TB
238
Lexar NM790 4TB
234
Lexar NM790 2TB
233
Lexar NM790 1TB
229
Samsung 990 Pro 2TB
206
Samsung 990 Pro 1TB
197
WD Black SN770 2TB
194
Samsung 980 Pro 1TB
172
Samsung 980 Pro 2TB
167
PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 4TB
298
Samsung 990 Pro 2TB
289
Samsung 990 Pro 1TB
278
Lexar NM790 2TB
250
Lexar NM790 1TB
246
WD Black SN770 1TB
237
Lexar NM790 4TB
233
Samsung 980 Pro 1TB
196
Kingston KC3000 1TB
195
Samsung 980 Pro 2TB
189
WD Black SN770 2TB
186
Kingston KC3000 2TB
176
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 2TB
1.421
Lexar NM790 4TB
1.403
Samsung 990 Pro 1TB
1.392
Samsung 990 Pro 4TB
1.388
Kingston KC3000 2TB
1.345
Lexar NM790 1TB
1.337
Lexar NM790 2TB
1.334
Kingston KC3000 1TB
1.170
WD Black SN770 1TB
1.150
WD Black SN770 2TB
947
Samsung 980 Pro 1TB
925
Samsung 980 Pro 2TB
884
PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 1TB
399
Lexar NM790 4TB
319
Lexar NM790 2TB
316
Lexar NM790 1TB
315
Samsung 990 Pro 4TB
314
Samsung 990 Pro 2TB
297
Kingston KC3000 2TB
297
Samsung 990 Pro 1TB
289
WD Black SN770 1TB
288
WD Black SN770 2TB
218
Samsung 980 Pro 1TB
193
Samsung 980 Pro 2TB
166
PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 4TB
462
Samsung 990 Pro 2TB
442
Samsung 990 Pro 1TB
437
Kingston KC3000 1TB
408
WD Black SN770 1TB
369
Kingston KC3000 2TB
361
Lexar NM790 1TB
357
Lexar NM790 4TB
351
Lexar NM790 2TB
346
WD Black SN770 2TB
285
Samsung 980 Pro 1TB
279
Samsung 980 Pro 2TB
269
PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 4TB
817
Samsung 990 Pro 1TB
800
Samsung 990 Pro 2TB
787
Lexar NM790 4TB
693
Lexar NM790 2TB
680
Lexar NM790 1TB
664
WD Black SN770 1TB
563
Samsung 980 Pro 1TB
519
Kingston KC3000 2TB
514
WD Black SN770 2TB
504
Samsung 980 Pro 2TB
478
Kingston KC3000 1TB
457

Gaming

  • PCMark 10 - Starten Overwatch
  • Starten Call of Duty: Black Ops 4
  • Starten Battlefield V
PCMark 10 - Starten Overwatch
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Lexar NM790 4TB
583
Lexar NM790 2TB
572
Lexar NM790 1TB
568
Samsung 990 Pro 4TB
558
Kingston KC3000 1TB
520
Samsung 990 Pro 1TB
518
Samsung 990 Pro 2TB
515
WD Black SN770 1TB
459
Kingston KC3000 2TB
428
Samsung 980 Pro 1TB
392
WD Black SN770 2TB
369
Samsung 980 Pro 2TB
364
PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Lexar NM790 4TB
1.022
Lexar NM790 1TB
1.018
Lexar NM790 2TB
1.010
Kingston KC3000 2TB
948
Samsung 990 Pro 4TB
922
Samsung 980 Pro 1TB
879
Kingston KC3000 1TB
876
Samsung 990 Pro 2TB
851
WD Black SN770 1TB
843
Samsung 990 Pro 1TB
842
Samsung 980 Pro 2TB
823
WD Black SN770 2TB
741
PCMark 10 - Starten Battlefield V
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 4TB
1.277
Lexar NM790 2TB
1.162
Lexar NM790 4TB
1.159
Lexar NM790 1TB
1.138
Samsung 990 Pro 2TB
1.106
Samsung 990 Pro 1TB
1.085
Kingston KC3000 1TB
1.076
Kingston KC3000 2TB
834
Samsung 980 Pro 1TB
832
WD Black SN770 1TB
832
Samsung 980 Pro 2TB
766
WD Black SN770 2TB
687

Bestandsmanipulatie

  • PCMark 10 - 2,37GB - (399-JPEG's)-leestest
  • 2,37GB - (399-JPEG's) - kopieertest
  • 2,37GB - (399-JPEG's)-schrijftest
  • 20GB - (4-ISO's)-leestest
  • 20GB - (4-ISO's) - kopieertest
  • 20GB - (4-ISO's) - schrijftest
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 2TB
1.210
Samsung 990 Pro 4TB
1.201
Samsung 990 Pro 1TB
1.195
WD Black SN770 1TB
1.001
Kingston KC3000 1TB
962
WD Black SN770 2TB
774
Samsung 980 Pro 1TB
619
Samsung 980 Pro 2TB
595
Lexar NM790 4TB
595
Lexar NM790 1TB
535
Kingston KC3000 2TB
519
Lexar NM790 2TB
519
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 2TB
1.705
Samsung 990 Pro 4TB
1.681
Samsung 990 Pro 1TB
1.646
Kingston KC3000 1TB
1.433
WD Black SN770 1TB
1.430
Kingston KC3000 2TB
1.172
WD Black SN770 2TB
1.123
Lexar NM790 1TB
979
Lexar NM790 2TB
926
Lexar NM790 4TB
921
Samsung 980 Pro 1TB
912
Samsung 980 Pro 2TB
847
PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 2TB
1.309
Samsung 990 Pro 1TB
1.284
Samsung 990 Pro 4TB
1.157
Kingston KC3000 1TB
932
WD Black SN770 1TB
895
Kingston KC3000 2TB
845
WD Black SN770 2TB
716
Samsung 980 Pro 1TB
643
Lexar NM790 1TB
642
Lexar NM790 4TB
578
Samsung 980 Pro 2TB
577
Lexar NM790 2TB
518
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_leestest
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 1TB
4.016
Samsung 990 Pro 2TB
3.924
Samsung 990 Pro 4TB
3.921
Samsung 980 Pro 2TB
3.782
Lexar NM790 2TB
3.775
Samsung 980 Pro 1TB
3.769
Kingston KC3000 2TB
3.735
Lexar NM790 4TB
3.664
Lexar NM790 1TB
3.575
WD Black SN770 2TB
3.525
Kingston KC3000 1TB
3.471
WD Black SN770 1TB
3.246
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_kopieertest
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
4.056
Samsung 990 Pro 2TB
4.054
Samsung 990 Pro 1TB
3.925
Samsung 990 Pro 4TB
3.852
Lexar NM790 4TB
3.795
Lexar NM790 2TB
3.692
Lexar NM790 1TB
3.617
WD Black SN770 1TB
3.516
Kingston KC3000 1TB
3.512
Samsung 980 Pro 1TB
3.455
Samsung 980 Pro 2TB
3.391
WD Black SN770 2TB
3.384
PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_schrijftest
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 2TB
4.721
Samsung 990 Pro 1TB
4.544
Samsung 990 Pro 4TB
4.461
WD Black SN770 1TB
4.244
Kingston KC3000 2TB
4.222
Lexar NM790 1TB
4.082
Kingston KC3000 1TB
4.058
WD Black SN770 2TB
4.023
Lexar NM790 2TB
3.986
Lexar NM790 4TB
3.938
Samsung 980 Pro 2TB
3.334
Samsung 980 Pro 1TB
3.313
  • PCMark 10 Consistency - Steady state bandwidth
  • Steady state read latency
  • Steady state write latency
PCMark 10 Consistency - Steady state bandwidth (Gemiddeld)
Interne ssd Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 4TB
972,83
Samsung 990 Pro 2TB
924,77
Samsung 990 Pro 1TB
680,12
Samsung 980 Pro 2TB
491,37
Samsung 980 Pro 1TB
453,94
Kingston KC3000 2TB
332,91
WD Black SN770 1TB
287,23
Lexar NM790 4TB
285,47
Lexar NM790 2TB
277,86
Kingston KC3000 1TB
258,63
Lexar NM790 1TB
252,33
WD Black SN770 2TB
156,78
PCMark 10 Consistency - Steady state read latency (Gemiddeld)
Interne ssd Gemiddelde latency in µs (lager is beter)
Samsung 990 Pro 4TB
40,73
Samsung 990 Pro 2TB
41,94
Samsung 990 Pro 1TB
50,73
Lexar NM790 4TB
66,15
Lexar NM790 2TB
72,06
WD Black SN770 1TB
79,10
Lexar NM790 1TB
83,23
Samsung 980 Pro 1TB
85,24
Kingston KC3000 2TB
93,05
Samsung 980 Pro 2TB
103,49
Kingston KC3000 1TB
110,49
WD Black SN770 2TB
128,37
PCMark 10 Consistency - Steady state write latency (Gemiddeld)
Interne ssd Gemiddelde latency in µs (lager is beter)
Samsung 990 Pro 4TB
85,43
Samsung 990 Pro 2TB
88,26
Samsung 980 Pro 2TB
89,35
Samsung 990 Pro 1TB
131,80
Samsung 980 Pro 1TB
151,95
Kingston KC3000 2TB
370,95
Kingston KC3000 1TB
562,83
Lexar NM790 1TB
650,45
WD Black SN770 1TB
728,79
Lexar NM790 2TB
741,81
Lexar NM790 4TB
827,91
WD Black SN770 2TB
1.332,05

In onderstaande grafiek zie je het verloop van de bandbreedte tijdens de consistencytest. In de acht degradatiefases wordt de ssd eerst twee keer volgeschreven met data en draait PCMark de Storage-test, met tussentijds steeds langer durende randomwriteworkloads. Vervolgens wordt in de drie steadystatefases de Storage-test gedraaid, voorafgegaan door drie kwartier randomwriteworkloads. De ssd zou in die fase zijn 'slechtste' prestaties moeten geven. Tijdens de vijf recoveryfases kan de drive zich herstellen. Tussen de Storage-benchmarks door is de drive steeds vijf minuten idle om ruimte te bieden voor interne optimalisaties als garbage collection.

  • Degrade-fase
  • Steady-state en recovery
  • Opgenomen vermogen - Idle
  • Opgenomen vermogen - 1MB Lezen
  • Opgenomen vermogen - 4kB Lezen
Opgenomen vermogen - Idle
Interne ssd Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
WD Black SN770 1TB
0,008
Samsung 980 Pro 1TB
0,027
Samsung 980 Pro 2TB
0,029
Lexar NM790 4TB
0,029
Lexar NM790 1TB
0,035
Lexar NM790 2TB
0,039
Kingston KC3000 2TB
0,072
Kingston KC3000 1TB
0,231
Samsung 990 Pro 4TB
0,499
Samsung 990 Pro 1TB
0,506
Samsung 990 Pro 2TB
0,507
Opgenomen vermogen - 1MB Lezen
Interne ssd Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Lexar NM790 1TB
3,612
Lexar NM790 2TB
3,877
WD Black SN770 1TB
4,539
Samsung 990 Pro 2TB
4,871
Samsung 990 Pro 1TB
4,883
Lexar NM790 4TB
4,889
Samsung 980 Pro 1TB
5,453
Samsung 990 Pro 4TB
5,455
Samsung 980 Pro 2TB
5,600
Kingston KC3000 2TB
7,093
Kingston KC3000 1TB
8,032
Opgenomen vermogen - 4KB Lezen
Interne ssd Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
Lexar NM790 4TB
1,256
Lexar NM790 1TB
1,262
Lexar NM790 2TB
1,299
WD Black SN770 1TB
1,352
Samsung 980 Pro 2TB
1,976
Samsung 980 Pro 1TB
2,015
Samsung 990 Pro 1TB
2,122
Samsung 990 Pro 2TB
2,150
Samsung 990 Pro 4TB
2,227
Kingston KC3000 2TB
2,865
Kingston KC3000 1TB
3,025

Cachesnelheden en afmetingen

Cachegrootte

  • Lege ssd
  • Halfvolle ssd
  • Driekwart volle ssd
Lege ssd - cachegrootte
Interne ssd Gemiddelde grootte in GB (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
673
Lexar NM790 4TB
586
Samsung 990 Pro 4TB
455
WD Black SN770 1TB
360
Kingston KC3000 1TB
346
Lexar NM790 2TB
275
Samsung 980 Pro 2TB
224
Samsung 990 Pro 2TB
211
Lexar NM790 1TB
121
Samsung 990 Pro 1TB
115
Halfvolle ssd - cachegrootte
Interne ssd Gemiddelde grootte in GB (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 4TB
456
Lexar NM790 4TB
253
Samsung 990 Pro 2TB
234
Samsung 980 Pro 2TB
229
WD Black SN770 1TB
200
Lexar NM790 2TB
125
Samsung 990 Pro 1TB
118
Kingston KC3000 2TB
57
Lexar NM790 1TB
49
Kingston KC3000 1TB
27
Driekwart volle ssd - cachegrootte
Interne ssd Gemiddelde grootte in GB (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 4TB
420
Samsung 990 Pro 2TB
180
WD Black SN770 1TB
104
Samsung 990 Pro 1TB
102
Lexar NM790 2TB
63
Lexar NM790 4TB
61
Kingston KC3000 2TB
55
Lexar NM790 1TB
47
Samsung 980 Pro 2TB
36
Kingston KC3000 1TB
26

Schrijfsnelheid binnen cache

  • Lege ssd
  • Halfvolle ssd
  • Driekwart volle ssd
Lege ssd - snelheid binnen cache
Interne ssd Gemiddelde schrijfsnelheid in GB/s (hoger is beter)
Kingston KC3000 2TB
5,0
Kingston KC3000 1TB
5,0
Lexar NM790 4TB
4,9
Lexar NM790 1TB
4,8
Lexar NM790 2TB
4,8
Samsung 990 Pro 2TB
4,7
Samsung 990 Pro 1TB
4,7
Samsung 990 Pro 4TB
4,7
WD Black SN770 1TB
4,3
Samsung 980 Pro 2TB
3,6
Halfvolle ssd - snelheid binnen cache
Interne ssd Gemiddelde schrijfsnelheid in GB/s (hoger is beter)
Lexar NM790 4TB
4,9
Lexar NM790 1TB
4,8
Lexar NM790 2TB
4,8
Samsung 990 Pro 2TB
4,7
Samsung 990 Pro 1TB
4,7
Samsung 990 Pro 4TB
4,7
Kingston KC3000 1TB
4,6
Kingston KC3000 2TB
4,5
WD Black SN770 1TB
4,2
Samsung 980 Pro 2TB
3,6
Driekwart volle ssd - snelheid binnen cache
Interne ssd Gemiddelde schrijfsnelheid in GB/s (hoger is beter)
Lexar NM790 1TB
4,9
Kingston KC3000 1TB
4,8
Lexar NM790 2TB
4,8
Lexar NM790 4TB
4,8
Samsung 990 Pro 2TB
4,7
Samsung 990 Pro 1TB
4,7
Samsung 990 Pro 4TB
4,7
Kingston KC3000 2TB
4,5
WD Black SN770 1TB
4,2
Samsung 980 Pro 2TB
3,6

Schrijfsnelheid buiten cache

  • Lege ssd
  • Halfvolle ssd
  • Driekwart volle ssd
Lege ssd - snelheid buiten cache
Interne ssd Gemiddelde schrijfsnelheid in GB/s (hoger is beter)
Lexar NM790 2TB
2,2
Lexar NM790 4TB
2,2
Samsung 990 Pro 2TB
1,6
Samsung 980 Pro 2TB
1,5
Samsung 990 Pro 1TB
1,5
Kingston KC3000 2TB
1,4
Lexar NM790 1TB
1,4
Samsung 990 Pro 4TB
1,3
Kingston KC3000 1TB
0,8
WD Black SN770 1TB
0,4
Halfvolle ssd - snelheid buiten cache
Interne ssd Gemiddelde schrijfsnelheid in GB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 2TB
1,4
Kingston KC3000 2TB
1,4
Samsung 980 Pro 2TB
1,3
Samsung 990 Pro 1TB
1,3
Samsung 990 Pro 4TB
1,2
Kingston KC3000 1TB
0,8
Lexar NM790 4TB
0,8
Lexar NM790 2TB
0,7
WD Black SN770 1TB
0,4
Lexar NM790 1TB
0,4
Driekwart volle ssd - snelheid buiten cache
Interne ssd Gemiddelde schrijfsnelheid in GB/s (hoger is beter)
Samsung 990 Pro 1TB
1,9
Samsung 980 Pro 2TB
1,6
Kingston KC3000 2TB
1,4
Samsung 990 Pro 2TB
0,8
Samsung 990 Pro 4TB
0,8
Kingston KC3000 1TB
0,8
Lexar NM790 2TB
0,8
Lexar NM790 4TB
0,8
WD Black SN770 1TB
0,7
Lexar NM790 1TB
0,4

Tot slot

De NM790 is onder de PCIe Gen4-drives niet de snelste die we ooit hebben getest, maar hij komt goed mee met drives als de Samsung 980 en 990 Pro. De drives die wat snelheid betreft vergelijkbaar zijn, kosten een stuk meer dan de NM790, terwijl de drives die op prijs concurreren, zoals de WD SN770, juist een stuk trager zijn. Op het moment van schrijven kost de 2TB-drive ongeveer 120 euro en de 4TB pakweg 230 euro. De 1TB is relatief iets duurder, met een prijs van 75 euro. Vergelijkbaar presterende drives zoals de Samsung- en Kingston-drives zijn over het algemeen fors duurder. Let wel: de 1TB-drive is dit jaar een stuk harder in prijs gestegen dan de 2TB- en 4TB-varianten. Daardoor zijn vooral die laatste twee aanraders, terwijl de concurrentie voor de 1TB-drives heviger is.

  • Lexar NM790 1TB
  • NM790 2TB
  • NM790 4TB

Pluspunten

Minpunten

Getest

Lexar NM790 (zonder heatsink) 1TB

Prijs bij publicatie: € 75,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 166,90

Bekijk alle uitvoeringen (8)

Pluspunten

Tweakers zegt: Great value

Getest

Lexar NM790 (zonder heatsink) 2TB

Prijs bij publicatie: € 119,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 248,-

Bekijk alle uitvoeringen (8)

Pluspunten

Tweakers zegt: Great value

Getest

Lexar NM790 (zonder heatsink) 4TB

Prijs bij publicatie: € 225,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 418,-

Bekijk alle uitvoeringen (8)

  • Lexar NM790 1TB
  • NM790 2TB
  • NM790 4TB

Laagste prijzen voor: Lexar NM790 (zonder heatsink) 1TB
Winkel Beoordeling Prijs

Laagste prijzen voor: Lexar NM790 (zonder heatsink) 2TB
Winkel Beoordeling Prijs

Laagste prijzen voor: Lexar NM790 (zonder heatsink) 4TB
Winkel Beoordeling Prijs

Lees meer

Lexar NM790

vanaf € 117,90

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Bijna hetzelfde, maar toch anders

4 nov 2024

Bijna hetzelfde, maar toch anders

Lexar NQ790-review

56
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Lexar NM790 (zonder heatsink) 4TB Review Productreview door lawtshjj 3
+2 3 van 5 sterren
Lexar NM790 (zonder heatsink) 2TB Review Productreview door Luiaard 0
+1 5 van 5 sterren
Interne ssd's Lexar

Reacties (40)

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youridv1 5 juli 2024 09:03
Experiment geslaagd wat mij betreft. Deze quicktest is een helder verhaal met weinig extra fluff. Leest voor mij makkelijk in ieder geval.
mlohnen @youridv15 juli 2024 09:15
Sluit ik me bij aan, leest lekker snel weg en meteen goed geïnformeerd.
sky @youridv15 juli 2024 09:25
Ben het hier mee eens, lekker kort en krachtig! Zou hier meer van willen zien :)
nzall @youridv15 juli 2024 09:32
LIjkt me ook. Niet teveel fluff tussen de grafieken die we zelf ook wel kunnen afleiden, maar wel een goede samenvatting aan het einde voor zij die de grafieken wat te moeilijk te interpreteren vinden. Ik hoop dat dit op termijn ook zal worden toegepast op andere producten, zoals bijvoorbeeld AIB GPUs.
Tuktop 5 juli 2024 09:27
Mooi format, de quickest!
Snap alleen het stukje over de heatsink niet:
Voor normaal gebruik voldoet de heatsink van je moederbord bij Gen4-ssd's om je drive koel te houden.
Domme vraag wellicht, maar kan het zijn dat mijn moederbord (ASRock B450m Pro4) zo'n heatsink niet heeft? Zou dat tussen de SSD en het moederbord moeten zitten?
ACM Software Architect @Tuktop5 juli 2024 09:37
Domme vraag wellicht, maar kan het zijn dat mijn moederbord (ASRock B450m Pro4) zo'n heatsink niet heeft? Zou dat tussen de SSD en het moederbord moeten zitten?
Als je je afvraagt of je moederbord die heeft, dan heeft ie 'm niet ;)

Het zit namelijk over je ssd heen dan, soms over meerdere tegelijk. Mijn moederbord heeft er bijvoorbeeld een die 3 ssd's tegelijk afdekt.
Tuktop @ACM5 juli 2024 09:56
Ah dank, duidelijk :)
Het artikel deed me een beetje twijfelen; alsof een moederbord dat altijd standaard heeft.
White Feather @Tuktop5 juli 2024 10:54
Nee, die zit er niet op.

Je moederbord heeft dan ook geen ondersteuning voor de snelheid van Gen4:
1 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4)
Pas bij Gen4 werd de warmte-ontwikkeling van SSD's een dusdanig issue dat veel van de ssd's gekoeld moesten worden.
Tuktop @White Feather5 juli 2024 14:25
Ik kan je niet modden dus dan maar zo: dank voor de toelichting!
jastas @Tuktop5 juli 2024 10:41
Ik dacht dat die sticker die op de ssd kleeft ook een soort heatsink zou zijn (koper folie), mijn vraag is dan ALS je moederborden een ssd heatsink heeft je die sticker dan best verwijderd? Heb ik niet gedaan, want wat met de garantie?

Voor de rest zijn de temps prima (rond de 60 graden, met sticker en een heatsink dus)
Orky Rulez @jastas5 juli 2024 14:51
Heb eens een test gelezen dat die stickers ook vildoende thermisch geleidend zijn
cptjibberjabber 5 juli 2024 09:38
Ik heb zo'n Lexar nu zo'n 3 maanden in m'n pc zitten en ik vind het geweldig.

Ik was huiverig voor het bestellen van SSD's, ben altijd blijven hangen in de €128,- prijs voor een 128GB Samsung SSD van het begin tijdperk. Die SSD draait overigens nog steeds mee in m'n pc :+ .

En daarnaast had je enkele jaren geleden super goedkope Kingston SSD's in laptops e.d. die ongelooflijk bagger waren.

Maar dit is top! honderden GB's wegschrijven op prima snelheden. Mooi product!
nzall @cptjibberjabber5 juli 2024 09:42
Je moet je ook geen zorgen maken over levensduur. Ik heb een Samsung 750 EVO van 1 TB die al 11 jaar en 3 PCs meegaat.
Nephalem82 @nzall5 juli 2024 10:16
Ik draai nog met een 250gb samsung ssd (830 series) uit 2012. Health is nog 87% . Vanwege de leeftijd staat er niets belangrijks op , maar hij gaat pas weg als ie echt kapot is :)

[Reactie gewijzigd door Nephalem82 op 22 juli 2024 13:18]

ruftman @cptjibberjabber5 juli 2024 10:23
Even bijdehand doen: een SSD heeft toch geen draaiende onderdelen? :)
Hobbit13 @ruftman5 juli 2024 15:34
Nee, maar ze slijten echt wel. De individuele flash cellen hebben een vrij beperkte maximaal aantal schrijfacties. De controller zorgt ervoor dat steeds een andere cel beschreven wordt, dus niet één cel een miljoen keer en een andere maar 10x.
Een 64gb ssd waar Windows net op past, heeft hier veel sneller last van dan een 1tb ding met ook veel statische data zoals films etc.
ruftman @Hobbit135 juli 2024 16:34
Ik weet het, maar ook de ouderwetse harde schijf heeft zo z'n nadelen. Als ik dan naar de snelheid van een SSD kijk, gebruik ik toch die liever ook al hebben de flash cellen een maximaal aantal schrijfacties.
nestview 5 juli 2024 09:49
Ik heb sinds November vorig jaar een NM790 2gbit in mijn laptop zitten. Ben er tevreden mee. Opgenomen vermogen is laag en temperaturen zijn acceptabel ondanks dat de ssd in een dunne laptop zit. Heb er wel een kleine heatsink op gemonteerd, daar was net genoeg ruimte voor in een legion slim 5. Anders liepen de temperaturen aardig op. Ik had niet gedacht dat zo'n dunne plak aluminium veel teweeg zou brengen maar het scheelde ruim 10 graden.
Tok027 5 juli 2024 11:28
Mooi kort nieuw formaat, leest lekker weg!

Ik draai al dik 1.5 jaar op 2x Lexar 790 4TB in mijn edit laptop, en sinds kort 5x Lexar 790 4TB in mijn all flash mini nas. tot nu toe zeer tevreden over preformance en vooral het prijspunt!
Mortov Molotov @Tok0275 juli 2024 12:41
Goed om te horen maar wordt voor een nas doorgaans geen ander type ssd aangeraden?
Tok027 @Mortov Molotov6 juli 2024 10:54
Ik gebruik ivm wereldreis op een zeilboot(daar werkt een nas met HDD niet lang ;P), mijn nas meer als externe (edit) harde schijf met meer funties, en die draait hooguit een paar dagen non-stop. het gaat mij meer om performance en prijs per stick, ik draai raid 5 en heb altijd 1 reserve 4tb bij me.
In de nas (dat is een minipc (Miniforum MS-01)) zitten 2x 10GBe en 2x Tunderbolt4 en ik wil die breedband kunnen gebruiken om direct te editen en dat werkt perfect op deze manier.

Ik kwam een video van NASCompares tegen op YT waarin hij erop wees dat het in de praktijk voor een kleine gebruiker als ik niet veel uitmaakt wat voor ssd je gebruikt, voor mij gaat het vooral om warmteafvoer, en deze Lexar 790 4TB hebben alle geheugenchips aan één kant, en met een (gemodificeerde) ssd heatsink kan ik ze nog redelijk koel houden :)

[Reactie gewijzigd door Tok027 op 22 juli 2024 13:18]

Ruuddie 5 juli 2024 11:13
Zijn er inmiddels al games die sneller laden door snellere SSD's? Want voor algemene Windows/PC taken heeft het weinig invloed hoe snel je SSD is heb ik altijd begrepen. Alleen voor files kopiëren, maar hoe vaak kopieer je nu GB's aan data heen en weer als normale gebruiker.
lenwar @Ruuddie5 juli 2024 12:16
Dit dus. In de praktijk maakt het allemaal weinig uit met de SSD’s. Althans, voor huis-tuin-keuken gebruik.
Als je een usecase hebt waardoor je vaak ben data aan het versjouwen bent, is het zinvol, maar voor de meeste zaken is elke SSD prima.

Er zijn her-en-der wat YouTube filmpjes te zien waar mensen een retesnelle SSD, een middenmoter en een instapper met elkaar worden vergeleken. Pc opstarten. Software opstarten/inladen, enz. Dus ‘echte dingen’ in plaats van 1TB aan bestanden op een neer schuiven, of nog erger, wat statische benchmarks.
Conclusie is, is dat er echt wel verschillen zijn, maar dat het allemaal weinig seconden is, en dat het prijsverschil het eigenlijk iet gerechtvaardigd wordt.

Ook de verhoudingen tussen de benchmarks en echte dingen zijn uit verhouding. Dus stel dat ze benchmark een verschil heeft van 15%, dan is het praktijkverschil 2%. (Ik verzin maar wat). Gewoon omdat de schijf niet de enige factor is.
Hobbit13 @lenwar5 juli 2024 15:39
Er zijn nog steeds wel goedkope ssd’s die in bepaalde scenario’s volledig inkakken, bv als de cache vol is. Dus de goedkoopste ‘aanrader’ uit dit soort reviews lijkt me verstandiger dan domweg de allergoedkoopste kiezen.
lenwar @Hobbit135 juli 2024 16:41
Ik zeg ook niet dat je de goedkoopste moet nemen, ik zeg dat je goed moet bekijken wat je nodig hebt. Dit soort statische performance-testen heb je in de praktijk niet zo veel aan.

Met GPU’s wordt er daadwerkelijk een game gespeeld op een bepaalde setting. Dan heb je dus de echte performance van een referentie-computer met een specifieke GPU.

Nu weet je alleen dat de firmware van de SSD zich al dan niet goed aanpast om goed te scoren met een statische test (in het slechtste geval ;) )

Ze zeggen wel is “meten is weten”, maar ze moet daar aan toevoegen “weet wat je meet.”
djwice @Ruuddie5 juli 2024 19:20
Als je een 4Gbit internet verbinding hebt, is deze schijf niet de bottleneck voor je game download snelheid :)
Roel1966 @Ruuddie6 juli 2024 23:50
Het echt merkbare verschil qua snelheid was eigenlijk alleen in het begin bij het vervangen van de conventionele harddisk door een ssd. Toen waren de opstarttijden echt merkbaar sneller maar naarmate de ssd's sneller werden merkte je het verschil minder. Eerder wisselde ik nog vaak wel om het jaar van ssd naar een sneller type maar na NVME ben ik ermee gestopt. Voor die soms paar secondes extra vind ik het het geld niet meer waard om dan te gaan upgraden.
influenza 5 juli 2024 10:14
Deze ook geïnstalleerd in zelfgebouwd desktop van mijn zoontje (november vorig jaar). Het lijkt erop dat de drive gecrashed is gisteren (wil windows niet meet booten en valt steeds terug naar de bios). Nog geen tijd gehad om er heel diep in te duiken, maar had zelf het idee dat dit soort drives niet zo heel snel kapot gaan (?).
erikloman 5 juli 2024 10:18
Ik heb vorig jaar de 4TB-uitvoering voor 189 EUR gekocht. In de praktijk merk je niks van het feit dat deze SSD geen DRAM-cache heeft.
CAPSLOCK2000 5 juli 2024 10:35
Ik gebruik NM790's zonder koelribben in kleine passief gekoelde systemen omdat ze behoorlijk zuinig zijn en toch prima presteren voor een vriendelijke prijs.
Hubert 5 juli 2024 10:53
Voor mij nooit meer lexar. Een NM790 besteld voor in me ps5.. doa console resette spontaan.. na een dag de drive corrupt.. daarna een samsung gehaald en geen enkele issue.. goedkoop is niet altijd duurkoop..
batteries4ever @Hubert5 juli 2024 11:29
Belangrijk punt, maar wel n=1 conclusie. Wellicht heeft een andere tweaker de NM790 eerst gekocht, was die snel kapot gegaan (nooit meer Samsung!) en heeft die persoon al jaren plezier van zijn Lexar SSD...
BHD294 @Hubert5 juli 2024 16:45
Op basis van 1 kan je niks concluderen, als je nu uit verschillende batches 1 stuk had gehad, dan zou ik je snappen.
Elk merk kan wel eens een doa hebben.
Maw dan zou je nooit meer iets kunnen kopen.
Maar goed jou keuze.

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