Blizzard schrapt sms-verificatie voor Overwatch 2 voor veel Overwatch 1-spelers

Blizzard zal de verplichte sms-verificatie voor Overwatch 2-spelers deels schrappen. Overwatch 1-gamers die al een Battle.net-account hadden, hoeven hun mobiele nummer niet meer te geven. Nieuwe accounts en accounts zonder Battle.net, moeten hun account wel nog verifiëren via sms.

De wijziging gaat volgens een statusupdate van Blizzard op 7 oktober van kracht. Overwatch 2-spelers worden dan ook ingelicht. Een reden voor de wijziging wordt niet gegeven. Het bedrijf gaat met de statusupdate daarnaast in op de problemen die zijn ontstaan na de introductie van de game en hoe het bedrijf deze wil oplossen. Een voorbeeld van zo'n oplossing is dat het duidelijker moet worden welke plek een speler in een wachtrij heeft.

De ontwikkelaar heeft verder een server gepatcht zodat er minder inlogproblemen zouden moeten optreden. Blizzard werkt naar eigen zeggen ook aan een patch voor een andere server zodat spelers die zich in een gamesessie bevinden, minder verbindingsproblemen zullen ondervinden. Het bedrijf wil daarnaast de spelersdatabase aanpassen zodat deze minder overladen wordt en er minder loginproblemen ontstaan.

Overwatch 2 kwam op 4 oktober uit als free-to-playgame voor pc, Xbox, PlayStation en Nintendo Switch. De game wordt iedere negen weken voorzien van nieuwe content. Om al die content te krijgen, is een seizoenspas vereist. Het eerste seizoen eindigt op 6 december. Ontwikkelaar Blizzard introduceerde een nieuw beveiligingssysteem genaamd Defense Matrix om vervelende spelers op te sporen. De ontwikkelaar introduceerde ook sms-verificatie van een account. Dit ter beveiliging van een account en om eerder verbannen spelers te kunnen weren van het Overwatch 2-platform. Begin oktober stopte Blizzard met de servers van de originele Overwatch-game uit 2016.