De GeForce RTX 5080 is een van Nvidia's nieuwe videokaarten uit het hogere segment. Eind januari publiceerden we al onze review van de GeForce RTX 5080, en nu is het tijd om de versies van de verschillende fabrikanten met elkaar te vergelijken. In totaal ontvingen we zeven videokaarten: de Founders Edition van Nvidia, de TUF Gaming OC en de Astral OC van ASUS, de Aorus Master Ice en de Gaming OC van Gigabyte, de Gaming Trio OC van MSI en de X3 van INNO3D. Voor deze round-up van RTX 5080's hebben we deze modellen getest op prestaties, geluid en stroomverbruik.

Update 9-4-2025 Nadat we eerder al de ASUS TUF Gaming RTX 5080 OC toevoegden aan dit artikel, hebben we inmiddels ook de INNO3D X3 kunnen testen. Omdat de prijzen die je als consument betaalt inmiddels enigszins gestabiliseerd zijn, hebben we met deze update ook awards uitgedeeld.

Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd op 30-1-2025.

De adviesprijs van de GeForce RTX 5080 Founders Edition bedraagt 1129 euro, dit was bij introductie nog 1190 euro. Dit model wordt via Nvidia's webshop aangeboden, maar is daar effectief nog steeds niet op voorraad. Andere modellen die we voor deze round-up hebben getest, zijn langzaamaan steeds beter verkrijgbaar via webwinkels, maar door de ontstane schaarste zijn de prijzen nog wel verhoogd.