Snapchat-functie laat gebruikers Snaps maken met voor- en achtercamera tegelijk

Snapchat heeft de Dual Camera-functie geïntroduceerd, waarmee gebruikers met hun selfie- en achtercamera tegelijk foto's en video's kunnen opnemen. Gebruikers kunnen zo bijvoorbeeld een actie filmen met de achtercamera en hun gezichtsuitdrukking opnemen met de selfiecamera.

Dual Camera verschijnt als een extra icoon in de cameratoolbar, waar bijvoorbeeld ook de flitsinstellingen staan. De functie werkt met de vier lay-outs verticaal, horizontaal, picture-in-picture en cutout. Gebruikers kunnen er met de verticale modus bijvoorbeeld voor kiezen om met de selfiecamera te filmen hoe ze een frisbee werpen en dit beeld op de onderste helft van het scherm te tonen. Op de bovenste helft is dan te zien hoe die frisbee een doel raakt, dat met de achtercamera wordt opgenomen.

Bij picture-in-picture verschijnt het beeld van de selfiecamera als een cirkelvormige pop-up en vult het beeld van de achtercamera de rest van het scherm. Bij de cutout-modus verschijnt de persoon die in de voorcamera te zien is als een uitsnede over het beeld van de achtercamera.

Dual Camera is vanaf maandag wereldwijd beschikbaar voor iOS-gebruikers. Android-ondersteuning volgt 'in de komende maanden'. De functie werkt in Snaps, Stories en Spotlight. Snapchat is niet het eerste sociale medium dat beelden van de achter- en voorcamera combineert. BeReal doet dit bijvoorbeeld al langer.