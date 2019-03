Blizzard verwijdert betaalde lootboxes uit Heroes of the Storm

Blizzard schrapt de mogelijkheid om lootboxes voor echt geld te kopen in Heroes of the Storm. Dat blijkt uit de release notes van de Public Test Realm-versie van het spel. Heroes en cosmetische aanpassingen blijven wel te koop.

Loot chests zijn niet meer beschikbaar om te kopen met gems, staat in de release notes van de Public Test Realm-versie van Heroes of the Storm. Spelers kunnen gems nog wel kopen om te besteden aan heroes, sneller levellen en cosmetische wijzigingen, maar niet meer voor lootboxen.

Blizzard noemt geen reden voor het schrappen, maar de stap volgt op het verwijderen van lootboxen voor Belgische spelers, in augustus vorig jaar. Dat moest de ontwikkelaar toen wel doen omdat de kansspelautoriteit in het land in april bepaalde dat lootboxes in games moeten worden beschouwd als gokken. In meer landen ligt het gebruik van betaalde lootboxen onder vuur van spelers en autoriteiten.

De stap volgt ook na het verkleinen van het ontwikkelteam van Heroes of the Storm. Die zijn op andere projecten gezet die Blizzard belangrijker vindt. Onderdeel van de verschuiving was dat de Heroes Global Championship-competitie stopt, waarmee ongeveer 192 personen hun baan verloren.