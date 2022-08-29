Snapchat-functie laat gebruikers Snaps maken met voor- en achtercamera tegelijk

Snapchat heeft de Dual Camera-functie geïntroduceerd, waarmee gebruikers met hun selfie- en achtercamera tegelijk foto's en video's kunnen opnemen. Gebruikers kunnen zo bijvoorbeeld een actie filmen met de achtercamera en hun gezichtsuitdrukking opnemen met de selfiecamera.

Dual Camera verschijnt als een extra icoon in de cameratoolbar, waar bijvoorbeeld ook de flitsinstellingen staan. De functie werkt met de vier lay-outs verticaal, horizontaal, picture-in-picture en cutout. Gebruikers kunnen er met de verticale modus bijvoorbeeld voor kiezen om met de selfiecamera te filmen hoe ze een frisbee werpen en dit beeld op de onderste helft van het scherm te tonen. Op de bovenste helft is dan te zien hoe die frisbee een doel raakt, dat met de achtercamera wordt opgenomen.

Bij picture-in-picture verschijnt het beeld van de selfiecamera als een cirkelvormige pop-up en vult het beeld van de achtercamera de rest van het scherm. Bij de cutout-modus verschijnt de persoon die in de voorcamera te zien is als een uitsnede over het beeld van de achtercamera.

Dual Camera is vanaf maandag wereldwijd beschikbaar voor iOS-gebruikers. Android-ondersteuning volgt 'in de komende maanden'. De functie werkt in Snaps, Stories en Spotlight. Snapchat is niet het eerste sociale medium dat beelden van de achter- en voorcamera combineert. BeReal doet dit bijvoorbeeld al langer.

Snapchat Dual Camera

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 29-08-2022 19:16 22

29-08-2022 • 19:16

22

Lees meer

Snapchat-moederbedrijf gaat tien procent van banen schrappen
Snapchat-moederbedrijf gaat tien procent van banen schrappen Nieuws van 5 februari 2024
Snap voegt optie voor raytracing toe aan Lenses in Snapchat
Snap voegt optie voor raytracing toe aan Lenses in Snapchat Nieuws van 16 februari 2023
BeReal werkt mogelijk aan functie om automatisch muzieknummer te tonen bij foto
BeReal werkt mogelijk aan functie om automatisch muzieknummer te tonen bij foto Nieuws van 14 februari 2023
BeReal: de werking van en het bedrijf achter de anti-Instagram
BeReal: de werking van en het bedrijf achter de anti-Instagram Nieuws van 22 november 2022
Snap schikt voor 35 miljoen dollar wegens vermeende privacyschending met Lenses
Snap schikt voor 35 miljoen dollar wegens vermeende privacyschending met Lenses Nieuws van 25 augustus 2022
'Snap stopt vier maanden na release met ontwikkeling Pixy-selfiedrone'
'Snap stopt vier maanden na release met ontwikkeling Pixy-selfiedrone' Nieuws van 19 augustus 2022
Snapchat brengt betaald abonnement Snapchat+ uit in Nederland en België
Snapchat brengt betaald abonnement Snapchat+ uit in Nederland en België Nieuws van 15 augustus 2022
Snapchat zet functie voor ouderlijk toezicht live
Snapchat zet functie voor ouderlijk toezicht live Nieuws van 9 augustus 2022
Snap lijdt 422 miljoen dollar verlies door afname reclame-inkomsten
Snap lijdt 422 miljoen dollar verlies door afname reclame-inkomsten Nieuws van 22 juli 2022
Snapchat brengt webversie uit, nog niet beschikbaar in Benelux
Snapchat brengt webversie uit, nog niet beschikbaar in Benelux Nieuws van 18 juli 2022
Snapchat+ geeft gebruikers tegen betaling toegang tot experimentele functies
Snapchat+ geeft gebruikers tegen betaling toegang tot experimentele functies Nieuws van 29 juni 2022
Snapchat Family Center geeft ouders inzicht in vrienden en contacten van kind
Snapchat Family Center geeft ouders inzicht in vrienden en contacten van kind Nieuws van 20 mei 2022
Snap introduceert Pixy-drone met 12-megapixelcamera voor 229 dollar
Snap introduceert Pixy-drone met 12-megapixelcamera voor 229 dollar Nieuws van 28 april 2022
Meer producten en artikelen
Software Snapchat Social media

Reacties (22)

-Moderatie-faq
22
22
18
0
0
4
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
DigitalMesh 29 augustus 2022 19:19
BeReal much.
jacobras @DigitalMesh29 augustus 2022 19:23
Mijn eerste gedachte ook. Dit lijkt bijna precies de BeReal-functionaliteit, met als verschil dat er daar een seconde of iets tussen moment van opname van de achter- en voorcamera zit.
DigitalMesh @jacobras29 augustus 2022 19:24
En uiteraard is snapchat geen bereal en omgekeerd. Maar deze functionaliteit is wel zeer opvallend geleend :') .
Asterion @DigitalMesh29 augustus 2022 19:40
Ze moeten uiteraard wel iets doen om te blijven vernieuwen/innoveren.
En dat doe je het beste door te kijken bij de concurrentie.

Ik dacht dat Snapchat zijn gloriejaren voorbij waren maar het is blijkbaar wel nog redelijk populair bij de jongeren.
Mel33 @Asterion29 augustus 2022 23:26
Ja maar ik vind ook dat elke app dit mag gebruiken, Het is een logisch gevolg als je 2 camera's hebt in 1 device dat het ooit gebruikt gaat worden!, Die functies te gaan claimen omdat je het als 'eerste' of 'grootste' gaat gebruiken is wel wat verregaand. De device fabrikanten zelf zullen er ook wel patent op hebben.

offtopic:
Of kan een ander een patent maken op een functionaliteit die de fabrikant zelf nog niet had bedacht? (ik ga even googelen)
n0np3r50n @Mel3330 augustus 2022 00:56
Precies, het is niet een baanbrekend idee maar de uitvoering zou interessant kunnen zijn. Ik gebruik dit soort toepassingen niet maar maak wel veel foto's.

Snapchat had ook een bril met dubbele camera's, of dat geen stereoscopisch beeld gaf staat me niet meer bij maar ik denk van niet. Maar dat vond ik wel een vernieuwend idee en inspiratie voor snelle, spontane, sportieve, stiekeme of stoute opnames. De bril faalde waarschijnlijk door te zwaar te zijn, te lage resolutie, prijs en de daaruit voortvloeiende meerwaarde.
JonnyTheG @Mel3330 augustus 2022 09:15
Bij de introductie van de iPhone 11 werd het al getoond met een app. Het lijkt mij dus dat het bewust in ios 13 gestopt is. Hier worden zelfs alle camera's gebruikt.

Zie: https://youtu.be/-rAeqN-Q7x4?t=5297
clique @Asterion30 augustus 2022 08:23
Hahaha ik praat exclusief met mensen op snapchat, whatsapp word alleen gebruikt voor familie.
En met mij de meeste hoor, snapchat is de prettigste manier om contact te hebben met vrienden.
mati1983 @clique30 augustus 2022 10:50
Mag ik zo brutaal zijn om te vragen hoe oud je bent? Ik ken namelijk niemand in mijn vriendengroep en/of familie van boven de 21-22 jaar waar dit voor geldt namelijk, denk ik.. Niet bedoeld als waarde oordeel, maar wel nieuwsgierig.

Daarnaast, wat is er dan zo prettig aan Snapchat voor het onderhouden van contact? Wat maakt de interface/functionaliteiten zo uniek tov Bellen/SMS/Whatasapp/facetime/etc? Ik ken de app, weet dat je jezelf in een likkende hond ermee kunt veranderen (leuk wanneer je 9 bent :Y) ), maar verder heb ik het als bejaarde (zo begin ik mij op mijn 39e soms te voelen qua disconnect met generatie Y en Z), alles een beetje gemist geloof ik.. :+
clique @mati198330 augustus 2022 12:47
Niet bedoeld als waarde oordeel, maar wel nieuwsgierig.
Hahaha dat begrijp ik hoor, ik ben 19.

Ik vind het een fijn interface en praten met mensen is wat minder serieus dan dat het is op WhatsApp omdat berichten na 24 uur (of gelijk na het openen, is in te stellen) worden verwijderd.
Ook kan ik tijdens een gesprek heel makkelijk even een foto sturen van iets dat ik wil laten zien of misschien is er wat gebeurd wat ik aan meerdere mensen wil laten zien. Sterker nog, met sommige mensen praat ik haast alleen maar met foto's i.p.v. met de chat-feature.
Ook kan ik terwijl ik wacht op iemand z'n reactie eventjes kijken wat de rest van m'n vrienden allemaal op hun verhaal hebben geplaatst of de vele verhalen die worden gepusht met een 'Discover' feature. Vice heeft bijvoorbeeld vaak wel interessante mini-docu's erop staan.
Daarnaast heb je ook nog 'Snapmap' waarop je kan zien waar mensen zijn, ook wel een handige feature maar ik denk dat menig Tweakers gebruiker dit vreselijk vind hahahah
En tot slot het feit dat wanneer je met iemand aan het praten ben je daadwerkelijk ziet dat diegene in dezelfde chat is, ipv 'Online' wat je ziet op Whatsapp
Wat maakt de interface/functionaliteiten zo uniek tov Bellen/SMS/Whatasapp/facetime/etc?
Heel eerlijk gezegd heeft Snapchat op dit moment niets meer dat het uniek maakt. Op WhatsApp kan je ook foto's sturen die je maar 1x kan openen en daar heb je ook een 'Stories' feature, en als je met foto's wilt praten zou je ook kunnen videobellen.
Maar Snapchat was de eerste die het deed en ik ben nog nooit iemand tegengekomen, van mijn leeftijd, die de app niet veel gebruikt. Het is gewoon een prettige combinatie van features met een simpele interface.
WhatsApp word echt zelden meer gebruikt, ik zou eerder een meisje om haar snap vragen dan haar nummer.

[Reactie gewijzigd door clique op 22 juli 2024 20:10]

mati1983 @clique30 augustus 2022 13:11
Helder verhaal, dank je wel.
Conclusie: ik word/ben inderdaad oud. :+
LiquidCrystal @DigitalMesh30 augustus 2022 14:07
Er zijn er meerdere, welke functionaliteit lenen...

"Instagram kopieert BeReal deze tien apps waren eerder de pineut"
https://nu.nl/tech/621933...236-1204650127.1621491238


Tegenwoordig doet men niet eens moeite om zelf iets te bedenken zo lijkt het.
Kopieeren is de nieuwe "ik heb gemaakt" lijkt het wel.
Oon @jacobras29 augustus 2022 22:13
Ben ook wel benieuwd hoe Snapchat dit heeft opgelost.

Het probleem bij in ieder geval 99% van de Androidtelefoons is dat de camera API het niet toestaat om tegelijkertijd de voor en achtercamera te gebruiken. Er waren enkele modellen van Samsung waar het wel kon, maar dat was echt de uitzondering.

Ik heb een tijdje (heel wat jaren geleden) meegewerkt aan een project voor in de auto waar zowel de weg voor de auto als het gezicht van de bestuurder in beeld zouden moeten komen, uiteindelijk is daar gekozen voor het beeld voor de auto, en dan eens in de zoveel tijd een foto te maken van het gezicht van de bestuurder. Hierbij moest dan de ene camera uit, de camera geswitched worden, de andere camera aan, foto maken, en weer alles omdraaien. Erg omslachtig.

Misschien dat het inmiddels op meer toestellen mogelijk is, maar dat verklaart wel waarom apps als BeReal het ook niet tegelijkertijd kunnen. Ben dus benieuwd of Snapchat een manier heeft gevonden om dit wel op alle toestellen te laten werken, of dat dit gewoon voor mooie marketing is.
PCeend @Oon29 augustus 2022 22:29
Uit de Snapchat aankondiging:
Dual Camera will be available globally on iOS today, with Android support in the coming months.
Lijkt er op dat ze ofwel een oplossing hebben ofwel die 'coming months' wat gerekt kan worden :)
clique @PCeend30 augustus 2022 12:56
Bij Snapchat betekent dit dat het nooit gaat komen.
Dark mode voor iOS is al een aantal jaar uit nu, maar bij Android nog steeds niet.
Hierop zeiden ze ook dat ze er mee bezig waren toen het uitkwam voor iOS
dannelini 29 augustus 2022 20:42
Nee dit is geen BeReal copy guys. Sinds iOS 13 is het mogelijk om ein-de-lijk als developer gebruik te maken van beide cameras tegelijk. Snapchat is tegenwoordig een camerabedrijf en probeert de focus op de social kant te verlagen. Er is geen willekeurig moment waarop de user een foto moet maken.
YGDRASSIL @dannelini29 augustus 2022 22:11
Er is geen willekeurig moment misschien maar met beide cameras tegelijk is wel door BeReal populair gemaakt. En kon zoals je zegt al drie jaar technisch (sinds september 2019 met iOS13 ;) dus echt wel geinspireerd door BeReal.
alionfire @YGDRASSIL30 augustus 2022 02:07
Het kon al in juni 2019 trouwens al, toen hadden devs toegang tot de beta van iOS 13. September was de public release.
sypie 29 augustus 2022 20:18
Ah, is Snapchat dan toch sneller dan Meta om deze functie in te voeren? Het is al bekend dat Meta ook een kopie van BeReal aan het maken is.
Jay47 29 augustus 2022 21:51
Oud Nokia telefoons kunnen dit al jaren :)
Tweakez 29 augustus 2022 22:05
Beter goed gejat dan slecht bedacht zeg ik dan altijd maar... Beetje klaar met deze onzin. Maargoed, het is marktwerking!
witstert 30 augustus 2022 16:04
A long time ago (2018>) I read somewhere that there is software for the Samsung C9Pro that will turn it into a 360° Camera. Its front and rear cameras have the same specs. Still my prime camera cellphone with my two A71 cellphones secondary.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.