World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic komt op 26 september uit

Activision Blizzard brengt de uitbreiding Wrath of the Lich King op 26 september uit voor World of Warcraft Classic. De uitbreiding is voor alle afnemers van een World of Warcraft-abonnement gratis.

World of Warcraft Classic: Wrath of the Lich King is grotendeels gelijk aan de oorspronkelijke variant van de uitbreiding. Spelers krijgen toegang tot de klasse Death Knight en voor het eerste personage in deze klasse geldt in Wrath of the Lich King Classic ditmaal geen minimum level van 55. Verder herintroduceert de uitbreiding de twee nieuwe gebieden in het ijzige Northrend, namelijk Borean Tundra en Howling Fjord. Uiteraard zijn het verhaal rondom de schurk de Lich King en de klassieke dungeons en raids ook wederom speelbaar. Tot aan de release kunnen spelers in World of Warcraft: Burning Crusade Classic 50 procent meer XP verdienen, zo laat Blizzard weten.

De tweede uitbreiding voor World of Warcraft Classic, die oorspronkelijk in 2008 verscheen, verschilt slechts op enkele punten ietwat van het origineel, zo schreef Tweakers eerder in een preview. Zo maakt de dungeonfinder plaats voor de groupfinder, wat volgens een deel van de WoW-spelersbasis een negatieve ontwikkeling is. Ook zullen questicoontjes in eerste instantie niet aanwezig zijn in Wrath of the Lich King. Hiermee wil Blizzard het gevoel van de oorspronkelijke game behouden. Later zouden questhelpers alsnog aan de uitbreiding worden toegevoegd, al is nog niet bekend wanneer.