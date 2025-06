Snapchat kondigt nieuwe AR-bril aan maar brengt hem niet uit

Snap, het bedrijf achter Snapchat, heeft zijn nieuwste AR-bril aangekondigd. De bril zal niet uitkomen en alleen ontwikkelaars kunnen hem gaan gebruiken.

De 226g wegende bril heeft vier camera's voor onder meer handtracking en heeft twee Qualcomm Snapdragon-socs aan boord, meldt Snap. De beeldhoek is ongeveer 46 graden met een scherpte van rond 37 pixels per graad. Het scherm is volgens het bedrijf daardoor equivalent aan een 100"-display op een afstand van ongeveer drie meter.

Beelden komen in de bril met het Liquid Crystal on Silicon-systeem. Daarmee is geen kalibratie of afstelling nodig. De bril draait op Snap OS, een eigen besturingssysteem met navigatie op basis van handgebaren en stembediening en met het hoofdmenu dat zichtbaar is op de palm van de eigen hand.

Ontwikkelaars krijgen toegang tot een leenversie van de bril door zich in te schrijven voor een programma via de ontwikkelaarstool van Snapchat. Dat kost 99 dollar per maand. Dat kan vooralsnog alleen in de VS. De vorige versie van Spectacles uit 2021 kwam ook alleen uit voor ontwikkelaars. De versies daarvoor waren wel voor consumenten te koop.