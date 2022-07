Heroes of the Storm krijgt geen nieuwe content meer

Blizzard stopt met de ontwikkeling van nieuwe content voor Heroes of Storm. Wel blijven hero rotations en seasonal rolls aanwezig. In de toekomst richt de ontwikkelaar zich verder enkel nog op bugfixes, de client en eventuele balance-updates.

De ontwikkelaar maakt bekend dat Heroes of the Storm, net als StarCraft en StarCraft II geen nieuwe content meer krijgt, maar wel de nodige ondersteuning blijft ontvangen. Ook blijft de in-game winkel actief, al wordt er geen nieuwe content meer aan toegevoegd. In de update van volgende week ontvangen alle spelers 'als blijk van waardering' een Epic Arcane Lizard-mount.

De moba verscheen in 2015. Drie jaar later verkleinde Blizzard al het ontwikkelingsteam van Heroes of the Storm om de focus op andere projecten te leggen. Ook gingen geplande e-sporttoernooien voor de moba in 2019 niet door. In dat jaar werden ook lootboxes uit de game gehaald.

Blizzard maakte eerder dit jaar bekend dat Overwatch 2 op 4 oktober van dit jaar in early access verschijnt en free-to-play wordt. Daarnaast wordt Diablo IV uiterlijk in juni 2023 verwacht.