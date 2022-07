Blizzard koopt studio achter Spellbreak om World of Warcraft te ondersteunen

Blizzard Entertainment heeft de in het Amerikaanse Boston gesitueerde studio Proletariat overgenomen. Dit is het bedrijf achter battleroyalegame Spellbreak. De overname is bedoeld om extra mankracht in te zetten voor de ondersteuning van World of Warcraft.

In een interview met VentureBeat bevestigt Proletariat-ceo Seth Sivak de overname, maar het overnamebedrag blijft onduidelijk. De 100 medewerkers van Proletariat zullen worden ingezet als extra mankracht voor de ontwikkeling van World of Warcraft. Ze zullen deels bijdragen aan de Dragonflight-uitbreiding, die later dit jaar voor World of Warcraft uitkomt. Ook wordt het aantal medewerkers van Proletariat uitgebreid.

Proletariat wordt in komende maanden geïntegreerd in Blizzard, maar waarschijnlijk heeft dat niet direct gevolgen voor de medewerkers van de studio. Zij werken tot nu toe nog altijd veelal vanuit huis. John Hight, de general manager van World of Warcraft, zegt dat deze grote groep op afstand werkende ontwikkelaars de aankoopbeslissing juist vergemakkelijkte, omdat er voor World of Warcraft al diverse uitbreidingen zijn gemaakt met voornamelijk vanuit huis werkende ontwikkelaars.

De studio Proletariat, die in 2012 werd opgericht door veteranen van Turbine, Harmonix en Insomniac, begon al in mei samen te werken met het ontwikkelteam van World of Warcraft. Nu de studio onderdeel van Blizzard wordt, is het vanaf begin 2023 einde oefening voor Spellbreak. "Spellbreak was een cruciale succesfactor en we hadden het gevoel dat we echt iets nieuws hebben geleverd in het battleroyalegenre", zegt Sivak. “Er is veel concurrentie op dat gebied, waar je moet concurreren met enkele van de grootste games ter wereld. We konden gewoon niet de ontsnappingssnelheid krijgen die nodig was om het verder uit te breiden."