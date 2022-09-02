Blizzard start gesloten bèta van World of Warcraft: Dragonflight

Blizzard is met een gesloten bèta voor de Dragonflight-uitbreiding van World of Warcraft gestart. De ontwikkelaar stelt dat niet elke geïnteresseerde speler aanvankelijk toegang zal krijgen tot de bèta. De bèta bevat nieuwe gebieden en een nieuwe klasse bij het drakenras, de Evoker.

Spelers die de gesloten bèta van de Dragonflight-uitbreiding willen testen, kunnen zich daar via de website van Blizzard voor inschrijven. Als er toegang tot de gesloten bèta is verleend, krijgen de spelers een mail waarna de uitbreiding via de Battle.net-app kan gedownload worden. De gesloten bèta van Word of Warcraft: Dragonflight bevat nieuwe gebieden zoals onder andere Ohn’ahran Plains, Thaldrazus, Valdrakken, The Waking Shores en the Azure Span. Het wordt ook mogelijk om met de nieuwe klasse binnen het drakenras te spelen, de Evoker.

World of Warcraft: Dragonflight werd in april van dit jaar aangekondigd. Het spel speelt zich af in Azeroth. De voorverkoop van de uitbreiding is al begonnen. Digitaal zijn er Basis- Heroic- en Epic-uitvoeringen te koop, voor 50, 70 en 90 euro. De duurdere versies bevatten extra's zoals een boost naar level 60, een Tangled Dreamweaver Flying Mount en het nieuwe Murkastraza-huisdier. De Epic-versie heeft nog een aantal digitale extra's en bevat 30 dagen gametijd.

De uitbreiding komt ook fysiek uit als Collector’s Set. Die bevat een key voor de digitale Epic-versie en een aantal fysieke objecten zoals een boek en een muismat. De Collector Set moet 130 euro kosten en wordt verzonden van zodra de game uitkomt. Blizzard stelde in juni nog dat Dragonflight ‘later dit jaar’ moet uitkomen. Een exacte releasedatum werd niet meegedeeld.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 02-09-2022 11:23 58

02-09-2022 • 11:23

58

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Reacties (58)

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Verkleiner 2 september 2022 12:26
WoW heeft nogal wat slechte jaren achter de rug. Shadowlands, vooral qua verhaal, is de slechtste expansion tot nu toe volgens vele. Maar ook het 'borrowed power' concept komt de neus uit bij vrijwel iedereen. Het hele is spel is veel grindier geworden.

Nadat je de level cap haalt unlock je content die je moet levelen. Content die je class meer abilities geeft. Deze abilities unlock je door (world) quests te doen, of bosses in dungeons/raids te verslaan. De abilities hebben een item level, dus ook moeten ze vervangen worden door content opnieuw te doen. In feite zijn deze abilities en het systeem eromheen een soort van talent tree. Alleen nu moet content grinden om alles te unlocken.
Tegen het einde van de expansion gaat het allemaal een stuk sneller, en via catch-up systemen heb je zo alle deze systemen geleveled, krijg je genoeg gear, etc. Maar dit is pas mogelijk sinds de laatste twee patches of zo.

Het verhaal is nog wel het meest teleurstellende. Shadowlands is de hemel/hel van Azeroth. Niet toevallig dat je hier dus een hoop oude bekende tegenkomt. Maar ze doen vele van deze oud gezichten zwaar te kort. Met als klap op de vuurpijl verpesten ze twee van WoW's populairste characters.
Spoiler: De eindbaas van de expansion is helemaal een flater. Nog nooit eerder in WoW heeft iemand van hem gehoord. Nu blijkt dat deze ene gozer het kwaad achter AL het kwaad was (dus zowel Arthas, the Lich King maar ook demons en Sargeras). Deze ene expansion heeft de complete lore op z'n kop gezet, en niemand die het ook maar een beetje interessant vindt.

WoW doet een paar dingen goed:
World design: De wereld ziet er altijd tof uit. De muziek is ook goed.
Dungeons & raids: Groep content is top en toegankelijk. Uitdagend maar loont om te spelen.
Collectibles: Er is te veel in WoW om te verzamelen. Het is vrijwel onmogelijk om alles in het spel te pakken te krijgen.
Combat: In vergelijk met andere MMOs is WoW's tab targeting 10 x beter. De manier waarop alles reageert, de magie effecten. Geen andere MMO komt in de buurt van WoW's combat system.

Nu komt Dragonflight. Er is geen borrowed power meer. Talent trees worden weer zoals ze waren voor Mists of Pandaria (ipv 3 keuzes per rij een echte tree dus). Professions zijn op de schop gegooid en voor het eerst zijn er transmog items voor elke profession. Het is afwachten of het verhaal goed zal zijn, maar dragons zijn tof en het was al duidelijk dat ze ooit terug zouden komen.

Net zoals Windows, gaat het met WoW ook op en af bij elke nieuwe release. De populairste expansions zijn Wrath of the Lich King, Mists of Pandaria en Legion. Deze expansions introduceerde elke een nieuwe class. Expansions waarbij Azeroth verlaten werd, zijn minder populair. Warlords of Draenor en Shadowlands. Burning Legion was wel goed, maar erg grindy ook.
Dus, volgens deze onzinnige theorie zou Dragonflight een goede expansion moeten worden. Speelt zich af op Azeroth en Evoker is een nieuwe class die gespeeld kan worden.
ErikRedbeard @Verkleiner2 september 2022 15:50
De grind is tegenover classic veel veel minder.
Maar je idee van repetatief krijgt een steeds groter beeld waardoor steeds meer dingen op elkaar gaan lijken en dus alles steeds sneller repetatief oogt.
Dit komt gewoon door gewenning en ervaring wat vaak overkomt met ouder worden.

Maar daarnaast zitten wij ook steeds meer in een quick reward systeem in de gehele wereld, wat ervoor zorgt dat mensen steeds minder geduld hebben en dit probleem alleen maar groter wordt over tijd.
NmidnetS @Verkleiner4 september 2022 16:26
Dat er nog mensen zijn die dit nog spelen. Rofl
thisisjazz @Verkleiner2 september 2022 12:40
WoW gaat kapot aan het grinden effect. Het blijft de meest succesvolle MMORPG door de jaren heen en het doel is om altijd wat te kunnen doen. Het nadeel werd alleen dat als je geen tijd had om te grinden je ook minder goed kon zijn in high end raiding. Je werd dus vrijwel verplicht en dat was killing. Mensen raakte burned out. Einde van een raid verloor je dus altijd mensen. Geen idee wat het huidige spelers aantal is maar denk dat deze EXP wel weer wat kijkers zal trekken
Enai @noway2 september 2022 19:47
Stel je voor dat een game gewoon leuk is en geen opzettelijke vervelende grind bevat om je tijd te verspillen zodat een of andere nolifer die niets in zijn leven heeft behalve veel tijd en niets beters te doen toch ergens trots op kan zijn.
Mastofun @noway2 september 2022 14:45
je moet er best ook niet meer tijd in moeten steken dan je werk en even saai zijn
noway @Mastofun2 september 2022 18:00
Ok nutteloos bericht van je.
S6
KSU4reqY 2 september 2022 13:23
voor iedereen die het nog eens wilt proberen: shadowlands is gratis tot 5 september.

https://worldofwarcraft.c...-and-get-shadowlands-free
kladblokje @KSU4reqY3 september 2022 10:31
de uitbreiding is gratis, maar je moet wel gametime kopen/een token gebruiken
KSU4reqY @kladblokje3 september 2022 14:02
weet niet of ze het nog doen: maar vroeger kon je altijd een ticket maken en iets zeggen van "oooh mijn vrienden willen dat ik weer met ze kom spelen, maar ik weet het niet zeker, wat moet ik doen???" en dan gaven ze je 7-14 dagen gratis tijd als lokkertje.

je kan ook gratis spelen tot lvl 20 geloof ik, ze hebben paar jaar geleden nieuwe starting area gemaakt die best goede indicatie van de moderne leveling experience geeft. misschien dat class trials ook gratis zijn?

maar ik denk dat je de 15eu waarde voor een maand tijd er wel uit krijgt zelfs als je alleen de single player content doet. zeker vergeleken met de 55eu als je de box+tijd moet kopen.
Jaylie 2 september 2022 11:56
Tussen 2006 en 2018 heb ik WoW gespeeld. Ooit, eind 2013, begin 2014 begonnen met FFXIV en recent met een paar vrienden weer eens opgepakt. En ja, er zijn genoeg dingen die WoW beter doet dan FFXIV, denk aan mods, UI, etc, uiteraard dingetjes waar Blizzard geen rekening mee hoeft te houden qua controllers en het spelen op een console. Maar wat een verademing is FFXIV tov WoW! Betere voice-acting en quests, mooiere grafisch, meeslepend verhaal (tis eerst een RPG en dan pas een MMO), en al met al zorgt dit er persoonlijk voor mij voor dat ik door blijf gaan met FFXIV en WoW niet meer zal opstarten.
quintox @Jaylie2 september 2022 15:11
Hoor het zo vaak. Was enorm enthousiast om het te proberen.. maar.. het deed het gewoon niet voor mij :<
Asian style mmorpg's hebben een bepaalde stijl, sfeer, voice acting, manier van storytelling (geen idee precies) wat mij niet aanstaat. In WoW voelde ik me meteen thuis en opgeslokt worden door de wereld, in FFXIV had ik het gevoel op een rare kermis terecht te zijn gekomen.

De enige MMORPG's waarbij ik dat typische Aziatische gevoel niet had waren SWTOR en ESO, alles van NCSoft laat ik bijv. links liggen.
YopY @Jaylie2 september 2022 15:09
En ze doen niet aan grote reshuffles van bijv. talent trees zoals hier genoemd wordt; de basis van het spel zoals gear progression is nog hetzelfde als de 2.0 endgame. Ze gaan wel om de zoveel tijd een class opnieuw bekijken qua abilities, maar dat is vaak om ze minder irritant te maken (bijv. skills vervangen bij het levelen ipv dat je handmatig een betere versie op je hotbar moet slepen, of skills tijdelijk vervangen als je karakter een bepaalde 'mode' in gaat, zoals Enshroud bij de Reaper) en afgezien van een enkele ability heb ik heel weinig klachten gehoord over wijzigingen die ze doorgevoerd hebben.

Het draait allemaal veel vloeiender qua ontwikkeling bij FFXIV, ze hebben een goed beeld bij hoe het spel moet werken en waar het naartoe gaat. Dat heb ik bij WoW niet het gevoel, het is de zoveelste keer dat ik hoor dat ze bepaalde systemen weer over de kop gooien.
Bumz @Armselig3 september 2022 11:28
Een dolk in de rug? :/ Waarom zou je in hemelsnaam trouw zijn aan een game alsof het je beste maat is? Het is een product. Je kunt prima verschillende dingen uitproberen, vergelijken en kiezen. Als mijn klimschoenen versleten zijn ga ik ook de pasvorm en design keuzes vergelijken met andere modellen dan mijn huidige paar. Ik zie het probleem niet zo. WoW ziet er nog prima uit, in ieder geval prima genoeg om snel aan te wennen, maar grafische pracht is het toch zeker ook niet te noemen.
Armselig @Bumz3 september 2022 22:04
Ik zeg niet dat hij trouw moet blijven en moet terugkeren naar WoW, waar ik vooral over struikelde was het gegeven dat je iets wat je zo lang hebt gespeeld zo aan de kant kan schuiven en doet alsof het niks voor je heeft betekend. Daar kwam bij dat hij de zoveelste FF speler is die WoW trashed, waarbij het grootste argument de graphics zijn. Daar was ik gewoon even klaar mee. Maar dat mag je kennelijk niet zeggen, gezien dat mijn eerste reactie inmiddels gedownmod is terwijl die eerst nog in de plus stond. Het is jammer dat je altijd zo afgestraft wordt als je niet de mening van de massa deelt.
EldraziKlap @Armselig2 september 2022 20:55
Wat maakt dat uit? Mag toch gewoon mening delen? Doe niet zo elitair man.
Ik speel ook WoW en geen FFXIV maar als mensen FF leuker vinden dan spelen ze dat toch? Even goede vrienden.


- het is maar een spelletje -
Klauwhamer 2 september 2022 11:52
Ik heb nu al weer zin in reviews waarbij duidelijk wordt hoezeer Blizzard volstrekt geen clue heeft hoe de game aantrekkelijk te maken (en te houden) voor het grootste deel der gamers, en de neckbeards tegen het plafond en/of tot aan de oksels in copium dwingt.
Verwijderd @Klauwhamer2 september 2022 12:20
Iedere keer hetzelfde liedje. Men begint weer zich zelf op te hypen wanneer een expansion onderweg is. Blizzard die met een ‘beloning’ komt wanneer je een halfjaar gametime koopt. Vervolgens zijn de meeste het spuugzat na een 1 of 2 maanden en zeikt heel internet de game weer af en roepen dat WoW dood is.
Op naar de volgende expansion. :P
Klauwhamer @Verwijderd2 september 2022 12:25
Yeah. Bellular heeft laatst ook een aardige post gedaan over hoe 't zit met clear rate van dungeons. Ook die niche begint te verdampen. Als je wil lachen, moest je eens checken wat de status en effecten zijn van de Community Council, in het leven geroepen door Blizzard, omdat ze een tekort hadden aan player feedback :D
Siaon @Klauwhamer2 september 2022 14:20
Waar doel je op? Ik heb even gezocht en kan alleen vinden dat die zich ongehoord voelen.
Klauwhamer @Siaon2 september 2022 14:38
Ik doel op Blizzard, en het doelbewust al jaren structureel negeren van player feedback -- niet alleen van de eenvoudige stervelingen maar ook vooraanstaande alpha- en betatesters.
madcow22 @Klauwhamer3 september 2022 01:46
Dat is iets wat ze juist deze expension wel doen feedback opvolgen en wat het klinkt redelijke verbeteringen aan de talent trees.
En vanwege geen borrowed power systemen hebben ze straks veel minder te balancen.
thisisjazz @Klauwhamer2 september 2022 12:38
Haha maar wel 7 dagen in de week farmen. Ik snap vaak de frustraties hoor, maar het is wel grappig
belgianmadcow 2 september 2022 11:47
Ben als raider/guild leader in WOTLK gestopt, nog wat geprobeerd in Legion, TBC Classic...maar ik voelde t niet meer.
Dragonflight kietelt wel een beetje, dus heb me (ondanks geen gametime op account) toch maar opgegeven als kandidaat voor de beta :-) Misschien ben ik wel het ideale testpubliek :P
Merci voor de heads-up!
thisisjazz @belgianmadcow2 september 2022 12:38
Ik ben zo vaak gestopt en toch weer terug gekomen. Zelfs tot BFA en dan weer high end raiding gedaan. BFA was echt vermoeiend. Sindsdien niet meer teruggekomen maar ja dan krijg je ineens dit... haha wie weet...
skozaa @belgianmadcow2 september 2022 11:57
me2

ik heb me ook maar gelijk aangemeld. Misschien krijg ik dan wel weer die feeling van WOTLK!
De mooie tijd waar je moest raiden om goede pve items te krijgen die je goed kon inzetten in PVP in arena's

daar deed ik het voor. Ook was die tijd dat je in TRADE chat ging spammen voor LFG/LFM om groups te maken voor de raid :D

nu click je stom op een knopje en zit je in een queue. dat je dat regelt voor dungeons 5-man okay... maar voor een grote raid maak je de server behoorlijk dood mee. totaal geen interactie. mja dat is mijn personal opinion he :)
Pablo @skozaa2 september 2022 12:01
nu click je stom op een knopje en zit je in een queue.
Voor looking for Raid allicht, maar voor normal/Heroic en Mythic raiding is dat echt wel anders hoor.
Ja je moet je groepje nog wel zoeken of maken, maar gelukkig niet meer dat gekke gespam in een al overvolle chat channel.

Als je echte interactie wil, raad ik toch echt een guild aan.
beste interactie die je kan krijgen imho
skozaa @Pablo2 september 2022 12:11
Persoonlijk vond ik de trade chat niet zo vervelend. Die kan je uitzetten als je hem niet nodig had.

Guilds daarin tegen ja klopt wat je zegt. Maar je hebt ook minimale eisen bij sommige en natuurlijk zijn veel spots bezet met classes.

Daarom is de trade chat naar mijn mening geniaal om te interacten met mensen van dezelfde server en zo leer je wel meer mensen kennen. Tenminste zo ging dat bij mij altijd :)
KSU4reqY @skozaa2 september 2022 13:15
servers (en factions) bestaan alleen nog in naam.

mensen praten best wel in dungeons zeker als je het initiatief neemt, maar langdurige interactie zul je alleen in je guild/discord/vriendengroep hebben. maar als je eerlijk bent was dat 20 jaar geleden ook het geval.

Ironisch genoeg doet WotlK classic de queued dungeons in de prullenbak, en stoppen ze er een LFD tool vergelijkbaar met retail in. (lijst met groepen die meer members nodig hebben).

en in mijn ervaring hebben pugs meer eisen dan een guild, maarja in een guild moet je dan weer op vaste tijden spelen. voor raids iig, mythic+ dungeons kun je altijd doen. wellicht dat je je gearscore nog herrinert van toen, zoiets zit nu standaard in de game en er zijn populaire externe websites/mods die er nog een schepje bovenop doen.

ik weet niet of ze shadowlands al gratis gemaakt hebben, maar als dat het geval is kan het weinig kwaad het nu eens te proberen, het is de "fun" patch op het einde van de expansion dus al de grindy systemen zijn afgeschaft/hebben heel veel catchup en alle raids van de hele expansion zijn nu in rotatie. en het aantrekkelijke van dragonflight is natuurlijk dat er geen/minder grindy player power systems in zitten.

edit: schijnbaar is shadowlands gratis tot 5 september.
https://worldofwarcraft.c...-and-get-shadowlands-free

[Reactie gewijzigd door KSU4reqY op 23 juli 2024 23:49]

kozue @skozaa3 september 2022 09:48
daar deed ik het voor. Ook was die tijd dat je in TRADE chat ging spammen voor LFG/LFM om groups te maken voor de raid :D
Vond je dat echt leuk? Dat hele chat gespam was vreselijk. Het chat kanaal was onbruikbaar door alle raid spammers, en dan zat je uren te typen totdat je eindelijk toegelaten werd, of nog erger, tot je de groep vol had als je zelf de leider was. Of je had 40 man nodig en kwam niet verder dan de 20 zodat je alles af moest blazen. En je werd altijd beoordeeld puur op je gear, dus maakte het niet meer uit of je ervaring had met de mechanics of niet.

Sowieso, of je nou via een knopje of via de chat je groep vind, je zat in een groep met voornamelijk randoms zonder coördinatie, waardoor je kans om voorbij de eerste boss te komen lager was dan die om iets te winnen op een kraslot. En genoeg groepen die de eerste boss niet eens haalden 🤪

Nee, de enige echte manier om raids te doen was altijd een guild. Die weten wat je waard bent en zijn beter op elkaar ingespeeld. Het was goed dat ze van 40 man af zijn gestapt. Dan had je veel te grote guilds nodig, of een halve groep randoms. Met kleinere raidgroepen was alles veel toegankelijker geworden.

Maar goed, voor mij is WoW al jaren dood. Iedere keer als er een nieuwe expansion uit kwam begon je vanaf nul. Al je characters waren geen max level meer en je goede gear werd vervangen door troep uit 5-man dungeons. Om het over de achievements nog maar niet te hebben. Als je toch niks beters te doen hebt, prima, maar ik heb geen tijd voor zo’n reset ieder jaar.
shades @belgianmadcow5 september 2022 13:05
Vanuit mijn standpunt heb je dan wel twee hele gave expansion gemist: MoP en Legion.. Die waren fantastisch - en nu ik terug krijg was WoD eigenljik ook best wel een goede expansion - Sommige vinden het hele garrison concept niks, maar persoonlijk vond ik het wel wat hebben.
Wat je niet hebt gemist is BfA en Shadowlands.. Het verhaal van BfA vond ik niet zo en met Shadowlands heb ik ook niet echt binding. Tijdens die twee expansion 2 lange breaks ingelast maar inmiddels toch wel een subje genomen. We gaan wel zien hoe de draken expansie gaat worden. Sowieso questen en als het verhaal en raids dan weer mager zijn dan cancel ik de sub wel weer. Ik heb ook niet zoveel zin om over te stappen naar een andere mmo. Iedere mmo heeft voor en tegens.
Pablo 2 september 2022 11:58
Toch zeker 2 jaar prima vermaakt met Shadowlands.
op het verhaal lijn na en een paar andere kleinere zaken, mij hier heel lang tevreden mee kunnen houden.
Nu al zin in Dragon Flight !

Release date voorspelling: 14 December

[Reactie gewijzigd door Pablo op 23 juli 2024 23:49]

z0r3n41991 @Pablo2 september 2022 15:36
Leaks zeggen release op 28/29 november, schijnt een hele Q4 planning van Activision te zijn die in 1x geleakt it.

Ik hoop t wel.. Kan niet wachten.
Sk313t0r 2 september 2022 12:10
Ik had interesse in deze expansion, alleen was dat maar van korte duur. Ik ben nu ruim een jaar weer gestopt en ik mis het eerlijk gezegd niet. Mijn ervaring is/was dat de community erg toxic is en dat als je niet voldoende damage doet of niet perfect speelt je eigenlijk op jezelf bent aangewezen. Blij dat ik weer met FFXIV verder ben gegaan.
Bexorcist @Sk313t0r2 september 2022 15:32
De "community" van FFXIV is nog 10 keer erger dan die van WoW. Het Novice Network is mss wel de meest toxische plek waar ik in mijn 30 jaar gamen geweest ben. Niet normaal wat er gebeurt als je een vals gevoel van macht aan een hoop neckbeard manchildren geeft.
noway @Sk313t0r2 september 2022 18:06
Wat er in wow gebeurd ook in ff.
Wat is het verschil?
Dacht je nu echt dat de toxiciteit verdwijnt?
In elke game zijn er toxic helden achter de pc/console.
In echt zijn het gefrustreerde zielige nerds....
Arxonis 2 september 2022 16:15
Alhoewel ik de wereld altijd leuk heb gevonden en ook bepaalde verhaallijnen, hebben dit soort MMO's hun aantrekkingskracht voor mij verloren.

Niet dat ik MMOs niet meer leuk vind, maar de constante race waar je in beland en je kan dat maar tot een bepaald niveau negeren want anders loop je te ver achter voor groep content en wordt het vrij moeilijk zonder een vaste groep verder op te geraken, ook heeft WoW jammer genoeg met de WoW-tokens naar mijn mening dit erger gemaakt. En daarmee bedoel ik de boost runs die schijnbaar meer in trek zijn dan pug runs wat het nog eens zo moeilijk maakt om hoger op te komen.

Ook daarboven op vind ik dat zulke MMOs mijn tijd niet echt respecteert en dat die cyclus van progressie steeds vaker een reset ondergaat, daarentegen vergeleken met Guildwars 2 wat ik recentelijk herontdekt heb merk ik dat mijn tijd aardig meer gerespecteerd wordt.

Had graag deze expansie uit geprobeerd maar heb de laatste ook na de eerste content patch laten links liggen, misschien kijk ik er eens na als die met korting te koop staat.

Ben wel benieuwd als ze deze keer echt iets goed in elkaar steken qua systemen en hoop het ook voor de mensen die dit willen spelen dat het niet weer de zoveelste expansie is vol beloftes die tekortkomen.
noway @Arxonis2 september 2022 18:10
Die boost runs en dat gold crap voor mee te mogen.....dat is het hele probleem.
boulderdash1978 3 september 2022 00:43
Na 2 jaar niet ingelogd te zijn leek het me weer leuk om dungeon runs te doen.
Viel dat even tegen. Voorheen zei minstens de helft even op z'n minst "hey" terug en pikte men alle bosses mee. Tegenwoordig is de chat leeg en rent iedereen meteen naar de laatste boss. Oh wee als je even iets wil looten... dan is het :"COME! HERE!"

[Reactie gewijzigd door boulderdash1978 op 23 juli 2024 23:49]

madcow22 @boulderdash19783 september 2022 01:51
Dat geld grotendeels alleen voor random normal komt omdat meeste de dungeon doen voor xp rewards om te levelen. Zou van mij blizzard nog wel eens mogen fixen om te verplichten dat alle bosses gedaan moeten worden.

Als je hogere dungeons doet mythic / m+ dan moeten gewoon alle bazen gedaan worden voor loot/credit en heb je vaak ook veel meer response van spelers omdat groeperen niet automatisch gaat.

[Reactie gewijzigd door madcow22 op 23 juli 2024 23:49]

boulderdash1978 @madcow224 september 2022 18:06
Een uitstekend idee. Dan is het nog wel rennen als een malle geblazen, maar dan ben je op z'n minst wat langer in een party met kans op meer sociale interactie.
tomtomnavi79 2 september 2022 11:59
Ik ben gestopt ergens midden in shadowlands, wel altijd gespeeld vanaf TBC.
Toch ben ik weer enigszins nieuwsgierig naar de nieuwe xpac dus toch maar ingeschreven voor de Beta.

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