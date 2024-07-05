Lexar NM790 Quicktest

We hebben de NM790 van Lexar al menigmaal aangeraden als interessante ssd voor prijsbewuste tweakers. De drive presteert goed, maar is vaak enkele tientjes goedkoper dan concurrerende modellen. We hebben tot nu toe echter nog geen review van de drive gepubliceerd waar we naar kunnen verwijzen, reden om daar verandering in te brengen. Aangezien de drive al wat ouder is, houden we het bij een verkorte review.
Quicktest
Dit is een Quicktest, een nieuw type review waarmee we experimenteren. Aan sommige producten valt niet veel te testen of soms hebben we niet de tijd om ons volledige testprotocol op een product los te laten. Toch kunnen we jullie ook in die gevallen iets vertellen over de goede en slechte aspecten van een product. Op een beknopte manier, dus als Quicktest.
Net als de meeste moderne Lexar-drives, gebruikt de NM790 een controller van Maxiotek, de MAP1602A. Dat is een vierkanaalscontroller die zonder dramcache werkt. Het nand is afkomstig van de Chinese fabrikant YMTC en bestaat uit 232 laagjes tlc-geheugen. Hierdoor zijn de specificaties niet bepaald high-end: ssd's in het hogere segment hebben doorgaans een achtkanaalscontroller met dramcache in plaats van hmb. Toch zijn de prestaties van de NM790, zeker voor het geld, voor de meeste workloads uitstekend en vormen ze een reden om de drive met regelmaat aan te bevelen.
De NM790 is verkrijgbaar in vier capaciteiten: 1TB, 2TB, 4TB en de door ons overgeslagen 512GB. We hebben de drie overgebleven drives in de variant zonder heatsink getest: we testen de drives immers met actieve koeling om throttling te voorkomen. Een uitgebreide beschrijving van onze testmethode vind je onder meer hier. Voor normaal gebruik voldoet de heatsink van je moederbord bij Gen4-ssd's om je drive koel te houden. Houd er rekening mee dat je voor gebruik in een PS5 een ssd mét heatsink moet gebruiken. De varianten met heatsink hebben echter een flinke meerprijs; je kunt overwegen zelf een losse heatsink te kopen voor de varianten zonder meegeleverde heatsink.
Prestaties
- Prestatie-index licht gebruik (2024)
- Prestatie-index zwaar gebruik (2024)
|Prestatie-index licht gebruik (2024)
|Interne ssd
|Prijs per GB
|Gemiddelde in punten (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 4TB
|€ 0,14
|851
|Samsung 990 Pro 1TB
|€ 0,20
|840
|Kingston KC3000 2TB
|€ 0,14
|823
|Lexar NM790 2TB
|€ 0,12
|798
|Lexar NM790 1TB
|€ 0,17
|797
|Samsung 990 Pro 2TB
|€ 0,16
|792
|Lexar NM790 4TB
|€ 0,10
|785
|Kingston KC3000 1TB
|€ 0,19
|778
|Samsung 980 Pro 1TB
|€ 0,33
|676
|Samsung 980 Pro 2TB
|€ 0,28
|676
|WD Black SN770 1TB
|€ 0,20
|658
|WD Black SN770 2TB
|€ 0,22
|556
|Prestatie-index zwaar gebruik (2024)
|Interne ssd
|Prijs per GB
|Gemiddelde indexcijfer in punten (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 2TB
|€ 0,16
|318
|Samsung 990 Pro 4TB
|€ 0,14
|316
|Samsung 990 Pro 1TB
|€ 0,20
|308
|Lexar NM790 4TB
|€ 0,10
|284
|Kingston KC3000 1TB
|€ 0,19
|279
|Lexar NM790 2TB
|€ 0,12
|277
|Lexar NM790 1TB
|€ 0,17
|267
|Samsung 980 Pro 2TB
|€ 0,28
|254
|Samsung 980 Pro 1TB
|€ 0,33
|240
|Kingston KC3000 2TB
|€ 0,14
|230
|WD Black SN770 1TB
|€ 0,20
|199
Alle testresultaten
- ATTO - Read - QD 4 - 1MB
- Read - QD 4 - 64kB
- Read - QD 4 - 4kB
- Write - QD 4 - 1MB
- Write - QD 4 - 64kB
- Write - QD 4 - 4kB
|ATTO - Read - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 4TB
|7.163
|Samsung 990 Pro 1TB
|7.145
|Lexar NM790 1TB
|7.114
|Lexar NM790 2TB
|7.114
|Kingston KC3000 1TB
|7.078
|Lexar NM790 4TB
|7.061
|Kingston KC3000 2TB
|7.046
|Samsung 980 Pro 2TB
|6.828
|Samsung 980 Pro 1TB
|6.359
|Samsung 990 Pro 2TB
|6.020
|WD Black SN770 1TB
|5.221
|WD Black SN770 2TB
|4.880
|ATTO - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Kingston KC3000 2TB
|5.703
|Samsung 990 Pro 2TB
|5.690
|Lexar NM790 2TB
|5.605
|Lexar NM790 1TB
|5.603
|Lexar NM790 4TB
|5.270
|WD Black SN770 1TB
|4.763
|Kingston KC3000 1TB
|4.730
|WD Black SN770 2TB
|4.410
|Samsung 990 Pro 1TB
|3.757
|Samsung 990 Pro 4TB
|3.597
|Samsung 980 Pro 2TB
|2.835
|Samsung 980 Pro 1TB
|2.542
|ATTO - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 1TB
|904
|Samsung 990 Pro 4TB
|883
|Lexar NM790 1TB
|870
|Lexar NM790 2TB
|865
|Lexar NM790 4TB
|849
|Kingston KC3000 2TB
|799
|Samsung 980 Pro 1TB
|766
|Samsung 980 Pro 2TB
|760
|Kingston KC3000 1TB
|760
|Samsung 990 Pro 2TB
|748
|WD Black SN770 1TB
|363
|WD Black SN770 2TB
|345
|ATTO - Write - QD 4 - 1MB - Gem. snelheid
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 2TB
|6.670
|Samsung 990 Pro 4TB
|6.493
|Lexar NM790 2TB
|6.442
|Kingston KC3000 2TB
|6.426
|Samsung 990 Pro 1TB
|6.394
|Lexar NM790 1TB
|6.394
|Lexar NM790 4TB
|6.344
|Kingston KC3000 1TB
|6.107
|Samsung 980 Pro 2TB
|4.966
|Samsung 980 Pro 1TB
|4.954
|WD Black SN770 1TB
|4.917
|WD Black SN770 2TB
|4.540
|ATTO - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Lexar NM790 2TB
|6.424
|Lexar NM790 1TB
|6.374
|Lexar NM790 4TB
|6.290
|Samsung 990 Pro 4TB
|6.223
|Samsung 990 Pro 1TB
|6.172
|Samsung 980 Pro 1TB
|5.821
|Kingston KC3000 2TB
|5.788
|Samsung 980 Pro 2TB
|5.770
|Kingston KC3000 1TB
|5.552
|WD Black SN770 1TB
|4.897
|WD Black SN770 2TB
|4.450
|Samsung 990 Pro 2TB
|3.480
|ATTO - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 1TB
|949
|Samsung 990 Pro 4TB
|938
|Lexar NM790 1TB
|903
|Lexar NM790 4TB
|891
|Lexar NM790 2TB
|890
|WD Black SN770 1TB
|851
|Samsung 990 Pro 2TB
|841
|Kingston KC3000 2TB
|729
|Samsung 980 Pro 1TB
|705
|Kingston KC3000 1TB
|658
|Samsung 980 Pro 2TB
|655
|WD Black SN770 2TB
|375
CrystalDiskMark
We splitsen de resultaten van CDM op in sequentiële en random groepen. We draaien CDM twee keer: één keer met de defaultinstellingen en de tweede keer met het NVMe-profiel. Tussen beide tests zit wat overlap, maar we hebben de NVMe-specifieke tests als zodanig aangegeven.
- Sequential 1MB - Q8T1 - Read
- 1MB - Q8T1 - Write
- 1MB - Q1T1 - Read
- 1MB - Q1T1 - Write
- 128kB - Q32T1 - Read
- 128kB - Q32T1 - Write
|Sequential 1MB - Q8T1 - Read
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 1TB
|7.151
|Samsung 990 Pro 4TB
|7.151
|Samsung 990 Pro 2TB
|7.149
|Lexar NM790 4TB
|7.118
|Lexar NM790 2TB
|7.085
|Lexar NM790 1TB
|7.085
|Kingston KC3000 2TB
|7.051
|Kingston KC3000 1TB
|7.044
|Samsung 980 Pro 2TB
|6.882
|Samsung 980 Pro 1TB
|6.738
|WD Black SN770 1TB
|5.217
|Sequential 1MB - Q8T1 - Write
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
|Lexar NM790 2TB
|6.483
|Samsung 990 Pro 4TB
|6.473
|Kingston KC3000 2TB
|6.436
|Samsung 990 Pro 2TB
|6.433
|Samsung 990 Pro 1TB
|6.418
|Lexar NM790 1TB
|6.406
|Lexar NM790 4TB
|6.388
|Kingston KC3000 1TB
|6.092
|Samsung 980 Pro 1TB
|4.952
|WD Black SN770 1TB
|4.950
|Samsung 980 Pro 2TB
|4.942
|Sequential 1MB - Q1T1 - Read
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
|Lexar NM790 2TB
|5.361
|Lexar NM790 1TB
|5.350
|Lexar NM790 4TB
|5.106
|WD Black SN770 1TB
|5.064
|Kingston KC3000 2TB
|4.694
|Samsung 990 Pro 2TB
|4.377
|Samsung 990 Pro 1TB
|4.351
|Samsung 980 Pro 1TB
|4.340
|Samsung 980 Pro 2TB
|4.201
|Samsung 990 Pro 4TB
|4.101
|Kingston KC3000 1TB
|3.757
|Sequential 1MB - Q1T1 - Write
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
|Kingston KC3000 2TB
|5.752
|Lexar NM790 2TB
|5.718
|Samsung 990 Pro 4TB
|5.709
|Lexar NM790 1TB
|5.703
|Samsung 990 Pro 2TB
|5.675
|Samsung 990 Pro 1TB
|5.661
|Lexar NM790 4TB
|5.651
|Kingston KC3000 1TB
|5.483
|WD Black SN770 1TB
|4.965
|Samsung 980 Pro 2TB
|4.395
|Samsung 980 Pro 1TB
|4.382
|Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Read
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 4TB
|7.144
|Samsung 990 Pro 1TB
|7.143
|Samsung 990 Pro 2TB
|7.143
|Samsung 980 Pro 1TB
|7.126
|Lexar NM790 4TB
|7.119
|Lexar NM790 2TB
|7.085
|Lexar NM790 1TB
|7.085
|Kingston KC3000 1TB
|7.080
|Kingston KC3000 2TB
|7.063
|Samsung 980 Pro 2TB
|6.990
|WD Black SN770 1TB
|5.270
|Sequential 128kB - Q32T1 (NVMe) - Write
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
|Lexar NM790 2TB
|6.481
|Samsung 990 Pro 4TB
|6.476
|Samsung 990 Pro 2TB
|6.425
|Samsung 990 Pro 1TB
|6.401
|Lexar NM790 1TB
|6.392
|Lexar NM790 4TB
|6.377
|Kingston KC3000 2TB
|6.375
|Kingston KC3000 1TB
|6.063
|Samsung 980 Pro 1TB
|5.182
|Samsung 980 Pro 2TB
|5.150
|WD Black SN770 1TB
|4.969
- Random 4kB - Q32T1 - Read
- 4kB - Q32T1 - Write
- 4kB - Q1T1 - Read
- 4kB - Q1T1 - Write
- 4kB - Q32T16 - Read
- 4kB - Q32T16 - Write
|Random 4KB - Q32T1 - Read
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
|Kingston KC3000 2TB
|1.383
|Lexar NM790 4TB
|1.361
|Kingston KC3000 1TB
|1.145
|Samsung 980 Pro 1TB
|1.096
|Samsung 980 Pro 2TB
|1.094
|Samsung 990 Pro 2TB
|1.086
|Samsung 990 Pro 1TB
|1.085
|WD Black SN770 1TB
|1.076
|Lexar NM790 1TB
|1.072
|Samsung 990 Pro 4TB
|1.071
|Lexar NM790 2TB
|1.061
|Random 4KB - Q32T1 - Write
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
|WD Black SN770 1TB
|1.289
|Kingston KC3000 2TB
|1.268
|Lexar NM790 4TB
|1.141
|Kingston KC3000 1TB
|1.105
|Samsung 990 Pro 1TB
|1.000
|Samsung 980 Pro 1TB
|987
|Samsung 990 Pro 4TB
|983
|Samsung 980 Pro 2TB
|981
|Lexar NM790 2TB
|873
|Lexar NM790 1TB
|862
|Samsung 990 Pro 2TB
|803
|Random 4KB - Q1T1 - Read
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 4TB
|107
|Samsung 980 Pro 1TB
|99
|Lexar NM790 1TB
|96
|Lexar NM790 2TB
|95
|Kingston KC3000 2TB
|95
|Lexar NM790 4TB
|94
|Samsung 980 Pro 2TB
|94
|WD Black SN770 1TB
|93
|Samsung 990 Pro 2TB
|92
|Samsung 990 Pro 1TB
|92
|Kingston KC3000 1TB
|77
|Random 4KB - Q1T1 - Write
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
|Kingston KC3000 1TB
|435
|Kingston KC3000 2TB
|406
|Lexar NM790 1TB
|375
|Samsung 990 Pro 4TB
|374
|Lexar NM790 2TB
|373
|Lexar NM790 4TB
|367
|Samsung 990 Pro 1TB
|361
|Samsung 990 Pro 2TB
|354
|WD Black SN770 1TB
|345
|Samsung 980 Pro 1TB
|289
|Samsung 980 Pro 2TB
|287
|Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Read
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 4TB
|6.653
|Samsung 990 Pro 2TB
|5.735
|Kingston KC3000 1TB
|5.289
|Samsung 990 Pro 1TB
|4.916
|Samsung 980 Pro 2TB
|4.352
|Lexar NM790 2TB
|4.320
|Lexar NM790 1TB
|4.307
|Kingston KC3000 2TB
|4.234
|Samsung 980 Pro 1TB
|4.197
|Lexar NM790 4TB
|3.816
|WD Black SN770 1TB
|3.046
|Random 4KB - Q32T16 (NVMe) - Write
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
|Kingston KC3000 2TB
|6.259
|Samsung 990 Pro 4TB
|6.241
|Samsung 990 Pro 1TB
|6.177
|Samsung 990 Pro 2TB
|6.155
|Kingston KC3000 1TB
|5.962
|Samsung 980 Pro 1TB
|4.380
|Samsung 980 Pro 2TB
|4.371
|Lexar NM790 1TB
|4.302
|Lexar NM790 2TB
|4.269
|Lexar NM790 4TB
|4.265
|WD Black SN770 1TB
|3.422
- AS SSD - Read - Sequential
- Write - Sequential
- Read - 4k-blokken
- Write - 4k-blokken
- Read - 4k-blokken - 64 threads
- Write - 4k-blokken - 64 threads
|AS SSD - Read - Sequential
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Lexar NM790 1TB
|5.944
|Lexar NM790 4TB
|5.944
|Lexar NM790 2TB
|5.930
|Kingston KC3000 2TB
|5.923
|Samsung 990 Pro 2TB
|5.805
|Samsung 990 Pro 1TB
|5.775
|Samsung 990 Pro 4TB
|5.764
|Kingston KC3000 1TB
|5.761
|Samsung 980 Pro 2TB
|5.585
|Samsung 980 Pro 1TB
|5.503
|WD Black SN770 2TB
|4.560
|WD Black SN770 1TB
|4.536
|AS SSD - Write - Sequential
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Kingston KC3000 2TB
|5.599
|Lexar NM790 1TB
|5.456
|Samsung 990 Pro 4TB
|5.411
|Lexar NM790 2TB
|5.366
|Samsung 990 Pro 1TB
|5.305
|Kingston KC3000 1TB
|5.300
|Samsung 990 Pro 2TB
|5.217
|Lexar NM790 4TB
|4.797
|WD Black SN770 1TB
|4.494
|WD Black SN770 2TB
|4.081
|Samsung 980 Pro 1TB
|4.047
|Samsung 980 Pro 2TB
|4.027
|AS SSD - Read - 4K blokken
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Kingston KC3000 2TB
|120,14
|Samsung 990 Pro 1TB
|101,53
|Samsung 990 Pro 4TB
|99,32
|Kingston KC3000 1TB
|99,14
|Lexar NM790 1TB
|98,26
|Lexar NM790 4TB
|95,23
|Samsung 980 Pro 1TB
|91,84
|Lexar NM790 2TB
|91,26
|Samsung 980 Pro 2TB
|88,16
|Samsung 990 Pro 2TB
|85,68
|WD Black SN770 1TB
|72,70
|WD Black SN770 2TB
|63,20
|AS SSD - Write - 4K blokken
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Kingston KC3000 1TB
|370,75
|Lexar NM790 2TB
|348,69
|Lexar NM790 4TB
|346,74
|Samsung 990 Pro 1TB
|345,33
|Samsung 990 Pro 4TB
|343,40
|Samsung 990 Pro 2TB
|332,79
|WD Black SN770 1TB
|325,65
|Lexar NM790 1TB
|313,04
|Kingston KC3000 2TB
|294,92
|Samsung 980 Pro 2TB
|271,36
|Samsung 980 Pro 1TB
|267,50
|WD Black SN770 2TB
|205,84
|AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 4TB
|4.038,16
|Kingston KC3000 2TB
|3.812,09
|Samsung 990 Pro 1TB
|3.767,49
|Samsung 990 Pro 2TB
|3.650,86
|Samsung 980 Pro 1TB
|2.994,57
|Samsung 980 Pro 2TB
|2.988,54
|Lexar NM790 2TB
|2.696,49
|Lexar NM790 1TB
|2.696,36
|Lexar NM790 4TB
|2.539,84
|Kingston KC3000 1TB
|2.431,59
|WD Black SN770 1TB
|2.395,86
|WD Black SN770 2TB
|1.663,12
|AS SSD - Write - 4K blokken - 64 Threads
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Kingston KC3000 2TB
|4.694,36
|Kingston KC3000 1TB
|4.240,07
|Samsung 990 Pro 4TB
|3.882,59
|Samsung 990 Pro 1TB
|3.875,23
|Samsung 990 Pro 2TB
|3.754,85
|Samsung 980 Pro 2TB
|3.375,88
|Lexar NM790 2TB
|3.325,39
|Samsung 980 Pro 1TB
|3.314,22
|Lexar NM790 1TB
|3.288,86
|Lexar NM790 4TB
|3.042,63
|WD Black SN770 1TB
|2.878,67
|WD Black SN770 2TB
|2.691,14
Iops
Hoge iops zijn natuurlijk een direct gevolg van hoge doorvoersnelheden, maar voor het gemak voegen we ze voortaan toe aan de benchmarkresultaten.
- Read - 512B
- Write - 512B
- Read - 4k
- Write - 4k
- Read - 4k-64 threads
- Write - 4k-64 threads
- Read - 16MB
- Write - 16MB
|AS SSD - Read - 512B
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 1TB
|89.611
|Samsung 990 Pro 4TB
|88.806
|Kingston KC3000 2TB
|84.534
|Kingston KC3000 1TB
|82.755
|Lexar NM790 4TB
|77.683
|Lexar NM790 2TB
|73.582
|Samsung 980 Pro 2TB
|70.534
|Lexar NM790 1TB
|69.683
|Samsung 980 Pro 1TB
|69.347
|WD Black SN770 1TB
|56.393
|WD Black SN770 2TB
|53.540
|Samsung 990 Pro 2TB
|38.842
|AS SSD - Write - 512B
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
|Kingston KC3000 2TB
|106.067
|Kingston KC3000 1TB
|100.233
|Samsung 990 Pro 4TB
|90.896
|Samsung 990 Pro 1TB
|90.219
|Samsung 990 Pro 2TB
|86.654
|WD Black SN770 1TB
|68.407
|Samsung 980 Pro 2TB
|66.224
|Samsung 980 Pro 1TB
|65.858
|WD Black SN770 2TB
|55.762
|Lexar NM790 1TB
|22.754
|Lexar NM790 2TB
|21.056
|Lexar NM790 4TB
|19.203
|AS SSD - Read - 4K
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
|Kingston KC3000 2TB
|30.755
|Samsung 990 Pro 1TB
|25.993
|Samsung 990 Pro 4TB
|25.425
|Kingston KC3000 1TB
|25.379
|Lexar NM790 1TB
|25.156
|Lexar NM790 4TB
|24.379
|Samsung 980 Pro 1TB
|23.511
|Lexar NM790 2TB
|23.363
|Samsung 980 Pro 2TB
|22.569
|Samsung 990 Pro 2TB
|21.935
|WD Black SN770 1TB
|18.610
|WD Black SN770 2TB
|16.179
|AS SSD - Write - 4K
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
|Kingston KC3000 1TB
|94.912
|Lexar NM790 2TB
|89.265
|Lexar NM790 4TB
|88.765
|Samsung 990 Pro 1TB
|88.404
|Samsung 990 Pro 4TB
|87.909
|Samsung 990 Pro 2TB
|85.195
|WD Black SN770 1TB
|83.367
|Lexar NM790 1TB
|80.138
|Kingston KC3000 2TB
|75.500
|Samsung 980 Pro 2TB
|69.468
|Samsung 980 Pro 1TB
|68.481
|WD Black SN770 2TB
|52.695
|AS SSD - Read - 4K-64 Threads
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 4TB
|1.033.769
|Kingston KC3000 2TB
|975.896
|Samsung 990 Pro 1TB
|964.478
|Samsung 990 Pro 2TB
|934.620
|Samsung 980 Pro 1TB
|766.610
|Samsung 980 Pro 2TB
|765.067
|Lexar NM790 2TB
|690.301
|Lexar NM790 1TB
|690.269
|Lexar NM790 4TB
|650.199
|Kingston KC3000 1TB
|622.487
|WD Black SN770 1TB
|613.340
|WD Black SN770 2TB
|425.759
|AS SSD - Write - 4K-64 Threads
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
|Kingston KC3000 2TB
|1.201.755
|Kingston KC3000 1TB
|1.085.459
|Samsung 990 Pro 4TB
|993.943
|Samsung 990 Pro 1TB
|992.058
|Samsung 990 Pro 2TB
|961.241
|Samsung 980 Pro 2TB
|864.226
|Lexar NM790 2TB
|851.301
|Samsung 980 Pro 1TB
|848.440
|Lexar NM790 1TB
|841.947
|Lexar NM790 4TB
|778.913
|WD Black SN770 1TB
|736.938
|WD Black SN770 2TB
|688.933
|AS SSD - Read - 16MB
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
|Lexar NM790 1TB
|371
|Lexar NM790 4TB
|371
|Lexar NM790 2TB
|371
|Kingston KC3000 2TB
|370
|Samsung 990 Pro 2TB
|363
|Samsung 990 Pro 1TB
|361
|Samsung 990 Pro 4TB
|360
|Kingston KC3000 1TB
|360
|Samsung 980 Pro 2TB
|349
|Samsung 980 Pro 1TB
|344
|WD Black SN770 2TB
|285
|WD Black SN770 1TB
|284
|AS SSD - Write - 16MB
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in iops (hoger is beter)
|Kingston KC3000 2TB
|350
|Lexar NM790 1TB
|341
|Samsung 990 Pro 4TB
|338
|Lexar NM790 2TB
|335
|Samsung 990 Pro 1TB
|332
|Kingston KC3000 1TB
|331
|Samsung 990 Pro 2TB
|326
|Lexar NM790 4TB
|300
|WD Black SN770 1TB
|281
|WD Black SN770 2TB
|255
|Samsung 980 Pro 1TB
|253
|Samsung 980 Pro 2TB
|252
- 1000x 5MB-bestand lezen
- 1000x 5MB-bestand schrijven
- 10GB-bestand lezen
- 10GB-bestand schrijven
- 50GB-bestand lezen
- 50GB-bestand schrijven
|1000x 5MB-bestand lezen
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
|Lexar NM790 1TB
|5.000,0
|Lexar NM790 2TB
|4.950,5
|Samsung 980 Pro 2TB
|3.669,3
|Lexar NM790 4TB
|3.440,3
|Kingston KC3000 1TB
|3.362,7
|Samsung 990 Pro 2TB
|2.984,3
|Samsung 990 Pro 4TB
|2.966,0
|Samsung 990 Pro 1TB
|2.763,8
|Samsung 980 Pro 1TB
|2.497,5
|Kingston KC3000 2TB
|1.277,4
|WD Black SN770 1TB
|1.056,2
|1000x 5MB-bestand schrijven
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
|Lexar NM790 4TB
|3.874,3
|Kingston KC3000 1TB
|3.813,7
|Samsung 990 Pro 2TB
|3.793,1
|Samsung 990 Pro 4TB
|3.779,3
|Samsung 990 Pro 1TB
|3.697,6
|Samsung 980 Pro 2TB
|2.971,4
|Samsung 980 Pro 1TB
|2.497,5
|Lexar NM790 1TB
|2.497,5
|Lexar NM790 2TB
|2.497,5
|Kingston KC3000 2TB
|2.334,7
|WD Black SN770 1TB
|1.813,6
|10GB-bestand lezen
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 2TB
|5.782,4
|Samsung 990 Pro 1TB
|5.606,5
|Samsung 980 Pro 2TB
|5.518,4
|Samsung 980 Pro 1TB
|5.114,9
|Lexar NM790 2TB
|5.114,9
|Lexar NM790 4TB
|4.987,8
|Kingston KC3000 1TB
|4.684,9
|Samsung 990 Pro 4TB
|3.601,2
|Lexar NM790 1TB
|3.409,9
|WD Black SN770 1TB
|2.822,8
|Kingston KC3000 2TB
|2.551,1
|10GB-bestand schrijven
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
|Lexar NM790 4TB
|5.209,6
|Lexar NM790 1TB
|5.120,0
|Lexar NM790 2TB
|5.114,9
|Kingston KC3000 1TB
|5.040,9
|Samsung 990 Pro 2TB
|5.019,7
|Samsung 990 Pro 1TB
|4.928,6
|Samsung 990 Pro 4TB
|4.916,5
|WD Black SN770 1TB
|3.913,4
|Samsung 980 Pro 2TB
|3.707,9
|Kingston KC3000 2TB
|3.513,1
|Samsung 980 Pro 1TB
|3.409,9
|50GB-bestand lezen
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
|Kingston KC3000 1TB
|6.659,5
|Samsung 990 Pro 2TB
|6.348,9
|Samsung 990 Pro 4TB
|6.307,3
|Samsung 990 Pro 1TB
|6.196,2
|Lexar NM790 4TB
|5.996,8
|Samsung 980 Pro 2TB
|5.604,1
|Lexar NM790 1TB
|5.119,5
|Samsung 980 Pro 1TB
|5.080,9
|Lexar NM790 2TB
|4.649,9
|Kingston KC3000 2TB
|2.227,1
|WD Black SN770 1TB
|1.921,9
|50GB-bestand schrijven
|Interne ssd
|Gemiddelde doorvoersnelheid in MB/s (hoger is beter)
|Kingston KC3000 1TB
|5.207,9
|Samsung 990 Pro 2TB
|5.032,9
|Lexar NM790 4TB
|4.951,5
|Samsung 990 Pro 4TB
|4.938,3
|Samsung 990 Pro 1TB
|4.846,5
|Lexar NM790 1TB
|4.654,1
|Lexar NM790 2TB
|4.649,9
|Kingston KC3000 2TB
|4.160,3
|Samsung 980 Pro 1TB
|3.934,5
|Samsung 980 Pro 2TB
|3.749,4
|WD Black SN770 1TB
|3.187,9
- PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte
- PCMark 10 - Storage - Totaalscore
- PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd
|PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Bandbreedte
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 4TB
|737
|Samsung 990 Pro 2TB
|715
|Samsung 990 Pro 1TB
|700
|Lexar NM790 4TB
|644
|Lexar NM790 1TB
|629
|Lexar NM790 2TB
|626
|Kingston KC3000 1TB
|597
|WD Black SN770 1TB
|591
|Kingston KC3000 2TB
|582
|Samsung 980 Pro 1TB
|501
|WD Black SN770 2TB
|489
|Samsung 980 Pro 2TB
|475
|PCMark 10 - Storage - Totaalscore
|Interne ssd
|Gemiddelde score in punten (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 4TB
|4.697
|Samsung 990 Pro 2TB
|4.500
|Samsung 990 Pro 1TB
|4.395
|Lexar NM790 4TB
|4.057
|Lexar NM790 1TB
|3.961
|Lexar NM790 2TB
|3.952
|Kingston KC3000 1TB
|3.729
|WD Black SN770 1TB
|3.671
|Kingston KC3000 2TB
|3.564
|Samsung 980 Pro 1TB
|3.149
|WD Black SN770 2TB
|3.081
|Samsung 980 Pro 2TB
|2.980
|PCMark 10 - Storage - Totaalscore - Toegangstijd
|Interne ssd
|Gemiddelde latency in µs (lager is beter)
|Samsung 990 Pro 4TB
|35
|Samsung 990 Pro 2TB
|37
|Samsung 990 Pro 1TB
|38
|Lexar NM790 4TB
|41
|Lexar NM790 1TB
|42
|Lexar NM790 2TB
|42
|Kingston KC3000 1TB
|45
|WD Black SN770 1TB
|46
|Kingston KC3000 2TB
|48
|Samsung 980 Pro 1TB
|53
|WD Black SN770 2TB
|54
|Samsung 980 Pro 2TB
|56
PCMark 10-deelresultaten: starten en gebruik software
- PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat
- Starten Adobe Photoshop
- Starten Adobe Lightroom
- Starten Adobe Premiere-Pro
- Starten Adobe Illustrator
- Starten Adobe After Effects
|PCMark 10 - Starten Adobe Acrobat
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Lexar NM790 4TB
|391
|Samsung 990 Pro 4TB
|369
|Lexar NM790 1TB
|364
|Lexar NM790 2TB
|362
|Samsung 990 Pro 2TB
|332
|Samsung 990 Pro 1TB
|330
|Kingston KC3000 2TB
|322
|Samsung 980 Pro 1TB
|293
|Samsung 980 Pro 2TB
|279
|WD Black SN770 1TB
|276
|Kingston KC3000 1TB
|261
|WD Black SN770 2TB
|229
|PCMark 10 - Starten Adobe Photoshop
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Lexar NM790 4TB
|353
|Lexar NM790 2TB
|337
|Lexar NM790 1TB
|329
|Samsung 990 Pro 4TB
|322
|Samsung 990 Pro 2TB
|310
|Samsung 990 Pro 1TB
|297
|Kingston KC3000 2TB
|265
|WD Black SN770 1TB
|248
|Samsung 980 Pro 1TB
|243
|Kingston KC3000 1TB
|233
|Samsung 980 Pro 2TB
|228
|WD Black SN770 2TB
|201
|PCMark 10 - Starten Adobe Lightroom
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Kingston KC3000 2TB
|282
|Samsung 990 Pro 4TB
|280
|Lexar NM790 4TB
|266
|Samsung 990 Pro 1TB
|257
|Samsung 990 Pro 2TB
|256
|Lexar NM790 1TB
|256
|Lexar NM790 2TB
|254
|WD Black SN770 1TB
|247
|Kingston KC3000 1TB
|238
|WD Black SN770 2TB
|190
|Samsung 980 Pro 1TB
|172
|Samsung 980 Pro 2TB
|164
|PCMark 10 - Starten Adobe Premiere_Pro
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 4TB
|520
|Samsung 990 Pro 2TB
|495
|Samsung 990 Pro 1TB
|482
|Lexar NM790 4TB
|436
|Lexar NM790 2TB
|423
|Lexar NM790 1TB
|411
|Samsung 980 Pro 1TB
|334
|Samsung 980 Pro 2TB
|315
|Kingston KC3000 2TB
|312
|WD Black SN770 1TB
|308
|Kingston KC3000 1TB
|261
|WD Black SN770 2TB
|244
|PCMark 10 - Starten Adobe Illustrator
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 4TB
|353
|Samsung 990 Pro 2TB
|346
|Samsung 990 Pro 1TB
|331
|Kingston KC3000 1TB
|293
|Lexar NM790 4TB
|291
|Lexar NM790 2TB
|280
|WD Black SN770 1TB
|279
|Lexar NM790 1TB
|277
|Kingston KC3000 2TB
|275
|WD Black SN770 2TB
|219
|Samsung 980 Pro 1TB
|191
|Samsung 980 Pro 2TB
|182
|PCMark 10 - Starten Adobe After Effects
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 2TB
|440
|Samsung 990 Pro 1TB
|429
|Samsung 990 Pro 4TB
|419
|Lexar NM790 4TB
|387
|Lexar NM790 2TB
|370
|Lexar NM790 1TB
|355
|Kingston KC3000 2TB
|285
|Samsung 980 Pro 1TB
|275
|WD Black SN770 1TB
|269
|Samsung 980 Pro 2TB
|261
|Kingston KC3000 1TB
|237
|WD Black SN770 2TB
|218
- PCMark 10 - Starten Windows 10
- Gebruiken PowerPoint
- Gebruiken Excel
- Gebruiken Photoshop Heavy
- Gebruiken InDesign
- Gebruiken Illustrator
- Gebruiken After Effects
|PCMark 10 - Starten Windows 10
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Lexar NM790 4TB
|644
|Lexar NM790 1TB
|623
|Lexar NM790 2TB
|623
|Samsung 990 Pro 4TB
|604
|Samsung 990 Pro 2TB
|560
|Samsung 990 Pro 1TB
|553
|WD Black SN770 1TB
|511
|Samsung 980 Pro 1TB
|475
|Samsung 980 Pro 2TB
|444
|Kingston KC3000 1TB
|423
|WD Black SN770 2TB
|403
|Kingston KC3000 2TB
|327
|PCMark 10 - Gebruiken Microsoft PowerPoint
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Kingston KC3000 1TB
|359
|Kingston KC3000 2TB
|355
|WD Black SN770 1TB
|246
|Samsung 990 Pro 4TB
|238
|Lexar NM790 4TB
|234
|Lexar NM790 2TB
|233
|Lexar NM790 1TB
|229
|Samsung 990 Pro 2TB
|206
|Samsung 990 Pro 1TB
|197
|WD Black SN770 2TB
|194
|Samsung 980 Pro 1TB
|172
|Samsung 980 Pro 2TB
|167
|PCMark 10 - Gebruiken Microsoft Excel
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 4TB
|298
|Samsung 990 Pro 2TB
|289
|Samsung 990 Pro 1TB
|278
|Lexar NM790 2TB
|250
|Lexar NM790 1TB
|246
|WD Black SN770 1TB
|237
|Lexar NM790 4TB
|233
|Samsung 980 Pro 1TB
|196
|Kingston KC3000 1TB
|195
|Samsung 980 Pro 2TB
|189
|WD Black SN770 2TB
|186
|Kingston KC3000 2TB
|176
|PCMark 10 - Gebruiken Adobe Photoshop Heavy
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 2TB
|1.421
|Lexar NM790 4TB
|1.403
|Samsung 990 Pro 1TB
|1.392
|Samsung 990 Pro 4TB
|1.388
|Kingston KC3000 2TB
|1.345
|Lexar NM790 1TB
|1.337
|Lexar NM790 2TB
|1.334
|Kingston KC3000 1TB
|1.170
|WD Black SN770 1TB
|1.150
|WD Black SN770 2TB
|947
|Samsung 980 Pro 1TB
|925
|Samsung 980 Pro 2TB
|884
|PCMark 10 - Gebruiken Adobe InDesign
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Kingston KC3000 1TB
|399
|Lexar NM790 4TB
|319
|Lexar NM790 2TB
|316
|Lexar NM790 1TB
|315
|Samsung 990 Pro 4TB
|314
|Samsung 990 Pro 2TB
|297
|Kingston KC3000 2TB
|297
|Samsung 990 Pro 1TB
|289
|WD Black SN770 1TB
|288
|WD Black SN770 2TB
|218
|Samsung 980 Pro 1TB
|193
|Samsung 980 Pro 2TB
|166
|PCMark 10 - Gebruiken Adobe Illustrator
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 4TB
|462
|Samsung 990 Pro 2TB
|442
|Samsung 990 Pro 1TB
|437
|Kingston KC3000 1TB
|408
|WD Black SN770 1TB
|369
|Kingston KC3000 2TB
|361
|Lexar NM790 1TB
|357
|Lexar NM790 4TB
|351
|Lexar NM790 2TB
|346
|WD Black SN770 2TB
|285
|Samsung 980 Pro 1TB
|279
|Samsung 980 Pro 2TB
|269
|PCMark 10 - Gebruiken Adobe After Effects
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 4TB
|817
|Samsung 990 Pro 1TB
|800
|Samsung 990 Pro 2TB
|787
|Lexar NM790 4TB
|693
|Lexar NM790 2TB
|680
|Lexar NM790 1TB
|664
|WD Black SN770 1TB
|563
|Samsung 980 Pro 1TB
|519
|Kingston KC3000 2TB
|514
|WD Black SN770 2TB
|504
|Samsung 980 Pro 2TB
|478
|Kingston KC3000 1TB
|457
Gaming
- PCMark 10 - Starten Overwatch
- Starten Call of Duty: Black Ops 4
- Starten Battlefield V
|PCMark 10 - Starten Overwatch
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Lexar NM790 4TB
|583
|Lexar NM790 2TB
|572
|Lexar NM790 1TB
|568
|Samsung 990 Pro 4TB
|558
|Kingston KC3000 1TB
|520
|Samsung 990 Pro 1TB
|518
|Samsung 990 Pro 2TB
|515
|WD Black SN770 1TB
|459
|Kingston KC3000 2TB
|428
|Samsung 980 Pro 1TB
|392
|WD Black SN770 2TB
|369
|Samsung 980 Pro 2TB
|364
|PCMark 10 - Starten Call of Duty: Black Ops 4
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Lexar NM790 4TB
|1.022
|Lexar NM790 1TB
|1.018
|Lexar NM790 2TB
|1.010
|Kingston KC3000 2TB
|948
|Samsung 990 Pro 4TB
|922
|Samsung 980 Pro 1TB
|879
|Kingston KC3000 1TB
|876
|Samsung 990 Pro 2TB
|851
|WD Black SN770 1TB
|843
|Samsung 990 Pro 1TB
|842
|Samsung 980 Pro 2TB
|823
|WD Black SN770 2TB
|741
|PCMark 10 - Starten Battlefield V
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 4TB
|1.277
|Lexar NM790 2TB
|1.162
|Lexar NM790 4TB
|1.159
|Lexar NM790 1TB
|1.138
|Samsung 990 Pro 2TB
|1.106
|Samsung 990 Pro 1TB
|1.085
|Kingston KC3000 1TB
|1.076
|Kingston KC3000 2TB
|834
|Samsung 980 Pro 1TB
|832
|WD Black SN770 1TB
|832
|Samsung 980 Pro 2TB
|766
|WD Black SN770 2TB
|687
Bestandsmanipulatie
- PCMark 10 - 2,37GB - (399-JPEG's)-leestest
- 2,37GB - (399-JPEG's) - kopieertest
- 2,37GB - (399-JPEG's)-schrijftest
- 20GB - (4-ISO's)-leestest
- 20GB - (4-ISO's) - kopieertest
- 20GB - (4-ISO's) - schrijftest
|PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_leestest
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 2TB
|1.210
|Samsung 990 Pro 4TB
|1.201
|Samsung 990 Pro 1TB
|1.195
|WD Black SN770 1TB
|1.001
|Kingston KC3000 1TB
|962
|WD Black SN770 2TB
|774
|Samsung 980 Pro 1TB
|619
|Samsung 980 Pro 2TB
|595
|Lexar NM790 4TB
|595
|Lexar NM790 1TB
|535
|Kingston KC3000 2TB
|519
|Lexar NM790 2TB
|519
|PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_kopieertest
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 2TB
|1.705
|Samsung 990 Pro 4TB
|1.681
|Samsung 990 Pro 1TB
|1.646
|Kingston KC3000 1TB
|1.433
|WD Black SN770 1TB
|1.430
|Kingston KC3000 2TB
|1.172
|WD Black SN770 2TB
|1.123
|Lexar NM790 1TB
|979
|Lexar NM790 2TB
|926
|Lexar NM790 4TB
|921
|Samsung 980 Pro 1TB
|912
|Samsung 980 Pro 2TB
|847
|PCMark 10 - 2.37GB_(399_JPEGs)_schrijftest
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 2TB
|1.309
|Samsung 990 Pro 1TB
|1.284
|Samsung 990 Pro 4TB
|1.157
|Kingston KC3000 1TB
|932
|WD Black SN770 1TB
|895
|Kingston KC3000 2TB
|845
|WD Black SN770 2TB
|716
|Samsung 980 Pro 1TB
|643
|Lexar NM790 1TB
|642
|Lexar NM790 4TB
|578
|Samsung 980 Pro 2TB
|577
|Lexar NM790 2TB
|518
|PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_leestest
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 1TB
|4.016
|Samsung 990 Pro 2TB
|3.924
|Samsung 990 Pro 4TB
|3.921
|Samsung 980 Pro 2TB
|3.782
|Lexar NM790 2TB
|3.775
|Samsung 980 Pro 1TB
|3.769
|Kingston KC3000 2TB
|3.735
|Lexar NM790 4TB
|3.664
|Lexar NM790 1TB
|3.575
|WD Black SN770 2TB
|3.525
|Kingston KC3000 1TB
|3.471
|WD Black SN770 1TB
|3.246
|PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_kopieertest
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Kingston KC3000 2TB
|4.056
|Samsung 990 Pro 2TB
|4.054
|Samsung 990 Pro 1TB
|3.925
|Samsung 990 Pro 4TB
|3.852
|Lexar NM790 4TB
|3.795
|Lexar NM790 2TB
|3.692
|Lexar NM790 1TB
|3.617
|WD Black SN770 1TB
|3.516
|Kingston KC3000 1TB
|3.512
|Samsung 980 Pro 1TB
|3.455
|Samsung 980 Pro 2TB
|3.391
|WD Black SN770 2TB
|3.384
|PCMark 10 - 20GB_(4_ISOs)_schrijftest
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 2TB
|4.721
|Samsung 990 Pro 1TB
|4.544
|Samsung 990 Pro 4TB
|4.461
|WD Black SN770 1TB
|4.244
|Kingston KC3000 2TB
|4.222
|Lexar NM790 1TB
|4.082
|Kingston KC3000 1TB
|4.058
|WD Black SN770 2TB
|4.023
|Lexar NM790 2TB
|3.986
|Lexar NM790 4TB
|3.938
|Samsung 980 Pro 2TB
|3.334
|Samsung 980 Pro 1TB
|3.313
- PCMark 10 Consistency - Steady state bandwidth
- Steady state read latency
- Steady state write latency
|PCMark 10 Consistency - Steady state bandwidth (Gemiddeld)
|Interne ssd
|Gemiddelde bandbreedte in MB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 4TB
|972,83
|Samsung 990 Pro 2TB
|924,77
|Samsung 990 Pro 1TB
|680,12
|Samsung 980 Pro 2TB
|491,37
|Samsung 980 Pro 1TB
|453,94
|Kingston KC3000 2TB
|332,91
|WD Black SN770 1TB
|287,23
|Lexar NM790 4TB
|285,47
|Lexar NM790 2TB
|277,86
|Kingston KC3000 1TB
|258,63
|Lexar NM790 1TB
|252,33
|WD Black SN770 2TB
|156,78
|PCMark 10 Consistency - Steady state read latency (Gemiddeld)
|Interne ssd
|Gemiddelde latency in µs (lager is beter)
|Samsung 990 Pro 4TB
|40,73
|Samsung 990 Pro 2TB
|41,94
|Samsung 990 Pro 1TB
|50,73
|Lexar NM790 4TB
|66,15
|Lexar NM790 2TB
|72,06
|WD Black SN770 1TB
|79,10
|Lexar NM790 1TB
|83,23
|Samsung 980 Pro 1TB
|85,24
|Kingston KC3000 2TB
|93,05
|Samsung 980 Pro 2TB
|103,49
|Kingston KC3000 1TB
|110,49
|WD Black SN770 2TB
|128,37
|PCMark 10 Consistency - Steady state write latency (Gemiddeld)
|Interne ssd
|Gemiddelde latency in µs (lager is beter)
|Samsung 990 Pro 4TB
|85,43
|Samsung 990 Pro 2TB
|88,26
|Samsung 980 Pro 2TB
|89,35
|Samsung 990 Pro 1TB
|131,80
|Samsung 980 Pro 1TB
|151,95
|Kingston KC3000 2TB
|370,95
|Kingston KC3000 1TB
|562,83
|Lexar NM790 1TB
|650,45
|WD Black SN770 1TB
|728,79
|Lexar NM790 2TB
|741,81
|Lexar NM790 4TB
|827,91
|WD Black SN770 2TB
|1.332,05
In onderstaande grafiek zie je het verloop van de bandbreedte tijdens de consistencytest. In de acht degradatiefases wordt de ssd eerst twee keer volgeschreven met data en draait PCMark de Storage-test, met tussentijds steeds langer durende randomwriteworkloads. Vervolgens wordt in de drie steadystatefases de Storage-test gedraaid, voorafgegaan door drie kwartier randomwriteworkloads. De ssd zou in die fase zijn 'slechtste' prestaties moeten geven. Tijdens de vijf recoveryfases kan de drive zich herstellen. Tussen de Storage-benchmarks door is de drive steeds vijf minuten idle om ruimte te bieden voor interne optimalisaties als garbage collection.
- Degrade-fase
- Steady-state en recovery
- Opgenomen vermogen - Idle
- Opgenomen vermogen - 1MB Lezen
- Opgenomen vermogen - 4kB Lezen
|Opgenomen vermogen - Idle
|Interne ssd
|Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
|WD Black SN770 1TB
|0,008
|Samsung 980 Pro 1TB
|0,027
|Samsung 980 Pro 2TB
|0,029
|Lexar NM790 4TB
|0,029
|Lexar NM790 1TB
|0,035
|Lexar NM790 2TB
|0,039
|Kingston KC3000 2TB
|0,072
|Kingston KC3000 1TB
|0,231
|Samsung 990 Pro 4TB
|0,499
|Samsung 990 Pro 1TB
|0,506
|Samsung 990 Pro 2TB
|0,507
|Opgenomen vermogen - 1MB Lezen
|Interne ssd
|Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
|Lexar NM790 1TB
|3,612
|Lexar NM790 2TB
|3,877
|WD Black SN770 1TB
|4,539
|Samsung 990 Pro 2TB
|4,871
|Samsung 990 Pro 1TB
|4,883
|Lexar NM790 4TB
|4,889
|Samsung 980 Pro 1TB
|5,453
|Samsung 990 Pro 4TB
|5,455
|Samsung 980 Pro 2TB
|5,600
|Kingston KC3000 2TB
|7,093
|Kingston KC3000 1TB
|8,032
|Opgenomen vermogen - 4KB Lezen
|Interne ssd
|Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
|Lexar NM790 4TB
|1,256
|Lexar NM790 1TB
|1,262
|Lexar NM790 2TB
|1,299
|WD Black SN770 1TB
|1,352
|Samsung 980 Pro 2TB
|1,976
|Samsung 980 Pro 1TB
|2,015
|Samsung 990 Pro 1TB
|2,122
|Samsung 990 Pro 2TB
|2,150
|Samsung 990 Pro 4TB
|2,227
|Kingston KC3000 2TB
|2,865
|Kingston KC3000 1TB
|3,025
Cachesnelheden en afmetingen
Cachegrootte
- Lege ssd
- Halfvolle ssd
- Driekwart volle ssd
|Lege ssd - cachegrootte
|Interne ssd
|Gemiddelde grootte in GB (hoger is beter)
|Kingston KC3000 2TB
|673
|Lexar NM790 4TB
|586
|Samsung 990 Pro 4TB
|455
|WD Black SN770 1TB
|360
|Kingston KC3000 1TB
|346
|Lexar NM790 2TB
|275
|Samsung 980 Pro 2TB
|224
|Samsung 990 Pro 2TB
|211
|Lexar NM790 1TB
|121
|Samsung 990 Pro 1TB
|115
|Halfvolle ssd - cachegrootte
|Interne ssd
|Gemiddelde grootte in GB (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 4TB
|456
|Lexar NM790 4TB
|253
|Samsung 990 Pro 2TB
|234
|Samsung 980 Pro 2TB
|229
|WD Black SN770 1TB
|200
|Lexar NM790 2TB
|125
|Samsung 990 Pro 1TB
|118
|Kingston KC3000 2TB
|57
|Lexar NM790 1TB
|49
|Kingston KC3000 1TB
|27
|Driekwart volle ssd - cachegrootte
|Interne ssd
|Gemiddelde grootte in GB (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 4TB
|420
|Samsung 990 Pro 2TB
|180
|WD Black SN770 1TB
|104
|Samsung 990 Pro 1TB
|102
|Lexar NM790 2TB
|63
|Lexar NM790 4TB
|61
|Kingston KC3000 2TB
|55
|Lexar NM790 1TB
|47
|Samsung 980 Pro 2TB
|36
|Kingston KC3000 1TB
|26
Schrijfsnelheid binnen cache
- Lege ssd
- Halfvolle ssd
- Driekwart volle ssd
|Lege ssd - snelheid binnen cache
|Interne ssd
|Gemiddelde schrijfsnelheid in GB/s (hoger is beter)
|Kingston KC3000 2TB
|5,0
|Kingston KC3000 1TB
|5,0
|Lexar NM790 4TB
|4,9
|Lexar NM790 1TB
|4,8
|Lexar NM790 2TB
|4,8
|Samsung 990 Pro 2TB
|4,7
|Samsung 990 Pro 1TB
|4,7
|Samsung 990 Pro 4TB
|4,7
|WD Black SN770 1TB
|4,3
|Samsung 980 Pro 2TB
|3,6
|Halfvolle ssd - snelheid binnen cache
|Interne ssd
|Gemiddelde schrijfsnelheid in GB/s (hoger is beter)
|Lexar NM790 4TB
|4,9
|Lexar NM790 1TB
|4,8
|Lexar NM790 2TB
|4,8
|Samsung 990 Pro 2TB
|4,7
|Samsung 990 Pro 1TB
|4,7
|Samsung 990 Pro 4TB
|4,7
|Kingston KC3000 1TB
|4,6
|Kingston KC3000 2TB
|4,5
|WD Black SN770 1TB
|4,2
|Samsung 980 Pro 2TB
|3,6
|Driekwart volle ssd - snelheid binnen cache
|Interne ssd
|Gemiddelde schrijfsnelheid in GB/s (hoger is beter)
|Lexar NM790 1TB
|4,9
|Kingston KC3000 1TB
|4,8
|Lexar NM790 2TB
|4,8
|Lexar NM790 4TB
|4,8
|Samsung 990 Pro 2TB
|4,7
|Samsung 990 Pro 1TB
|4,7
|Samsung 990 Pro 4TB
|4,7
|Kingston KC3000 2TB
|4,5
|WD Black SN770 1TB
|4,2
|Samsung 980 Pro 2TB
|3,6
Schrijfsnelheid buiten cache
- Lege ssd
- Halfvolle ssd
- Driekwart volle ssd
|Lege ssd - snelheid buiten cache
|Interne ssd
|Gemiddelde schrijfsnelheid in GB/s (hoger is beter)
|Lexar NM790 2TB
|2,2
|Lexar NM790 4TB
|2,2
|Samsung 990 Pro 2TB
|1,6
|Samsung 980 Pro 2TB
|1,5
|Samsung 990 Pro 1TB
|1,5
|Kingston KC3000 2TB
|1,4
|Lexar NM790 1TB
|1,4
|Samsung 990 Pro 4TB
|1,3
|Kingston KC3000 1TB
|0,8
|WD Black SN770 1TB
|0,4
|Halfvolle ssd - snelheid buiten cache
|Interne ssd
|Gemiddelde schrijfsnelheid in GB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 2TB
|1,4
|Kingston KC3000 2TB
|1,4
|Samsung 980 Pro 2TB
|1,3
|Samsung 990 Pro 1TB
|1,3
|Samsung 990 Pro 4TB
|1,2
|Kingston KC3000 1TB
|0,8
|Lexar NM790 4TB
|0,8
|Lexar NM790 2TB
|0,7
|WD Black SN770 1TB
|0,4
|Lexar NM790 1TB
|0,4
|Driekwart volle ssd - snelheid buiten cache
|Interne ssd
|Gemiddelde schrijfsnelheid in GB/s (hoger is beter)
|Samsung 990 Pro 1TB
|1,9
|Samsung 980 Pro 2TB
|1,6
|Kingston KC3000 2TB
|1,4
|Samsung 990 Pro 2TB
|0,8
|Samsung 990 Pro 4TB
|0,8
|Kingston KC3000 1TB
|0,8
|Lexar NM790 2TB
|0,8
|Lexar NM790 4TB
|0,8
|WD Black SN770 1TB
|0,7
|Lexar NM790 1TB
|0,4
Tot slot
De NM790 is onder de PCIe Gen4-drives niet de snelste die we ooit hebben getest, maar hij komt goed mee met drives als de Samsung 980 en 990 Pro. De drives die wat snelheid betreft vergelijkbaar zijn, kosten een stuk meer dan de NM790, terwijl de drives die op prijs concurreren, zoals de WD SN770, juist een stuk trager zijn. Op het moment van schrijven kost de 2TB-drive ongeveer 120 euro en de 4TB pakweg 230 euro. De 1TB is relatief iets duurder, met een prijs van 75 euro. Vergelijkbaar presterende drives zoals de Samsung- en Kingston-drives zijn over het algemeen fors duurder. Let wel: de 1TB-drive is dit jaar een stuk harder in prijs gestegen dan de 2TB- en 4TB-varianten. Daardoor zijn vooral die laatste twee aanraders, terwijl de concurrentie voor de 1TB-drives heviger is.
- Lexar NM790 1TB
- NM790 2TB
- NM790 4TB
Pluspunten
Minpunten
GetestLexar NM790 (zonder heatsink) 1TB
Prijs bij publicatie: € 75,-
Vergelijk prijzen Vanaf € 166,90
GetestLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB
Prijs bij publicatie: € 119,-
Vergelijk prijzen Vanaf € 248,-
GetestLexar NM790 (zonder heatsink) 4TB
Prijs bij publicatie: € 225,-
Vergelijk prijzen Vanaf € 418,-
- Lexar NM790 1TB
- NM790 2TB
- NM790 4TB
-
ALTERNATE.nl
4.5 van 5 sterren (1.004 shopreviews) |Gratis Bekijk
-
NBB.com
4.5 van 5 sterren (630 shopreviews) |Gratis Bekijk
-
Azerty
4.5 van 5 sterren (1.046 shopreviews) |Gratis Bekijk
-
forComponents
5 van 5 sterren (7 shopreviews) |Gratis Bekijk
-
Galaxus
4.5 van 5 sterren (17 shopreviews) |Gratis Bekijk
-
Orion Computerworld
5 van 5 sterren (1 shopreview) |Gratis Bekijk
-
CAPS
4.5 van 5 sterren (522 shopreviews) |Gratis Bekijk
-
ALTERNATE.nl
4.5 van 5 sterren (1.004 shopreviews) |Gratis Bekijk
-
Azerty
4.5 van 5 sterren (1.046 shopreviews) |Gratis Bekijk
-
HardwareWebwinkel.nl
3.5 van 5 sterren (21 shopreviews) |€ 6,95 Bekijk
-
ALTERNATE.nl
4.5 van 5 sterren (1.004 shopreviews) |Gratis Bekijk
-
Megekko
5 van 5 sterren (2.062 shopreviews) |Gratis Bekijk
-
forComponents
5 van 5 sterren (7 shopreviews) |Gratis Bekijk
-
Azerty
4.5 van 5 sterren (1.046 shopreviews) |Gratis Bekijk
-
Paradigit
4.5 van 5 sterren (207 shopreviews) |Gratis Bekijk