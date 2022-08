Blizzard ziet aantal spelers toenemen dankzij Diablo immortal

Voor het eerst in lange tijd is het aantal spelers van Blizzard-games weer toegenomen, dat meldt het moederbedrijf Activision Blizzard in de kwartaalcijfers. Ondanks de toename in spelers, zijn de bedrijfsinkomsten niet toegenomen in het tweede kwartaal van dit jaar.

In de kwartaalcijfers van Activision Blizzard meldt het bedrijf dat de inkomsten opnieuw tegenvallen. De gameuitgever meldt dat de bedrijfsinkomsten afgelopen kwartaal uitkomen op 280 miljoen dollar. Dat is 68 procent minder dan vorig jaar. Ook de omzet van enkel de Blizzard-afdeling tegen ten opzichte van de resultaten een jaar eerder.

De release van Diablo Immortal zorgde wel voor miljoenen extra omzet in de eerste maanden na release en de mobiele game is ook verantwoordelijk voor de lichte stijging in het aantal spelers van Blizzard-games. Het aantal spelers nam voor het eerst weer iets toe en kwam in het tweede kwartaal uit op 27 miljoen, wat een hoger is dan het dieptepunt van 22 miljoen van het eerste kwartaal van dit jaar.

Diablo Immortal verscheen eerder dit jaar voor Android, iOS en pc, maar kwam niet uit in Nederland en België vanwege wetgeving omtrent lootboxes. Voor de betreffende lootboxes en het verdienmodel van de game kreeg Blizzard veel kritiek bij release. Desondanks is de game wereldwijd miljoenen keer gedownload.

Microsoft kondigde eerder dit jaar aan dat het Activision Blizzard wil overnemen. De deal is goedgekeurd door de aandeelhouders, maar wacht op goedkeuring van verschillende financiële autoriteiten. Tweakers zette eerder al de mogelijke bezwaren tegen de deal op een rij.