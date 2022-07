Snapchat+ geeft gebruikers tegen betaling toegang tot experimentele functies

Snapchat introduceert een betaald abonnement genaamd Snapchat+. Dat kost 4 dollar per maand en gebruikers krijgen daarmee toegang tot 'exclusieve, experimentele en prereleasefuncties'. Het abonnement is nog niet beschikbaar in Nederland en België.

Snapchat mikt met het abonnement naar eigen zeggen op de 'meest gepassioneerde gebruikers' en die krijgen tegen betaling 'geprioriteerde ondersteuning'. In de aankondiging staat niet welke functies betalende gebruikers krijgen, maar tegenover The Verge verduidelijkt Snap dat het aanvankelijk vooral om 'cosmetische' features gaat. Zo kunnen Snapchat+-gebruikers het icoontje van de app aanpassen en een persoon als 'BFF' vastpinnen bovenaan de lijst. Ook kunnen betalende gebruikers zien wie hun story opnieuw heeft bekeken. Reclames worden niet uitgeschakeld voor abonnees.

Snapchat heeft 332 miljoen dagelijkse gebruikers en maker Snap verdient vooral geld met advertenties. Het is voor het eerst dat het bedrijf een betaalmodel introduceert in zijn app. Het bedrijf brengt al langer hardware uit zoals een AR-bril en een kleine drone. Snap zegt tegen The Verge dat inkomsten uit advertenties op lange termijn het belangrijkste verdienmodel blijven.

Vooralsnog is Snapchat+ beschikbaar in een beperkt aantal landen. Dat gaat om de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Australië, Nieuw-Zeeland, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Snap zegt de dienst de komende tijd in meer landen beschikbaar te stellen.