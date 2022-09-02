Blizzard start gesloten bèta van World of Warcraft: Dragonflight

Blizzard is met een gesloten bèta voor de Dragonflight-uitbreiding van World of Warcraft gestart. De ontwikkelaar stelt dat niet elke geïnteresseerde speler aanvankelijk toegang zal krijgen tot de bèta. De bèta bevat nieuwe gebieden en een nieuwe klasse bij het drakenras, de Evoker.

Spelers die de gesloten bèta van de Dragonflight-uitbreiding willen testen, kunnen zich daar via de website van Blizzard voor inschrijven. Als er toegang tot de gesloten bèta is verleend, krijgen de spelers een mail waarna de uitbreiding via de Battle.net-app kan gedownload worden. De gesloten bèta van Word of Warcraft: Dragonflight bevat nieuwe gebieden zoals onder andere Ohn’ahran Plains, Thaldrazus, Valdrakken, The Waking Shores en the Azure Span. Het wordt ook mogelijk om met de nieuwe klasse binnen het drakenras te spelen, de Evoker.

World of Warcraft: Dragonflight werd in april van dit jaar aangekondigd. Het spel speelt zich af in Azeroth. De voorverkoop van de uitbreiding is al begonnen. Digitaal zijn er Basis- Heroic- en Epic-uitvoeringen te koop, voor 50, 70 en 90 euro. De duurdere versies bevatten extra's zoals een boost naar level 60, een Tangled Dreamweaver Flying Mount en het nieuwe Murkastraza-huisdier. De Epic-versie heeft nog een aantal digitale extra's en bevat 30 dagen gametijd.

De uitbreiding komt ook fysiek uit als Collector’s Set. Die bevat een key voor de digitale Epic-versie en een aantal fysieke objecten zoals een boek en een muismat. De Collector Set moet 130 euro kosten en wordt verzonden van zodra de game uitkomt. Blizzard stelde in juni nog dat Dragonflight ‘later dit jaar’ moet uitkomen. Een exacte releasedatum werd niet meegedeeld.