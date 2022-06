Microsoft brengt nieuwe Forza Motorsport-game in lente 2023 uit

Microsoft heeft een nieuwe Forza Motorsport-game aangekondigd. Het is de achtste game in de reeks, maar hij krijgt geen nummer mee en heet dus gewoon Forza Motorsport. De game komt in de lente van 2023 op de markt.

Uitgever Microsoft en ontwikkelaar Turn 10 presenteerden de game tijdens de showcase van Xbox en Bethesda op zondag. De presentatoren wijden uit over het nieuwe time of day-systeem, dat van toepassing is op iedere racebaan en invloed zal hebben op de temperatuur van het asfalt en daarmee hoe de handling van de auto is.

Verder heeft Microsoft het over grafische verbeteringen aan de game, die een demonstratie moeten zijn van wat de Xbox Series X allemaal kan. Realtime-raytracing is verwerkt in de game, iets dat de voorgaande zustertitel Forza Horizon 5 maar in zeer beperkte mate had. Verder zijn ook de zogenaamde schademodellen gedetailleerder geworden en zal ook vuil op de auto met meer detail weergegeven worden.

Aan de gameplay-zijde belooft Microsoft dat er meer aan de auto's te sleutelen valt. Als voorbeelden noemen ze meer opties als het gaat om banden- en brandstofkeuze, bandenmaterialen en 'diepgaandere autoconstructie'.

De game komt in de lente van 2023 uit voor 'Xbox-consoles', waarmee vermoedelijk de huidige en vorige generatie bedoeld wordt, en Windows. Op Windows komt hij naar Steam en de game wordt ook onderdeel van de Xbox en PC Game Pass.