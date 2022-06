Overwatch 2 verschijnt 4 oktober in early access en wordt free-to-play

Overwatch 2 verschijnt op 4 oktober 2022 in early access. Dat maakt Blizzard Entertainment bekend tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase. Het gaat daarbij aanvankelijk om het pvp-gedeelte van de game. Overwatch 2 wordt free-to-play.

Overwatch 2 krijgt bij de release in ieder geval twee nieuwe speelbare helden, Sojourn en Junker Queen. Daarnaast krijgen enkele bestaande heroes een rework. De titel krijgt bij de early access-release op 4 oktober ook twee nieuwe maps: een die zich afspeelt in Toronto en een in de stad New York. De ontwikkelaar spreekt ook over een nieuwe gamemodus, Push. De releasedatum van het nieuwe pve-gedeelte, waarin spelers het gezamenlijk opnemen tegen computergestuurde vijanden, is niet bekend.

Blizzard maakt daarnaast bekend dat Overwatch 2 free-to-play wordt, waar het eerste deel nog een betaalde game was. De studio kondigt ook een Founder's Pack aan, waarmee spelers van de eerste Overwacht een exclusieve icon, twee Epic-skins en andere extra's krijgen. Spelers moeten de eerste Overwatch voor 23 juni in hun bezit hebben om de Founder's Pack te krijgen.

Overwatch 2 werd in 2019 al aangekondigd en eerder dit jaar kwam de ontwikkelaar al met enkele nieuwe details. Het spel bestaat uit een pvp-gedeelte, dat lijkt op zijn voorganger, en een nieuw pve-gedeelte met een verhaal. Die twee delen komen apart uit.