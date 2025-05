Snapchat brengt Spectacles-AR-bril voor ontwikkelaars uit in Nederland

Snapchat brengt de Spectacles-AR-bril voor ontwikkelaars uit in onder meer Nederland, Duitsland en Frankrijk. Gebruikers moeten tenminste een jaar een abonnement van 110 euro per maand afnemen om toegang te krijgen. Het is voor het eerst dat de bril buiten de VS beschikbaar komt.

De vijfde generatie van de AR-bril, die in september al in de Verenigde Staten uitkwam, weegt 226 gram en werkt onafhankelijk van een eventuele aangesloten smartphone. De bril wordt aangedreven door Snap OS en gebruikt microprojectors om beelden op de glazen te projecteren. Ontwikkelaars hebben met de geleende bril een diagonaal blikveld van 46 graden met een pixeldichtheid van 37 pixels per graad, wat volgens Snapchat neerkomt op een 100"-scherm op drie meter afstand. Besturing van de bril gebeurt door middel van stemgeluid en gebaren, die worden opgevangen met vier naar buiten gerichte camera's. De bril zou een accuduur van zo'n 45 minuten hebben.

De vijfde generatie Spectacles-bril is bedoeld voor ontwikkelaars, zodat zij apps kunnen maken voor het Spectacles-platform. Vooralsnog blijft dat platform exclusief voor ontwikkelaars. Volgens het sociale medium wordt niet strikt gekeken naar wie een dergelijke AR-bril bestelt, maar zoals vermeld vereist dit wel een abonnement van 110 euro per maand voor een minimale afnameduur van een jaar. Snapchat brengt de bril voor het eerst buiten de Verenigde Staten uit, namelijk in de vermelde landen en in Oostenrijk, Spanje en Italië.