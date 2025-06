Overwatch 2 is een heerlijk schietspel, zeker als je het samen met vrienden speelt. De game biedt weinig nieuws ten opzichte van zijn voorganger, maar enkele kleine wijzigingen hebben ingrijpende gevolgen voor hoe deze teamgame wordt gespeeld. Dat is eigenlijk niet verrassend, want we wisten dit al na eerdere bètasessies. Sterker nog, eigenlijk wisten we dat allemaal al toen Overwatch 2 in 2019 werd aangekondigd, want de kern van Overwatch is ijzersterk en Overwatch 2 borduurt daar vooral op voort. Ook Overwatch 2 is dus een multiplayergame die teamtactieken combineert met een breed spectrum aan bonte personages (de ‘Heroes’) met speciale superkrachten. Die cast komt tot leven via gesprekken en informatie in de game, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in comics en korte animaties. De Heroes zijn herkenbaar en interessant, en hun teksten oprecht goed geschreven.

De eerste Overwatch was daarnaast ook nog eens een heel goede multiplayergame: zes tegen zes, een duidelijk doel, veel levels, veel modi en heel veel manieren om te spelen. Het maakt in Overwatch niet uit hoe je helpt, als je maar helpt. Kun je niet zo goed richten? Geen probleem, want dan kun je spelen als Support-klasse en zo alsnog belangrijk zijn. Spreekt Support je niet aan? Probeer het eens als Tank, waarmee je meer schade kunt incasseren.

Geen waardig vervolg

Al die verschillende speelstijlen vielen in de eerste Overwatch samen onder een soort overkoepelende tactiek, de zogeheten meta. De laatste jaren zat er wat sleet op die meta. De actie was heel statisch geworden. Spelers waren vooral aan het knokken tegen Tanks die met hun grote schilden de aanval blokkeerden. Dat zorgde voor duidelijke knelpunten in de levels, waarbij spelers ‘vast kwamen te zitten’. De ontwikkelaar van het spel, Blizzard, heeft geprobeerd dit te verhelpen, maar de potjes bleven voorspelbaar. Overwatch was echter ook op een ander front voorspelbaar geworden: de game ontving nauwelijks updates, omdat het ontwikkelteam van Blizzard druk bezig was met deel twee. Dat is natuurlijk ironisch: Overwatch is eigenlijk jarenlang ‘gegijzeld’ door zijn eigen vervolg.

Het pijnlijkste van dit verhaal is echter dat ook na al dat wachten Overwatch 2 nog niet compleet is. De game zou lanceren met een verhalende coöperatieve modus, maar tot ieders verrassing maakte Blizzard onlangs bekend dat die content nog niet in de game zit. Blizzard zegt de modus pas in 2023 aan de game toe te voegen. Wat resteert, is het multiplayergedeelte van de game. Meer biedt Overwatch 2 op dit moment niet.

De vele serverproblemen maken het recenseren van deze game er niet makkelijker op. We konden een week na release pas fatsoenlijk spelen. Daarnaast waren er bugs die ervoor hebben gezorgd dat twee personages, Torbjörn en Bastion, tijdelijk uit de game zijn gehaald. Dat alles bij elkaar maakt het recenseren van Overwatch 2 een crime; het spel is nog niet compleet. Tegelijkertijd is het wel gewoon uitgebracht als free-to-play-game waarin spelers naar hartenlust al geld in kunnen uitgeven.