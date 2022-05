Gerucht: Forza Motorsport komt ook naar Xbox One-consoles

De opvolger van Forza Motorsport 7 zou niet alleen voor de Xbox Series-consoles en pc, maar ook voor Xbox One-consoles verschijnen. Dat claimt een Reddit-gebruiker die ook screenshots toont van een vroege build van de game.

Twee foto's die op Reddit zijn gezet, zouden afkomstig zijn van een vroege build van een Xbox One-versie van Forza Motorsport, uit juli 2021. De poster heeft zijn account inmiddels verwijderd, maar een moderator van de subreddit GamingLeaksAndRumors claimt dat de bron geverifieerd is en dat de afbeeldingen legitiem zijn.

De foto's zijn geen sluitend bewijs voor het bestaan van een Xbox One-versie, maar de poster zei moe te worden van mensen die zeggen dat de nieuwe Forza Motorsport alleen naar de Xbox Series-console komt. Volgens de anonieme Reddit-gebruiker komt er ook een versie voor de Xbox-consoles van de vorige generatie.

Microsoft sprak in zijn eerste aankondiging van Forza Motorsport enkel over de Xbox Series-consoles en pc. Op de Xbox-website staan de Xbox One-consoles ook niet genoemd als ondersteund platform, maar het zou niet voor het eerst zijn dat een game in eerste instantie gepresenteerd wordt als 'next-gen' en vervolgens ook voor de oudere generatie verschijnt. Sony kondigde Gran Turismo 5 bijvoorbeeld aan als een PlayStation 5-exclusive. Later bleek die game ook naar de PS4 te komen.