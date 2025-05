Groot raceplezier, maar matige upgrades

Forza Motorsport is een reboot in naam. Het is de eerste Forza-game met de Motorsport-subtitel sinds 2017 en de eerste Motorsport zonder een nummer sinds de oorspronkelijke Forza-release in 2005. Dat geeft ontwikkelaar Turn 10 Studios in theorie de mogelijkheid om met een schone lei te beginnen, al is Forza Motorsport in de meeste opzichten een typische racegame binnen deze subfranchise. De rentree van Motorsport betekent tegelijkertijd dat de game voor het eerst sinds 2017 weer naast de openwereldsubfranchise Horizon moet bestaan. Alles wijst erop dat de Motorsport-serie zich nadrukkelijk moet onderscheiden van de luchtigere capriolen van de Horizon-games; het zijn twee drastisch verschillende subfranchises.

Meer vanille

In plaats van de racevrachtwagens, limousines en Fast & Furious-marketingauto’s uit Horizon 5, richt Motorsport zich op bestaande en geaarde bolides. Een levendige open wereld, sprongen uit vrachtvliegtuigen en levensgevaarlijke races over de openbare weg of door dichtbeboste gebieden maken plaats voor veiligheidsregels, realistische auto's en echte en fictieve circuits. Ook de bombastische soundtrack van Horizon staat in contrast met de kalme elektrobeats die in de Motorsport-menu’s te horen zijn. Met andere woorden: Forza Motorsport is zowel vergeleken met voorgaande delen als met de zusterfranchise meer vanille, ingetogen en serieus.

Turn 10 legt onder meer een grotere nadruk op simracen en dat merk je direct in de proloog: auto’s voelen wat logger en trager aan dan in voorgaande delen. Het vernieuwde physicsmodel staat daarbij minder scherpe bochten toe en straft onervaren spelers zonder rijhulpmiddelen keihard af. Ook verbeterde spelmechanieken zoals verslijtende individuele banden, pitstops en brandstofmanagement dwingen een tactischere racestrategie af dan voorheen.

Daarmee lijkt Forza Motorsport op het eerste gezicht steeds meer op andere semisimracers als Project Cars en de F1-franchise. Turn 10 richt zich met de game zeer bewust op een breed publiek. De uitgebreide rijhulpmiddelen en een uitstekende proloogtutorial nemen de mainstreamgamer mee in de wondere wereld van racing. Tegelijkertijd worden doorgewinterde raceliefhebbers zonder die hulpmiddelen en dankzij het relatief realistisch aanvoelende physicsmodel uitgedaagd om hun auto onder controle te houden. Of iets korter door de bocht: de Motorsport-franchise valt traditiegetrouw ergens tussen Need for Speed en Assetto Corsa; dat is dit jaar niet anders, met een grotere nadruk op het simulatieaspect.