Gerucht: TSMC maakt Apple A16-socs in fabriek in VS

TSMC zou begonnen zijn met de productie van A16-socs voor Apple in zijn fabriek in de Amerikaanse staat Arizona. De yields zouden nog iets onder die van de fabrieken in Taiwan liggen. Waarvoor de A16's zijn, is onduidelijk.

TSMC maakt de A16 op zijn 5nm-procedé in significante aantallen, meldt Tim Culpan. Het is de eerste productie van TSMC op Amerikaanse bodem voor een klant. De stap is significant, omdat het Apple op termijn minder afhankelijk zou kunnen maken van in Taiwan gemaakte socs.

Het is onduidelijk waarvoor Apple de A16's wil gebruiken. In de iPhone 16-telefoons zitten A18-socs. De reguliere iPhone 15 van vorig jaar heeft de A16, net als de iPhone 14 Pro van twee jaar geleden. De iPhone 15 zit nu nog in het assortiment. Het zou ook kunnen dat Apple een iPhone SE met deze soc zou willen uitbrengen, al zou die bij release ongeschikt zijn voor Apple Intelligence, de functies op basis van generatieve kunstmatige intelligentie die de belangrijkste nieuwigheden vormen in de nieuwste iPhones.