Blizzard schrapt sms-verificatie voor Overwatch 2 voor veel Overwatch 1-spelers

Dit "Dit is een "je hebt toch niets te verbergen" argument. Dat is een drogreden." zeg ik nergens. Ook kan ik de stelling omdraaien en zeggen dat het hypocriet is dat je overal data weggeeft wat je donders goed weet en mogelijk hier probeert omheen te werken terwijl we allebei weten dat het onbegonnen werk is om helemaal geen data te delen en dat als je dat echt zou willen je in een grot zou leven en al helemaal niet op het internet zou posten. In theorie kun je alles een drogreden noemen omdat het vanuit JOU perspectief een redenering is die niet klopt. Dus leg me geen woorden in mijn mond die ik niet gezegd heb en gebruik geen woorden ter verdediging op een manier die niets zeggend is.
"Het moet jouw keuze zijn of je dingen opgeeft of niet". Wederom doe je een aanname die voortkomt puur vanuit je eigen perspectief, iets wat JIJ graag wilt zonder het in perspectief te plaatsen van de situatie. Jij maakt de game niet dus je hebt niet de eis om te stellen wat je wel en niet wilt. Je hebt de keus om deze niet te spelen als het niet voldoet aan de eisen die jij stelt. Niet de zaken omdraaien.
De beredenering wordt ook duidelijk gegeven, dat cheaters een probleem zijn. Er zijn genoeg games waar je je telefoonnummer moet aanleveren als je ranked wilt spelen (Dota 2) is er een van. Ik ben er heel erg blij mee want het reduceert het aantal cheaters significant. Je gebruikt het woord "moet" in je reactie wat ik vervelend vind waarvan je aanname en gebruik ook nog incorrect is maar laat mij de zaak eens omdraaien. Je MOET begrijpen dat het mes aan twee kanten snijdt en dat je geen hele goede beveiliging kan hebben zonder privacy in te leveren. Je kunt niet hackers hebben die zich niet aan regels hoeven te houden terwijl beveiliging allerlei privacy regels moeten volgen. Misschien goed om dat tot je door te laten dringen en wat de gevolgen hiervan zijn. Dit gaat niet alleen om gaming maar ook om beveiligingsorganisaties in ons land.
Ik heb liever dat ik mijn telefoonnummer geef wat voor mij meer waarde heeft (en nogmaals, ik zeg nergens dat ik geen geheimen heb of dat ze er niks nuttigs mee zouden kunnen doen) om een game omgeving te creëren waarin cheaters worden afgestraft en de rest gewoon hun games kunnen spelen. Het zou mooi zijn als er weer een instantie is die mochten deze gegevens onterecht worden gebruikt of doorverkocht (In dit geval de telefoonnummers) dat ze daar fikse boetes over zouden moeten betalen.
"
Ik heb liever dat de datahonger stopt en dat de privacywetgeving blijft zoals hij nu is maar dan met iets meer kans op een aanslag (en ja, dan mag ik daar prima in dood gaan)" deze redenatie is echt verwerpelijk en walgelijk. Ik denk dat je wel anders zou praten als je een dierbare ineens verliest in een aanslag, je zelf een aanslag net overleeft of werkelijk door zou gaan. Het makkelijk praten als je er zover vanaf staat.
Data is iets heel belangrijks in de ontwikkeling van onze samenleving. Dit gaat niet stoppen of verminderen. Je houd je bezig met de verkeerde vraagstelling welke is hoe je het verzamelen van data kan tegenhouden of kan stoppen welke zou moeten zijn, "Hoe je degene die data van anderen misbruikt voor zijn eigen gewin kan laten boeten, zo erg dat de prijs die ervoor betaalt is dat de meeste mensen met verstand het niet in hun hoofd zullen halen om uit te proberen".
Als voorbeeld, door het verzamelen van grote hoeveelheden data kunnen bijvoorbeeld ziektes met gigantische getallen terug dringen of er zelfs voor zorgen dat velen niet meer ziek worden. Deze data kan gebruikt worden door grote bedrijven om zoveel mogelijk geld te verdienen OF het kan worden ingezet om normale bedragen te vragen voor medicijnen/behandelingen om mensen hun levenskwaliteit te verbeteren waardoor uiteindelijk de onbetaalbare zorg weer makkelijk betaal wordt. Hetzelfde verhaal geld voor alle sectoren. Alleen omdat mensen zo super paranoïde zijn en elke Nederlander denkt een koning/koningin te zijn omdat we zo verwend zijn worden dit soort initiatieven tegengehouden waarmee uiteindelijk IEDEREEN slechter af is.
Dataverzameling en statistieken kunnen zoveel vertellen over ons en onze omgeving. Het is net zoals een wapen, de vraag wie het in handen krijgt en waarvoor het wordt gebruikt.
En om terug te komen bij games en cheaters vind ik het afhankelijk in hoeverre je cheaten werkelijk kan terugdringen afhankelijk van de hoeveelheid privacy die je opgeeft. Ik vind het persoonlijk zeker waard om mijn telefoonnummer te geven en hierdoor het een stuk lastiger te maken voor cheaters om steeds nieuwe accounts aan te maken en het spel plezier van anderen te verpesten.
[Reactie gewijzigd door -Tweakert- op 23 juli 2024 22:10]