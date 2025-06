Forza Motorsport-trailer toont schade en weergavegetrouwheid van auto's

Tijdens de Xbox Developer_Direct-presentatie heeft ontwikkelaar Turn 10 Studios een nadere blik gegeven op de rol van het physics-model in de game en hoe dat invloed heeft op onder meer de getoonde schade bij de auto's en de weergavegetrouwheid.

Volgens Turn 10 Studios wordt deze achtste titel in de Forza Motorsport-reeks 'de meest technisch geavanceerde racegame ooit gemaakt'. De ontwikkelaar zegt dat de racegame van de grond af aan is opgebouwd om zoveel mogelijk te profiteren van de rekenkracht van de Xbox Series-consoles. Forza Motorsport zal alleen voor de pc en de Xbox Series X en S uitkomen.

Tijdens de release van de game bevat Forza Motorsport meer dan 500 te verzamelen auto's en meer dan 800 verschillende, unieke upgrades. Er zijn meer dan honderd geheel nieuwe auto's die niet eerder in een Forzo Motorsport-titel zaten. Volgens de ontwikkelaar zijn er in totaal meer auto's te verzamelen en racen dan in welke eerdere titel uit de reeks ook.

De game bevat twintig omgevingen, inclusief bekende circuits en vijf nieuwe, zoals het Kyalami Grand Prix Circuit in Zuid-Afrika. Elk circuit zou veel meer details moeten bevatten dan in eerdere games. Daarvoor is per circuit is zo'n 3TB aan data in de vorm van fotogrammetrie verzameld. Volgens de ontwikkelaar is er in Forza Motorsport voor het eerst een volledig dynamsich weersysteem, inclusief variërende temperturen die ook het gedrag op het asfalt beïnvloeden. Zodoende zou elke race weer anders moeten aanvoelen.

Turn 10 Studios zegt dat er veel aandacht is besteed aan het physics-model van de game, dat naar eigen zeggen meer vorderingen bevat dan in Forza Motorport 5, 6 en 7 gezamenlijk. Dat moet de rij-ervaring realistischer en leuker maken en de weergavegetrouwheid moet ook een stuk beter zijn, onder meer doordat de shaders en materialen opnieuw zijn opgebouwd. De verf en daarmee de kleuren van de auto's zouden realistischer moeten reageren op lichtinval. Verder is raytraced global illumination aanwezig in de game en de wereld wordt gerenderd in 4k-resolutie met 60 beelden per seconde.

De ontwikkelaar benadrukt verder dat schade en de weergave van vuil op de auto's geheel uniek zal zijn per auto. Er wordt meer rekening gehouden met de invloed van de directe raceomgeving, waarbij onder meer de verfdikte en schade wordt gesimuleerd. Vuil zal met name terecht komen op plekken van de auto's waar dat het meest logisch is.

Turn 10 Studios heeft nog geen releasedatum voor Forza Motorsport vrijgegeven. De game zal in ieder geval ergens later dit jaar uitkomen. In juni vorig jaar werd gesproken over een release in de lente van 2023. De laatste titel uit de reeks, Forza Motorsport 7, stamt alweer uit oktober 2017.