'Snap stopt vier maanden na release met ontwikkeling Pixy-selfiedrone'

Snap, bekend van Snapchat, staakt de verdere ontwikkeling van zijn Pixy-selfiedrone, aldus The Wall Street Journal. De drone zou nog wel te koop zijn, maar er vindt geen ontwikkeling meer plaats van updates of een mogelijke opvolger. De drone werd in april jongstleden onthuld.

De krant schrijft dat Snap bezig is met een 'herprioritering van de middelen van het bedrijf', zoals Snap-ceo Evan Spiegel het omschrijft in een gesprek met personeel. Het bedrijf heeft in juli het zwakste kwartaal uit zijn bestaan afgerond. Snap-aandelen verloren 40 procent van hun waarde toen dat nieuws naar buiten kwam.

De Pixy-drone is een autonoom voertuigje dat gemaakt is om selfies van de gebruiker te maken. Het kan hem of haar in beeld houden, volgen, omcirkelen of van een afstand filmen om de omgeving ook vast te leggen. De gebruiker heeft dus geen afstandsbediening, maar plaatst de drone op zijn handpalm. De drone herkent met de camera aan de voorkant het gezicht van de gebruiker, waarna hij kan opstijgen. Met behulp van een camera aan de onderkant houdt hij zichzelf stabiel.

De Snap Pixy heeft een accu waarmee hij vijf tot acht vluchten moet kunnen maken voordat die leeg is. Op de 16GB aan flashgeheugen passen 100 video's of 1000 foto's en de drone zendt zijn beelden via bluetooth naar de Snapchat-app van de eigenaar. De drone heeft in de VS een vanafprijs van 229 dollar.

The Wall Street Journal stelt dat de drone nog steeds te koop is bij Snap en dat hij dat ook blijft, hoewel het er op het moment van schrijven op lijkt dat de drone niet op voorraad is; er is geen koopknop, maar alleen een 'hou me op de hoogte'-knop.

Een ander bekend hardwareproduct van Snap zijn de Spectacles. Dat zijn brillen met ingebouwde camera's. Die lijken in ieder geval beter in de markt te liggen; de derde generatie daarvan werd in 2019 geïntroduceerd en is op het moment van schrijven wel verkrijgbaar.