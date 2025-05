Nvidia GeForce RTX 5080

De nieuwe generatie videokaarten staat voor de deur en Nvidia beukt die deur met zijn GeForce RTX 50-serie direct wagenwijd open. Vorige week publiceerden we al onze review van de RTX 5090, het nieuwe topmodel. Nu is het tijd voor de daaronder gepositioneerde GeForce RTX 5080, de kaart die met een minder astronomisch prijskaartje een groter publiek moet aanspreken. De GeForce RTX 5080 maakt net als zijn grote broer gebruik van de Blackwell-architectuur. Lees onze review van de RTX 5090 terug als je alle details wil over de nieuwe architectuur, het nieuwe GDDR7-geheugen en de features die de RTX 50-serie ondersteunt.

In deze review bekijken we de prestaties van de nieuwe RTX 5080 in een reeks games en applicaties met en zonder raytracing, en testen we het op de RTX 50-serie geïntroduceerde Multi Frame Generation. Uiteraard kijken we ook naar het stroomverbruik en de efficiëntie, want de RTX 5080 mag op papier dan praktisch een halve RTX 5090 zijn, maar verhouden onze testresultaten zich ook zo?

RTX 5080 tegenover de RTX 4080 en 4080 Super

Bekijken we de RTX 5080 nader, dan valt op dat er een hoop overeenkomsten zijn met de RTX 4080 en 4080 Super, en anders wel specificaties die erg dicht bij elkaar in de buurt liggen. Zo heeft de RTX 5080 vrijwel evenveel cores als de RTX 4080 Super, die precies een jaar geleden uitkwam. De GB203-gpu van de 5080 heeft nagenoeg dezelfde diesize én bijna hetzelfde aantal transistors als de AD103-gpu op de RTX 4080 en 4080 Super. Wel lukt het Nvidia om op de GB203 in totaal 84 streamingmultiprocessors (SM's) te plaatsen, wat bij de AD103 nog 76 stuks bedroeg.

De geheugenopstelling bestaat op de RTX 5080 uit 16GB geheugen gekoppeld aan een 256bit-geheugenbus, net als op de RTX 4080 en 4080 Super. Bij de RTX 5080 gaat het wel om het nieuwere GDDR7-geheugen, wat per kloktik meer data kan verwerken. Bovendien draait het geheugen op de RTX 5080 op maar liefst 30Gbit per seconde, wat flink meer is dan de 22,4Gbit per seconde bij zijn voorganger. Met deze geheugensnelheid komt de RTX 5080 zelfs boven de RTX 5090 uit, die het GDDR7 op 28Gbit per seconde heeft draaien. Onder de streep betekent dit een geheugenbandbreedte van 960 gigabyte per seconde, wat stukken dichter tegen de RTX 4090 aankomt dan de RTX 4080 en 4080 Super.

De adviesprijs van de GeForce RTX 5080 Founders Edition bedraagt 1190 euro. Dit model is via Nvidia zelf te koop. Andere versies van de RTX 5080 van boardpartners zoals Asus, MSI, Gigabyte en INNO3D hebben op dit moment nog geen bekende adviesprijs. Het blijft dus nog even afwachten hoe ver deze uitvoeringen boven de prijs van Nvidia's Founders Edition uit zullen komen.