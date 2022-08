Blizzard laat Overwatch-consolespelers accounts samenvoegen voor Overwatch 2

Overwatch-spelers op consoles kunnen hun accounts toevoegen aan een battle.net-account voor de release van Overwatch 2 in oktober. Dit zorgt ervoor dat alle vooruitgang en cosmetics van die accounts beschikbaar komen in het vervolg op de competitieve shooter.

Overwatch 2 kan alleen gespeeld worden via een battle.net-account. Daarom laat Blizzard in een faq weten hoe consolespelers hun Overwatch-accounts kunnen samenvoegen. Spelers met een account bij de Xbox-, PlayStation- of Switch-versie hoeven alleen maar in te loggen in Overwatch. Daar wordt gevraagd welke accounts ze willen samenvoegen.

Als de gewenste accounts zijn geselecteerd en bevestigd, dan komt de content van die accounts beschikbaar op het battle.net-account bij de release van Overwatch 2. Als de speler nog geen battle.net-account heeft, dan krijgt hij de optie om die gelijk aan te maken. De vooruitgang en cosmetics die pc-spelers hebben in Overwatch 1 gaan automatisch mee naar Overwatch 2.

Blizzard benadrukt dat het alleen mogelijk is om een account per platform samen te voegen. Als er bijvoorbeeld twee pc-accounts zijn, dan kunnen die accounts niet worden gecombineerd. Hetzelfde geldt voor meerdere accounts op Xbox, PlayStation of Nintendo Switch.

Overwatch 2 komt op 4 oktober uit. Het spel bestaat uit een pvp-gedeelte, dat lijkt op zijn voorganger, en een nieuw pve-gedeelte met een verhaal. Die twee delen komen apart uit. In tegenstelling tot zijn voorganger gaat Overwatch 2 geen lootboxes bevatten. In plaats daarvan zijn cosmetics te koop in een digitale winkel. Blizzard heeft al aangegeven dat het binnenkort gaat stoppen met de verkoop van lootboxes in Overwatch 1. Naast vooruitgang en cosmetics wordt in-game geld ook meegenomen naar Overwatch 2.