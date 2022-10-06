Blizzard schrapt sms-verificatie voor Overwatch 2 voor veel Overwatch 1-spelers

Blizzard zal de verplichte sms-verificatie voor Overwatch 2-spelers deels schrappen. Overwatch 1-gamers die al een Battle.net-account hadden, hoeven hun mobiele nummer niet meer te geven. Nieuwe accounts en accounts zonder Battle.net, moeten hun account wel nog verifiëren via sms.

De wijziging gaat volgens een statusupdate van Blizzard op 7 oktober van kracht. Overwatch 2-spelers worden dan ook ingelicht. Een reden voor de wijziging wordt niet gegeven. Het bedrijf gaat met de statusupdate daarnaast in op de problemen die zijn ontstaan na de introductie van de game en hoe het bedrijf deze wil oplossen. Een voorbeeld van zo'n oplossing is dat het duidelijker moet worden welke plek een speler in een wachtrij heeft.

De ontwikkelaar heeft verder een server gepatcht zodat er minder inlogproblemen zouden moeten optreden. Blizzard werkt naar eigen zeggen ook aan een patch voor een andere server zodat spelers die zich in een gamesessie bevinden, minder verbindingsproblemen zullen ondervinden. Het bedrijf wil daarnaast de spelersdatabase aanpassen zodat deze minder overladen wordt en er minder loginproblemen ontstaan.

Overwatch 2 kwam op 4 oktober uit als free-to-playgame voor pc, Xbox, PlayStation en Nintendo Switch. De game wordt iedere negen weken voorzien van nieuwe content. Om al die content te krijgen, is een seizoenspas vereist. Het eerste seizoen eindigt op 6 december. Ontwikkelaar Blizzard introduceerde een nieuw beveiligingssysteem genaamd Defense Matrix om vervelende spelers op te sporen. De ontwikkelaar introduceerde ook sms-verificatie van een account. Dit ter beveiliging van een account en om eerder verbannen spelers te kunnen weren van het Overwatch 2-platform. Begin oktober stopte Blizzard met de servers van de originele Overwatch-game uit 2016.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 06-10-2022 15:39 61

06-10-2022 • 15:39

61

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Overwatch 2

geen prijs bekend

2 van 5 sterren
Overwatch 2 Review

23 okt 2022

Overwatch 2 Review

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Reacties (61)

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EnigmaNL 6 oktober 2022 15:44
Het probleem zit hem niet in de SMS verificatie an sich maar in het feit dat het alleen werkt voor postpaid telefoonnummers. Mensen met een prepaid nummer konden er dus geen gebruik van maken. Aangezien er heel veel mensen zijn die prepaid nummers gebruiken konden veel spelers Overwatch 2 niet spelen. Dat probleem lossen ze helaas nog steeds niet voor iedereen op.
TheVivaldi @EnigmaNL6 oktober 2022 16:12
Het probleem zit hem er in dat de meeste tweakers hier iets tegen sms-verificatie hebben, ondanks dat het 95% veiliger is dan geen verificatie.
Gropah @TheVivaldi6 oktober 2022 17:56
Maar je offert er zo veel privacy voor op. Is het jou dat echt waard, voor (hoop op) iets minder gescheld en gedoe?
-Tweakert- @Gropah6 oktober 2022 20:17
Het is je telefoonnummer. Waar heb je het over met zoveel privacy? Als je een account aanmaakt geef je ook allemaal gegevens op tenzij je niet je werkelijke gegevens invult. Mensen geven dagelijks overal data weg zonder het te weten maar zeiken elke keer als een veiligheidsinstantie het doet met de beredenering dat onze overheid hetzelfde is als de stel bozo`s in China.

Doordat mensen hun privacy als "het grootste goed ter wereld" zien kunnen heel veel mensen ongestraft met allerlei criminele activiteiten wegkomen en is het veel moeilijker voor veiligheidsinstanties en in dit geval ook een bedrijf om mensen die kwaadwillend zijn hier verantwoordelijk voor te houden. Dit is al een probleem op het internet met botaccounts die proberen publieke oppinies te veranderen en winkels waar reviews totaal niet kloppen om de verkoop te stimuleren.

Ik ben er juist voor om een games account ergens aan te verbinden om cheaten of extreem misbruik tegen te gaan en al helemaal als het gaat om mensen die met serieus gevaarlijke en ontwrichtende zaken bezig zijn in het dagelijks leven.

Techniek kan ons helpen of het kan misbruikt worden. Hetzelfde geld voor techniek niet gebruiken wat ook weer misbruikt kan worden door kwaadwillenden.
Gropah @-Tweakert-6 oktober 2022 20:44
Het is je telefoonnummer. Waar heb je het over met zoveel privacy?
Mijn telefoonnummer is een stuk unieker voor mij, dan mijn emailadres. Ik heb ik weet niet hoeveel emailadressen, ook niet allemaal makkelijk aan elkaar te linken. Dit terwijl ik maar 2 telefoonnummers heb (prive en werk). Hierdoor is het allemaal een stuk makkelijker aan elkaar te koppelen. En dat is nou juist iets wat ik liever niet wil.
Doordat mensen hun privacy als "het grootste goed ter wereld" zien kunnen heel veel mensen ongestraft met allerlei criminele activiteiten wegkomen en is het veel moeilijker voor veiligheidsinstanties en in dit geval ook een bedrijf om mensen die kwaadwillend zijn hier verantwoordelijk voor te houden.
Dit is een "je hebt toch niets te verbergen" argument. Dat is een drogreden. Het moet jouw keuze zijn of je dingen opgeeft of niet, tenzij absoluut nodig. Is mijn telefoonnummer absoluut nodig om overwatch te spelen? Nee. Dus moet het imo niet verplicht zijn. Daarbij is het misbruik van <1% van de diensten niet een reden om het voor iedereen dan maar of te verbieden of minder privacy te verplichten. Daarbij weet je ook niet wat een bedrijf/staat met die gegevens doet. Niet op dit moment, en niet over 5, 10 of nog meer jaar.

Ik heb liever dat de datahonger stopt en dat de privacywetgeving blijft zoals hij nu is maar dan met iets meer kans op een aanslag (en ja, dan mag ik daar prima in dood gaan), dan dat we nog meer privacy opgeven voor een kleine 1/zoveelste percentiel verkleining aan aanslagkans.
-Tweakert- @Gropah9 oktober 2022 16:29
Dit "Dit is een "je hebt toch niets te verbergen" argument. Dat is een drogreden." zeg ik nergens. Ook kan ik de stelling omdraaien en zeggen dat het hypocriet is dat je overal data weggeeft wat je donders goed weet en mogelijk hier probeert omheen te werken terwijl we allebei weten dat het onbegonnen werk is om helemaal geen data te delen en dat als je dat echt zou willen je in een grot zou leven en al helemaal niet op het internet zou posten. In theorie kun je alles een drogreden noemen omdat het vanuit JOU perspectief een redenering is die niet klopt. Dus leg me geen woorden in mijn mond die ik niet gezegd heb en gebruik geen woorden ter verdediging op een manier die niets zeggend is.

"Het moet jouw keuze zijn of je dingen opgeeft of niet". Wederom doe je een aanname die voortkomt puur vanuit je eigen perspectief, iets wat JIJ graag wilt zonder het in perspectief te plaatsen van de situatie. Jij maakt de game niet dus je hebt niet de eis om te stellen wat je wel en niet wilt. Je hebt de keus om deze niet te spelen als het niet voldoet aan de eisen die jij stelt. Niet de zaken omdraaien.

De beredenering wordt ook duidelijk gegeven, dat cheaters een probleem zijn. Er zijn genoeg games waar je je telefoonnummer moet aanleveren als je ranked wilt spelen (Dota 2) is er een van. Ik ben er heel erg blij mee want het reduceert het aantal cheaters significant. Je gebruikt het woord "moet" in je reactie wat ik vervelend vind waarvan je aanname en gebruik ook nog incorrect is maar laat mij de zaak eens omdraaien. Je MOET begrijpen dat het mes aan twee kanten snijdt en dat je geen hele goede beveiliging kan hebben zonder privacy in te leveren. Je kunt niet hackers hebben die zich niet aan regels hoeven te houden terwijl beveiliging allerlei privacy regels moeten volgen. Misschien goed om dat tot je door te laten dringen en wat de gevolgen hiervan zijn. Dit gaat niet alleen om gaming maar ook om beveiligingsorganisaties in ons land.

Ik heb liever dat ik mijn telefoonnummer geef wat voor mij meer waarde heeft (en nogmaals, ik zeg nergens dat ik geen geheimen heb of dat ze er niks nuttigs mee zouden kunnen doen) om een game omgeving te creëren waarin cheaters worden afgestraft en de rest gewoon hun games kunnen spelen. Het zou mooi zijn als er weer een instantie is die mochten deze gegevens onterecht worden gebruikt of doorverkocht (In dit geval de telefoonnummers) dat ze daar fikse boetes over zouden moeten betalen.

"
Ik heb liever dat de datahonger stopt en dat de privacywetgeving blijft zoals hij nu is maar dan met iets meer kans op een aanslag (en ja, dan mag ik daar prima in dood gaan)" deze redenatie is echt verwerpelijk en walgelijk. Ik denk dat je wel anders zou praten als je een dierbare ineens verliest in een aanslag, je zelf een aanslag net overleeft of werkelijk door zou gaan. Het makkelijk praten als je er zover vanaf staat.

Data is iets heel belangrijks in de ontwikkeling van onze samenleving. Dit gaat niet stoppen of verminderen. Je houd je bezig met de verkeerde vraagstelling welke is hoe je het verzamelen van data kan tegenhouden of kan stoppen welke zou moeten zijn, "Hoe je degene die data van anderen misbruikt voor zijn eigen gewin kan laten boeten, zo erg dat de prijs die ervoor betaalt is dat de meeste mensen met verstand het niet in hun hoofd zullen halen om uit te proberen".

Als voorbeeld, door het verzamelen van grote hoeveelheden data kunnen bijvoorbeeld ziektes met gigantische getallen terug dringen of er zelfs voor zorgen dat velen niet meer ziek worden. Deze data kan gebruikt worden door grote bedrijven om zoveel mogelijk geld te verdienen OF het kan worden ingezet om normale bedragen te vragen voor medicijnen/behandelingen om mensen hun levenskwaliteit te verbeteren waardoor uiteindelijk de onbetaalbare zorg weer makkelijk betaal wordt. Hetzelfde verhaal geld voor alle sectoren. Alleen omdat mensen zo super paranoïde zijn en elke Nederlander denkt een koning/koningin te zijn omdat we zo verwend zijn worden dit soort initiatieven tegengehouden waarmee uiteindelijk IEDEREEN slechter af is.

Dataverzameling en statistieken kunnen zoveel vertellen over ons en onze omgeving. Het is net zoals een wapen, de vraag wie het in handen krijgt en waarvoor het wordt gebruikt.

En om terug te komen bij games en cheaters vind ik het afhankelijk in hoeverre je cheaten werkelijk kan terugdringen afhankelijk van de hoeveelheid privacy die je opgeeft. Ik vind het persoonlijk zeker waard om mijn telefoonnummer te geven en hierdoor het een stuk lastiger te maken voor cheaters om steeds nieuwe accounts aan te maken en het spel plezier van anderen te verpesten.

[Reactie gewijzigd door -Tweakert- op 23 juli 2024 22:10]

kozue @-Tweakert-6 oktober 2022 21:13
Dus jij bent een voorstander van iedereen 24/7 in de gaten houden, en denkt dat we daar criminaliteit mee gaan stoppen? Het enige dat je daarmee bereikt is een surveillance maatschappij, waar niemand echt meer zichzelf kan zijn door het gevoel overal bekeken te worden. Criminelen vinden toch wel manieren overal omheen. Ik ben dus juist een voorstander van *minder* datamining. Of het iets bijdraagt aan een veiligere samenleving is op z’n best twijfelachtig te noemen, maar het stoppen ervan draagt sowieso wel bij aan een vrijere samenleving.
-Tweakert- @kozue9 oktober 2022 16:42
@kozue Er hangen in grote steden al overal cameras en de beveiligingsinstanties kunnen al jou gegevens al online volgens als ze daar gegronde redenen voor hebben. Maar als je je er fijn bij voelt blijf je lekker in de ilussie leven dat dit niet zo is.

Ik heb dit in mijn eerdere post ook al aangegeven, het hangt ervan af wie, wat, en waarvoor datamined. Ik kan je verzekeren dat als je heel veel wetgeving zou wegnemen die privacy beschermt dat daarmee de veiligheid sterk zou toenemen en criminelen sneller in hun kladden worden gegrepen. Daar ben ik echter absoluut niet voor. Ik wil dat je je wel realiseert dat er ook een keerzijde aanzit als criminelen geen regels hebben en de instanties die proberen hun game communities te weren van cheaters of veiligheidsdiensten die hun burgers proberen te beschermen wel allerlei regels hebben. Zo simpel is het. Overigens is het aanleveren van je telefoonummer niet hetzelfde als in een serveilancemaatschappij leveren, te bizarre vegelijking ook weer. Het geeft in dit geval Blizzard de kans om mensen die zich misdragen en het speelplezier van anderen makkelijker te weren en verantwoordelijk te houden voor hun gedrag.

En prakties elke Nederlander schreeuwt moord en brand als ze een euro moeten inleveren of een klein stukje aan privacy terwijl ze niet willen kijken naar de context eromheen.

Nogmaals, we leven deels al in een surveilance maatschappij. Nog lang niet zo erg als in andere landen en ook zeg ik nergens dat ik daarvoor ben. Ik word er echt kostmisselijk van dat als ik een stelling maakt dat mensen zo zwart wit denken en ik een extreme hoek word geschoven die bij de tegenovergestelde kant van hen zelf hoort. Dat zeg ik toch nergens? Zo vermoeiend dit soort gesprekken. En zo weinig nuance en begrip van het grotere geheel waarbij mensen alleen maar naar hun persoonlijke voorkeur kijken.

[Reactie gewijzigd door -Tweakert- op 23 juli 2024 22:10]

Dutch_CroniC @Gropah7 oktober 2022 09:42
Hoevaak heb je het wel niet achter gelaten bij een bestelling?
Gropah @Dutch_CroniC7 oktober 2022 09:52
Vrij weinig, gezien ik (bijna) altijd 06(8x0) invul
fuse.core @TheVivaldi6 oktober 2022 16:52
Gegarandeerd dat ze het nummer lekken. Ik heb inmiddels alle buitenlandse nummers moeten blokkeren omdat mijn nummer ergens gelekt is.
Verwijderd @fuse.core6 oktober 2022 19:57
Met e-mail adressen zijn ze anders zeer netjes.

Ik heb een e-mail adres specifiek voor alleen blizzard games en accounts. Ik heb op dat adres nog nooit iets binnen gekregen wat niet van Blizzard zelf kwam, zelfs de random spammers hebben het nog niet gevonden!
Gropah @Verwijderd7 oktober 2022 09:57
Maar hier zit (imo) ook het probleem. Het is relatief makkelijk om een uniek adres voor iets aan te maken, als je dat wilt. Dat is met een telefoonnummer niet te doen, zeker niet als je geen prepaid nummers mag gebruiken. Kans is dus best groot dat je overal hetzelfde telefoonnummer invult. En als dat eens gelekt word, en de kans dat dat gebeurd word ongeveer 1 naarmate tijd verstrijkt en je op steeds meer plekken een telefoonnummer moet invullen, heb je er vervolgens altijd last van. Tenzij je telefoonnummer wisselt. Maar dat is vaak meer gedoe dan dat het mensen waard is.
Verwijderd @Gropah7 oktober 2022 11:06
Absoluut, maar Blizzard heeft zijn zaken blijkbaar wel goed op orde, ze hebben mijn informatie (e-mail met name) dus niet doorverkocht wat sommige partijen duidelijk wel deden. (Ik maak voor elke site een uniek e-mail adres and, dus ik weet precies wie dat zijn.)

Voor dat telefoonnummer is ook een oplossing. Ik heb zelf een goedkoop oud toestel met een prepaid kaart. Ik bel 1x per maand naar mijn abonnement om het nummer en tegoed actief te houden en moet 1x per jaar 5 euro tegoed kopen. Dit nummer gebruik ik online als ik tel nummer moet opgeven.

Deze telefoon staat geluid van uit en neem ik vrijwel nooit op, alleen als ik er een telefoontje op verwacht.
Er wordt inderdaad gelekt met nummers, want op die telefoon wordt regelmatig gebeld van nummers die op internet bekend staan als scam ... 'Hello I'm calling from Windows!'
Gropah @Verwijderd7 oktober 2022 11:11
maar Blizzard heeft zijn zaken blijkbaar wel goed op orde
Dit verwachten we van elk bedrijf. En toch gaat het vaak fout. En dat is ook niet raar. Hoe groter een bedrijf, hoe interessanter om te hacken. We kunnen beter voorkomen dat het gelekt kan worden. En zo zijn bijv. EA (via battlefield heroes), CD Projekt RED, Epic, League of Legends en warframe allemaal eens gepwnd.
Voor dat telefoonnummer is ook een oplossing. Ik heb zelf een goedkoop oud toestel met een prepaid kaart. Ik bel 1x per maand naar mijn abonnement om het nummer en tegoed actief te houden en moet 1x per jaar 5 euro tegoed kopen. Dit nummer gebruik ik online als ik tel nummer moet opgeven.
Hiermee word inderdaad niet je hoofdnummer gelekt. Maar het is wat extra moeite. En als mensen er moeite in gaan steken om je te hacken, kan dit alsnog als identifier gebruikt worden om verschillende accounts makkelijk aan elkaar te linken. Dit kan gebruikt worden om extra gegevens te verzamelen en daarmee te social engineren of een phishing attack op te zetten.

[Reactie gewijzigd door Gropah op 23 juli 2024 22:10]

Tha_Butcha @TheVivaldi6 oktober 2022 16:48
Ik was het inderdaad niet gaan spelen vanwege de sms verificatie. Hopelijk kan ik nu wel spelen. Sinds het begin speel ik ow1 met zero reports, dus ik vond het ook echt een motie van wantrouwen.
jinks26 @EnigmaNL6 oktober 2022 15:46
Er gaan genoeg mensen zijn die geen ow2 gaan spelen om wille van die sms verificatie
Verwijderd @jinks266 oktober 2022 16:24
Je bent niet verplicht om SMS verificatie te gebruiken. Je kunt het ook via een app doen. Dat is nog veiliger ook.
Illegal_Alien @Verwijderd6 oktober 2022 16:26
Helaas ik ken iemand die de app heeft maar toch de SMS verificatie moet gebruiken...
Dutch_CroniC @Illegal_Alien7 oktober 2022 09:45
Ik ook, omdat ik helemaal vergeten was dat ze een eigen app hadden en ik daar geen melding op kreeg.

Account stond niet tussen mijn MS en Google authenticators, dus maar de hele boel met een omweg gereset. Tot ik op het scherm te zien kreeg dat ik de Blizzard auth app moest openen :X :D
rejer @EnigmaNL6 oktober 2022 16:09
Het houd 95% van de cheaters en toxic gamers tegen.
Zyphlan @rejer6 oktober 2022 16:36
Ik betwijfel het echt ten zeerste ... Ik ben in het verleden gestopt met OW aangezien het echt 1 toxic pool is..

Nou gister en vandaag even gespeeld effe kijken van de 10 potjes :

2x : goede communicatie
3x : geen communicatie iedereen speelt voor zichzelf
5x : Scheldpartijen / Toxic behaviour.

Ik begin al snel te snappen waarom ik die jaren terug gestopt was. Spel zelf is niks mis mee ( super polished en leuk) maar speel wel met vrienden als je ranked speelt :+
Memori @Zyphlan6 oktober 2022 18:13
Dan raad ik je Gundam Evolution aan. Het speelt als Overwatch maar bijna nooit is er iemand die toxic is. Het komt denk ik omdat de oost-Europese landen verbannen zijn.
Dutch_CroniC @Memori7 oktober 2022 09:46
Ik speel geen ow, maar zijn het dan de oost europese landen die zo toxic zijn?
Memori @Dutch_CroniC7 oktober 2022 13:14
Nee, het was gewoon een 1+1 observatie.

Mensen uit oost Europa kunnen het spel niet spelen. Ondertussen worden er in GE met complimenten naar elkaar gegooid; ook naar de tegenstanders. Veel gr, gh, gg, hf en wp's ook. Een aangename verrassing tegenover hoe gamelobbies tegenwoordig zijn.
Zyphlan @Memori7 oktober 2022 16:36
Thanks voor de Tip , Geen idee of het oost europeanen waren in mijn geval.. niet echt specifiek een accent waar ik het op terug kon brengen. Het zijn vooral spelers die misschien in hun eentje wel goede scores halen maar niet snappen dat juist OW een teamspel is en dat de tank de lead laten nemen bijv wel slim is.
Dutch_CroniC @Memori8 oktober 2022 10:27
Ah zo, ik snap m
B127 @rejer6 oktober 2022 16:16
In de VS werkt de ene prepaid provider wel en de andere niet. Denk je echt dat de hackers hier niet achter komen? Het zou mij niets verbazen als er as we speak een lijst gemaakt wordt.
Finraziel
@B1276 oktober 2022 17:54
Dat kan best, maar dan kan Blizzard op een gegeven moment ook makkelijk zien dat 90% van de cheaters (of zo) van prepaid provider huppelflups komen en die blokkeren.
Hangt er natuurlijk ook nog van af of die prepaid kaartjes goedkoop te krijgen zijn of dat je ze alleen maar met een significant tegoed er op kunt kopen of zo. Dan wordt het op die manier weer duurder om steeds via een ander nummer een nieuw account te maken nadat je weer geband bent. Het gaat er maar om dat je niet gewoon direct nadat je geband bent direct zonder kosten een nieuw account kunt maken. Voorheen konden cheaters ook een nieuw account maken, maar alleen door weer een key te kopen. Nu zou het kopen van een nieuw nummer diezelfde barriere kunnen vormen.
Littlemarc 6 oktober 2022 15:51
Tja. Moeten ze bij Blizzard zelf weten. Daarnaast als ze nummers gaan opslaan van Europeanen is er ook een hele GDPR kast die opengaat omdat het een persoonsgegeven is.

Allemaal om cheaters tegen te gaan? Niet overtuigd. Het is gewoon datahonger.
DigitalExorcist @Littlemarc6 oktober 2022 15:57
En toch is MFA gewoon een goed idee.
Finraziel
@DigitalExorcist6 oktober 2022 17:59
Het gaat niet om MFA, het gaat er om dat iemand na geband te zijn niet gewoon gelijk een nieuw account kan maken omdat de game nu gratis is. Je kunt dan namelijk niet hetzelfde telefoonnummer opnieuw gebruiken voor verificatie. Om een nieuw account te maken zul je dus ook een ander nog niet gebruikt telefoonnummer moeten hebben.
En dan is het dus ook logisch dat ze het schrappen voor Overwatch 1 spelers die al een battle.net account hebben. Het bij die accounts ook vereisen helpt namelijk helemaal niet tegen cheaters die een nieuw account gaan maken.
junkchaser @DigitalExorcist6 oktober 2022 16:16
Dan moet je misschien gewoon de 2FA app van Blizzard downloaden ipv je privacy zomaar weg te geven.
secretqwerty10 @DigitalExorcist6 oktober 2022 16:34
ze hebben een eigen app daarvoor, dus waarom je telefoonnummer?
Tha_Butcha @DigitalExorcist6 oktober 2022 16:52
MFA is zeker een goed idee, alleen het is wat vermoeiend dat ze allemaal eigen implementaties voor doen, ipv dat je gewoon 1 app voor alles kan gebruiken.
EnigmaNL @Littlemarc6 oktober 2022 15:57
Nummers opslaan doen ze al jaren, GDPR hebben ze al lang onder de knie.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@EnigmaNL6 oktober 2022 20:16
GDPR hebben ze al lang onder de knie.
Als dit zo is werkt deze maatregel niet. Het idee is dat iemand na een ban geen nieuw account zou kunnen aanmaken omdat het telefoonnummer al in gebruik is. Onder de GDPR heb je echter het recht het telefoonnummer (want persoonsgegeven) te verwijderen.
EnigmaNL @Bor6 oktober 2022 21:51
Zo eenvoudig werkt het niet helemaal, er zijn allerlei omstandigheden waarbij een bedrijf een dergelijk gegeven wel mag bewaren ondanks dat een persoon graag wil dat ze vergeten worden. Een verzoek tot verwijdering hoeft niet altijd gehonoreerd te worden.

Daarnaast kun je een telefoonnummer verbannen en niet meer toelaten zonder de link met een persoon intact te houden en dus GDPR compliant zijn, dit is vergelijkbaar met een IP ban bijvoorbeeld. Een telefoonnummer of IP adres op zichzelf is geen persoonsgegeven.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@EnigmaNL6 oktober 2022 22:46
Daarnaast kun je een telefoonnummer verbannen en niet meer toelaten zonder de link met een persoon intact te houden en dus GDPR compliant zijn, dit is vergelijkbaar met een IP ban bijvoorbeeld.
Persoonsgegevens waarbij de identiteitsgegevens zijn verwijderd, die zijn versleuteld of gepseudonimiseerd, maar die kunnen worden gebruikt om iemand opnieuw te identificeren, blijven persoonsgegevens en vallen binnen het toepassingsgebied van de AVG.
EnigmaNL @Bor6 oktober 2022 23:07
Het telefoonnummer wordt niet opnieuw gebruikt om iemand opnieuw te identificeren. Het telefoonnummer is gewoon verbannen, ongeacht aan wie het gekoppeld is.

Daarnaast hoeft een bedrijf niet altijd gehoor te geven aan het recht om vergeten te worden zoals ik al zei.

[Reactie gewijzigd door EnigmaNL op 23 juli 2024 22:10]

R4gnax
@EnigmaNL7 oktober 2022 12:23
Het telefoonnummer wordt niet opnieuw gebruikt om iemand opnieuw te identificeren. Het telefoonnummer is gewoon verbannen, ongeacht aan wie het gekoppeld is.
Gaat leuk worden met roulerende telefoonnummers dan; want een nummer wat opgeheven is komt na verloop van tijd weer in roulatie terug bij een nieuwe eigenaar ...
-Tweakert- @Littlemarc6 oktober 2022 20:22
@Littlemarc Daar zou je gelijk in kunnen hebben alleen werkelijk weet je de beredenatie niet erachter dus doe dan ook niet alsof je aanname een waarheid is. Cheaten en toxic gedrag is een groot probleem in games en een simpele verbinding aan een bestaand telefoonnummer helpt veel.
Ricmaniac
6 oktober 2022 15:43
Een reden die ik kan bedenken is misschien een bugfix waarbij spelers onterecht als "nieuwe speler" worden geflagd en dus heroes gelockt krijgen om mee te spelen terwijl ze al honderden uren in OW1 hadden zitten.

Is een probleem waar echt veel spelers mee te kampen hadden.

Goed dat is maar speculatie natuurlijk maar zo mooi zijn als dit hiermee direct gefixt is.
Vortex1701 6 oktober 2022 15:45
Ik denk dat het te maken heeft met mensen zoals ik.

Ik heb omdat ik vriend in de US heb een US Battle.net account aangemaakt zodat ik kon zien dat ze online waren (toendertijd was het nodig mogelijk om dit te zien van de andere regio wat nu wel kan)
Je kan aan een US Battle.net account alleen maar een US telefoonnummer toevoegen.

Ik kon daarom geen Overwatch 2 spelen.

Je kan wel een regio wijziging aanvragen maar dan moest vragen beantwoorden zoals 'Geef het invoice nummer van een van je eerst aankopen op de Blizzard Store' of wanneer heb je je eerst World of Warcraft character aangemaakt.
Antwoorden die vele mensen niet konden geven
Vlizzjeffrey 6 oktober 2022 16:11
Misschien geklaag van de vele spelers met meerdere accounts? Er zijn zelfs spelers met 3-4 accounts, want hun eerste en tweede smurfs zijn ook al hoge ranks dus kunnen ze niet meer '' smurfen'' en moeten ze weer een nieuwe account maken zodat ze weer in lagere rank zitten en weer noobs kunnen bashen.

Om deze reden vond ik de telefoonnummer koppeling wel een goed idee, wel fijn als je in plat zit dat je ook daadwerkelijk tegen 5/6 plat spelers speelt, wat tot nu toe meestal niet het geval was.
Verwijderd 6 oktober 2022 16:17
Wat ik verder begreep dat er in America pre-paid toestellen niet eens mee konden doen. Volgens mij mag en hoeft blizzard dat helemaal niet te weten.
CH4OS 6 oktober 2022 15:54
Oeps. Ik wilde nog mijn ongeopende Overwatch 1 lootboxes openen, maar ben daar nu dus te laat mee, vrees ik? :(
DigitalExorcist @CH4OS6 oktober 2022 15:57
Yep, ze roepen al een maand dat OW1 offline zal gaan, 1 dag voordat OW2 uit komt ;) (en dat was afgelopen dinsdag).
EnigmaNL @CH4OS6 oktober 2022 15:57
Die zijn allemaal automatisch voor je geopend een paar dagen voordat OW1 offline ging.
CH4OS @EnigmaNL7 oktober 2022 00:45
Ah, top!
Clarissa @CH4OS6 oktober 2022 15:57
die zijn automatisch geopend als het goed is
CH4OS @Clarissa7 oktober 2022 00:45
Bedankt!
mr_evil08 6 oktober 2022 15:50
Een ander mail dan de reset password kan ook als 2FA, Mail authenticatie was ook prima geweest als keuze, een game die perse SMS verificatie wil skip ik, jammer dan.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 22:10]

StefanJanssen @mr_evil086 oktober 2022 15:59
Ik geloof dat hiervoor was gekozen om hackers tegen te gaan. Een telefoonnummer is een net iets hogere drempel dan een email.

Zelf ben ik het helemaal met je eens en zou het dus ook niet spelen.
DigitalExorcist 6 oktober 2022 15:56
"Een" server gepatched en "een" server-patch in ontwikkeling? Ik hoop toch dat OW2 niet afhankelijk is van 2 servers...
Illegal_Alien @DigitalExorcist6 oktober 2022 16:28
Klopt draait allemaal op een Commodore 64. ;)

Zal wel servercluster mee worden bedoelt.
Joenino @DigitalExorcist6 oktober 2022 16:47
Over het algemeen hebben ze waarschijnlijk een connectie cluster, authenticatie cluster, matchmaking cluster, wereld cluster (afhankelijke van welk level je gedropt wordt) en ga zo maar door.

Zoiets is vrij complex en draait niet ff op een enkele virtuele machine ze zullen per type afhandeling vele VM's hebben draaien.

Dus elke stap kan een nieuw server cluster zijn die ze moeten patchen en dat kan mooi onafhankelijk van elkaar.
Verwijderd 6 oktober 2022 16:19
Komen ze nu mee...
Vlizzjeffrey @Verwijderd6 oktober 2022 19:01
inderdaad, ik had hem ook al gegeven 8)7

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