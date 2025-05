Forza Motorsport komt ‘later dit jaar’ uit

Forza Motorsport, de nieuwste game aan de serieuzere kant van de franchise, wordt ‘opgepoetst en voorbereid’ voor een release ‘later dit jaar’. De ontwikkelaar sprak eerder over een release in de lente van 2023.

De verandering in woordkeus kan duiden op een uitstel van de release, maar tegelijk zitten er nog ongeveer twee maanden in deze lente. Mocht de game nog in die periode uitkomen, dan kan dat technisch gezien ook omschreven worden als ‘later dit jaar’. Gamejournalist Jeff Grubb, die vaker met insidernieuws uit gameland komt, meldde eerder al wel dat de game verschoven was naar later in het jaar en dan ‘waarschijnlijk niet de eerste helft van het jaar’.

Forza Motorsport is de tegenhanger van Forza Horizon en focust zich meer op professionele races op racebanen; Forza Horizon gaat meer over straatracen. De laatste game in de serie stamt uit 2017. Horizon kreeg in 2021 nog een nieuw deel in de vorm van Horizon 5.

De laatste keer dat de game getoond werd, was in januari. Toen sprak ontwikkelaar Turn 10 Studios over ‘de technisch geavanceerdste racegame ooit gemaakt’. De game moet meer dan vijfhonderd te verzamelen auto’s en twintig omgevingen bevatten. Daarnaast sprak de studio over een volledig dynamisch weersysteem en een sterk verbeterd physicsmodel. De game moet uitkomen voor Windows en de Xbox Series.