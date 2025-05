Overwatch 2-release wordt geplaagd door ddos-aanvallen

Dinsdag kwam Overwatch 2 officieel uit, maar de release wordt gehinderd door ddos-aanvallen. Spelers klaagden over enorm lange wachtrijen om in te loggen en verbindingsproblemen. De problemen zijn nog niet voorbij, mede doordat er sprake is van een tweede ddos-aanval.

De directeur van Blizzard, Mike Ybarra, wees eerder al op serverproblemen bij Overwatch 2 en snel daarna zei hij dat er een 'massale ddos-aanval' op de servers gaande was. Dat leidde tot nogal wat onderbroken verbindingen bij spelers, zo erkende hij. Inmiddels meldt Aaron Keller, de game director van Overwatch 2, dat er een tweede ddos-aanval plaatsvindt en dat men bij Blizzard 's nachts doorwerkt om de problemen het hoofd te bieden. Hij stelt dat er wel voortgang wordt geboekt op het vlak van de serverissues en de stabiliteit. Het is onduidelijk wanneer de problemen grotendeels voorbij zullen zijn.

Naast de huidige serverproblemen zijn er een aantal bugs die spelers tegen kunnen komen. Een community manager van Overwatch heeft een lijst met bekende bugs geplaatst op het officiële forum. Zo kan het zijn dat spelers bepaalde cosmetische items en skins niet zien of ontvangen in hun collecties. Verder kunnen zich cameraproblemen voordoen en het gebruik van een alt+tab-commando kan tot een zwart scherm leiden. Ook worden er progressieproblemen gemeld bij het ontgrendelen van heroes in de Total Mayhem-modus.

Overwatch 2 verscheen dinsdag in early access. Alleen het pvp-gedeelte is beschikbaar; het nieuwe pve-gedeelte, waarin spelers het gezamenlijk opnemen tegen computergestuurde vijanden, moet op een later moment verschijnen. Er zijn meerdere vernieuwingen ten opzichte van het origineel. Zo is de opvolger gratis te spelen en kunnen teams niet langer zes maar vijf spelers bevatten. Dat betekent de aanwezigheid van slechts één tank. Verder zijn er nieuwe speelvelden, nieuwe heroes en kunnen spelers via een ping-systeem gemakkelijk de locatie van vijanden doorgeven aan teamleden. Overwatch 2 is beschikbaar op de pc, Xbox- en PlayStation-consoles en de Nintendo Switch.