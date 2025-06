RCS-berichten tussen iOS en Android krijgen end-to-endencryptie

RCS-berichten tussen iOS en Android krijgen op termijn end-to-endencryptie. Koepelorganisatie GSM Assocation werkt aan de volgende versie van RCS Universal Profile die dat mogelijk moet gaan maken.

Er zijn wel technische uitdagingen bij het mogelijk maken van de versleuteling, zegt de Belgische GSMA-topman Tom Van Pelt. Hij zegt niet wanneer de GSM Assocation die update voor RCS Universal Profile gaat uitbrengen, waardoor het onbekend is wanneer dat er zal zijn.

Apple bracht maandag iOS 18 uit, met daarin voor het eerst ondersteuning voor RCS. Die standaard, een afkorting voor Rich Communication Services, geldt als de opvolger van sms en biedt functies die ook in veel chatapps zitten maar niet in sms, zoals de mogelijkheid voor groepsgesprekken en indicators dat een ander aan het typen is. RCS bestaat als standaard zestien jaar en zat meer dan tien jaar geleden voor het eerst op telefoons, maar kreeg afgelopen jaren meer aandacht toen onder meer Google besloot het te ondersteunen. Encryptie is al mogelijk in RCS Universal Profile, maar is nog niet standaard.