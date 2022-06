Blizzard brengt World of Warcraft-uitbreiding Dragonflight 'later dit jaar' uit

Blizzard brengt de in april aangekondigde Dragonflight-uitbreiding voor World of Warcraft 'later dit jaar' uit. Een exacte verschijningsdatum is nog niet bekendgemaakt. De uitbreiding speelt zich af in Azeroth en spelers kunnen daar het nieuwe gebied Dragon Isles verkennen.

Naast het nieuwe gebied voegt Dragonflight een nieuw speelbaar ras toe: de Dracthyr. Dat drakenras bevat een nieuwe class: de Evoker. Spelers die daarvoor kiezen, krijgen verschillende drakenkrachten tot hun beschikking. Evokers kunnen specialiseren in healing of ranged dps. Dracthyr-spelers kunnen zich aansluiten bij zowel de Horde als Alliance.

World of Warcraft Dragonflight Collector's Set

Blizzard is begonnen met de voorverkoop van de Dragonflight-uitbreiding. Digitaal zijn er Basis- Heroic- en Epic-uitvoeringen te koop, voor 50, 70 en 90 euro. De duurdere versies bevatten extra's zoals een character boost naar level 60, een Tangled Dreamweaver Flying Mount en het nieuwe Murkastraza-huisdier. De Epic-versie heeft nog een aantal digitale extra's en bevat 30 dagen gametijd.

Dragonflight komt ook fysiek uit als Collector's Set. Die bevat een key voor de digitale Epic-editie en een aantal fysieke items, waaronder een boek en een muismat. De set is te bestellen voor 130 euro en wordt verzonden als de game uitkomt. Dragonflight is de negende uitbreiding voor World of Warcraft. De mmorpg bestaat sinds 2004.